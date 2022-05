Tausende von Todesfällen und unerwünschten Wirkungen aus der US-VAERS-Datenbank gelöscht – Wie viele Todesfälle durch COVID-Impfungen werden verheimlicht oder gelöscht?

Das U.S. Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) wurde als Frühwarnsystem eingerichtet, um Impfstoffe zu identifizieren, die möglicherweise eine höhere Anzahl von unerwünschten Ereignissen als erwartet auslösen.

Aus den öffentlich zugänglichen VAERS-Daten geht eindeutig hervor, dass die COVID-Impfung der gefährlichste „Impfstoff“ ist, der je entwickelt wurde, und in den letzten drei Jahrzehnten mehr Verletzungen und Todesfälle verursacht hat als alle bisherigen herkömmlichen Impfstoffe zusammen.

Der Datenanalyst Albert Benavides hat die VAERS-Daten seit der Einführung dieser neuartigen Impfstoffe analysiert. Benavides zufolge sind seit der Einführung der COVID-„Impfung“ mindestens 10.000 Berichte über Todesfälle oder schwere Verletzungen verschwunden – und es handelte sich dabei nicht um Doppelmeldungen, was eine gängige „Erklärung“ für ihr Verschwinden ist

Bei etwa 2 % aller Berichte über COVID-Impfungen handelt es sich um Todesfälle, und etwa 5 % der Berichte über Todesfälle wurden gelöscht.

Nur die ursprünglichen VAERS-Berichte sind für die Öffentlichkeit zugänglich. Aktualisierte Berichte sind nur intern einsehbar. Das bedeutet, dass wir keine Möglichkeit haben, zu erfahren, wie viele der verletzten Personen inzwischen an diesen Verletzungen gestorben sind. Dies ist ein Schlupfloch, das einen Impfstoff weniger tödlich erscheinen lassen kann, als er tatsächlich ist.

Das U.S. Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) wurde als Frühwarnsystem geschaffen, um Impfstoffe zu identifizieren, die möglicherweise eine höhere Anzahl von unerwünschten Ereignissen als erwartet auslösen. Eines der Hauptziele des Systems ist:

ein nationales Sicherheitsüberwachungssystem zu schaffen, das die gesamte Bevölkerung erfasst, um auf Notfälle im Bereich der öffentlichen Gesundheit reagieren zu können, z. B. auf ein groß angelegtes Impfprogramm gegen eine Grippepandemie.

Das System ist bei weitem nicht perfekt, aber es ist dennoch unglaublich nützlich und erfüllt seinen Zweck. Aus den öffentlich zugänglichen VAERS-Daten geht eindeutig hervor, dass die COVID-Impfung der gefährlichste „Impfstoff“ ist, der je entwickelt wurde, und in den letzten drei Jahrzehnten mehr Verletzungen und Todesfälle verursacht hat als alle bisherigen herkömmlichen Impfstoffe zusammen.

Doch die US Food and Drug Administration und die Centers for Disease Control and Prevention, die gemeinsam die VAERS-Daten verwalten, behaupten weiterhin, dass die Impfungen „sicher und wirksam“ seien und dass kein einziger Todesfall direkt auf die Impfung zurückzuführen sei.

Solche Behauptungen sind angesichts der verfügbaren Daten haarsträubend, und vielleicht wird auch ihnen langsam klar, in welcher Zwickmühle sie stecken, denn in den letzten Monaten haben Ermittler festgestellt, dass VAERS-Meldungen in immer größerer Zahl gelöscht werden. Wie Stew Peters von der Stew Peters Show (siehe oben) feststellt:

Wer löscht die VAERS-Berichte?

Peters interviewt Albert Benavides, einen RCM-Experten, Datenanalysten und Wirtschaftsprüfer, der die VAERS-Daten seit der Einführung dieser neuartigen Impfungen analysiert. Benavides zufolge sind seit der Einführung der COVID-„Impfung“ mindestens 10.000 Berichte über Todesfälle oder schwere Verletzungen verschwunden – und es handelte sich nicht um Doppelmeldungen, was eine gängige „Erklärung“ für deren Löschung ist.

Benavides führt den Fall eines Kleinkindes in Alaska an, das Berichten zufolge nach der Impfung starb. Diese Todesmeldung ist jetzt verschwunden, und es gibt keine weitere Meldung, die damit übereinstimmt.

VAERS ID 18150964 ist ein weiteres Beispiel. Es handelt sich um den Fall eines 13-jährigen Mädchens in Maryland, das 16 Tage nach der ersten Impfung starb. Diese Meldung wurde am 25. Oktober 2021 eingegeben und am 15. April 2022 gelöscht. VAERS behauptet, die Meldung sei gelöscht worden, weil es sich um eine Dublette handelte, aber es gibt nirgendwo sonst in VAERS 13-jährige Mädchen, die in Maryland gestorben sind.

Laut Benavides wurden in den letzten 30 Jahren etwa 4.000 Nicht-COVID-Meldungen gelöscht, und davon waren nur ein paar hundert Todesfälle. Bei der COVID-Impfung löscht VAERS einen weitaus höheren Anteil an schweren Verletzungen und Todesfällen. Etwa 2 % aller Meldungen im Zusammenhang mit der COVID-Impfung sind Todesfälle, und etwa 5 % der Meldungen mit Todesfolge werden gelöscht.

Dies hat zur Folge, dass das Verhältnis von Todesfällen zu anderen Verletzungen niedriger erscheint, als es wahrscheinlich ist. Überwiegend werden Berichte über schwere Verletzungen und Todesfälle gelöscht, was den Anschein erweckt, dass versucht wird, das wahre Ausmaß der durch diese Impfungen verursachten Schäden zu verschleiern. Wer könnte das wohl tun? Benavides beharrt darauf, dass die Anweisung zum Löschen gültiger Berichte von ganz oben in der FDA und/oder CDC kommen muss.

Wenn Sie tiefer in Benavides‘ Daten eintauchen möchten, finden Sie sein VAERS Analysis Dashboard hier. Eine weitere Ressource, die Sie sich merken sollten, ist die VAERS Wayback Machine auf MedAlerts – ein Suchsystem speziell für gelöschte VAERS-Berichte.

Andere Faktoren, die die Risiken von COVID Jab herunterspielen

Benavides weist auch darauf hin, dass nur die ersten VAERS-Berichte für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Aktualisierte Berichte sind nur intern einsehbar. Das bedeutet, dass wir nicht wissen können, wie viele der Verletzten inzwischen an den Folgen dieser Verletzungen gestorben sind. Dies ist ein Schlupfloch, das einen Impfstoff weniger riskant erscheinen lassen kann, als er tatsächlich ist.

65 % aller Berichte im Zusammenhang mit COVID werden mit dem niedrigsten Schweregrad eingestuft, d. h. sie sind nicht schwerwiegend. Wenn man die Berichte jedoch tatsächlich liest, findet man Herzinfarkte, Schlaganfälle, Lungenembolien und andere eindeutig schwere Verletzungen. Viele sind also eindeutig falsch eingestuft.

Darüber hinaus stellt Benavides fest, dass der Schweregrad von Ereignissen routinemäßig falsch eingestuft wird. 65 % aller COVID-bezogenen Meldungen werden mit dem niedrigsten Schweregrad eingestuft, d. h. sie sind nicht schwerwiegend und erfordern keine medizinische Intervention oder Krankenhauseinweisung.

Wenn man die Berichte jedoch tatsächlich liest, findet man Herzinfarkte, Schlaganfälle, Lungenembolien und andere eindeutig schwere Verletzungen. Viele sind also eindeutig falsch eingestuft oder falsch kodiert. Benavides hat auch 65 Berichte gefunden, in denen der Patient nach der COVID-Spritze gestorben ist, aber weil das Kästchen für den Todesfall nicht angekreuzt wurde, sind sie in der Gesamtzahl der Todesfälle nicht enthalten.

Wir haben auch Hinweise darauf, dass VAERS die Veröffentlichung von Berichten drosselt. Es kann Monate dauern, bis ein eingereichter Bericht tatsächlich veröffentlicht wird, wie das COVID-Impfopfer Brittany Galvin erfahren hat.

Im Januar 2022 befand sie sich acht Monate lang im Meldeverfahren bei VAERS und wurde von VAERS-Mitarbeitern darauf hingewiesen, dass es wahrscheinlich weitere sechs bis 12 Monate dauern würde, bis ihr Fall veröffentlicht würde. Anfang Juni 2021 interviewte Peters sie zu ihren Verletzungen und Erfahrungen mit dem VAERS-Verfahren (Video unten).

VAERS-Analyse enthüllt Hunderte von schwerwiegenden Nebenwirkungen

Eine frühere Analyse der VAERS-Daten durch Benavides, über die Steve Kirsch im November 2021 berichtete, zeigte, dass es zu diesem Zeitpunkt bereits Hunderte von schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen im Zusammenhang mit der COVID-Spritze gab, die weitaus höher waren als das zugegebene Risiko einer Myokarditis, das vom Verteidigungsministerium festgestellt wurde (obwohl diese Tatsache eine Zeit lang als „Verschwörungstheorie“ abgetan wurde).

Die offensichtlichen Beweise zeigen, dass sie entweder lügen oder inkompetent sind. Oder beides“, schrieb Kirsch. „In einer … VAERS-Datenanalyse, die von unserem Freund Albert Benavides (auch bekannt als WelcomeTheEagle88) durchgeführt wurde, fanden wir Hunderte von schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen, die von der CDC völlig übersehen wurden und die in der Einverständniserklärung, die den Patienten gegeben wird, hätten erwähnt werden müssen. Und wir fanden über 200 Symptome, die mit einer höheren relativen Rate als Myokarditis auftreten (im Vergleich zu allen früheren Impfstoffen der letzten 5 Jahre). Insgesamt gab es über 4.000 VAERS-Codes für unerwünschte Ereignisse, die durch diese Impfstoffe um den Faktor 10 oder mehr gegenüber dem Ausgangswert erhöht waren und vor denen die CDC die Menschen hätte warnen müssen …

Die FDA und die CDC haben im Grunde nur 0,000 Punkte erreicht, wenn es darum geht, Sicherheitssignale zu erkennen, die die ganze Zeit über im Verborgenen lagen … Die CDC hat wiederholt gesagt, man könne den Daten in VAERS keine Kausalität zuschreiben. Das stimmt nicht. Die Analyse der VAERS-Daten (zeitliche Daten, die Dosisabhängigkeit und die erhöhten Melderaten im Vergleich zum Ausgangswert) liefern genügend Signale, um uns in die Lage zu versetzen, anhand der fünf Bradford-Hill-Kriterien, die für Impfstoffe gelten, Kausalität für all diese Ereignisse nachzuweisen.

Unter den Hunderten von Nebenwirkungen, die Benavides identifizierte, standen neurologische, kardiovaskuläre und weibliche Fortpflanzungsprobleme an der Spitze der Liste. (Sie können die Daten aus Kirschs Artikel ansehen und herunterladen.) Hier sind einige ausgewählte Highlights aus Kirschs umfassender Überprüfung der Ergebnisse von Benavides:

Die Lungenembolie, die auf Platz 24 der Liste steht, ist 954 Mal höher als normal.

Erhöhte Fibrin-D-Dimere, Nr. 53 auf der Liste, sind um einen Faktor von mehr als 400 über dem Ausgangswert erhöht. Charles Hoffe hat berichtet, dass D-Dimer bei über 60 % der gemessenen Patienten erhöht war.11 Wie Kirsch anmerkt, ist dies sehr ernst, da D-Dimer ein Spätindikator für Blutgerinnsel ist.

Erhöhtes Troponin, aufgeführt unter Nr. 130, ist 205 Mal höher als normal.

Erhöhtes Troponin ist ein Biomarker für Herzschäden, und bei COVID-Opfern sind die Werte oft extrem erhöht, bis zu zehnmal höher als bei einem Herzinfarkt, und können monatelang erhöht bleiben.

Die Hirnhernie ist um das 100-fache über dem Ausgangswert erhöht.

Die Todesrate ist 96-mal höher als normal

Herzstillstand ist 93-mal höher als normal

Intrakranielle Blutungen sind 79-mal höher als normal

Hohe Raten von Myokarditis nach der Impfung bestätigt

Um auf die Myokarditis (Herzentzündung) zurückzukommen, die einzige Nebenwirkung, die die FDA und die CDC wirklich zugegeben haben, wurde in einer aktuellen JAMA-Studie folgendes festgestellt:

Sowohl die erste als auch die zweite Dosis eines mRNA-Impfstoffs waren mit einem erhöhten Risiko für Myokarditis und Perikarditis verbunden. Bei Personen, die zwei Dosen desselben Impfstoffs erhielten, war das Risiko einer Myokarditis bei jungen Männern (im Alter von 16-24 Jahren) nach der zweiten Dosis am höchsten.

Bei doppelt geimpften Männern (im Alter von 16 bis 24 Jahren) gab es in den ersten 28 Tagen nach der zweiten Dosis der mRNA-Impfung von Pfizer vier bis sieben übermäßige Myoperikarditis-Ereignisse pro 100.000 Geimpfte und zwischen neun und 28 übermäßige Myoperikarditis-Ereignisse pro 100.000 nach der zweiten Dosis von Moderna.

Das Risiko einer Myokarditis war in dieser großen Kohortenstudie bei jungen Männern nach der zweiten SARS-CoV-2-Impfdosis am höchsten, so die Autoren, und „dieses Risiko sollte gegen den Nutzen des Schutzes vor einer schweren COVID-19-Erkrankung abgewogen werden.“

Rheumatologe berichtet über hohe Rate von Impfschäden

Während Faktenprüfer fleißig versuchen, die VAERS-Daten als zu unzuverlässig zu entlarven, um ihnen Beachtung zu schenken, berichten Ärzte und Spezialisten auf der ganzen Welt – diejenigen, die mutig genug sind, sich zu äußern – über absurd hohe Raten von Nebenwirkungen bei ihren mit COVID geimpften Patienten.

Einer der jüngsten ist Dr. Robert Jackson, ein preisgekrönter Rheumatologe in Missouri. Kirsch führte kürzlich ein Interview mit Jackson (Video oben), der berichtet, dass 40 % seiner Patienten, denen COVID gespritzt wurde, durch die Spritzen geschädigt wurden; 5 % bleiben unbehandelt, 5 % haben eine neue Gerinnungsstörung entwickelt und 12 sind gestorben. Zum Vergleich: Normalerweise verzeichnet er nur ein oder zwei Todesfälle pro Jahr.

Von seinen 5.000 Patienten haben etwa 3.000 die Spritze erhalten. Das bedeutet, dass etwas mehr als 1 von 300 durch die Spritze getötet wurde. Jacksons klinische Erfahrung deckt sich gut mit den Daten anderer Rheumatologen, die im BMJ veröffentlicht wurden. Sie berichten von einer Nebenwirkungsrate von 37 % bei den geimpften Patienten; bei 4,4 % der Patienten kam es nach der Impfung auch zu einem Aufflackern der Krankheit.

In dem Interview geht Jackson auch auf einige der Behandlungen ein, die er bei diesen impfgeschädigten Patienten anwendet. Interessanterweise konnte er mit einer 30-minütigen Infusion von aus mesenchymalen Stammzellen gewonnenen Exosomen eine deutliche Verbesserung feststellen.

Die Zahl der nicht-COVID-bedingten Todesfälle explodiert

Überall auf der Welt und in den meisten US-Bundesstaaten steigen die Zahlen der überzähligen Todesfälle sprunghaft an, und das ist nicht auf COVID zurückzuführen. Die Daten für die USA finden Sie auf USmortality.com, wo die Übersterblichkeit für jeden Bundesstaat aufgelistet ist.

In Kalifornien stieg die Übersterblichkeitsrate von 13,5 % im Jahr 2020 (38.799 überzählige Todesfälle) auf 18,7 % im Jahr 2021 (52.278 überzählige Todesfälle). Und weniger als fünf Monate nach Beginn des Jahres 2022 hat die Übersterblichkeit in Kalifornien bereits die 20 %-Marke überschritten.

Für die USA insgesamt wurden für das Jahr 2020 mehr als 3.440.546 Todesfälle aller Altersgruppen gezählt. Die erwarteten Zahlen lagen bei 3.028.959, was einer Überschreitung von 13,6 % entspricht (411.587 über den Erwartungen). Im Jahr 2021 gab es 3.459.496 Sterbefälle aller Altersgruppen, was 16,4 % über den Erwartungen lag. Mitte April 2022 lag die überhöhte Sterbeziffer bereits bei 14,1 %, mit 1.041.538 gemeldeten Todesfällen aller Altersgruppen. Bei den Amerikanern im erwerbsfähigen Alter ist die Zahl der Todesfälle im Vergleich zurzeit vor der Pandemie um 40 % gestiegen.

Wenn die COVID-Impfungen wirken würden, müsste die Übersterblichkeit sinken, doch das ist nicht der Fall. Es gibt auch keine Massensterblichkeit durch COVID. Der einzige klare Faktor, der diese Diskrepanzen erklären könnte, ist die Masseninjektion mit einer experimentellen Gentransfertechnologie.

Auch Zypern meldet für das Jahr 2021 eine erhöhte Gesamtmortalität (16,5 %, was genau dem Wert in den USA entspricht). Die Raten sind im dritten und vierten Quartal besonders hoch, was mit der Einführung von Auffrischungsimpfungen zusammenfällt. In Kanada ist die Sterblichkeitsrate im Alter von 0 bis 44 Jahren im Vergleich zu 2014 bis 2019 um schockierende 70 % höher, und Daten aus Großbritannien zeigen, dass Kinder im Alter von 10 bis 14 Jahren, die eine COVID-Impfung erhalten haben, 28-mal häufiger sterben als ihre ungeimpften Altersgenossen.

Ich habe in anderen Artikeln weitere Datenbeispiele angeführt, die alle denselben Trend zeigen. Das Tragischste an der Sache ist, dass dies absichtlich geschieht. Keine der Behörden, die für den Schutz der öffentlichen Gesundheit zuständig sind, ist ihrem Auftrag gerecht geworden. Stattdessen haben sie der Great-Reset-Agenda gedient.

Letztendlich glaube ich jedoch, dass die Wahrheit einfach zu überwältigend und offensichtlich sein wird, um von den Massen ignoriert zu werden. FDA und CDC können nicht genug Berichte löschen, um die Impfungen sicher aussehen zu lassen. Auch die persönlichen Erfahrungen der Menschen übertrumpfen jeden Datensatz, und inzwischen sind Impfschäden so alltäglich, dass die meisten Menschen von jemandem wissen, der eine schlechte Reaktion hatte, sowieso an COVID erkrankte oder daran starb. Und das kann man nicht wegwischen.

Quellen: