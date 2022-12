Tag 1: Wir wurden vor der Technokratie gewarnt

Dies ist der erste Tag meiner Artikelserie „Zwölf Tage Weihnachten“, in der ich über Technokratie, Technokraten, historische und moderne Einflüsse und zukünftige Richtungen nachdenken werde. ⁃ TN-Redakteur

Nachdem ich zwei Bücher über die Technokratie geschrieben, über 230 wichtige historische Bücher rezensiert und fast 4.000 Beiträge zu diesem Thema veröffentlicht habe, könnte man meinen, das Thema sei erschöpft.

Aber das ist es nicht.

Fast jeden Tag taucht etwas Neues auf, das mich überrascht, sei es aus der Industrie, der Wissenschaft oder der Regierung. Immer wieder tauchen historische Leckerbissen auf, die zeigen, wie Analysten unsere aktuelle Entwicklung schon Jahrzehnte zuvor vorausgesehen haben. Moderne Wissenschaftler schreiben oft offen über Technokratie und Technokraten, vorwiegend in Europa oder Asien, und doch bleibt Amerika weitgehend im Dunkeln.

Wenn ich meine Erkenntnisse in öffentlichen Foren präsentiere, sei es in Form von Vorträgen oder in schriftlicher Form, bin ich mir ständig bewusst, dass es eine Art unsichtbare Mauer gibt, die verhindert, dass die Botschaft vollständig verstanden oder weitergegeben wird. Ich habe zum Beispiel Dutzende von Rezensionsexemplaren von Büchern an wichtige Einflusszentren im ganzen Land geschickt, aber wie viele Rezensionen wurden tatsächlich veröffentlicht? Kaum eine. Ich habe Vorträge vor gewählten Vertretern, Anwälten, Bürgermeistern und Wissenschaftlern gehalten. Wie viele haben die Technokratie verstanden? Wiederum kaum jemand.

Bei all den Menschen, die ihr Verständnis und ihre Beunruhigung über die Technokratie bestätigt haben, bin ich jedoch fest davon überzeugt, dass die Materie für jeden, der bereit ist, sie zu verstehen, einfach genug ist. Offenbar sind die meisten nicht bereit dazu. In einigen Fällen sind die Menschen zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt, um aufmerksam zu sein. In anderen Fällen drücken sie ein Auge zu, weil sie selbst von irgendeinem Aspekt der Technokratie profitieren und nicht ihr eigenes Süppchen kochen wollen.

Was auch immer der Fall sein mag, Amerika verpasst weitgehend die vielen Sirenenrufe für radikale Veränderungen in Amerika. Hier ist ein typisches Beispiel.

Dr. Parag Khanna, ein führender globaler Gelehrter, der die Technokratie fördert, spricht vor Elitegruppen in der ganzen Welt. Khanna, der an der School of Foreign Service der Georgetown University einen Bachelor- und Master-Abschluss und an der London School of Economics einen Doktortitel erworben hat, hat mehrere hochgeschätzte Bücher über verschiedene Aspekte der Globalisierung geschrieben.

Im Jahr 2017 veröffentlichte Khanna ein Buch mit dem sehr pointierten Titel Technocracy in America: Rise of the Info-State. Es wird von vielen prominenten Globalisten befürwortet und beschreibt die radikale Agenda, wie eine „direkte Technokratie“ in Amerika aussehen würde:

In Amerika würde die direkte Technokratie wie folgt aussehen: Eine kollektive Präsidentschaft mit etwa einem halben Dutzend Ausschussmitgliedern, die von einem starken öffentlichen Dienst unterstützt wird, der besser in der Lage ist, komplexe Herausforderungen zu bewältigen; eine Mehrparteien-Legislative, die die Vielfalt der politischen Ansichten besser widerspiegelt und Datentechnologien für eine Echtzeit-Bürgerbefragung einsetzt; der Senat, der durch eine Gouverneursversammlung ersetzt wird, die den gemeinsamen Bedürfnissen der Bundesstaaten Vorrang einräumt und erfolgreiche politische Maßnahmen zwischen ihnen austauscht; und eine Judikative, die internationale Benchmarks und Standards überwacht und Verfassungsänderungen vorschlägt, um mit unserer sich schnell verändernden Zeit Schritt zu halten.

Wie würden wir zu einer direkten Technokratie gelangen? Khanna stellt fest, dass „es wieder Zeit für einen neuen Verfassungskonvent ist“, und kommt zu dem Schluss, dass „nur utilitaristisches Denken eine neue progressive Ära herbeiführen kann“.

Natürlich können die Amerikaner Khanna ignorieren, aber die globale Elite tut das nicht, denn er schreibt genau das, was er vorschlägt, um ihre seit langem verfolgten Ziele zu erreichen! Den Senat abschaffen und die Verfassung an den Obersten Gerichtshof übergeben? Ein Komitee von Präsidenten einsetzen? Das utilitaristische Denken einführen, um den Progressismus zu fördern?

Das ist nicht Marxismus, Sozialismus oder Kommunismus. Es ist Technokratie. Alles andere, was sich um uns herum abspielt, ist ein Nebenschauplatz, der nichts weiter als eine bequeme Tarnung für diejenigen bietet, die hinter dem Vorhang die wahren Macher in der Welt sind.