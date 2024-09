Telegram wird jetzt IP-Adressen und Telefonnummern von Nutzern an Regierungen weitergeben

Telegram, die Messaging-App, die sich einst als Antwort der Rebellen auf die Überwachung durch Big Tech positionierte, hat eine scharfe Kehrtwende auf der “Wir schützen Ihre Daten um jeden Preis”-Autobahn vollzogen. Am Montag aktualisierte das Unternehmen still und leise seine Datenschutzrichtlinien, um die Weitergabe von Nutzerdaten – wie die wertvollen IP-Adressen und Telefonnummern – an Strafverfolgungsbehörden zu ermöglichen, aber natürlich nur, wenn diese eine gültige rechtliche Anfrage stellen.

Wie wir alle wissen, hat noch nie jemand die Definition von “gültig” so gedehnt, dass sie seiner Agenda entspricht, oder?

Diese Enthüllung folgt auf einen kleinen Zwischenfall im August, als der CEO von Telegram, Pavel Durov, von den französischen Behörden in Handschellen festgenommen wurde. Worin bestand das Verbrechen? Anscheinend wurde Telegram beschuldigt, mit den französischen Strafverfolgungsbehörden hart ins Gericht zu gehen und sich zu weigern, Daten herauszugeben, was zu Durovs Verhaftung führte. Es scheint, dass die Strafverfolgungsbehörden diese Art der Nichteinhaltung nicht gutheißen, insbesondere nachdem sie 2.460 unbeantwortete Anfragen nach Informationen gestellt haben.

Der politische Flip-Flop

Die neue Richtlinie ist eine völlige Kehrtwende gegenüber derjenigen, von der die treuen Fans von Telegram überzeugt waren. Die alten Regeln waren glasklar. Telegram konnte Ihre Daten – Ihre IP-Adresse und Telefonnummer – weitergeben, aber nur, wenn Sie ein Verdächtiger in einem Terrorfall waren. Die Richtlinie versicherte sogar, dass diese Art der Weitergabe nie stattgefunden hatte.

Jetzt nicht mehr.

Jetzt hat Telegram das Netz ausgeweitet. Laut der neu überarbeiteten Richtlinie kann Telegram Ihre Daten weitergeben, wenn Sie gegen die Nutzungsbedingungen von Telegram verstoßen – Sie wissen schon, das Ding, das nie jemand liest -, wenn sie einen “gültigen” Antrag erhalten. Die Formulierung trieft nur so vor unternehmerischen Absicherungen: “Wenn Telegram eine gültige Anordnung von den zuständigen Justizbehörden erhält, die bestätigt, dass du ein Verdächtiger in einem Fall bist, der kriminelle Aktivitäten beinhaltet, die gegen die Telegram-Nutzungsbedingungen verstoßen, werden wir eine rechtliche Analyse der Anfrage durchführen und können deine IP-Adresse und Telefonnummer an die zuständigen Behörden weitergeben.”

Vergleich zwischen dem alten und dem neuen Text von Telegrams “8.3. Strafverfolgungsbehörden”.

Natürlich ist Telegram immer noch der Transparenz verpflichtet – zumindest auf dem Papier. Das Unternehmen verspricht, alle derartigen Vorfälle in seinen vierteljährlichen Transparenzberichten offenzulegen, die praktischerweise über einen speziellen Bot abgerufen werden können.

Durovs Erklärung: Auf wen genau zielt sie ab?

Durov teilte den Nutzern auf Telegram mit: “Wir haben unsere Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien aktualisiert, um sicherzustellen, dass sie weltweit einheitlich sind.”

Er fuhr fort: “Wir haben klargestellt, dass die IP-Adressen und Telefonnummern derjenigen, die gegen unsere Regeln verstoßen, auf rechtmäßige Anfragen hin an die zuständigen Behörden weitergegeben werden können.”

Durov fügte weiter hinzu: “Diese Maßnahmen sollten Kriminelle abschrecken. Die Telegram-Suche ist dafür gedacht, Freunde zu finden und Nachrichten zu entdecken, nicht um illegale Waren zu bewerben. Wir werden nicht zulassen, dass schlechte Akteure die Integrität unserer Plattform für fast eine Milliarde Nutzer gefährden.”

Die französische Verbindung

Aber was hat Telegram wirklich gezwungen, die Hand aufzuhalten? Spulen wir zurück zu Durovs Verhaftung am Flughafen im August, wo die Dinge klarer zu werden begannen.

Nach angeblich über 2.400 ignorierten Anfragen nach Daten hatten die französischen Behörden genug. Sie schalteten die Gendarmerie Nationale ein, um der Kooperationsverweigerung von Telegram auf den Grund zu gehen.

Offenbar war die Herausgabe von Daten keine Option, bis sie anfingen, CEOs zu verhaften.