Israel ist genau das missbräuchliche Apartheid-Regime, das es auf den ersten Blick zu sein scheint. Denken Sie daran, wenn die Körper sich häufen und Gaza zu einem schwelenden Krater wird. Das ist genau so, wie es aussieht.

Wäre ich ein Israel-Anhänger, würde ich sehr genau über das nachdenken, was ich im Vorfeld dessen, was als eines der schlimmsten Völkermorde in der Geschichte betrachtet werden könnte, online poste. Das Internet vergisst nicht. Was Sie heute twittern, könnte Sie Ihr Leben lang verfolgen.

❖

Das Israel-Palästina-Problem ist nicht kompliziert; ein Apartheid-Regime missbraucht und unterdrückt eine einheimische ethnische Gruppe, die nicht die gleichen Rechte wie andere hat. Der einzige Grund, warum jemand denkt, es sei kompliziert, ist, weil er annimmt, wenn es einfach wäre, hätten die Nachrichten es ihnen gesagt.

Tatsächlich ist Israel-Palästina einer der leichter zu verstehenden Konflikte auf der Weltbühne; Konflikte wie die Ukraine oder Syrien sind viel komplizierter. Auf den ersten Blick ist offensichtlich, dass es eine Gruppe an der Macht gibt und eine andere Gruppe, die von dieser Gruppe sehr schlecht behandelt wird. Aber weil die Presse es als ein kompliziertes Problem darstellt und dabei stark zur Apartheid-Regierung neigt, nehmen die Menschen an, es könne nicht so einfach sein, wie es auf den ersten Blick aussieht.

Es ist es aber. Israel ist genau das missbräuchliche Apartheid-Regime, das es auf den ersten Blick zu sein scheint. Denken Sie daran, wenn die Körper sich häufen und Gaza zu einem schwelenden Krater wird. Das ist genau so, wie es aussieht.

Netanjahu postet wieder einmal beiläufig Videos von israelischen Kriegsverbrechen in seiner Timeline.

Netanyahu once again casually posting Israeli war crime videos on his timeline. https://t.co/dS7OUbZiFL — Alan MacLeod (@AlanRMacLeod) October 10, 2023

❖

Zivilisten mit Militärsprengstoff zu töten, ist eigentlich nicht humaner oder zivilisierter als sie mit Schusswaffen zu töten. Sie verursachen grauenhafte Verletzungen und langsame, qualvolle Tode durch Ersticken, Verbrennungen und Körpertrauma. Es sind schreckliche Massenvernichtungswaffen.

Der einzige Grund, warum man nicht so viel Schock und Entsetzen sieht, wenn man mit Militärsprengstoff tötet, ist, dass man mit Militärsprengstoff aus der Ferne tötet. Wenn sie Videoclips von explodierenden Gebäuden zeigen, sehen Sie nicht die Menschen, die darunter begraben und in den Explosionen zerrissen werden. Es ist nur ein kleiner, desinfizierter Clip einer Explosion, als würde man einen Actionfilm schauen oder ein Videospiel spielen.

Es ist nicht wirklich netter, als wenn die IDF mit Gewehren auf Zivilisten schießen oder sie mit Schwertern durchbohren würde, es ist nur distanzierter, so dass die Menschen psychologisch davon abgetrennt werden können, was wirklich passiert.

Darum geht es bei so viel Wahrnehmungsmanagement bei den USA und ihren Verbündeten heutzutage; dem Publikum zu helfen, sich von den Schrecken zu distanzieren, die ihre Seite auf die Welt loslässt. Sie tun es mit ihrer Propaganda, ihren Lügen durch Unterlassung und ihren Schlagzeilen wie „Palästinensisches Kind läuft in Kugel“, sie tun es mit den einheitlichen „unprovozierten Terrorakten“ ihrer Regierungsbeamten, und sie tun es durch die tatsächlichen Weisen, wie sie ihre Massenmorde durchführen.

Es geht darum, die Öffentlichkeit einzulullen und sie nie mit den schrecklichen Dingen zu konfrontieren, die mit der Unterstützung ihrer Regierung getan werden.

Israel has a right to defend itself from Palestinian babies. https://t.co/4giVfEb0wi — Caitlin Johnstone (@caitoz) October 10, 2023

❖

Gaza den Strom abzuschalten, schadet nicht nur den Zivilisten, die dort leben, es beeinträchtigt auch die Sichtbarkeit der Welt darüber, was dort passiert. Denken Sie daran, wie viel schwieriger es jetzt für die Menschen in Gaza sein wird, Videoaufnahmen aufzunehmen und ins Internet hochzuladen.

Und das ist natürlich Absicht. Israel hat jedes Interesse daran, die Sichtbarkeit seiner Übergriffe zu behindern, und das hat es immer getan; deshalb hat es eine umfangreiche Geschichte von gezielten Angriffen auf und Bedrohungen von Journalisten und Medien.

Noch nie in der Geschichte der Hamas wurden sie für Vergewaltigungen oder die Hinrichtung von Frauen und Kindern bekannt. Aber weiße Menschen sehen muslimische Milizionäre, die so gekleidet sind, und ihre Fantasie ist völlig außer Kontrolle geraten

Never in Hamas’ history have they been known for committing acts of rape, or executing women and children.



But white people see Muslim militiamen dressed like this, and their imaginations run absolutely wild pic.twitter.com/eFZNEWTQXk — Q. Anthony Ali (@NobleQAli) October 10, 2023

Ich sehe viele zweifelhaft belegte und völlig unbelegte Behauptungen über Hamas-Kämpfer, die Babys enthaupten und Massenvergewaltigungen begehen, die sehr nach Greuelpropaganda aussehen, wie wir es in der Ukraine gesehen haben. Massenmedienmitarbeiter haben in der Ukraine gelernt, dass sie während eines Krieges jede Menge Greuelpropaganda ohne berufliche Konsequenzen verbreiten können, solange sie von der Seite ihrer Regierung kommt. Lesen Sie die Nachrichten sehr kritisch.

❖

Es ist wichtig zu verstehen, wie völlig nicht-monolithisch Juden in der Frage Israel und Zionismus sind. Die schärfsten und scharfsinnigsten Kritiker Israels, denen ich folge, sind alle jüdisch. Lassen Sie sich nicht von Propagandisten einreden, dass es sich um „Judenhasser gegen Juden“ handelt, wenn es tatsächlich um Gerechtigkeit gegen Ungerechtigkeit geht.

Pro-Palästina-Juden erklären, warum sie Palästina unterstützen. „Sie haben sich vom Judentum abgeschnitten, indem Sie sich dem Zionismus angeschlossen haben.“

🇮🇱🇵🇸 Pro-Palestine Jews explain why they support Palestine.



“You’ve cut yourself off from Judaism by affiliating with Zionism.” pic.twitter.com/OZIdCBP5sz — Censored Men (@CensoredMen) October 9, 2023

❖

Es geht nicht um Heuchelei. Der Zweck, den Widerspruch hervorzuheben, sowohl die Ukraine als auch Israel zu unterstützen, besteht darin zu zeigen, dass die westlichen Imperialisten tatsächlich nicht für das stehen, wofür sie vorgeben zu stehen, und dass ihre gesamte Darstellung, wo sie in diesen Konflikten stehen, eine Lüge ist.

Eine Gruppe zu unterstützen, die gegen eine feindliche Besatzung kämpft, und eine andere, die dasselbe tut, abzulehnen, wäre nur heuchlerisch, wenn Ihre Unterstützung tatsächlich darauf basierte, Besatzer abzulehnen und das Recht der Menschen auf Selbstbestimmung zu unterstützen. Eine Gruppe voller Neo-Nazis, die Juden hassen, zu unterstützen, während man eine andere im Namen des Schutzes der jüdischen Menschen unterstützt, wäre nur heuchlerisch, wenn Ihre Unterstützung tatsächlich etwas mit dem Schutz religiöser Minderheiten zu tun hätte.

In Wirklichkeit unterstützt das Imperium einfach diejenigen, die es unterstützt, weil dort in jedem Fall seine Interessen vorangetrieben werden. Die Ukraine als Stellvertreter zu haben, fördert die US-strategischen Interessen gegen Russland, und Israel als Stellvertreter fördert die US-strategischen Interessen gegen den Iran und Syrien. Sie sind überhaupt nicht heuchlerisch; sie sind perfekt konsistent. Sie ergreifen Macht und Kontrolle auf die bequemste Weise, in perfekter Übereinstimmung mit ihren tatsächlichen Werten.

Heuchlerisch zu sein ist an sich kein großes Übel; wir sind alle in gewisser Weise ein wenig heuchlerisch. Was absolut ein großes Übel ist, ist Gewalt und Zerstörung in der ganzen Welt zu verursachen, um planetare Hegemonie zu verfolgen, während man über seine Gründe dafür lügt.

Deshalb heben wir die Widersprüche hervor. Nicht um zu zeigen, dass das Imperium und seine Unterstützer Heuchler sind, sondern um die weit größeren Übel zu zeigen, die hinter diesen Widersprüchen verborgen liegen.