Tausende Armeeangehörige lehnen Covid-Impfung ab

Tausende von US-Soldaten lehnen den Covid-19-Impfstoff ab oder schieben ihn vor sich her, während frustrierte Kommandeure versuchen, Internetgerüchte zu zerstreuen und den richtigen Tonfall zu finden, um die Truppen zu überzeugen, sich impfen zu lassen.

In einigen Armee-Einheiten stimmen nur ein Drittel der Soldaten der Impfung zu. Militärische Führungskräfte, die nach Antworten suchen, glauben, dass sie einen möglichen Überzeugungsfaktor gefunden haben: einen bevorstehenden Einsatz. Navy-Matrosen auf Schiffen, die letzte Woche in See gestochen sind, haben sich beispielsweise zu mehr als 80 bis 90 Prozent für die Impfung entschieden.

Air Force Maj. Gen. Jeff Taliaferro, stellvertretender Direktor der Operationen für den Joint Staff, sagte dem Kongress am Mittwoch, dass „sehr frühe Daten“ darauf hindeuten, dass nur bis zu zwei Drittel der Service-Mitglieder das Angebot des Impfstoff angenommen haben.

Das ist höher als die Rate für die allgemeine Bevölkerung, die laut einer aktuellen Umfrage der Kaiser Family Foundation bei etwa 50 Prozent liegt. Aber die signifikante Anzahl der Streitkräfte, die den Impfstoff ablehnen, ist besonders besorgniserregend, weil die Truppen oft in Umgebungen leben, arbeiten und kämpfen, in denen soziale Distanzierung und das Tragen von Masken manchmal schwierig sind.

Der Widerstand des Militärs kommt auch zu einem Zeitpunkt, an dem die Truppen ausrücken, um die Impfungen in den Impfzentren im ganzen Land zu verabreichen, und an dem die Staatsführung den amerikanischen Streitkräften eine Vorbildfunktion für die Nation zuschreibt.

„Wir kämpfen immer noch damit, was die Botschaft ist und wie wir die Leute beeinflussen können, sich für den Impfstoff zu entscheiden“, sagte Brigadegeneral Edward Bailey, der Chirurg des Army Forces Command. Er sagte, dass in einigen Einheiten nur 30 Prozent zugestimmt haben, den Impfstoff zu nehmen, während andere zwischen 50 Prozent und 70 Prozent liegen. Das Streitkräftekommando beaufsichtigt größere Armeeeinheiten, die etwa 750.000 Soldaten der Armee, der Reserve und der Nationalgarde auf 15 Stützpunkten umfassen.

In Fort Bragg, North Carolina, wo sich mehrere tausend Soldaten auf zukünftige Einsätze vorbereiten, liegt die Akzeptanz des Impfstoffs bei etwa 60 Prozent, so Bailey. Das ist „nicht so hoch, wie wir es uns für das Frontpersonal wünschen würden“, sagte er.

Bailey hat schon alle Ausreden gehört.

„Ich glaube, die amüsanteste, die ich gehört habe, war: ‚Die Armee sagt mir immer, was ich tun soll, sie haben mir die Wahl gelassen, also habe ich nein gesagt'“, sagte er.

Führungskräfte der Armee haben sich energisch für den Impfstoff eingesetzt. Sie haben Veranstaltungen in Stadthallen abgehalten, Botschaften an die Truppe geschrieben, wissenschaftliche Daten verteilt, Videos gepostet und sogar Fotos von geimpften Anführern veröffentlicht.

Wochenlang beharrte das Pentagon darauf, nicht zu wissen, wie viele Truppen den Impfstoff ablehnten. Am Mittwoch gaben sie nur wenige Details zu ihren ersten Daten bekannt.

Beamte aus einzelnen militärischen Dienstleistungen, jedoch, sagte in Interviews mit The Associated Press, dass die Verweigerungsraten variieren stark, je nach Alter eines Service-Mitglieds, Einheit, Standort, Einsatzstatus und andere immaterielle.

Diese Unterschiede erschweren es den Verantwortlichen, die überzeugendsten Argumente für den Impfstoff zu finden. Die Food and Drug Administration hat den Einsatz des Impfstoffs im Notfall erlaubt, er ist also freiwillig. Aber Beamte des Verteidigungsministeriums sagen, sie hoffen, dass sich das bald ändern könnte. Mehr Details in der Quelle.