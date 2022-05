Tedros Ghebreyesus erwähnt den wachsenden Widerstand gegen die Machtübernahme der WHO auf einer Medienkonferenz am 17. Mai 2022

Wenn Sie zu den Millionen von Menschen gehören, die sich über die Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften von 2005 informieren und sich dagegen wehren, dass die WHO ihre Macht an sich reißt – bravo! Ich bin hier, um das mitzuteilen: Sie wissen es, und sie sind besorgt.

Hier ein Auszug aus dem, was der Generaldirektor der WHO, Tedros, gestern bei einer Pressekonferenz sagte.

„Leider gibt es eine kleine Minderheit von Gruppen, die irreführende Erklärungen abgeben und absichtlich Fakten verdrehen. Ich möchte mich klar ausdrücken. Die Agenda der WHO ist öffentlich, offen und transparent.“

Erstens: Minderheiten verändern oft die Welt (und werden zu Mehrheiten). Zweitens, die Ironie. Er sagte dies, während es immer noch nicht öffentlich bekannt ist, wer die internationalen Delegierten der Weltgesundheitsversammlung Nr. 75 sind. Und während die Agenda der WHA 75 der Mehrheit der Weltbevölkerung immer noch unbekannt ist.

„Die WHO tritt nachdrücklich für die Rechte des Einzelnen ein. Wir unterstützen leidenschaftlich das Recht eines jeden Menschen auf Gesundheit und werden alles tun, um sicherzustellen, dass dieses Recht verwirklicht wird.“

Die WHO steht voll und ganz auf der Seite von Big Pharma und Freunden und unterstützt aktiv Zwangsinjektionen anstelle von sicheren, wirksamen und erschwinglichen Repurposed Medicines.

Glücklicherweise ist dies nun öffentlich bekannt:

„Die WHO ist ein Ausdruck der Souveränität der Mitgliedstaaten, und die WHO ist genau das, was die souveränen 194 Mitgliedstaaten wollen, dass die WHO ist.“

Angesichts der Tatsache, dass die C19-Empfehlungen der WHO mit überwältigender Mehrheit gescheitert sind, müssen die 194 Mitgliedstaaten überdenken, was die Menschen wollen. Nach den letzten zwei Jahren ist das, was die Menschen in der Welt wollen, dass die WHO Teil einer schmerzhaften, aber vergangenen Geschichte ist.

„Die Aufgabe der WHO besteht darin, die Länder – unsere Mitgliedstaaten – bei der Aushandlung und Einigung auf ein Abkommen zu unterstützen, das den Schutz künftiger Generationen vor Pandemien gewährleisten soll. Unser Mandat wird zu 100 % von den Mitgliedstaaten und dem, was sie vereinbaren, bestimmt“.

Zuallererst kommt die Unterstützung aus den Länderhaushalten, um die WHO zu stützen. Geld, das besser für unsere Gesundheitssysteme ausgegeben werden sollte. Zweitens hat Tedros gerade die WHA-Delegierten vor den sprichwörtlichen Bus geworfen. Er gibt ihnen die Schuld für das, was jetzt passieren wird. Hoffen wir, dass sie das wissen. Drittens: Wenn das WHO-Mandat von den Mitgliedsstaaten abhängt, müssen die Menschen ein Mitspracherecht haben, welcher nationale Delegierte auf der Grundlage des öffentlichen Mandats Entscheidungen trifft.

Hier ist der Rest von Tedros‘ Worten.

Selektive Informationsweitergabe deutet auf klare Übernahmeabsichten hin

Sie werden feststellen, dass Tedros in seinem auf der WHO-Website veröffentlichten Teil des Medienbriefings nirgendwo über die Änderungen von 13 Artikeln der Internationalen Gesundheitsvorschriften im Mai dieses Jahres auf der Weltgesundheitsversammlung in Genf spricht. Soweit ich gehört habe, hat ihn auch kein Journalist danach gefragt. Oder haben sie es getan?

Nirgends erklärt er, warum die WHO-Generaldirektorin die einseitige Befugnis haben will, gesundheitliche Notfälle von internationalem Interesse auszurufen. Oder eine Unzahl anderer Änderungsvorschläge, die die nationale Souveränität und persönliche Autonomie schwächen.

Nirgendwo erwähnt er einen Prozess der Öffentlichkeitsbeteiligung an der IHR-Bewegung. Denn es gibt keine Öffentlichkeitsbeteiligung. Und das, obwohl die (vom US-Gesundheitsministerium vorgeschlagenen) IHR-Änderungen den Mitgliedstaaten bis zum 20. Januar übermittelt worden waren. Vor vier Monaten.

Stattdessen verkauft Tedros die Idee des (neuen) Pandemievertrags (der gleichzeitig mit den IHR-Änderungen ausgearbeitet wird), den die WHO und ihre Geldgeber 2024 abschließen wollen. Beachten Sie jedoch, dass sich die von ihm verwendete Terminologie erneut geändert hat – von neuem Vertrag zu neuem ACCORD. Achten Sie auf diesen Hashtag: #PandemicAccord.

Der springende Punkt, lieber Leser und Mitgestalter des Wandels, ist, dass sie es wissen. Unsere Stimmen sind so laut, klar und selbstbewusst, dass die WHO und ihre Eigentümer es wissen. In einer früheren #StopTheWHO-Kampagne gegen das Abkommen erreichte der Weltgesundheitsrat 415 Millionen Menschen in 7 Tagen. Das ist ein Beweis für die Macht der Menschen. Ich habe keinen Zweifel daran, dass die IHR-Änderungen und das neue #Pandemie-Abkommen dazu führen werden, dass sich die Mitgliedsstaaten aus der WHO zurückziehen. Souveräne Menschen werden dafür sorgen, dass die nationalen Vertreter zuhören. Mehr.. Quelle von Google übersetzt.