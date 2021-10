Tausende von Menschen sterben mehr als sonst … aber nicht an Covid

yahoonews.com: Während die Aufmerksamkeit weiterhin auf Covid-19 gerichtet ist, entwickelt sich in Großbritannien still und leise eine zweite Gesundheitskrise. Seit Anfang Juli gab es Tausende von zusätzlichen Todesfällen, die nicht durch das Coronavirus verursacht wurden.

Nach Ansicht von Gesundheitsexperten ist dies für den Sommer höchst ungewöhnlich. Obwohl in den Wintermonaten, wenn kaltes Wetter und saisonale Infektionen den NHS unter Druck setzen, mit übermäßigen Todesfällen zu rechnen ist, herrscht im Sommer normalerweise Flaute.

Dieses Jahr ist ein beunruhigender Ausreißer.

Nach Angaben des Office for National Statistics (ONS) gab es seit dem 2. Juli 9.619 überzählige Todesfälle in England und Wales, von denen 48 Prozent (4.635) nicht durch Covid-19 verursacht wurden.

Wenn also all diese zusätzlichen Menschen nicht am Coronavirus sterben, woran sind sie dann gestorben?

Die Daten von Public Health England (PHE) zeigen, dass in diesem Zeitraum 2 103 zusätzliche Todesfälle durch ischämische Herzkrankheiten, 1 552 durch Herzinsuffizienz sowie 760 zusätzliche Todesfälle durch zerebrovaskuläre Erkrankungen wie Schlaganfall und Aneurysma und 3 915 durch andere Kreislauferkrankungen registriert wurden.

Auch bei den akuten und chronischen Atemwegsinfektionen wurden seit Anfang Juli 3 416 mehr Todesfälle auf den Totenscheinen verzeichnet als erwartet, während es 1 234 zusätzliche Todesfälle durch Harnwegserkrankungen, 324 durch Zirrhose und Lebererkrankungen und 1 905 durch Diabetes gab.

Erschreckenderweise war bei vielen dieser Krankheiten der stärkste Rückgang der Diagnosen im Jahr 2020 zu verzeichnen, da der NHS mit der Pandemie zu kämpfen hatte.

Ein letzte Woche von der Regierung veröffentlichter Bericht über die direkten und indirekten Auswirkungen der Pandemie auf die Gesundheit berichtet, dass es im Jahr 2020 schätzungsweise 23 Millionen weniger Hausarztkonsultationen – sowohl persönlich als auch online – gab als im Jahr 2019.

Die Diagnose der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) ging um 51 Prozent zurück, Vorhofflimmern um 26 Prozent, Herzinsuffizienz um 20 Prozent, Diabetes um 19 Prozent, koronare Herzkrankheit um 17 Prozent und Schlaganfall und transitorische ischämische Attacken um 16 Prozent.

Schwierigkeiten beim Zugang zum NHS

Seit Beginn der Pandemie haben Wohltätigkeits- und Gesundheitsorganisationen davor gewarnt, dass die Menschen Schwierigkeiten hatten, Zugang zu medizinischer Versorgung zu erhalten, da sich der NHS auf die Bekämpfung der Pandemie konzentrierte.

Jetzt beginnen 18 Monate verzögerter Behandlungen ihren Tribut zu fordern.

Dr. Charlotte Summers, Fachärztin für Intensivmedizin am Addenbrookes Hospital in Cambridge, sagte diese Woche auf einer Veranstaltung der Royal Society of Medicine (RSM), dass Patienten mit schweren Erkrankungen in die Notaufnahme kommen, die sich während der Pandemie verschlimmert haben.

„Es gibt eine Zunahme von nicht-covidalen Notfällen, die aufgrund der Verzögerungen, die die Pandemie bereits verursacht hat, an den Eingangstüren der Krankenhäuser ankommen. So werden beispielsweise Menschen mit Tumoren später eingeliefert und haben deshalb Darmperforationen, Aneurysmen und viele andere Dinge, die sich verzögert haben“, sagte sie.

„Wir haben einen massiven Rückstau bei elektiven Eingriffen…. und es ist wahrscheinlich, dass wir in diesem Jahr eine erhöhte Grippewahrscheinlichkeit haben werden, weil die Immunität gegen die Grippe nachgelassen haben wird“.

Es fühlt sich schon wie Winter an

„Im letzten Winter gab es so gut wie kein RSV (Respiratory syncytial virus), und die pädiatrische Intensivstation war so gut wie leer und konnte uns helfen. Jetzt wimmelt es dort und in unseren Notaufnahmen von Erwachsenen und Kindern mit RSV-Infektionen.

„Es fühlt sich eher so an, als ob der Winter schon da wäre, als ob er noch kommen würde. Dieses Jahr ist es schlimmer, als ich mich in den letzten 20 Jahren erinnern kann“.

Nach Angaben des NHS England warten derzeit rund fünf Millionen Menschen auf einen Behandlungsbeginn, und Gesundheitsminister Sajid Javid hat davor gewarnt, dass diese Zahl auf 13 Millionen ansteigen könnte.

Die Zahl der elektiven Operationen ist zwischen März 2020 und Februar 2021 um 3,5 Millionen zurückgegangen, da der NHS der Covid-19-Versorgung Vorrang einräumt und die Zahl der krankheitsbedingten Abwesenheiten des Personals und der Notwendigkeit der Selbstisolierung gestiegen ist.

Behandlungsverzögerungen, schlechtere Gesundheitsergebnisse

Zwischen Oktober und Dezember 2020 ging etwa ein Viertel aller chirurgischen Aktivitäten in Großbritannien verloren, da einer von fünf Operationssälen geschlossen war und einer von acht Anästhesisten seinen normalen Aufgaben nicht nachkam.

Auch die Zahl der Notfallaufnahmen ging um 1,6 Millionen zurück, da die Menschen aus Angst, den NHS zu belasten, oder aus Sorge, sie könnten sich mit Covid-19 anstecken, keine Hilfe suchten.

Ein Regierungsbericht, der vom Ministerium für Gesundheit und Soziales und dem ONS erstellt wurde, stellte fest, dass sich die Zahl der Einweisungen im Laufe des Jahres zwar erholte, dass aber die Zahl der elektiven Einweisungen Mitte Juli immer noch unter dem Niveau vor der Pandemie lag, und zwar für alle Krebsarten außer für Darmkrebs.

Die Autoren warnten davor: „Obwohl es nicht möglich ist, die vollen Auswirkungen der Verzögerungen bei der Vorstellung, Konsultation und Diagnose zu quantifizieren, zeigt die Literatur, dass diese Behandlungsverzögerungen wahrscheinlich zu schlechteren Gesundheitsergebnissen für die Patienten führen.“

Abriegelungen unterdrückten Covid, können aber zu anderen Problemen führen

Das Land leidet auch unter dem Mangel an Immunität. Abriegelungen, soziale Distanzierung, Isolierung und Masken hielten Covid-19 zwar zurück, verhinderten aber auch die Ausbreitung anderer Krankheiten.

In den 52 Wochen bis zur Woche, die am 11. Juli 2021 endete, ging die Zahl der gemeldeten Infektionskrankheiten bei Krankheiten wie Mumps (-72 Prozent), Röteln (-84 Prozent) oder Gelbfieber (-100 Prozent) im Vergleich zum Fünfjahresdurchschnitt vor der Pandemie zurück.

Im vergangenen Jahr erreichte die Rate der grippeähnlichen Erkrankungen einen Höchststand von 3,8 pro 100.000, verglichen mit einem Spitzenwert von 59 pro 100.000 im Jahr 2017/2018.

Dadurch konnten zwar zweifellos Leben gerettet werden, aber es zeichnet sich ein Anstieg von Infektionskrankheiten ab, die uns in diesem Winter härter treffen könnten als je zuvor, da wir weniger Schutz haben als sonst.

Es besteht die Gefahr, dass dieser zusätzliche Druck auf den NHS die Regierung dazu zwingt, das Land in diesem Winter erneut abzuriegeln und Masken und Regeln für die Arbeit von zu Hause aus vorzuschreiben.

In diesem Fall könnten wir im Winter in einen Dauerzustand der Immunschwäche geraten, aus dem wir nur schwer wieder herauskommen. Die Covid-19-Reaktion könnte unbeabsichtigt eine anhaltende Gesundheitskrise ausgelöst haben, aus der es keinen Ausweg mehr gibt.