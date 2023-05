Tausende haben nach COVID-Spritzen einen Tinnitus entwickelt

Tinnitus (Ohrensausen) ist eine weitere unerwünschte Wirkung der COVID-19-Impfung.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Mindestens 16.183 Personen geben an, nach einer COVID-19-Impfung Tinnitus entwickelt zu haben, wobei diese Zahl wahrscheinlich unterschätzt wird

Dr. Konstantina Stankovic, Direktorin des Molekularen Neurotologie-Labors von Stanford Medicine, leitet die Forschung, um herauszufinden, wie COVID-19 und COVID-19-Spritzen die Hörfunktion beeinträchtigen und Tinnitus auslösen können

Sie sagt, dass ihre E-Mail mit Berichten von Menschen bombardiert wird, die nach einer COVID-19-Spritze Tinnitus entwickelt haben

Dr. Gregory Poland, Direktor der Mayo Clinic’s Vaccine Research Group in Rochester, Minnesota, entwickelte ebenfalls Tinnitus nach einer COVID-19-Impfung; er leidet seit zwei Jahren unter Tinnitus und sagt, dass er fast jeden Tag E-Mails von Menschen mit ähnlichen Geschichten erhält

Molekulare Mimikry, bei der Ähnlichkeiten zwischen verschiedenen Antigenen das Immunsystem verwirren, ist ein möglicher Mechanismus, der den Zusammenhang zwischen COVID-19-Impfungen und Tinnitus erklären könnte

Mindestens 16 183 Menschen geben an, dass sie nach einer COVID-19-Spritze einen Tinnitus entwickelt haben. Die Berichte wurden in die Datenbank VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) der US-Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention eingegeben. Da aber nur zwischen 1% und 10 % der unerwünschten Wirkungen überhaupt an VAERS gemeldet werden, ist die tatsächliche Zahl wahrscheinlich viel höher.

Tinnitus ist eine Geräuschwahrnehmung im Ohr ohne äußere Quelle. Das Geräusch wird häufig als Ohrensausen beschrieben, kann aber auch pfeifend, brummend, zischend, klickend, rauschend oder dröhnend sein. In seltenen Fällen kann es sich sogar wie Musik anhören. Schätzungsweise 10 % bis 25 % der Erwachsenen sowie Kinder leiden in unterschiedlichem Ausmaß an Tinnitus.

Von den etwa 25 Millionen Amerikanern, die mit Tinnitus leben, haben 5 Millionen einen chronischen Tinnitus, der sie belastet, während 2 Millionen den Zustand als schwächend bezeichnen. Nun, da so viele Menschen nach einer COVID-19-Impfung Tinnitus entwickeln, sind Theorien über den möglichen Zusammenhang aufgetaucht.

Spritzen können chronische Entzündungen und andere Risikofaktoren auslösen

Shaowen Bao, ein außerordentlicher Professor an der Universität von Arizona, Tucson, der auch ein Vertreter des wissenschaftlichen Beirats der American Tinnitus Association ist, forscht seit mehr als 10 Jahren über Tinnitus. Er ist auch selbst von Tinnitus betroffen. Eine Selbsthilfegruppe in den sozialen Medien, die für Menschen eingerichtet wurde, die nach einer COVID-19-Spritze Tinnitus entwickelt hatten, kontaktierte Bao, um den möglichen Zusammenhang zu untersuchen.

Er befragte 398 Personen aus der Gruppe, die in der Regel unter schwerem Tinnitus und Symptomen wie Kopfschmerzen, Schwindel, Ohrenschmerzen, Angstzuständen und Depressionen litten.

Während Bao seine Ergebnisse noch analysiert, erklärte er gegenüber NBC News, dass Tinnitus eher nach der ersten Dosis einer COVID-19-Impfung auftritt, was darauf hindeutet, dass „der Impfstoff mit bereits bestehenden Risikofaktoren für Tinnitus interagiert. Wenn Sie den Risikofaktor haben, werden Sie ihn wahrscheinlich nach der ersten Dosis bekommen.“ Er vermutete auch, dass chronische Entzündungen im Gehirn oder Rückenmark eine Rolle spielen könnten.

Die CDC untersuchte auch einen Zusammenhang zwischen COVID-19-Impfungen und Tinnitus. Die Behörde gab an, keinen Zusammenhang gefunden zu haben, aber ihr Bericht wurde nicht veröffentlicht. Dr. Harlan Krumholz, Direktor des Center for Outcomes Research and Evaluation an der Yale University, untersucht im Rahmen der Yale LISTEN-Studie auch Tinnitus im Zusammenhang mit COVID-19-Impfungen und langem COVID.

„Tinnitus ist ein auffälliges Symptom bei vielen Menschen mit langem COVID und bei Menschen mit impfassoziierten Erkrankungen“, sagte er gegenüber USA Today. „Wir versuchen, viele Menschen mit diesem Symptom zusammenzubringen und hoffen, dass wir gemeinsam lernen können, was die Ursache sein könnte – auf dem Weg zu evidenzbasierten Strategien, um diesen Menschen zu helfen.“

Dr. Konstantina Stankovic, eine HNO-Ärztin und Kopf- und Halschirurgin, die das Molekulare Neurotologie-Labor von Stanford Medicine leitet, führt ebenfalls Forschungsarbeiten durch, um herauszufinden, wie sich COVID-19 und COVID-19-Spritzen auf die Hörfunktion auswirken können – und ob Tinnitus eine Nebenwirkung der Spritzen ist.

„Meine E-Mail wird von Menschen aus der ganzen Welt bombardiert, die das Gefühl haben, keine Stimme zu haben“, sagte sie gegenüber NBC News. „Sie haben das Gefühl, dass sie abgewiesen werden, dass man sie nicht ernst nimmt, und doch erzählen sie mir auf sehr bewegende Weise, wie sie es mit dem Impfstoff in Verbindung bringen können.“

Impfstoffbefürworter bekommt Tinnitus nach COVID-19-Impfung

Während Medien und Gesundheitsbehörden anekdotische Berichte über Impfstoffreaktionen oft unter den Tisch fallen lassen, wurde Dr. Gregory Poland, der nach einer COVID-19-Impfung einen Tinnitus entwickelte, aufmerksam.

Poland ist Direktor der Impfstoff-Forschungsgruppe der Mayo Clinic in Rochester, Minnesota. Er ist auch ein bezahlter wissenschaftlicher Berater für Johnson & Johnson und ein Berater für die Impfstoffentwicklung für Moderna und andere Pharmaunternehmen. Als der Tinnitus zum ersten Mal auftrat – auf der Heimfahrt von seiner zweiten COVID-19-Impfung – „erschrak ich“, sagte Poland, „ich dachte, es sei eine Hundepfeife, die direkt neben mir losgeht“.

Polen leidet seit zwei Jahren an Tinnitus und sagt, er erhalte fast täglich E-Mails von Menschen, die sagen, dass sie nach einer COVID-19-Spritze ebenfalls Tinnitus entwickelt hätten. Er sagt, er sei frustriert über die Untätigkeit der CDC in dieser Angelegenheit. „Warum hat die CDC nicht alle Untersuchungen durchgeführt, die sie durchführen sollte, und diese veröffentlicht?“, sagte er gegenüber NBC News.

An manchen Tagen, so sagt er, ist der Tinnitus so schlimm, „dass ich einfach schreien könnte … Man kommt nie über den Tinnitus hinweg“. Es ist ungewöhnlich, dass eine Person mit Polens Hintergrund und engen Verbindungen zu Big Pharma über einen durch Impfungen verursachten Tinnitus spricht. Aber er sagte zu NBC News: „Ich weigere mich, nicht weniger als transparent zu sein. Ich weigere mich, die Informationen herauszupicken, die den Menschen präsentiert werden sollten, damit sie gute Entscheidungen treffen können.“

Steckt molekulare Mimikry hinter schussinduziertem Tinnitus?

Eine in den Annals of Medicine & Surgery veröffentlichte Übersichtsarbeit untersuchte die möglichen Mechanismen, die hinter dem impfstoffbedingten Tinnitus stehen. Molekulare Mimikry ist eine Möglichkeit. Sie tritt auf, wenn Ähnlichkeiten zwischen verschiedenen Antigenen das Immunsystem verwirren.

Oft gibt es erhebliche Ähnlichkeiten zwischen Elementen im Impfstoff und menschlichen Proteinen, was zu einer Kreuzreaktivität des Immunsystems führen kann. In diesem Fall, so erklärten die Forscher in Cellular & Molecular Immunology, „… kann die Reaktion des Immunsystems auf die pathogenen Antigene die ähnlichen menschlichen Proteine schädigen und im Wesentlichen eine Autoimmunerkrankung verursachen“.

Speziell in Bezug auf COVID-19-Impfungen schrieben die Forscher im Journal of Autoimmunity: „Tatsächlich hatten Antikörper gegen das Spike-Protein S1 von SARS-CoV-2 eine hohe Affinität zu einigen menschlichen Gewebeproteinen. Da die mRNA des Impfstoffs dasselbe Virusprotein kodiert, können sie bei prädisponierten Patienten Autoimmunerkrankungen auslösen“. Die Forscher der Annals of Medicine & Surgery erklärten:

„Auf der Grundlage der Mechanismen, die hinter anderen durch COVID-19-Impfung ausgelösten Erkrankungen stehen, und des Phänomens der molekularen Mimikry ist eine Kreuzreaktivität zwischen Antikörpern gegen SARS-CoV-2-Spikes und otologischen Antigenen denkbar. Die Heptapeptid-Ähnlichkeit zwischen dem Spike-Glykoprotein des Coronavirus und zahlreichen menschlichen Proteinen spricht ebenfalls für molekulare Mimikry als möglichen Mechanismus hinter solchen impfinduzierten Störungen. Nach einer Coronavirus-Impfung wurden mehrere Autoimmunerkrankungen, darunter die impfinduzierte thrombotische Thrombozytopenie (VITT) und das Guillain-Barré-Syndrom (GBS), gemeldet. Anti-Spike-Antikörper können potenziell mit Antigenen überall in der Hörbahn reagieren und eine Entzündungsreaktion auslösen, die das Trommelfell, die Gehörknöchelchenkette, die Cochlea, die Cochlea-Gefäße, das Corti-Organ usw. betrifft.“

Andere Möglichkeiten, wie COVID-19-Spritzen Tinnitus auslösen können

Eine weitere Möglichkeit sind Autoimmunreaktionen. „Antikörper können Komplexe mit einem oder mehreren Antigenen bilden, die zu einer Überempfindlichkeitsreaktion vom Typ III führen. Die Ablagerung von zirkulierenden Immunkomplexen und vestibulär-cochleären Antikörpern kann bei Autoimmunerkrankungen des Innenohrs eine Rolle spielen“, heißt es in der Übersichtsarbeit, in der auch festgestellt wird, dass „genetische Veranlagung und immunologische Pfade eine Rolle beim Tinnitus nach der Impfung spielen können“.

In dem Bericht wurde auch die Möglichkeit angesprochen, dass COVID-19-Impfungen direkt ototoxisch sein oder die Hörbahn schädigen könnten. Sie könnten auch eine Dysregulierung von Stickstoffmonoxid (NO) verursachen, da eine Hemmung der NO-Produktion dem Tinnitus zugrunde liegen kann – und dem Glaukom, das das Tinnitusrisiko erhöht:

„Jeder mögliche Zusammenhang zwischen Impfstoffen und NO-Dysregulation sollte untersucht werden. Bestimmte COVID-19-Impfstoffe wurden mit einer impfstoffinduzierten thrombotischen Thrombozytopenie in Verbindung gebracht. Die Bildung von Thromben kann die Blutzufuhr zum Ohr verringern und die Wahrscheinlichkeit der Entstehung von Tinnitus erhöhen. In der vorhandenen Literatur gibt es keine Artikel, die den Zusammenhang zwischen Impfstoffen und NO-Spiegeln untersuchen. Daher sollte der Zusammenhang zwischen Impfstoffen und NO-Mangel bei genetisch anfälligen Patienten untersucht werden.“

Tinnitus ist ein Symptom für Long-COVID

COVID-19 kann auch Tinnitus verursachen. In einer systematischen Übersichtsarbeit vom Januar 2021 wurden die Auswirkungen von COVID-19 auf das auditorische System untersucht. Die Studie untersuchte 28 Fallberichte oder Serien und 28 Querschnittsstudien, die Berichte über Hörverlust, Tinnitus und Schwindel enthielten.

Die Forscher fassten Schätzungen der Prävalenz dieser Erkrankungen auf der Grundlage der Erinnerung der Patienten an ihre Symptome zusammen. Sie fanden heraus, dass in dieser Patientenkohorte, die an COVID-19 erkrankt war, 7,6 % über Hörverlust, 14,8 % über Tinnitus und 7,2 % über Drehschwindel berichteten.

Eine weitere Studie, die im Dezember 2021 im Indian Journal of Otolaryngology and Head & Neck Surgery veröffentlicht wurde, untersuchte das Hörvermögen von 100 Personen, die eine leichte bis mittelschwere COVID-19-Infektion hatten. In dieser Gruppe hatten 22 Personen Remdesivir zur Behandlung von COVID-19 erhalten.

Die Forscher stellten fest, dass 31 der 100 Teilnehmer Ohrensymptome hatten, von denen Tinnitus am häufigsten auftrat, dicht gefolgt von neu auftretendem Hörverlust. Langes COVID, auch bekannt als Long-COVID, chronisches COVID oder Langstreckensyndrom, bezieht sich auf Symptome, die vier oder mehr Wochen nach einer ersten COVID-19-Infektion anhalten. Tinnitus, oft schwer, und Schwindel sind häufige Symptome der Long-COVID.

Interessant ist, dass in einer Studie zu Beginn der Pandemie mehr als zwei Drittel der Personen, die über lange COVID-Symptome berichteten, negative Antikörpertests aufwiesen, was darauf hindeutet, dass zumindest einige von ihnen nicht einmal COVID-19 hatten. Inzwischen berichten viele Empfänger einer COVID-Impfung über lange COVID-ähnliche Symptome. In der Zeitschrift Science heißt es: „In seltenen Fällen können Coronavirus-Impfstoffe Long-COVID-ähnliche Symptome verursachen.

Wie man Tinnitus lindern kann

Das I-RECOVER31 -Protokoll der Front Line COVID-19 Critical Care Working Group (FLCCC) Protokoll kann vollständig heruntergeladen werden, mit Schritt-für-Schritt-Anweisungen für die Behandlung von langen COVID und/oder Reaktionen auf COVID-19-Injektionen. Sie können auch meine Strategien zur Optimierung der mitochondrialen Gesundheit ausprobieren, wenn Sie unter langem COVID und damit verbundenen Symptomen wie Tinnitus leiden, wobei der Schwerpunkt auf der Förderung der mitochondrialen Gesundheit liegt.

Es ist wichtig, dass Sie ein neues Klingeln oder Summen in Ihren Ohren, das länger als einen Tag anhält, nicht übersehen, da ein frühzeitiger Behandlungsbeginn dazu beitragen kann, die Auswirkungen zu verringern. Ein HNO-Arzt, besser bekannt als Hals-Nasen-Ohren-Arzt, kann bei der Linderung der Symptome helfen. Obwohl es keine bekannte Heilung für Tinnitus gibt, kann er von selbst verschwinden oder weniger lästig werden.

Die kognitive Verhaltenstherapie hilft beim Erlernen von Bewältigungsstrategien und Entspannungstechniken, die den Stress, den Tinnitus auslöst, verringern können. Musiktherapie ist eine weitere Form der Tinnitusbehandlung, die dazu beitragen kann, die negativen Reaktionen des Patienten zu verringern und gleichzeitig den auditorischen Kortex zu stimulieren.

Weitere natürliche Optionen sind Melatonin, das die Intensität des Tinnitus verringern kann, und Ginkgo-Biloba-Extrakt, der ebenso gut wie das Medikament Pentoxifyllin die Lautstärke, die „Belästigung“ und das allgemeine Leiden von Tinnitus-Patienten verringert.

Die Universität von Kalifornien in San Francisco verwendet auch das akustische Desensibilisierungsprotokoll Neuromonics. Es umfasst einen Prozessor, der mit Kopfhörern verbunden ist, die Musik liefern, die auf den Hörverlust der Person abgestimmt ist, sowie Beratungsleistungen. Zur Vorbeugung und Minimierung von Tinnitus empfiehlt die University of California San Francisco außerdem folgende Maßnahmen:

Sport treiben

Müdigkeit abbauen

Stress bewältigen

Reduzieren Sie die Exposition gegenüber extrem lautem Lärm

Vermeiden Sie absolute Stille

Artikel als PDF

Quellen: