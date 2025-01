Von Jesse Smith

In Teil 1 dieser Serie wurde die Geschichte der von Technocracy Inc. in den 1930er Jahren ins Leben gerufenen Bewegung, Nordamerika vollständig in eine wissenschaftliche Diktatur zu verwandeln, kurz dargestellt. Ihre Vision eines technokratischen Regimes sah vor, dass die gesamte Industrie, alle Ressourcen und die Regierungsführung von Wissenschaftlern, Ingenieuren und Technikern verwaltet werden sollten.

Heute werden viele Aspekte ihrer ursprünglichen Pläne durch die bewusste Zusammenarbeit zwischen Big Tech, Regierung und NGOs umgesetzt, wobei sich die Macht kontinuierlich in Richtung der heutigen Tech-Titanen verlagert. Die Fragen, die in dieser Folge beantwortet werden sollen, sind: (1) Wer hat die heutigen Technokraten dazu ermächtigt, im Interesse der Menschheit zu handeln, (2) was ist ihre übergreifende Weltanschauung und (3) was hoffen sie zu erreichen?

Von San Francisco Examiner – https://john-adcock.blogspot.com/2015/12/merkls-dinomania-mccay-dinosaur.html, gemeinfrei, Link

Obwohl sie sich streiten würden, neigen technokratische Regierungen zu einer elitären Herrschaft. Wie könnten sie auch nicht, da der Kernsatz der Technokratie besagt, dass nur die Besten und Klügsten (und oft auch die Reichsten) in MINT-bezogenen Bereichen in der Lage sind, die Gesellschaft zu führen? Technokraten lehnen alle politischen Systeme ab und glauben, dass sie allein über das Wissen und die Fähigkeiten verfügen, die erforderlich sind, um das „Gemeinwohl“ in allen Gesellschaften zu erreichen. Dennoch arbeiten sie oft hinter den Kulissen in allen Regierungsformen, um ihre Ziele zu erreichen. Obwohl sie Gleichheit versprechen, kann ihre Herrschaft eher als technische Oligarchie beschrieben werden, weshalb äußerste Vorsicht geboten ist.

„Eine solche Organisation hat in keiner der politischen Formen einen Präzedenzfall. Sie ist weder eine Demokratie, eine Aristokratie, eine Plutokratie, eine Diktatur noch eine der anderen bekannten politischen Formen, die alle völlig ungeeignet und inkompetent sind, um diese Aufgabe zu bewältigen. Sie ist stattdessen eine Technokratie, die nach den technologischen Grundsätzen der anstehenden Aufgabe aufgebaut ist.“ Technocracy Study Course, 1934. S. 234

Frühe Technokraten erkannten, dass die Welt auf einen größeren technologischen Fortschritt zusteuerte. Infolgedessen würden die meisten Menschen in Bezug auf ihre Grundbedürfnisse von diesen Innovationen abhängig werden.

„Im Gegensatz zur Vergangenheit ist die große Mehrheit der Bevölkerung heute in einer Position absoluter Abhängigkeit von der ununterbrochenen Funktion eines technologischen Mechanismus.“ Technocracy Study Course, 1934. S. 211

Technokraten waren der Meinung, dass die beste Möglichkeit, Güter und Dienstleistungen bereitzustellen, darin bestand, die für die Produktion von Grundnahrungsmitteln benötigte Ausrüstung zu beschlagnahmen. Sie schufen ein System, in dem die gleichmäßige Verteilung von Waren und Dienstleistungen durch den Ersatz von Energiekosten durch Geld gefördert werden sollte. Um diese radikale Umgestaltung vollständig umzusetzen, benötigten die Technokraten das Eigentum und die Kontrolle über die Eisenbahnen, Kraftwerke, Telekommunikationssysteme, Fabriken, Farmen usw. Dieses System wurde im Technocracy Study Course, der 1934 veröffentlicht wurde, ausführlich beschrieben. Die zu erreichenden Endprodukte waren [Hervorhebung hinzugefügt]:

„(a) ein hoher physischer Lebensstandard, (b) ein hoher Standard der öffentlichen Gesundheit, (c) ein Minimum an unnötiger Arbeit, (d) ein Minimum an Verschwendung nicht erneuerbarer Ressourcen, (e) ein Bildungssystem, das die gesamte jüngere Generation ungeachtet aller anderen Erwägungen als der angeborenen Fähigkeiten ausbildet – ein kontinentales System der menschlichen Konditionierung.“

Wie bereits erwähnt, glaubten die Technokraten, dass das „preisbasierte“ Wirtschaftssystem zusammenbrechen und in Schutt und Asche liegen würde und eine Spur der Verwüstung hinterlassen würde. Sie betrachteten die Weltwirtschaftskrise als Beweis für den bevorstehenden Untergang des Kapitalismus. Voller Vertrauen in ihre Pläne zur Umgestaltung des (nordamerikanischen) Kontinents prahlten sie damit:

„Die Technokratie wird nicht untergehen. Nach dem unvermeidlichen Zusammenbruch unserer gewaltigen finanziellen und politischen Struktur, nachdem die vielen Linderungsmittel ausprobiert wurden und gescheitert sind, wird sie immer noch bestehen bleiben. Die Technokratie ist die einzige praktikable Antwort auf das beängstigende Dilemma, in dem wir uns befinden.“ Technocracy in Plain Terms, S. 6

Einige der ursprünglichen Pläne von Technocracy Inc. aus den 1930er Jahren wurden weit über die Grenzen Nordamerikas hinaus übernommen und durchliefen mehrere Iterationen, bevor sie zu dem wurden, was wir heute sind. Viele ihrer Behauptungen haben sich als zutreffend erwiesen und drohen, die Welt in einen neo-feudalen Staat zu stürzen, der schlimmer ist als alles, was ihm vorausging.

Warum verlagert sich das Vertrauen in Richtung Technokraten?

„Die Technokratie wird zu einer Form der Erlösung, nachdem die Gesellschaften erkannt haben, dass die Demokratie keinen nationalen Erfolg garantiert. Die Demokratie wird sich irgendwann selbst überdrüssig und stimmt für die Technokratie.“ Parag Khanna, Technocracy in America: The Rise of the Info State, 2017, S. 21

Technokratie (das System) und Technologie (die Werkzeuge) sind die Hand und der Handschuh der neuen Ordnung, die sich auf der ganzen Welt etabliert. Überall auf der Welt rufen Politiker und Führungskräfte Technokraten zu Hilfe, um angeschlagene Volkswirtschaften und Regierungen zu sanieren.

Die Technokratie hat sich bereits in Ländern wie dem Vereinigten Königreich, Kanada, China, Italien, Indien, Singapur, Libanon, Frankreich, Pakistan, Indonesien, Mexiko, Sudan, Tunesien, Ghana und Nigeria etabliert oder wird derzeit befürwortet.

Hamas und Fatah haben sich darauf geeinigt, eine technokratische Regierung einzusetzen, die den Gazastreifen nach Beendigung der Kriegshandlungen verwalten soll. Technokraten in der Karibiknation St. Lucia arbeiten mit deutschen Beamten zusammen, um Finanzmittel für Schäden zu sichern, die durch die sogenannte Klimakrise entstanden sind. Technokraten im Iran haben sich für ein Ende der Feindseligkeiten mit den Vereinigten Staaten eingesetzt, da sie glauben, dass sie mit der neuen Trump-Regierung zusammenarbeiten können, die sich für ihre zweite Amtszeit ebenfalls mit Technokraten umgeben hat.

Illustration aus einer Ausgabe des Magazins „The Technocrat“ aus dem Jahr 1933 mit dem Titel „Technocracy A Bloodless Revolution“

Pew Research hat kürzlich zwei Umfragen durchgeführt, aus denen hervorgeht, dass die Zufriedenheit mit demokratischen Regierungen in wohlhabenden Ländern abnimmt und immer mehr Menschen deren Wirksamkeit kritisieren. Darüber hinaus hat Pew bestätigt, dass die öffentliche Meinung technokratischen Regimen gegenüber immer positiver wird. „In zwei Dritteln der (24) untersuchten Länder ist die Mehrheit der Befragten der Meinung, dass dies eine gute Art der Regierung wäre“, so Pew. „Seit 2017 ist die Zahl der Befürworter der Technokratie in den meisten untersuchten Ländern gestiegen.“

„Technokratie beginnt mit den vorliegenden Fakten, die den nächstwahrscheinlichsten Zustand der Gesellschaft anzeigen, und ob dieser Zustand aus Sicht der öffentlichen Meinung wünschenswert ist oder nicht, hat nichts mit der Frage zu tun. Glücklicherweise scheint jedoch alles höchst wünschenswert zu sein, selbst für die größten Skeptiker.“ Technocracy in Plain Terms, S. 9

Wenn Umfragen zuverlässige Indikatoren sind, hat sich das Vertrauen der Öffentlichkeit scheinbar von demokratischen Regierungen hin zu CEOs, Technikern und Wissenschaftlern verlagert. Aber ist diese Verschiebung ein natürlicher Vorgang oder etwas, das sorgfältig herbeigeführt wurde?

Herbeiführen von Vertrauen in technokratische Retter

Eines der Hauptziele dieser Serie ist es zu zeigen, dass Technokratie kein neues Konzept ist und nicht erst mit bekannten Namen wie Elon Musk und Peter Thiel auf der Bildfläche erschien. Trotz der scheinbar edlen Absichten der frühen Technokraten haben Menschen, die nach Geld und Macht streben, eine Art, sich auf frische Ideen zu stürzen, die ihre Pläne beschleunigen können.

Der verstorbene Zbigniew Brzezinski ging 1970 davon aus, dass sich die Welt im Übergang zu einem neuen vierten Zeitalter befindet, und rechnete damit, dass [Hervorhebung hinzugefügt]:

„Eine weitere Bedrohung … betrifft die liberale Demokratie. Sie steht in direkterem Zusammenhang mit den Auswirkungen der Technologie und beinhaltet das allmähliche Entstehen einer stärker kontrollierten und gelenkten Gesellschaft. Eine solche Gesellschaft würde von einer Elite beherrscht werden, deren Anspruch auf politische Macht auf einem angeblich überlegenen wissenschaftlichen Know-how beruht. Ungehindert durch die Beschränkungen traditioneller liberaler Werte würde diese Elite nicht zögern, ihre politischen Ziele durch den Einsatz der neuesten modernen Techniken zur Beeinflussung des öffentlichen Verhaltens und die strenge Überwachung und Kontrolle der Gesellschaft zu erreichen.“ Brzezinski, Zbigniew. Zwischen zwei Zeitaltern: Amerikas Rolle im technetronischen Zeitalter, Viking Press, 1970, S. 252–253.

In einem früheren Artikel, der für „Encounter“ geschrieben wurde, einem britischen Literaturmagazin, das heimlich von der CIA finanziert wird, um die außenpolitischen Ziele der USA zu fördern, schrieb Brzezinski [Hervorhebung hinzugefügt]:

„In der technetronischen Gesellschaft scheint der Trend zur Aggregation der individuellen Unterstützung von Millionen unkoordinierter Bürger zu gehen, die leicht in die Reichweite magnetischer und attraktiver Persönlichkeiten gelangen, die die neuesten Kommunikationstechniken nutzen, um Emotionen zu manipulieren und die Vernunft zu kontrollieren“ (S. 19). „Gleichzeitig wird die Fähigkeit, soziale und politische Kontrolle über den Einzelnen auszuüben, enorm zunehmen“ (S. 21). „Die Macht wird in die Hände derer übergehen, die die Informationen kontrollieren und sie am schnellsten in Beziehung setzen können. Unsere bestehenden Institutionen für das Krisenmanagement werden wahrscheinlich zunehmend durch Institutionen für das Krisenmanagement ersetzt, deren Aufgabe es sein wird, wahrscheinliche soziale Krisen im Voraus zu erkennen und Programme zu ihrer Bewältigung zu entwickeln. Dies könnte in den nächsten Jahrzehnten Tendenzen in Richtung einer technokratischen Diktatur fördern, die immer weniger Raum für politische Verfahren, wie wir sie heute kennen, lässt“ (S. 21).

Brzezinski war nicht nur ein vorausschauender Akademiker, sondern auch aktives Mitglied einer geheimen Gruppe, die daran arbeitete, seine Prophezeiungen zu verwirklichen. Wenn man einfach den Begriff „Technetronic“ durch „Technokratie“ ersetzt, wird alles klar. Man betrachte nur die Ähnlichkeiten zwischen Brzezinskis Aussagen und denen von Technocracy Inc.

„Technokratie ist die Wissenschaft des sozialen Engineerings …“ The Technocrat, 1937, S. 3 „Technokratie befasst sich nicht mit menschlichen Emotionen oder Antagonismen oder politischen Dogmen oder Überzeugungen … Technokratie steht für Wiederaufbau und eine neue Form der Kontrolle …“ Technocracy in Plain Terms, S. 14 „Wenn die Menschen in Nordamerika – sowohl die Reichen als auch die Armen, denn niemand ist immun – dem schrecklichen Grauen von Hungersnot und Barbarei entkommen wollen, das auf diesen Zusammenbruch folgen könnte, muss die Technokratie sie retten. Nur die Technokratie kann das – die wissenschaftliche Kontrolle aller sozialen Funktionen.“ Technocracy in Plain Terms, S. 6 „Alle wissenschaftlichen Indikatoren deuten darauf hin, dass der nächste Gesellschaftszustand eine Technokratie sein wird.“ Wilton Ivie, The Technocrat, Dezember 1964, S. 5

Die Welt, die Brzezinski beschrieben hat, ist fast vollständig eingetreten, aber die zunehmend positive Einstellung gegenüber der Technokratie spiegelt kein Phänomen an der Basis wider. Die Denkweisen werden bewusst so gestaltet, dass sie eine neue Form der sozialen Kontrolle schaffen, wie sowohl Brzezinski als auch frühe Technokraten erklärten. Emotionen werden manipuliert und die Vernunft wird kontrolliert, um traditionelle Werte und Überzeugungen unter dem Stiefel einer Elite-Agenda zu zerschlagen, die sich heimlich in Regierungen und Industrien festsetzt. Das (absichtlich herbeigeführte) Chaos, das die Welt heimsucht, hat den Technokraten Tür und Tor geöffnet, die Lösungen für die Erreichung von finanzieller Stabilität, sozialem Zusammenhalt und Komfort und Bequemlichkeit in einer High-Tech-Utopie anbieten. Viele beißen an.

Auf die Frage, wer sie dazu ermächtigt hat, solch weitreichende und revolutionäre Veränderungen in Kraft zu setzen, würden die meisten Technokraten antworten, dass Sie und ich das getan haben. Auch wenn Sie ihre Agenda vehement ablehnen, ist Ihre Zustimmung durch die Schar von Regierungs- und NGO-Vertretern, die in Ihrem Namen handeln, implizit gegeben. Das Weltbild der Technokraten sieht sie an der Spitze der Gesellschaft, wo sie als Eigentümer und Betreiber fungieren, während sie Lippenbekenntnisse zu Ideen wie Demokratie, Gleichheit und Gerechtigkeit ablegen. Das Spiel ist manipuliert und viele sind dazu verführt worden, den „Manipulatoren“ zuzujubeln, ohne die wahren Pläne zur Schaffung einer stärker kontrollierten und überwachten Gesellschaft zu kennen, wie Brzezinski es in Between Two Ages (Zwischen zwei Zeitaltern) vorausgesehen hat [Hervorhebung hinzugefügt]:

„… es wird bald möglich sein, eine nahezu ununterbrochene Überwachung jedes Bürgers zu gewährleisten und aktuelle, vollständige Akten zu führen, die neben den üblichen Daten auch die meisten persönlichen Informationen über die Gesundheit oder das persönliche Verhalten des Bürgers enthalten. Diese Akten werden von den Behörden sofort abgerufen werden können.“

Wie Technokraten einen stillen Coup durchzogen

Das Endspiel der Technokratie wurde bereits in Teil 1 enthüllt. In zukünftigen Ausgaben werden die aktuellen Pläne, die uns zu diesem Stadium führen sollen, detailliert beschrieben. Doch bevor wir die aktuelle Situation erörtern, ist eine fortgesetzte Analyse der Vergangenheit angebracht.

Brzezinski war Professor an der Columbia University, einer Schule mit engen Verbindungen zur Rockefeller-Dynastie und einer Ausgangsbasis für deren Vorstoß in die Pharmaindustrie und die allopathische Medizin. In einem merkwürdigen Zusammenhang wurde 1931 auch Technocracy Inc. an der School of Engineering der Columbia University von den Gründern Howard Scott und Walter Rautenstrauch gegründet. Die Technokratie mag auf einem College-Campus in New York City begonnen haben, aber sie breitete sich auch nach ihrer Blütezeit in den 1930er- und 1940er-Jahren, als sie eine halbe Million Mitglieder zählte, rasch aus.

Als Protegé Rockefellers half Brzezinski David Rockefeller, CEO und Vorsitzender der Chase Manhattan Bank (heute JP Morgan Chase und Zweigstelle des Rothschild-Bankenkartells), 1973 die Trilaterale Kommission zu gründen. Die Trilateralen strebten die Schaffung einer „Neuen Internationalen Wirtschaftsordnung“ mit einer stärkeren Zusammenarbeit zwischen den USA, Europa und Asien an.

Diese Zusammenarbeit kam den Rockefellers und ihrer wohlhabenden Clique durch die Annahme günstiger politischer Maßnahmen und Vereinbarungen zugute. Sie erweiterte den Welthandel und schuf Bedingungen, die es den Techno-Oligarchen ermöglichten, die reichlich vorhandenen natürlichen Ressourcen von Gebieten auszubeuten, die einst unzugänglich waren.

Die Trilaterale Kommission führte Ende der 1970er Jahre einen stillen Putsch mit der Carter-Regierung durch. Präsident Carter, Vizepräsident Walter Mondale und Brzezinski, der als Nationaler Sicherheitsberater fungierte, waren alle Mitglieder, aber die Durchdringung ging viel tiefer.

„Am 25. Dezember 1976 gab es daher neunzehn Kommissare, darunter Carter und Mondale, die über enorme politische Macht verfügten. Diese vom Präsidenten ernannten Personen stellten fast ein Drittel der Mitglieder der Trilateralen Kommission aus den Vereinigten Staaten dar.“ Sutton, Anthony und Wood, Patrick, Trilaterals Over Washington, 1978, The August Corporation, S. 2

Die Rockefellers waren glühende Verfechter einer Weltregierung und maßgeblich an der Gründung der Vereinten Nationen beteiligt, um dieses Ziel zu erreichen, nachdem ihr ursprünglicher Plan für einen Völkerbund gescheitert war. Neben ihrer Standard Oil-Dynastie beeinflussten die Rockefellers die öffentliche Gesundheit durch eine langjährige Partnerschaft mit der Weltgesundheitsorganisation.

Über die Rockefeller Foundation, den Rockefeller Brothers Fund, den Rockefeller Family Fund und die Rockefeller Philanthropy Advisors haben sie zahlreiche NGOs, Universitäten und Unternehmen finanziert und so ihren Einfluss auf die ganze Welt ausgedehnt. Sie waren auch maßgeblich an der Gründung, Finanzierung und/oder Führung elitärer Organisationen wie dem Council on Foreign Relations (CFR), der Bilderberg Group und dem Club of Rome beteiligt, die Ideologien wie Eugenik und Bevölkerungskontrolle, globale Religion und globale Regierungsführung vorantreiben, während sie sich im Geheimen treffen.

Zu seiner Rolle als Befürworter einer Weltregierung erklärte David einmal:

„Aber [heute] ist die Welt fortschrittlicher und bereit, auf eine Weltregierung zuzugehen.“ Rede 1991 beim Bilderberg-Treffen in Berlin

In seinen Memoiren bestätigt er seine Beteiligung an dem Versuch, eine Weltregierung zu bilden:

„Einige glauben sogar, dass wir (die Rockefeller-Familie) … mit anderen auf der ganzen Welt konspirieren, um eine stärker integrierte globale politische und wirtschaftliche Struktur aufzubauen – eine Welt, wenn man so will. Wenn das der Vorwurf ist, bekenne ich mich schuldig, und ich bin stolz darauf.“

Brzezinski bekräftigte die Ausrichtung auf technokratische Ziele und schrieb [Hervorhebung hinzugefügt]:

„Technologische Entwicklungen sorgen dafür, dass die moderne Gesellschaft immer mehr Planung benötigt. Bewusstes Management der amerikanischen Zukunft wird weit verbreitet sein, wobei der Planer schließlich den Anwalt als wichtigsten sozialen Gesetzgeber und Manipulator ablösen wird … Wie man soziale Planung mit persönlicher Freiheit verbindet, zeichnet sich bereits als das zentrale Dilemma des technetronischen Amerikas ab …“ Between Two Ages: America’s Role in the Technetronic Era, S. 260

Die Rockefellers und ihre Gefolgsleute waren mit diesen Bestrebungen nicht allein, denn die wohlhabenden Titanen des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts schlossen sich ihnen an und gründeten andere philanthropische Institutionen wie die Ford- und die Carnegie-Stiftung. Ihr Altruismus war jedoch nur ein Vorwand, um mehr Macht und Einfluss zu erlangen.

„Die großen philanthropischen Stiftungen, die von Amerikas ‚Raubrittern‘ unter den Industriellen und Bankiers gegründet wurden, dienten nicht dem Wohl der Menschheit, wie es ihr erklärtes Ziel war, sondern dem Wohl der Bankiers und der industriellen Elite, um Sozialingenieurswesen zu betreiben. Über Banken kontrollierten diese mächtigen Familien die Weltwirtschaft, über Denkfabriken lenkten sie die politischen und außenpolitischen Einrichtungen und über Stiftungen gestalteten sie die Gesellschaft selbst nach ihren eigenen Vorstellungen und Interessen.“ Andrew Gavin Marshall

Sogar KI ist sich des Spiels der Globalisten bewusst. Auf der Jahrestagung der Trilateralen Kommission 2023, auf der ein ungenannter Redner das Jahr 2023 zum „Jahr eins dieser neuen Weltordnung“ erklärte, baten die Teilnehmer ChatGPT, ein Gedicht über die Organisation zu verfassen. Der folgende Beitrag ist einer der Einträge:

„In geheimen Treffen plant und verschwört ihr, eine neue Ordnung zu schaffen, die ihr anstrebt. Eure Ziele sind unklar, aber einige sehen das Ende, als eine Weltregierung, mit euch als Freund.“

Aufstieg der Technokratie – eine vollendete Tatsache?

Ist technokratische Regierungsführung ein fait accompli, das zu mächtig ist, um sich ihm zu widersetzen? Wie bereits festgestellt, geht es bei Technokratie um Kontrolle. Kontrolle von Ressourcen, Regierung, Wirtschaft, Waren und Dienstleistungen, Daten und Menschen. Befürworter zögern nicht, Massenüberwachung durchzuführen, sich auf Gedankenkontrolle einzulassen und Propaganda einzusetzen, um menschliches Verhalten zu steuern.

Sie rechtfertigen strenge Kontrolle und allgegenwärtige Überwachung als Methoden zur Unterdrückung von Unruhen in der Bevölkerung, während sich die gesellschaftlichen Bedingungen weiter verschlechtern. Bis eine kritische Masse von Menschen sowohl über die technokratische Agenda informiert ist als auch aktiv Widerstand leistet, kann sie weitgehend ungehindert fortbestehen, aber sie ist weit davon entfernt, ein unbesiegbarer Gegner zu sein.

Viele Technokraten betrachten sich als Retter und haben sich selbst dazu ermächtigt, die unzähligen Probleme der Menschheit zu lösen. Sie glauben, dass sie die „eine funktionierende Antwort“ besitzen, und versuchen, eine Welt zu schaffen, die von den Launen der menschlichen Natur unberührt bleibt. Sie verachten Spontaneität und unerwartete Ergebnisse und bevorzugen stattdessen eine wissenschaftliche, faktenbasierte Weltanschauung, die Unstimmigkeiten und Variablen reduziert, die bei aktuellen Regierungsmodellen auftreten. Ihre Lösungen basieren auf der erweiterten und effizienten Nutzung von Schlangenöl-Digitaltechnologie und -Daten sowie der offenen oder stillschweigenden Zustimmung der Menschen.

Technokratische Eingriffe in die Gesellschaft waren oft nur kurzlebige Experimente, sehr zum Leidwesen der utopischen Hoffnungsmakler. Um dem abzuhelfen, wurde ein umfassenderer langfristiger Plan ausgearbeitet, der Technokratie und Umweltschutz miteinander verbindet, um die Verlagerung des globalen Wohlstands und der gesellschaftlichen Kontrolle nach oben zu beschleunigen. Diese globale Bewegung droht bis zum Jahr 2030 die gesamte Gesellschaft umzukrempeln.

Teil 3 wird diese gefährliche Verschwörung aufdecken.