Was steckt hinter den Friedensverhandlungen für die Ukraine?

Thierry Meyssan

Wir wissen nicht, was in Washington gesagt wurde, aber wir können annehmen, dass die Vereinigten Staaten der Ukraine gegenüber entschieden geblieben sind, auch wenn sie nicht riskieren wollten, die atlantische Solidarität zu zerstören. Thierry Meyssan präsentiert hier, was in dieser verrückten Woche passiert ist.

Um die Friedensverhandlungen zur Ukraine in der vergangenen Woche zu verstehen, muss man zunächst einmal die Falschmeldungen aus der Mainstream-Presse ausblenden. Entgegen ihrer Behauptung durften die Europäer nie an den Genfer Gesprächen teilnehmen.

Man soll sich auch an das erinnern, was ich letzte Woche erklärt habe [1]: Europäische Regierungen haben kein Interesse an Frieden, sie fürchten ihn sogar: er würde zweifellos ihren eigenen Untergang herbeiführen.

Es ist daher kein Zufall, dass die deutsche, britische und französische Presse behauptete, der Genfer Friedensplan sei ein europäisches Dokument. Sie hat es so oft gesagt, dass wir diese Lüge selbst aufgegriffen haben, bevor wir sie korrigiert haben.

Mit diesen Vorbemerkungen setzen wir jetzt den Verlauf der Ereignisse fort:

Als der von den Vereinigten Staaten und Russland in Florida ausgearbeitete Friedensplan bekannt wurde [2], präsentierten die hörigen Kommentatoren ihn als „ungeheuer pro-russisch“.

Die Genfer Verhandlungen

Die Ukrainer haben darum gebeten, gemeinsam mit den Vereinigten Staaten einen Gegenvorschlag zu entwerfen. Am 23. und 24. November fanden in Genf Gespräche statt.