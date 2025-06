Tausende nehmen an Anti-Geoengineering-Protest in London teil, und sie haben gute Gründe dafür

Von Rhoda Wilson

Am Samstag protestierten Tausende in London gegen die Pläne der britischen Regierung, solar-geotechnische Experimente zur Verdunkelung der Sonne durchzuführen. Sie haben gute Gründe, sich gegen Chemtrails und andere Geoengineering-Programme zu wehren. Wenn Sie nicht verstehen, warum alle Geoengineering-Programme weltweit verboten werden sollten, lesen Sie weiter.

Im Jahr 2014 bestritt die britische Regierung, dass sie Geoengineering-Aktivitäten durchführt, und erklärte, dass das Ministerium für Energie und Klimawandel vielmehr Projekte zur Untersuchung der Auswirkungen von Sonnenstrahlungsmodifikation finanziere.

Im April 2025 wurde bekannt gegeben, dass die britische Behörde für fortgeschrittene Forschung und Erfindungen (Advanced Research and Invention Agency, ARIA) grünes Licht für Experimente zur Abschwächung des Sonnenlichts erhalten wird, die die Injektion von Aerosolen in die Atmosphäre oder die Aufhellung von Wolken zur Reflexion der Sonnenstrahlen umfassen könnten. Dafür hat die Behörde 50 Millionen Pfund aus Steuergeldern bereitgestellt.

Natürlich vermarkten die Befürworter Solar-Geoengineering als vorteilhafte und harmlose Methode zur Bewältigung der künstlich herbeigeführten Klimakrise, obwohl letzte Woche Berichte erschienen sind, wonach feindliche Staaten Solar-Geoengineering nutzen könnten, um „Umweltkatastrophen zu inszenieren”, was britische Minister nun dazu veranlasst hat, sich auf ein Szenario vorzubereiten, in dem eine feindliche ausländische Macht die Technologie zur Verdunkelung der Sonne als Waffe einsetzen könnte.

Die Inszenierung einer Umweltkatastrophe durch die eigene Regierung ist der Grund, warum die britische Öffentlichkeit den Chemtrail-Operationen der Regierung ablehnend gegenübersteht, unabhängig davon, ob diese als Experimente bezeichnet werden oder nicht.

Am Samstag, dem 21. Juni, fand in London eine von Stop Geoengineering London organisierte Anti-Geoengineering-Demonstration statt, um das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass viele Menschen gegen die von der britischen Regierung finanzierten Geoengineering-Experimente, insbesondere das Solar Radiation Management (SRM), sind.

Die Demonstranten äußerten Bedenken hinsichtlich des Versprühens von Partikeln zur Blockierung des Sonnenlichts und verwiesen auf potenzielle Risiken für Ökosysteme und die Gesundheit. Die Unternehmensmedien berichteten natürlich nicht über die Demonstration.

🚨🇬🇧 Thousands of people attend London protest to demand the Government cease spraying Toxic Chemicals in the sky to fight pretend Climate Change.



Go outside look up – The Sky is literally White – how can you continue to ignore this? pic.twitter.com/k9lxC4zGsl — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) June 21, 2025

Übersetzung von „X“: Tausende Menschen nehmen an einer Demonstration in London teil, um von der Regierung zu fordern, dass sie das Versprühen giftiger Chemikalien in der Luft zur Bekämpfung des angeblichen Klimawandels einstellt. Gehen Sie nach draußen und schauen Sie nach oben – der Himmel ist buchstäblich weiß – wie können Sie das weiterhin ignorieren?

Die vollständige Berichterstattung über die Protestaktion gegen Geoengineering, die am Samstag in Marble Arch, London, stattfand, einschließlich der Reden, können Sie HIER ansehen. Hier sind einige Stimmen der Demonstranten:

"We're Here & We're The Resistance" Full Report From Anti Geoengineering Protest Today By @WillColeshill Coming Soon! @SoniaPoulton pic.twitter.com/vlEeUoDuVo — Resistance GB (@GbResistance) June 21, 2025

Übersetzung von „X“: „Wir sind hier und wir sind der Widerstand“ – Vollständiger Bericht von der Anti-Geoengineering-Demonstration heute von @WillColeshill

ARIA behauptet, dass es bei den von ihm finanzierten „Experimenten” einen vorsichtigen Ansatz verfolgt. Der einzige vorsichtige Ansatz wäre jedoch, sie gänzlich zu verbieten, wie wir im Folgenden zeigen werden.

1996 verfasste ein Team von Militärangehörigen einen Bericht. Darin verwiesen sie auf eine Studie von William M. Gray et al., die zu dem Schluss kam, dass Rußstaub zur Wetterbeeinflussung eingesetzt werden könnte. Rußstaub ist ein Feinstaub, ein feines schwarzes Pulver, das aus elementarem Kohlenstoff besteht und bei der unvollständigen Verbrennung von schweren Erdölprodukten oder anderen kohlenstoffreichen Materialien entsteht. Er ist giftig, wenn er eingeatmet wird. Er hat nicht nur Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit, sondern beeinträchtigt auch die Sicht, schädigt Ökosysteme, verringert die landwirtschaftliche Produktivität und verschärft die globale Erwärmung.

Dr. William Deagle sagte, er sei der Arzt der Piloten der National Security Agency des US-Verteidigungsministeriums und von Fort Carson gewesen, die die Flugzeuge flogen, die Chemtrails versprühten. In einem vierstündigen Vortrag im Jahr 2006 sagte Dr. Deagle, dass Chemtrails Bariumsalze, Mykobakterien, Viren, Pseudomonas-Bakterien und menschliches Plasma enthalten. Er sagte, sie enthielten auch Morgellons, eine auf Silizium basierende Nanomaschinen-Lebensform, „die intelligent wie Bienen oder Ameisen ist und sich wehrt“.

„Das eigentliche Ziel des Versprühens von Chemtrails ist es, die Atmosphäre in Plasma umzuwandeln, um das Wetter zu verändern, skalare Gedankenkontrolltechnologien einzusetzen, geotektonische Kriegsführung zu betreiben und andere ruchlose Zwecke zu verfolgen“, sagte er.

Im Jahr 2012 reichte der Europaabgeordnete Oreste Rossi eine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung bei der Europäischen Kommission ein. In seiner Anfrage erklärte er: „Seit 1996 hat die Zahl der chemischen Spuren, auch bekannt als Chemtrails, zugenommen … Die durchgeführten Analysen haben das Vorhandensein folgender Elemente in den Chemtrails nachgewiesen: Barium, Aluminium, radioaktives Thorium und Cäsium, Kupfer, Titan, Silizium, Lithium, Kobalt, Blei, Ethylendibromid und mehrere Krankheitserreger.“ Und er fragte: „Kann die Kommission angesichts der Auswirkungen der chemischen Spuren auf die menschliche Gesundheit […] mitteilen, ob ihr die Auswirkungen chemischer Spuren bekannt sind und wie die Europäische Union zu den Zielen steht, die verfolgt werden und zu diesem Phänomen führen?“

In der Antwort von Herrn Potočnik im Namen der Kommission hieß es: „Die Kommission […] hat keine Beweise für die Behauptungen über schädliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit gefunden […] Der Kommission sind keine Fälle bekannt, in denen giftige Substanzen wie Schwermetalle oder pathogene Substanzen absichtlich aus dem Boden, aus Flugzeugen oder auf andere Weise freigesetzt wurden, die die menschliche Gesundheit schädigen könnten.“

Es scheint, dass die Europäische Kommission nicht sehr intensiv nach Antworten gesucht hat. Im Folgenden fassen wir einige Berichte über giftige und pathogene Substanzen zusammen, die absichtlich freigesetzt wurden und nicht nur die menschliche Gesundheit schädigen, sondern auch Tiere, Insekten und Pflanzen.

Im April 2020 wurde durch ein vom spanischen Staat im Staatsanzeiger veröffentlichtes Königliches Dekret aufgrund der Covid-Pandemie der Notstand ausgerufen und die Streitkräfte sowie militärische Notfalleinheiten ermächtigt, biozide Chemikalien mittels „Lufttechniken“ einzusetzen. Kurz gesagt, die spanische Regierung befahl dem Militär, unter dem Deckmantel des „Ausnahmezustands zur Bewältigung der durch Covid-19 verursachten Gesundheitskrise” mit Genehmigung der UNO tödliche Chemtrails über ihre Bürger zu versprühen.

Im Jahr 2021 schloss sich die UNO den Befürwortern einer umstrittenen Form der Geoengineering an, bei der Sulfataerosole in die Stratosphäre der Erde gesprüht werden, um das Klima zu verändern. Ein Bericht des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimawandel (IPCC) der Vereinten Nationen, der am 9. August 2021 veröffentlicht wurde, erwähnte die Steuerung der Sonneneinstrahlung und die Entfernung von Treibhausgasen als Formen der Geoengineering. Sulfataerosole fallen in die Kategorie der Sonnenstrahlungsmanagement.

Ein Jahr später, im September 2022, experimentierten britische Forscher mit einem solaren Geoengineering-System namens SATAN, bei dem ein Wetterballon in großer Höhe mehrere hundert Gramm Schwefeldioxid in die Stratosphäre abgab.

In einem Bericht aus dem Jahr 2023 schlug das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) ebenfalls vor, reflektierende Nanopartikel oder Schwefeldioxid in die Atmosphäre zu injizieren (stratosphärische Aerosolinjektion), um unseren Planeten durch die Einschränkung des Sonnenlichts und die Verdunkelung des Himmels zu kühlen.

Wie Igor Chudov feststellte, war Schwefeldioxid – die Chemikalie der Wahl sowohl für SATAN als auch für UNEP – ein kostenloses Nebenprodukt der Verbrennung von Kohle und Öl, das bis vor wenigen Jahrzehnten in die Atmosphäre ausgestoßen wurde. Umweltaktivisten und Behörden kamen zu dem Schluss, dass Schwefeldioxid (SO2) ein Schadstoff ist, der zum Phänomen des sauren Regens beiträgt und erhebliche Gesundheitsprobleme verursacht.

Im Jahr 2023 diskutierte Dane Wigington einen Bericht, in dem Forscher Regenwasserproben untersucht hatten. Ausgehend von ihren Testergebnissen schätzten sie, dass weltweit jährlich 40 Millionen Tonnen Aluminium, Barium und Strontium über Land versprüht werden.

Einige Monate später wurde Wigington von Robert F. Kennedy Jr. interviewt. Einer der Hauptbestandteile von Chemtrails sei nanogroßes Aluminium, das für Tiere und Menschen neurotoxisch sei und das Wurzelsystem von Pflanzen und Bäumen sowie das Mikrobiom des Bodens zerstöre. Laut Wigington haben Klimaingenieure erklärt, dass sie im Rahmen laufender Programme zur Steuerung der Sonneneinstrahlung jährlich zig Millionen Tonnen Aluminium-Nanopartikel in die Atmosphäre abgeben.

Absichtliche Klimamanipulation oder Geoengineering – einschließlich der Verdunkelung der Sonne – finde seit mehr als 70 Jahren statt, sagte Wigington gegenüber Kennedy. Er erklärte, dass verschiedene Geoengineering-Projekte bereits schwerwiegende Auswirkungen auf Wetterverhältnisse, unsere Fähigkeit, Nahrungsmittel anzubauen, die Artenvielfalt und die menschliche Gesundheit hätten.

Letztes Jahr interviewte Richard Vobes zwei Piloten, die in Europa fliegen und Chemtrails erforschen. Sie sagten, dass an verschiedenen Orten in Europa Tests mit Rückständen durchgeführt wurden, die auf Autos und Dächern zurückgeblieben waren. Mit Hilfe der Massenspektrometrie haben mehrere Labore bestätigt, dass die Hauptbestandteile Barium, Strontium, Aluminiumoxid, verschiedene Mikroplastikpartikel, bis zu 2 % Uran und Graphenoxid sind. „Dies sind in der Regel die Grundelemente dessen, was sie versprühen“, sagte einer der Piloten.

Anfang dieses Jahres sagte Peter Kirby, dass Chemtrails erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt haben, darunter die Zerstörung der Meeresluftschicht, die Veränderung von Wetterverhältnissen und die Schädigung der menschlichen Gesundheit. Er hat bedeutende Beweise gesammelt, die erhöhte Konzentrationen von Giftstoffen wie Aluminium und Barium in Regenwasser- und Luftproben mit Geoengineering-Aktivitäten in Verbindung bringen. Er verwies auch auf Untersuchungen von Dr. J. Marvin Herndon, der in Fachzeitschriften begutachtete Artikel veröffentlicht hat, in denen er anhand seiner Analyse von Umweltproben wie Regenwasser, Luft und Boden wissenschaftliche Beweise dafür liefert, dass Kohleflugasche versprüht wird.

Kohleflugasche ist ein feines, pulverförmiges Nebenprodukt, das bei der Verbrennung von pulverisierter Kohle in Kohlekraftwerken entsteht. Flugasche besteht hauptsächlich aus Siliziumdioxid (SiO2), Aluminiumoxid (Al2O3) und Calciumoxid (CaO), wobei die genaue Zusammensetzung je nach Art der verbrannte Kohle variiert. Laut Wikipedia hängen die Nebenbestandteile von Flugasche von der spezifischen Zusammensetzung der Kohleflöz ab, können jedoch eines oder mehrere der folgenden Elemente oder Verbindungen in Spurenkonzentrationen (bis zu Hunderten von ppm) enthalten: Gallium, Arsen, Beryllium, Bor, Cadmium, Chrom, sechswertiges Chrom, Kobalt, Blei, Mangan, Quecksilber, Molybdän, Selen, Strontium, Thallium und Vanadium sowie sehr geringe Konzentrationen von Dioxinen, PAH-Verbindungen und anderen Spuren von Kohlenstoffverbindungen.

Im Mai letzten Jahres war Dr. Herndon Mitautor einer Studie, die im Advances in Social Sciences Research Journal veröffentlicht wurde. Die Studie präsentierte wissenschaftliche Beweise, darunter Regenwasser- und Schneeanalysen, die erhöhte Konzentrationen von Elementen zeigten, die mit Kohleflugasche übereinstimmen, was auf deren Verwendung in verdeckten atmosphärischen Sprühungen hindeutet. Daten aus Laboruntersuchungen von Regenwasser- und Schneeproben „deuten stark darauf hin, dass Kohleflugasche weltweit in verdeckten Geoengineering-Operationen eingesetzt wird“, so die Autoren. Sie argumentierten, dass die Verwendung von aerosolisierter Kohleflugasche in Geoengineering-Maßnahmen weitreichende Umweltschäden verursacht und eine ernsthafte Bedrohung für das Leben auf der Erde darstellt. In dem Artikel heißt es, dass Kohleflugasche, die in die Atmosphäre gelangt, die Umwelt mit Quecksilber belastet, die Ozonschicht zerstört, das Eisenhaushalt in der Natur stört und zu verschiedenen Gesundheitsproblemen beim Menschen führt, darunter Lungenerkrankungen, Störungen des Immunsystems, Krebs und neurodegenerative Erkrankungen. Die Autoren behaupten weiter, dass diese Praxis ein wesentlicher Faktor für Waldbrände ist, Pflanzen und Tiere schädigt und zum Rückgang von Insekten, Vögeln und Fledermäusen beiträgt.

Wie ein anonymer Pilot einer britischen kommerziellen Fluggesellschaft Drake Michigan in einem Interview im Jahr 2023 sagte: „Die beiden Zwecke von Chemtrails sind sehr, sehr klar. Sie sollen uns vergiften und die Sonne verdunkeln.“ Anschließend erklärte er, warum er weiß, dass die britische Zivilluftfahrtbehörde und die Piloten wissen, was sie tun. „Was sie tun, ist sehr ausgeklügelt, es ist sehr vorsätzlich, und die Leute sagen: ‚Nun, ich kann nicht glauben, dass die Piloten wissen, was sie tun.‘ Nun, ich versichere Ihnen – sie wissen es“, sagte er.