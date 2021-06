Tausende von Flüge fallen aus, weil geimpfte Piloten erkranken oder sterben

thecoloradoherald.com: Laut einer Studie aus dem Jahr 2014, die im Journal of Thrombosis and Haemostasis veröffentlicht wurde, haben Piloten aufgrund häufiger und längerer Flugreisen ein erhöhtes Risiko für Gerinnungsprobleme. Piloten werden ermutigt, auf die Anzeichen von tiefer Venenthrombose und Gerinnungsproblemen zu achten und vorbeugende Maßnahmen wie Kompressionsstrümpfe und das Strecken der Beine während langer Flüge zu ergreifen.(…)

Laut flightaware.com sind 120’000 Annullierungen pro Jahr der Durchschnitt für weltweite Flüge. Ein durchschnittlicher Tag würde 329 Annullierungen sehen. Ein 2-Tages-Durchschnitt würde 658 Annullierungen sehen. Aber zwischen Freitag und Samstag gab es 3533 Annullierungen. Das ist ein Anstieg der weltweiten Stornierungen um 580 % in den letzten 2 Tagen.

Southwest hat in der vergangenen Woche Hunderte von Flügen verschoben oder gestrichen und machte eine Reihe von Problemen wie technische Schwierigkeiten und das Wetter für die Annullierungen und Verspätungen verantwortlich. American Airlines kündigte am Sonntag an, dass sie bis Mitte Juli Hunderte von Flügen streichen wird.

American macht Wetterprobleme und Arbeitskräftemangel für die vorsorglich gestrichenen Flüge verantwortlich. British Airways, bei der in letzter Zeit mindestens 4 Piloten gestorben sind, hat Hunderte von Flügen gestrichen, dann aber diese Woche Tausende von Angestellten mit 85% Bezahlung beurlaubt.