Thailand: Erste Provinz macht den experimentellen Impfstoff für alle ab 18 die „Gefährdet“ sind verpflichtend! Impfverweigerer droht Gefängnis!

Ein solches Vorgehen würde gegen den Nürnberger Kodex verstoßen. Das universelle Recht auf Einverständniserklärung zu medizinischen Eingriffen.

Gouverneur Thatchakorn Hatathathayakul will alle Impfen oder sonst ins Gefängnis werfen

bangkokpost.com: Die Behörden in Buri Ram haben eine Anordnung erlassen, wonach jeder in der Provinz gegen Covid-19 geimpft werden muss, da sonst die Gefahr besteht, dass eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren verhängt wird.

Der Befehl kam vom Gouverneur Thatchakorn Hatathathayakul, der am Freitag den Vorsitz in einer Sitzung des Ausschusses für übertragbare Krankheiten in der Provinz innehatte.

Um eine weitere Übertragung des Virus zu verhindern und den Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens bei der Durchführung der Impfaktion zu helfen, müssen Personen ab 18 Jahren, die in der Provinz leben oder arbeiten, ihr Risiko einer Covid-19-Infektion bei freiwilligen Gesundheitshelfern in den Dörfern, über ein Online-System oder über ein Impfkoordinationszentrum vor Ende dieses Monats einschätzen.

Beamte für Krankheitskontrolle und öffentliche Gesundheit werden befugt sein, „gefährdete“ Personen zur Impfung zu zwingen sowie Daten, Zeitpläne und Orte für die Verabreichung von Covid-19-Impfstoffen festzulegen.

Die Befugnis ergibt sich aus dem 2015 erlassenen Gesetz über übertragbare Krankheiten, dessen Verstöße mit maximal einem Monat Gefängnis und/oder Geldstrafen von bis zu 20’000 Baht (ca. 500.- Euro) geahndet werden können, je nachdem, welcher Teil des Gesetzes angewendet wird.

Diejenigen, die sich weigern, sich impfen zu lassen, können ebenfalls mit maximal zwei Jahren Gefängnis und/oder einer Geldstrafe von bis zu 40.000 Baht wegen Verstoßes gegen das Notstandsdekret bestraft werden.

Der Hauptimpfstoff, den die Regierung im Moment verteilt, ist Coronavac, hergestellt von Sinovac Biotech in China, da die erste Charge des lokal produzierten Impfstoffs von AstraZeneca nicht vor Anfang Juni verfügbar sein wird.