Ein Mann in seinen Zwanzigern aus Kaohsiung im südlichen Küstengebiet der umstrittenen Inselnation wird NT$3 Millionen (US$93.147) erhalten, aufgrund der schweren Behinderungen, mit denen er zu kämpfen hat, nachdem er den AstraZeneca COVID-19-Impfstoff erhalten hat.

Aktuelle Informationen über die Entschädigung des als Lin identifizierten Mannes wurden vom Taiwan Vaccine Injury Compensation Program (VICP) veröffentlicht. Es stellte sich heraus, dass Lin nach der Impfung an einem Fall von immuner Thrombozytopenie Purpura litt und zwei Wochen nach Erhalt des AstraZeneca-Impfstoffs schwerbehindert wurde, so Tseng Shu-huai, stellvertretender Generaldirektor des Centers for Disease Control (CDC).

Die Mainstream-Zeitung Taipei Times berichtete über diese Impfstoffverletzung. TrialSite stellte fest, dass die Mainstream-Medien in Taiwan, einer unabhängigen Nation, die 1949 während der Revolution in China gegründet wurde, transparenter über COVID-19-Impfstoffverletzungen berichten als im Westen.

Das VICP entschied sich, Lin zu entschädigen, obwohl er ein junger Mann ist. Diese Entscheidung basierte auf der Tatsache, dass sein Zustand auch nach mehreren Behandlungsversuchen und einem zweimonatigen Krankenhausaufenthalt als unheilbar galt.

Die Entscheidung, NT$3 Millionen zuzusprechen, wurde während einer VICP-Sitzung am 7. September getroffen, bei der Berichte über gesundheitliche Probleme untersucht wurden, die nach Erhalt von COVID-19-Impfstoffen aufgetreten waren.

Statistiken des letzten VICP-Treffens

Die Taipei Times berichtet, dass während des letzten VICP-Treffens 151 Fälle von Impfstoffverletzungen diskutiert wurden, wobei 12 Personen Entschädigungen zwischen NT$5.000 und NT$3 Millionen zugesprochen wurden.

Wichtig ist, dass die Entschädigungssysteme in Taiwan, im Gegensatz zu denen in Großbritannien oder Amerika, im Rahmen eines Prozesses durchgeführt werden, um zu bewerten, ob Einzelpersonen Entschädigungen für schwerwiegende Nebenwirkungen im Zusammenhang mit Impfstoffen, einschließlich COVID-19-Impfungen, erhalten sollten. Dies gilt auch dann, wenn kein direkter Zusammenhang zweifelsfrei festgestellt werden kann.