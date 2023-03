Die Wahrheit über den Schlaf

Viele Menschen sind sich nicht darüber im Klaren, wie sehr sie damit ihr Herz und ihr Gehirn schädigen können.

Unser moderner Lebensstil, der die ständige Internetverbindung und die Aktivität rund um die Uhr verherrlicht, hält uns viel länger wach, als es gesund ist

Die Standardempfehlung für Erwachsene lautet, sieben bis acht Stunden pro Nacht zu schlafen. Teenager brauchen etwa neun Stunden, während jüngere Kinder im Schulalter bis zu 11 Stunden brauchen können

Ein gesunder Schlaf besteht aus fünf allgemeinen Phasen, die jeweils fünf bis 15 Minuten dauern, wobei ein vollständiger Zyklus (Leicht-, Tief- und REM-Schlaf) zwischen 90 und 120 Minuten dauert. Der Mensch durchläuft diese Phasen vier- bis sechsmal pro Nacht, und dieser Zyklus ist sowohl aus biologischer als auch aus psychologischer Sicht von enormer Bedeutung

Bislang wurden 51 DNA-Marker gefunden, die den Schlaf zu beeinflussen scheinen, darunter Marker für lange und kurze Schlafdauer, Morgen- und Abendpersönlichkeiten, Schlaflosigkeit und hohe oder niedrige Schlafeffizienz

Schlafmangel hat eine Reihe bedenklicher Auswirkungen auf die Gesundheit, darunter die Förderung von Diabetes, Übergewicht, Herzkrankheiten, Krebs und kognitivem Abbau, um nur einige zu nennen

Als Medizinjournalist für die BBC in Großbritannien hat Dr. Michael Mosley eine Reihe verschiedener Gesundheitsstrategien unter die sprichwörtliche Lupe genommen, darunter die ketogene Diät, über die ich ihn 2014 interviewt habe.

In dieser BBC-Sendung „The Truth About Sleep“, die ursprünglich 2017 ausgestrahlt wurde, untersucht Mosley die gesundheitlichen Auswirkungen von Schlaflosigkeit, ein Problem, das er mit vielen anderen Menschen auf der Welt teilt. Darin geht er auf die Gefahren von Schlafmangel ein und stellt eine Reihe von Methoden zur Verbesserung der Schlafqualität und -quantität vor.

Etwa 70 % der Briten haben das Gefühl, weniger Schlaf zu bekommen, als sie brauchen, und etwa ein Drittel leidet unter Schlaflosigkeit, sagt Mosley. Sein eigenes Problem hat mit dem Durchschlafen zu tun. Während er anfangs keine Probleme hat, einzuschlafen, wacht er gegen 3 Uhr morgens auf und hat Schwierigkeiten, wieder einzuschlafen. „Ich bekomme einfach nicht genug Schlaf“, sagt er.

Wie viel Schlaf ist für die Gesundheit erforderlich?

Wie Mosley feststellt, liegt die Standardempfehlung für Erwachsene bei sieben bis acht Stunden Schlaf pro Nacht. Teenager brauchen etwa neun Stunden, während jüngere Kinder im Schulalter bis zu 11 Stunden brauchen können.

Schlaflosigkeit ist zwar ein Grund für Schlafmangel, aber es gibt auch viele andere Ursachen, darunter Schichtarbeit und exzessives Feiern. Unser moderner Lebensstil, der die ständige Verbindung zum Internet und Aktivitäten rund um die Uhr verherrlicht, trägt dazu bei, dass wir viel länger wach bleiben, als es gesund ist.

Wie können Sie feststellen, ob Sie tatsächlich unter Schlafmangel leiden oder die für Sie „richtige“ Menge an Schlaf bekommen? Mosley demonstriert einen Test, der Ihnen Aufschluss darüber geben kann. Er ist ganz einfach. Legen Sie sich einfach mitten am Nachmittag ins Bett und messen Sie, wie lange Sie brauchen, um einzuschlafen. Um diesen Test durchzuführen, brauchen Sie nur eine Uhr, einen Metalllöffel und ein Metalltablett.

Legen Sie das Metalltablett neben Ihr Bett, legen Sie sich hin und halten Sie den Löffel in der Hand, so dass er auf das Tablett fällt, wenn er herunterfällt. Entspannen Sie sich. Wenn Sie beginnen einzuschlafen, entspannen sich die Muskeln in Ihrer Hand, so dass der Löffel herunterfällt. Das Klirren wird Sie aufwecken. Schauen Sie auf Ihre Uhr. Wie lange hat es gedauert, bis du eingeschlafen bist?

Wenn du mehr als 15 Minuten brauchst, hast du genug Schlaf bekommen. Wenn Sie in weniger als 10 Minuten einschlafen, haben Sie einen mäßigen Schlafmangel. Wenn Sie innerhalb von fünf Minuten oder weniger einschlafen, ist das ein Anzeichen für schweren Schlafmangel.

Die hohen Kosten des Schlafmangels

Der Preis für Schlafmangel ist hoch. Laut Mosley kostet eine müde Belegschaft das Vereinigte Königreich jährlich bis zu 40 Milliarden Pfund (etwa 59 Milliarden Dollar) in Form von geringer Produktivität und Fehlzeiten. Fragt man zufällige Menschen auf der Straße, was sie nachts wach hält, so sind die Antworten vielfältig.

Viele jüngere Erwachsene geben Internetvideos und soziale Medien an. Die Arbeit am Abend, mentale Sorgen und ein störender Partner sind weitere Gründe, warum die Menschen nicht genug Schlaf bekommen.

Was passiert im Schlaf?

Schlaf ist nicht nur ein langer, fester Zustand. Ein gesunder Schlaf besteht aus mehreren Phasen. Jede Phase dauert fünf bis 15 Minuten, wobei ein kompletter Zyklus (Leicht-, Tief- und Rapid-Eye-Movement- oder REM-Schlaf) zwischen 90 und 120 Minuten dauert.

Ein vollständiger Schlafzyklus beginnt im Leichtschlaf, geht in den Tiefschlaf über und kehrt dann vom Tiefschlaf in den Leichtschlaf zurück, bevor er in den REM-Schlaf übergeht. Jede dieser Phasen durchläuft der Mensch während der Nacht vier- bis sechsmal, und dieser Zyklus ist sowohl aus biologischer als auch aus psychologischer Sicht von enormer Bedeutung.

Phasen 1 und 2 (leichter Schlaf; Non-REM) – In den ersten Phasen des Schlafs verlangsamen sich die biologischen Prozesse in Ihrem Körper, aber Ihr Gehirn bleibt aktiv, da es mit dem Bearbeitungsprozess beginnt, bei dem Entscheidungen darüber getroffen werden, welche Erinnerungen gespeichert und welche verworfen werden.

Wie Mosley feststellt, driftet man in Phase 1 in und aus dem Bewusstsein, bevor man schließlich in Phase 2 eintritt, in der sich die Gehirnströme verlangsamen.

Stufe 3 und 4 (Tiefschlaf; Non-REM) – In diesen tieferen Schlafstadien tritt man in einen fast komatösen Zustand ein, in dem physiologische Reinigungs- und Entgiftungsprozesse im Gehirn stattfinden.

Während dieser Tiefschlafphase schrumpfen Ihre Gehirnzellen um etwa 60 %. Dadurch entsteht mehr Platz zwischen den Zellen, so dass die Gehirnflüssigkeit mehr Raum hat, um die Ablagerungen auszuspülen. Bevor Sie in die 5. Stufe des REM-Schlafs eintreten, kehren Sie in die Stufe 2 zurück.

Phase 5 (REM) – In dieser letzten Phase treten Sie in den REM-Schlaf (Rapid Eye Movement) ein, in dem geträumt wird. In dieser Phase ist Ihr Gehirn genauso aktiv wie im Wachzustand, aber Ihr Körper ist gelähmt, was Sie daran hindert, Ihre Träume zu verwirklichen.

Die beängstigende Erfahrung der Schlaflähmung tritt auf, wenn Sie während dieser Phase aufwachen und feststellen, dass Ihr Körper nicht mehr reagiert. Die „Behandlung" für diese Störung ist Wissen. Sie müssen einfach wissen, was passiert, damit Sie die Episode, die in der Regel nicht länger als ein paar Minuten dauert, gelassen überstehen können.

Alle diese Phasen sind wichtig, und es ist wichtig, sie jede Nacht ausreichend oft zu durchlaufen – insbesondere die tieferen Phasen. Wenn die Phasen 3 und 4 unterbrochen sind oder fehlen, setzt sich das Gehirn mit Ablagerungen zu, die mit der Alzheimer-Krankheit in Verbindung gebracht werden, und Schlafmangel ist ein Risikofaktor für schwere Demenz. Die Phasen 1 bis 4 sind auch dafür verantwortlich, dass Sie sich am Morgen erfrischt fühlen, während Phase 5 für das Gedächtnis wichtig ist.

Genetische Einflüsse

Um den Einfluss der Genetik zu untersuchen, schickt Mosley eine Blutprobe zur DNA-Analyse ein. Simon Archer, Ph.D., Chronobiologe am Surrey Clinical Research Centre, untersucht genetische Marker im Zusammenhang mit Schlafeigenschaften und erblichen Schlafproblemen. Bislang wurden einundfünfzig DNA-Marker gefunden, die den Schlaf zu beeinflussen scheinen.

Mosley hat drei genetische Marker, die vorhersagen lassen, dass er ein Morgenmensch ist. Außerdem hat er fünf Marker für eine lange Schlafdauer. Zusammengenommen deuten diese genetischen Marker darauf hin, dass Mosley etwas mehr Schlaf braucht als der Durchschnittsmensch.

Er hat auch einen Marker, der sein Risiko für Schlaflosigkeit erhöht, und einen, der mit „geringer Schlafeffizienz bei Menschen mit hohem arbeitsbedingtem Stress in Verbindung gebracht wird“, so Archer. Diese beiden Marker könnten durchaus dazu beitragen, Mosleys Unfähigkeit zu erklären, die ganze Nacht durchzuschlafen – insbesondere wenn er gestresst ist.

Schließlich hat Mosley einen Marker für erhöhte Koffeinempfindlichkeit und koffeinbedingte Schlafstörungen. Koffein ist ein häufiger Grund für Schlafentzug, obwohl viele (einschließlich Mosley) glauben, dass sie „ungestraft Kaffee trinken können“.

Viele greifen auch zu Alkohol, weil sie glauben, dass er ihnen hilft, schneller einzuschlafen. Leider hat die Forschung gezeigt, dass Alkoholkonsum eine schlechte Schlafqualität fördert. Da er die Rachenmuskeln entspannt, fördert er auch das Schnarchen, was nicht nur für den Schläfer selbst, sondern auch für andere im Haushalt problematisch sein kann.

Die Schlafqualität beeinflusst die Gesundheit Ihres Herzens

Unzureichender Schlaf hat eine Reihe von gesundheitlichen Folgen, darunter die Förderung von Diabetes, Übergewicht, Herzkrankheiten, Krebs und kognitivem Abbau, um nur einige zu nennen.

Eine interessante Studie fand heraus, dass schlechter Schlaf das Herz übermäßig altern lässt und damit das Risiko für Herzerkrankungen in jüngeren Jahren erhöht. Bei Menschen, die jede Nacht sieben Stunden Schlaf bekamen, war das Herz, gemessen am biologischen Alter, 3,7 Jahre älter als ihr chronologisches Alter.

Menschen, die regelmäßig sechs oder acht Stunden schliefen, hatten Herzen, die im Durchschnitt 4,5 Jahre älter waren als ihr chronologisches Alter, während diejenigen, die nur fünf Stunden oder weniger Schlaf pro Nacht bekamen, das älteste biologische Herzalter hatten – 5,1 Jahre älter als ihr chronologisches Alter.

Andere Untersuchungen haben ergeben, dass selbst bei einer gesunden Anzahl von Schlafstunden die Qualität des Schlafs einen erheblichen Einfluss auf das Risiko von Bluthochdruck und Gefäßentzündungen im Zusammenhang mit Herzerkrankungen haben kann.

Frauen, die leichte Schlafstörungen hatten, z. B. länger brauchten, um einzuschlafen, oder ein- oder mehrmals in der Nacht aufwachten, hatten „ein deutlich höheres Risiko für Bluthochdruck als diejenigen, die schnell einschliefen und einen ruhigen Schlaf hatten“, berichtet Forbes.

Andere gesundheitliche Auswirkungen von Schlafentzug

Weitere Beispiele für Gesundheitsprobleme, die mit zu wenig Schlaf zusammenhängen, sind:

Erhöhtes Risiko für Fettleibigkeit und Typ-2-Diabetes – Mosley, der ein hohes Risiko für Diabetes hat, nimmt an einem Experiment mit Schlafentzug teil, um zu sehen, wie sich dieser auf den Blutzuckerspiegel auswirkt. Wie in vielen anderen Studien gezeigt wurde, führt Schlafentzug zu einem übermäßigen Anstieg des Blutzuckerspiegels und löst Heißhunger auf Kohlenhydrate und Zucker aus. Zusammengenommen kann dies leicht zu einer übermäßigen Gewichtszunahme und Typ-2-Diabetes führen. In einem 2017 veröffentlichten wissenschaftlichen Übersichtsartikel wurde festgestellt, dass „Schwierigkeiten beim Einschlafen das Risiko für Typ-2-Diabetes um 55 % erhöhen, während Schwierigkeiten bei der Aufrechterhaltung des Schlafs das Risiko um satte 74 % erhöhen“.

– Mosley, der ein hohes Risiko für Diabetes hat, nimmt an einem Experiment mit Schlafentzug teil, um zu sehen, wie sich dieser auf den Blutzuckerspiegel auswirkt. Wie in vielen anderen Studien gezeigt wurde, führt Schlafentzug zu einem übermäßigen Anstieg des Blutzuckerspiegels und löst Heißhunger auf Kohlenhydrate und Zucker aus. Zusammengenommen kann dies leicht zu einer übermäßigen Gewichtszunahme und Typ-2-Diabetes führen. In einem 2017 veröffentlichten wissenschaftlichen Übersichtsartikel wurde festgestellt, dass „Schwierigkeiten beim Einschlafen das Risiko für Typ-2-Diabetes um 55 % erhöhen, während Schwierigkeiten bei der Aufrechterhaltung des Schlafs das Risiko um satte 74 % erhöhen“. Erhöhtes Risiko für neurologische Probleme, von Depressionen bis hin zu Demenz und Alzheimer – Die Blut-Hirn-Schranke wird mit zunehmendem Alter durchlässiger, wodurch mehr Giftstoffe eindringen können. In Verbindung mit einer verminderten Effizienz des glymphatischen Systems aufgrund von Schlafmangel führt dies zu einer schnelleren Schädigung des Gehirns, und es wird vermutet, dass diese Verschlechterung eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Alzheimer spielt.

– Die Blut-Hirn-Schranke wird mit zunehmendem Alter durchlässiger, wodurch mehr Giftstoffe eindringen können. In Verbindung mit einer verminderten Effizienz des glymphatischen Systems aufgrund von Schlafmangel führt dies zu einer schnelleren Schädigung des Gehirns, und es wird vermutet, dass diese Verschlechterung eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Alzheimer spielt. Abgeschwächte Immunfunktion – Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass Tiefschlaf das immunologische Gedächtnis für bereits aufgetretene Krankheitserreger stärkt. Auf diese Weise ist das Immunsystem in der Lage, viel schneller und effektiver zu reagieren, wenn es ein zweites Mal mit einem Antigen in Kontakt kommt.

– Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass Tiefschlaf das immunologische Gedächtnis für bereits aufgetretene Krankheitserreger stärkt. Auf diese Weise ist das Immunsystem in der Lage, viel schneller und effektiver zu reagieren, wenn es ein zweites Mal mit einem Antigen in Kontakt kommt. Erhöhtes Krebsrisiko – Bei Labortieren mit schweren Schlafstörungen wachsen Tumore zwei- bis dreimal so schnell. Der Hauptmechanismus, der für diesen Effekt verantwortlich gemacht wird, ist eine gestörte Melatoninproduktion, ein Hormon, das sowohl antioxidativ als auch krebshemmend wirkt.

– Bei Labortieren mit schweren Schlafstörungen wachsen Tumore zwei- bis dreimal so schnell. Der Hauptmechanismus, der für diesen Effekt verantwortlich gemacht wird, ist eine gestörte Melatoninproduktion, ein Hormon, das sowohl antioxidativ als auch krebshemmend wirkt. Melatonin hemmt sowohl die Vermehrung von Krebszellen als auch die Apoptose (Selbstzerstörung) von Krebszellen. Es stört auch die neue Blutversorgung, die Tumoren für ihr schnelles Wachstum benötigen (Angiogenese).

Erhöhtes Risiko für Osteoporose .

. Erhöhtes Risiko für Schmerzen und schmerzbedingte Erkrankungen wie Fibromyalgie – In einer Studie war schlechter oder unzureichender Schlaf der stärkste Prädiktor für Schmerzen bei Erwachsenen über 50.

– In einer Studie war schlechter oder unzureichender Schlaf der stärkste Prädiktor für Schmerzen bei Erwachsenen über 50. Erhöhte Anfälligkeit für Magengeschwüre .

. Beeinträchtigte sexuelle Funktion .

. Vorzeitige Alterung durch Beeinträchtigung der Wachstumshormonproduktion, die normalerweise von der Hypophyse während des Tiefschlafs ausgeschüttet wird.

durch Beeinträchtigung der Wachstumshormonproduktion, die normalerweise von der Hypophyse während des Tiefschlafs ausgeschüttet wird. Erhöhtes Risiko, aus irgendeiner Ursache zu sterben – Im Vergleich zu Menschen ohne Schlaflosigkeit war das bereinigte Risikoverhältnis für die Gesamtmortalität bei Menschen mit chronischer Schlaflosigkeit um 300 % höher.

– Im Vergleich zu Menschen ohne Schlaflosigkeit war das bereinigte Risikoverhältnis für die Gesamtmortalität bei Menschen mit chronischer Schlaflosigkeit um 300 % höher. Beeinträchtigung der Gefühlsregulation und der emotionalen Wahrnehmung – Die Amygdala, eine der zentralen Hirnregionen für die Erzeugung starker emotionaler Reaktionen, auch negativer, ist bei schlechtem oder unzureichendem Schlaf um etwa 60 % reaktionsfreudiger als sonst, was zu einer erhöhten emotionalen Intensität und Volatilität führt.

– Die Amygdala, eine der zentralen Hirnregionen für die Erzeugung starker emotionaler Reaktionen, auch negativer, ist bei schlechtem oder unzureichendem Schlaf um etwa 60 % reaktionsfreudiger als sonst, was zu einer erhöhten emotionalen Intensität und Volatilität führt. Erhöhtes Risiko für Depressionen und Angstzustände (einschließlich posttraumatischer Belastungsstörungen), Schizophrenie und Selbstmord – Tatsächlich konnten Forscher keine einzige psychiatrische Erkrankung finden, bei der der Schlaf der Betroffenen normal war.

– Tatsächlich konnten Forscher keine einzige psychiatrische Erkrankung finden, bei der der Schlaf der Betroffenen normal war. Beeinträchtigtes Gedächtnis und verminderte Fähigkeit, Neues zu lernen – Durch die Abschaltung des Hippocampus ist die Fähigkeit des Gehirns, neue Erinnerungen zu speichern, bei Schlafentzug um 40 % eingeschränkt.

– Durch die Abschaltung des Hippocampus ist die Fähigkeit des Gehirns, neue Erinnerungen zu speichern, bei Schlafentzug um 40 % eingeschränkt. Geringere Produktivität, Leistung und Kreativität .

. Verlangsamte Reaktionszeit, erhöhtes Unfallrisiko im Straßenverkehr und bei der Arbeit – Bei weniger als sechs Stunden Schlaf sind Sie kognitiv beeinträchtigt. Im Jahr 2013 verursachten schläfrige Fahrer 72.000 Autounfälle, bei denen 800 Amerikaner getötet und 44.000 verletzt wurden.Das sind mehr Tote als durch SMS und betrunkene Fahrer zusammen. Selbst eine einzige Nacht mit nur vier bis sechs Stunden Schlaf kann die Fähigkeit beeinträchtigen, am nächsten Tag klar zu denken.

Schlafentzug wirkt sich auf Ihre Darmbakterien aus

Mosley untersucht auch, wie sich Schlafentzug auf die Darmbakterien auswirkt, was eine weitere Möglichkeit ist, das Adipositasrisiko zu beeinflussen. Wie in „The Truth About Sleep“ erläutert, tragen Darmbakterien dazu bei, Nährstoffe aus der Nahrung zu extrahieren und wirken als Barriere gegen Infektionserreger.

Sie spielen also nicht nur eine wichtige Rolle für den Stoffwechsel, sondern beeinflussen auch die Funktion des Immunsystems. Bei der Untersuchung von Stuhlproben haben Forscher festgestellt, dass Schlafentzug das Verhältnis von zwei Bakterientypen erhöht, die mit Fettleibigkeit in Verbindung gebracht werden.

Diese Bakterien fördern Fettleibigkeit, indem sie die Energieaufnahme erhöhen. Wenn Sie essen, bestimmen die Bakterien in Ihrem Darm weitgehend, wie viele Kalorien aufgenommen werden. Interessanterweise wird der Darm bei Schlafentzug effizienter bei der Kalorienaufnahme, selbst wenn die Menge der aufgenommenen Nahrung unverändert bleibt.

Dies mag bei Nahrungsknappheit durchaus vorteilhaft sein, aber in Verbindung mit der Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln rund um die Uhr fördert es eher die Fettleibigkeit. Laut Mosley haben Untersuchungen gezeigt, dass die Hälfte der Menschen, die fünf Stunden oder weniger pro Nacht schlafen, tatsächlich fettleibig sind.

Schlaftabletten sind alles andere als ideal

Schlaftabletten sind eine gängige Lösung für Menschen, die mit schlechtem oder unzureichendem Schlaf zu kämpfen haben. Mosley befragt Dr. Sara Kayat, eine Allgemeinmedizinerin, zu ihrer Meinung über Schlaftabletten. Sie empfiehlt und verschreibt sie nur bei akuten, kurzfristigen Problemen.

Langfristig sind sie einfach keine gute Lösung, denn sie machen abhängig. Außerdem baut man eine Toleranz gegenüber ihnen auf, so dass man immer höhere Dosen benötigt, um die gleiche Wirkung zu erzielen.

In „Die Wahrheit über den Schlaf“ wird zwar nicht darauf eingegangen, aber die Forschung hat wiederholt gezeigt, dass Schlaftabletten keinen nennenswerten zusätzlichen Schlaf bringen und zudem eine Reihe von potenziell gefährlichen Nebenwirkungen haben.

Das beste Schlafmittel im „Best Buy Drugs Report“ von Consumer Reports für das Jahr 2015, Zolpidem, ermöglichte es Patienten beispielsweise, im Vergleich zu Placebo durchschnittlich 20 Minuten schneller einzuschlafen und 34 Minuten länger zu schlafen.

Auch eine Meta-Analyse aus dem Jahr 2012 von Daten aus 13 Studien, die der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA vorgelegt wurden, ergab, dass Z-Medikamente (Nicht-Benzodiazepin-Hypnotika) die Einschlafzeit im Vergleich zu Placebo um 11 bis 33 Minuten (durchschnittlich 22 Minuten) verkürzen.

Die geringfügige Verlängerung der Schlafdauer, die Schlaftabletten bewirken, ist keineswegs gesundheitsfördernd, sondern erhöht nachweislich langfristig das Sterberisiko.

Eine 2007 veröffentlichte norwegische Studie, die Daten von 14 451 Männern und Frauen im Alter von 40 bis 42 Jahren umfasste, die 18 Jahre lang beobachtet wurden, ergab, dass die häufige Einnahme von Schlaftabletten das Sterberisiko von Männern um 150 % und das von Frauen um 170 % erhöhte, nachdem sie um störende Faktoren bereinigt worden war.

Eine kanadische Studie aus dem Jahr 2010 mit 14 117 Personen im Alter zwischen 18 und 102 Jahren ergab ebenfalls, dass das Sterberisiko bei denjenigen, die Schlaftabletten einnahmen, um das 1,36-fache (136 %) höher war als bei Nichtkonsumenten. Mehr über die Gefahren von Schlafmitteln erfahren Sie in meinem Artikel vom Mai 2019 „Sleeping Pills Get Black Box Warning Following Accidental Deaths„.

Stellen Sie Ihre innere Uhr zurück, um besser zu schlafen

Mosley besucht dann die Universität Oxford, wo Wissenschaftler untersuchen, wie die menschliche Körperuhr oder der zirkadiane Rhythmus den Schlaf beeinflusst. Russel Foster, ein Professor für zirkadiane Neurowissenschaften, erklärt, wie die Hauptuhr im Hypothalamus durch ein drittes Lichtsensorsystem in den Augen beeinflusst wird.

Ihre Stäbchen und Zapfen nehmen das Licht auf und ermöglichen es uns, zu sehen. Aber Sie haben noch eine weitere Gruppe von Lichtsensoren in Ihren Augen, die Signale der Morgen- und Abenddämmerung registrieren, und diese Zellen sind für die Steuerung Ihres zirkadianen Rhythmus verantwortlich, indem sie mit der Hauptuhr in Ihrem Hypothalamus kommunizieren.

Darüber hinaus hat jede Zelle in Ihrem Körper ihren eigenen zirkadianen Rhythmus, und alle diese Zellen werden von Ihrer Hauptuhr koordiniert und mit ihr synchronisiert. Wenn Ihre Hauptuhr desynchronisiert oder aus der Phase gebracht wird – was leicht passieren kann, wenn Sie zu lange fernsehen oder Ihr Handy benutzen -, beginnen alle anderen inneren Uhren, sich zu desynchronisieren, was eine Kaskade von Gesundheitsproblemen auslösen kann.

Künstliche Lichtexposition am Abend in Verbindung mit einem Mangel an Lichtexposition während des Tages trägt erheblich zur Desynchronisierung der inneren Uhr und zu schlechtem Schlaf bei. Mosley besucht ein Forschungslabor auf einer dänischen Insel. Das Haus ist vollständig aus Glas gebaut und ermöglicht es dem Körper, sich mit der auf- und untergehenden Sonne zu synchronisieren.

Auch wenn es unpraktisch ist, in einem Glashaus zu leben, können Sie Ihre innere Uhr jeden Tag neu einstellen, indem Sie dafür sorgen, dass Sie morgens und um die Mittagszeit viel helles Sonnenlicht bekommen.

Entfernen Sie elektronische Bildschirme wie Fernseher, Laptops und Handys aus Ihrem Schlafzimmer und schalten Sie sie mindestens eine Stunde vor dem Schlafengehen aus. Bemühen Sie sich wirklich, Ihr Schlafzimmer nur zum Schlafen zu nutzen, ohne Ablenkungen durch Arbeit, Schule, Hobbys und Unterhaltung.

Neuartige Schlaflösungen

Während viele Behandlungen gegen Schlaflosigkeit auf der Hand liegen, hat Mosley einige gefunden, die etwas ungewöhnlicher sind, für die es aber bereits Veröffentlichungen gibt, die darauf hindeuten, dass sie nützlich sein könnten. Dazu gehören:

Achtsamkeitsmeditation praktizieren

Ein heißes Bad oder eine Dusche etwa eine Stunde vor dem Schlafengehen

Einnahme eines präbiotischen Ballaststoffpräparats

Mosley und drei Freiwillige probierten jeweils sieben Tage lang eine dieser Strategien aus und waren sich einig, dass sie alle bis zu einem gewissen Grad zur Verbesserung ihrer Schlaflosigkeit beitrugen. Die präbiotische Nahrungsergänzung schien eine der wirksamsten dieser Strategien zu sein.

Die von Mosleys Aktivitätsarmband erfassten Daten zeigten, dass er von 21 % Aktivität oder Wachsamkeit in der Nacht vor der Einnahme des Präbiotikums auf 8 % Aktivität nach der fünftägigen Einnahme zurückging. Auch subjektiv hatte er das Gefühl, dass er nach der Einnahme besser schlief. Weitere Schlaftipps finden Sie in meinen „Top 33 Tipps zur Optimierung Ihrer Schlafroutine„.

