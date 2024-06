Von Brian Berletic

Die chinesische Inselprovinz Taiwan wird weiterhin von den USA und ihren politischen Stellvertretern ins Visier genommen, um die politische Kontrolle über sie zu festigen und sie zu einem geopolitischen „Rammbock“ gegen das übrige China zu machen.

In Anbetracht der katastrophalen Folgen, die die osteuropäische Ukraine durch eine ähnliche Strategie der USA erleidet, ist es wichtig zu verstehen, was Washington mit Taiwan macht und warum, um ähnliche Folgen im asiatisch-pazifischen Raum aufzudecken und möglicherweise zu vermeiden.

Neuer „Präsident“, dieselbe Politik des Separatismus

Lai Ching-te von der Demokratischen Fortschrittspartei (DPP), die von den USA unterstützt wird, hat das Amt des „Präsidenten“ der örtlichen Verwaltung übernommen und setzt seine Politik der weiteren Integration Taiwans in die Vereinigten Staaten fort, die eine militärische, politische und wirtschaftliche Unterordnung beinhaltet.

Tsai Ing-wen, die Vorgängerin von Lai Ching-te, überwachte die Ausweitung der US-Truppenpräsenz, die laut Wall Street Journal auch die von der Regierung in Taipeh beanspruchten Außeninseln umfasst, sowie die zunehmenden Spannungen mit dem übrigen China. Taiwans lokale Wirtschaft hat durchweg gelitten, da die Regierung der Insel versucht, ihre „Abhängigkeit“ vom übrigen China zu verringern, das den größten Markt (fast die Hälfte) für alle Exporte der lokalen Industrie darstellt.

Taiwan ist kein Land

Der Guardian versucht in seinem Artikel „China warnt vor Repressalien gegen Taiwan nach der Rede des Präsidenten zur Amtseinführung“, China als Tyrann eines „souveränen“ Taiwans darzustellen.

Der Artikel behauptet:

Peking hat nach der Antrittsrede des neuen Präsidenten Lai Ching-te, in der er die Position seiner Regierung zur Souveränität beibehielt und Pekings Anspruch, dass Taiwan eine Provinz Chinas ist, nicht anerkannte, vor unbestimmten Repressalien gegen Taiwan gewarnt.

Die Tatsache, dass Taiwan eine Provinz Chinas ist, ist jedoch nicht nur „Pekings Anspruch“. Sie wird als solche von den Vereinten Nationen, der „Ein-China“-Politik von Nationen rund um den Globus, einschließlich der Vereinigten Staaten und der meisten europäischen Staaten, sowie von der Verfassung der in Taiwan ansässigen „Republik China“ selbst anerkannt.

Der Guardian und ein Großteil der westlichen Medien informieren die Öffentlichkeit absichtlich falsch über den Status Taiwans, um die Bemühungen der USA zu unterstützen, die Inselprovinz zu einem Stellvertreter gegen den Rest Chinas zu machen, ähnlich wie die Ukraine zu einem Stellvertreter gegen Russland gemacht wurde.

Der Guardian stellte auch fest:

Das chinesische Büro für Taiwan-Angelegenheiten (TAO) nannte Lais Rede „ein regelrechtes Bekenntnis zur Unabhängigkeit Taiwans“ und bezeichnete Lai erneut als „gefährlichen Separatisten“. „Niemand hofft mehr als wir, die Wiedervereinigung des Mutterlandes mit friedlichen Mitteln zu erreichen“, heißt es in der Erklärung, die dem TAO-Sprecher Chen Binhua zugeschrieben wird. „Wir müssen jedoch zum Gegenangriff übergehen und die DPP-Behörden dafür bestrafen, dass sie sich mit externen Kräften zusammentun, um Provokationen der ‚Unabhängigkeit‘ zu betreiben.“

Die externen Kräfte, auf die hier Bezug genommen wird, sind natürlich Washington und seine Verbündeten. Die DPP und insbesondere Tsai Ing-wen und Lai Ching-te haben über das in Taiwan ansässige „American Institute in Taiwan“ (AIT) seit langem mit der US-Regierung verkehrt.

Das AIT dient de facto als US-Botschaft, da die USA Taiwan nicht offiziell als Nation anerkennen. Auf der offiziellen Website des US-Außenministeriums heißt es in Bezug auf den Status Taiwans ausdrücklich: „Wir unterstützen nicht die Unabhängigkeit Taiwans“, während gleichzeitig eingeräumt wird, dass das AIT „eine Nichtregierungsorganisation ist, die durch das Taiwan Relations Act beauftragt ist, die inoffiziellen Beziehungen der Vereinigten Staaten zu Taiwan zu pflegen.“

Washingtons politische Vereinnahmung von Taiwan

Ursprünglich diente Taiwan als Zufluchtsort für die fliehende Kuomintang (KMT), die von den USA unterstützten Verlierer des chinesischen Bürgerkriegs nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Um zu verhindern, dass China die Überreste der Stellvertreter Washingtons hinwegfegt, stationierten die USA Tausende von Truppen auf der Insel Taiwan und investierten massiv in die Aufrechterhaltung der damaligen Pseudo-Exilregierung.

In den 1970er Jahren war das Ziel, die KMT wieder an die Macht im restlichen China zu bringen, nicht mehr realisierbar. Washington und der Rest der Welt erkannten die Volksrepublik China mit Sitz in Peking offiziell als die einzige legitime Regierung Chinas, einschließlich Taiwans, an. Die USA erklärten sich außerdem bereit, ihre Streitkräfte abzuziehen und schließlich den Verkauf von Waffen an Taiwan einzustellen.

Trotz dieser ersten Schritte und der Tatsache, dass die USA bis heute offiziell die taiwanesische Unabhängigkeit ablehnen, hat sich ihre Politik in den letzten Jahren ausschließlich auf die Förderung des Separatismus konzentriert, u. a. durch die Rückkehr der US-Truppen auf die Insel, den Aufbau der militärischen Kräfte der Inselverwaltung, den Aufbau der DPP, ihre Machtübernahme und ihre Unterstützung bei der Konsolidierung der politischen Kontrolle über die Insel, um die Bevölkerung dann auf eine antichinesische, pro-separatistische Grundlage zu stellen.

Taiwan: Ein austauschbarer Stellvertreter

Während das ultimative Ziel seit Jahrzehnten darin besteht, Taiwan in ein von China völlig unabhängiges US-Klientenregime zu verwandeln und es als „unsinkbaren Flugzeugträger“ gegen den Rest Chinas einzusetzen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dies geschieht, heute gering. Ein weitaus maßvolleres Ziel ist es, Taiwan als Mittel zu nutzen, um den Aufstieg Chinas zu erschweren, zu einer umfassenderen US-Strategie der Einkreisung und Eindämmung beizutragen und die Kosten für die letztendliche, vollständige Wiedervereinigung Taiwans mit dem Rest Chinas erheblich zu erhöhen.

Neuere Think-Tank-Papiere, darunter ein Bericht des Center for Strategic and International Studies (CSIS) vom Januar 2023 mit dem Titel „The First Battle of the Next War: War gaming a Chinese Invasion of Taiwan“ (Die erste Schlacht des nächsten Krieges: Kriegsspiel einer chinesischen Invasion Taiwans), erörtern eine mögliche chinesische „Invasion“ der eigenen Inselprovinz und räumen ein, dass die USA zwar glauben, eine solche Militäroperation letztlich vereiteln zu können, dies aber um den Preis „erheblicher Schäden an der taiwanesischen Infrastruktur und Wirtschaft“ geschehen würde.

Es liegt auf der Hand, dass die Zerstörung der gesamten Industrie und Infrastruktur Taiwans und die Vernichtung der Wirtschaft mit der Zerstörung der taiwanesischen Verwaltung selbst gleichzusetzen ist. Genau wie im Fall der Ukraine, wo die US-Politiker 2019 vorschlugen, eine militärische Aufrüstung zu unterstützen, um eine russische Militärintervention zu provozieren, anstatt sie abzuschrecken, besteht das Ziel nicht darin, einen Konflikt abzuschrecken oder die Ukraine oder Taiwan zu retten, sondern einen Konflikt zu provozieren, der sowohl für Russland als auch für China mit hohen Kosten verbunden ist und hoffentlich eine oder beide Nationen bis zu einem Zusammenbruch im Stil der Sowjetunion „verlängert“.

Die Ukraine zahlt bereits den Preis für diese Politik gegenüber Russland, denn es ist ihr nicht gelungen, Russland zu „erweitern“ oder einen Zusammenbruch der Regierung oder der Wirtschaft herbeizuführen. Der Einsatz von Taiwan in ähnlicher Weise wird für die US-Politiker wahrscheinlich nicht erfolgreicher sein, aber Taiwan selbst wird im Falle eines zukünftigen Konflikts wahrscheinlich genauso katastrophal leiden wie die Ukraine jetzt inmitten des aktuellen Konflikts. So wie das übrige Europa unter Washingtons Stellvertreterkrieg gegen Russland in der Ukraine leidet, wirkt sich Washingtons Nutzung Taiwans, um Peking zu provozieren, destabilisierend auf die gesamte asiatisch-pazifische Region aus.

Da die von den USA unterstützte DPP in Taipeh im Amt bleibt, ist die Gefahr, dass Taiwan zur nächsten „Ukraine“ wird, nach wie vor groß. In der Zwischenzeit wird Taiwans lokale Wirtschaft weiter leiden, da sich die derzeitige Regierung irrationalerweise vom übrigen China abwendet und sich weiter den außenpolitischen Zielen der USA unterordnet.

Nur die Zeit wird zeigen, ob Pekings eigene Politik der vollständigen Wiedervereinigung die Politik Washingtons zur Zerstörung der Insel überflügeln kann, bevor dies geschieht. Chinas Ansatz beinhaltet eine Kombination aus militärischer Macht, um der zunehmenden Militarisierung der Insel durch die USA entgegenzutreten, und einer wachsenden Zahl wirtschaftlicher Anreize, um mit Taiwan den Frieden, die Stabilität und den Wohlstand zu teilen, den das übrige China seit der Jahrhundertwende zunehmend genießt.