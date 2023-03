US-Armee nimmt Wochen nach tödlichem Beben den Diebstahl syrischen Öls wieder auf

Beamte des Weißen Hauses haben zuvor damit geprahlt, dass Washington ein Drittel des syrischen Territoriums “besitzt”, insbesondere den rohstoffreichen Nordosten

Drei Wochen nach dem tödlichen Erdbeben der Stärke 7,7 in Syrien hat die US-Besatzungsarmee ihre Ölschmuggelkampagne im Nordosten des Landes wieder aufgenommen.

Augenzeugenberichten aus der Gegend von Al-Yarubiyah im Gouvernement Hasakah zufolge transportierten US-Truppen am 27. Februar mindestens 34 Tankwagen mit gestohlenem syrischem Öl über den illegalen Grenzübergang Al-Mahmoudiya zu ihren Stützpunkten im Irak.

Das Öl wurde aus der nordöstlichen Region Dschazira, der wichtigsten Energie- und Getreideproduktionsregion Syriens, gestohlen.

Washington unterhält rund 900 Truppen in Syrien, die sich hauptsächlich auf den Stützpunkt Al-Tanf und die nordöstliche Region des Landes verteilen. Ihre Besetzung ist nach internationalem Recht illegal, da sie ohne die Zustimmung der Regierung erfolgt ist.

Obwohl die US-Truppen – begleitet von Kämpfern der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) – zunächst große Teile Syriens unter dem Vorwand des Kampfes gegen ISIS besetzt hatten, änderte sich die offizielle Begründung für die Besetzung, nachdem ISIS weitgehend besiegt worden war.

In berüchtigten Kommentaren aus dem Jahr 2019 sagte der ehemalige US-Präsident Donald Trump: “Wir behalten [Syriens] Öl. Wir haben das Öl. Das Öl ist sicher. Wir haben unsere Truppen nur wegen des Öls zurückgelassen.”

Im selben Jahr stellte die derzeitige stellvertretende US-Verteidigungsministerin für Westasien, Dana Stroul, während einer Rede am Center for Strategic and International Studies (CSIS) fest, dass “ein Drittel des syrischen Territoriums dem US-Militär und seinem lokalen Partner, den SDF, gehört.”

Der Beamte des Weißen Hauses hob hervor, dass das von Washington kontrollierte Gebiet das “wirtschaftliche Kraftzentrum Syriens ist, also dort, wo sich die Kohlenwasserstoffe befinden … sowie das landwirtschaftliche Kraftzentrum.”

Nach einer Untersuchung von The Cradle passieren jede Woche Dutzende von Tanklastwagen in Konvois, die von US-Kampfflugzeugen oder Hubschraubern begleitet werden, illegale Übergänge zwischen Irak und Syrien.

Hirten in der Region bestätigen diese Behauptungen und sagen, dass das syrische Öl zum Militärstandort Al-Harir in Erbil, der Hauptstadt der Region Irakisch-Kurdistan (IKR), transportiert wird, einer Region, die als “Drehscheibe” für westliche und israelische Spionageagenturen bekannt ist.

Im August letzten Jahres behauptete das syrische Außenministerium, dass sich die Verluste, die der Öl- und Gassektor des Landes durch das Vorgehen der USA erlitten hat, seit Beginn der Syrienkrise im Jahr 2011 auf 107 Milliarden Dollar belaufen.

Nach dem verheerenden Erdbeben in diesem Monat, das den Nordwesten Syriens verwüstete, sahen sich die USA gezwungen, die einseitigen Sanktionen gegen das Land, die die Hilfslieferungen in die betroffenen Gebiete behinderten, vorübergehend aufzuheben.

Am selben Tag, an dem US-Truppen den letzten Konvoi mit syrischem Treibstoff aus dem Land schmuggelten, forderte der Sprecher des Außenministeriums, Ned Price, die internationale Gemeinschaft auf, die humanitäre Hilfe für Syrien nicht mit einer Normalisierung der Beziehungen zur Regierung von Präsident Baschar al-Assad einhergehen zu lassen.