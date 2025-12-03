Tech-Mogul Larry Ellison steckt 60 Millionen Dollar in Agro-Biotech-Firma, die KI zur genetischen Veränderung von Weizen einsetzt

Larry Ellison führte eine 60-Millionen-Dollar-Investition in Wild Bioscience an, eine britische Agro-Biotech-Firma, die unter Einsatz von KI Nutzpflanzen, einschließlich Weizen, genetisch verändert. Der wachsende Einfluss des Tech-Milliardärs in Großbritannien umfasst Spenden von mehr als 250 Millionen Pfund an das Tony Blair Institute, das nun aggressiv KI, Gentechnik und andere technologiegetriebene Politiken propagiert.

Von Claire Robinson und Jonathan Matthews

Die in Großbritannien ansässige Agro-Biotech-Firma Wild Bioscience ist auf „KI-gestützte präzise Pflanzenzüchtung“ spezialisiert — was zutreffender als pflanzliche Gentechnik beschrieben werden kann, die durch Technologien der Künstlichen Intelligenz (KI) unterstützt wird.

Nun hat sich das Unternehmen eine massive Investition von 60 Millionen Dollar durch eine Gruppe gesichert, die vom Ellison Institute of Technology (EIT) angeführt wird, einem Thinktank, den der US-Big-Tech-Milliardär Larry Ellison gegründet hat.

Larry Ellison ist Mitgründer des Softwareunternehmens Oracle. Er ist außerdem Medienmogul, einer der wichtigsten Spender für die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) und Mitglied des inneren Kreises von Präsident Donald Trump. Und er steigt nun in das Geschäft mit gentechnisch veränderten (GV) Saatgut ein.

Wild Bioscience führt in England Freilandversuche mit gentechnisch verändertem Weizen durch, der auf eine effizientere Photosynthese ausgelegt ist.

Laut Wild-Bioscience-Mitgründer Dr. Ross Hendron versucht das Unternehmen, das „Band des Lebens zurückzuspulen“, um zu sehen, wie sich Nutzpflanzen wie Weizen mit besseren Eigenschaften hätten entwickeln können.

AgTechNavigator fasst Hendron so zusammen: „Das Unternehmen kann keine schnellen Evolutionsexperimente in Pflanzen durchführen … daher simuliert es diese mithilfe großer, vielfältiger Datensätze, von denen der Großteil im eigenen Haus erzeugt wird.“

Da kommt die KI ins Spiel.

Tony Blair Institute: Förderung von Ellisons Obsession mit KI und Gentechnik

Ellison finanziert auch eine weitere britische Organisation. Seit 2021 hat er dem Tony Blair Institute (TBI), dem vom früheren britischen Premierminister gegründeten Thinktank, eine Viertelmilliarde Pfund gespendet. Das macht Ellison mit großem Abstand zum größten Spender des TBI.

Seine Patronage soll das TBI und dessen Ziele grundlegend verändert haben und die Organisation noch technologieversessener gemacht haben, als sie es ohnehin schon war — insbesondere in Bezug auf KI.

Das TBI hat überschwängliche Berichte veröffentlicht, die KI, Geneditierung und Gentechnik im Allgemeinen anpreisen.

Ellisons Begeisterung sowohl für KI als auch für Gentechnik spiegelt sich in einem Bericht des TBI vom Januar 2024 wider, „A New National Purpose: Leading the Biotech Revolution“, der eine Verbindung („Ehe“) dieser beiden Technologien propagiert.

Starmer plappert Blairs Sprache nach

Im Juli 2024, nur fünf Tage nachdem Keir Starmer zum britischen Premierminister gewählt worden war, sagte Blair auf der TBI-Konferenz „Future of Britain“, KI sei der „Game-Changer“, nach dem man gesucht habe.

Lighthouse Reports zufolge „plapperte Starmer innerhalb weniger Monate Blairs Sprache nach — und das TBI saß auf dem Fahrschein der entstehenden KI-Politik der Regierung und trieb die Interessen von Oracle und die Weltanschauung seines Gründers voran.“

Eine unvermeidliche Folge der finanziellen Verflechtungen zwischen Ellison und dem TBI ist laut einem in Publica veröffentlichten Artikel, dass Blairs Einfluss auf Staats- und Regierungschefs und seine Technik- und KI-Besessenheit nun „darauf ausgerichtet sind, die Dienstleistungen Ellisons zu vermarkten.“

Publica berichtete:

„Gespräche mit mehr als einem Dutzend ehemaliger TBI-Mitarbeiter, die in neun Ländern des Globalen Südens Regierungen berieten oder Politikempfehlungen ausarbeiteten, zeigen, dass ihre Arbeit von der expliziten Förderung der Dienstleistungen von Oracle und dem Agieren als ‚Vertriebsmotor‘ bis hin zu Empfehlungen technischer Lösungen reichte, die potenziell schädlich oder auf bizarre Weise von den lokalen Realitäten abgekoppelt waren.“

Wild Bioscience ist ein in Großbritannien ansässiges Spin-off der Universität Oxford. Vor Ellisons 60-Millionen-Dollar-Investition wurde es als „kleines“ Unternehmen beschrieben, mit einer Bilanzsumme von lediglich 7,5 Millionen Euro.

Ellisons jüngste Kapitalspritze verändert offensichtlich alles — das Unternehmen ist nicht mehr klein und kann im Prinzip weitere Mittel hebeln, um mehr gentechnisch veränderte Pflanzen zu erzeugen.

Und es ist höchst wahrscheinlich, dass genetisch veränderte Organismen, die das Unternehmen produziert, nicht die Bedürfnisse und Interessen britischer Landwirte und Bürger widerspiegeln werden, sondern die eines eng fokussierten US-Tech-Milliardärs, der eine Rendite auf seine Investitionen sehen will.

Schließlich ist es bemerkenswert, dass Ellisons Einstieg in GV-Saatgut — wie zuvor bei Bill Gates — den wachsenden Einfluss immens wohlhabender Tech-Titanen auf zukünftige biotechnologische Entwicklungen deutlich macht.

Dies zeigt sich auch im Bereich der Humangenetik.