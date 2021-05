reseauinternational.net: Korrelationsanalyse zeigt 1 Todesfall pro 700 geimpfte Personen in Frankreich und auch weltweit

Eine von französischen Wissenschaftlern durchgeführte Korrelationsanalyse zwischen COVID-Todesfällen und geimpften Personen zeigt, dass derzeit sowohl in Frankreich als auch weltweit auf 700 geimpfte Personen 1 Todesfall kommt.

Von Philippe Pradat und Véronique Malard:

Am 13. Mai 2021 schickten der Ingenieur Philippe Pradat und die Toxikologin Véronique Malard einen Brief an die Senatoren, in dem sie die Korrelation zwischen der Zunahme der Todesfälle mit der Bezeichnung Covid und der Zunahme der Zahl der Geimpften analysierten. Ihre Schlussfolgerung ist einfach:

„Für jede 700 neu geimpften Menschen gäbe es einen Todesfall zu beklagen.“

Diese Korrelationsanalyse wurde zunächst auf der Ebene von Frankreich durchgeführt und dann auf der Ebene der weltweiten Daten repliziert. Die Ergebnisse sind identisch.

Die Autoren des Briefes erlauben sich ein Fazit:

„Angesichts dieser Tatsachen ist es dringend notwendig, die Impfung zu stoppen und die Einführung des Gesundheitspasses zu blockieren, der nicht nur ein unsere Freiheit gefährdet, sondern auch nutzlos sein wird, weil die geimpften Träger des Virus sind und es verbreiten“.

Bitte beachten Sie: Diese Analyse muss zweifelsohne genau beobachtet und im Laufe der Zeit verfolgt werden, um sie zu vervollständigen und ihre Relevanz, wenn überhaupt, nachzuweisen.

Die Gesundheitsbehörden haben bisher nur wenige oder gar keine Todesfälle auf den Impfstoff zurückgeführt, außer in sehr seltenen“ Fällen. Die norwegischen und dänischen nationalen Behörden waren jedoch vorsichtiger in ihrer Entscheidung, sie setzten den Impfstoff von AstraZeneca und Johnson aus und streichen diesen ganz von der Liste. Zur Erinnerung: In Indien hatte die Aufsichtsbehörde von Pfizer zusätzliche Informationen über spezifische Details der indischen Bevölkerung verlangt; daraufhin hatte das Pfizer-Labor seinen Zulassungsantrag zurückgezogen.

In den Vereinigten Staaten haben Impfstoffversuche bei Kindern begonnen. So hat sich die Position der FDA (Federal Drug Administration) seit der Aussage ihres ehemaligen Direktors, Dr. Stephen Hahn, einem Onkologen und Strahlentherapeuten geändert, der im September sagte:

„Die FDA wird keinen Impfstoff freigeben oder genehmigen, bei dem wir uns nicht wohl dabei fühlen, ihn unseren Familien zu geben. Im Namen der mehr als 17’000 FDA-Mitarbeiter möchte ich heute die folgenden Verpflichtungen gegenüber der amerikanischen Öffentlichkeit und dieser Kommission eingehen. Die FDA wird den Impfstoff COVID-19 erst dann lizenzieren oder zulassen, wenn er die strengen Erwartungen der Behörde hinsichtlich Sicherheit und Wirksamkeit erfüllt hat. Die Entscheidung über die Lizenzierung oder Zulassung solcher Impfstoffe oder Therapien wird von den engagierten Karrieremitarbeitern der FDA getroffen. Unsere Entscheidungen werden von unseren Prüfungsprozessen und von der Wissenschaft geleitet. Die FDA wird nicht zulassen, dass irgendjemand eine Lobby hat, um dies zu ändern. Ich werde für die Wissenschaft kämpfen, Herr Vorsitzender.“

Seine Nachfolgerin, die amtierende Direktorin Janet Woodcock, vertritt seit Dezember 2020 eine ganz andere Position: „Die Verlängerung der Notfallgenehmigung für die Verwendung des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer-BioNTech für Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren durch die FDA ist ein Schritt im Kampf gegen die Pandemie COVID-19“.

In Frankreich liefert sich die Regierung einen hektischen Wettlauf um die Impfung, wobei als Maß für die Wirksamkeit das relative Risiko (95%ige Verbesserung) herangezogen wird, das offenbar wichtig, aber umstritten ist, weil einige, darunter Professor Raoult, argumentieren, dass diese Zahl näher bei 50% oder sogar 30% liegen würde. Bei Verwendung des individuellen absoluten Risikomaßes für die Wirksamkeit (weniger als 1 % Verbesserung) stellt sich die Frage, ob der Patient beim Anblick dieser Zahl die gleiche Entscheidung zur Impfung treffen würde.

Einige der französischen wissenschaftlichen Gremien betreiben sogar Fehlinformationen über Impfstoffe, während Bürger und Ärzte daran arbeiten, das wahre Nutzen-Risiko-Verhältnis zu verstehen, indem sie die wirklichen Risiken der unter 50-Jährigen für diese Krankheit infrage stellen. All dies bildet die Grundlage für die Gültigkeit der informierten Einwilligung, die von Dr. Umlil hinterfragt und in seinen Interviews erläutert wird.

*

Das Schreiben von Philippe Pradat und Véronique Malard

In Frankreich läuft seit einigen Monaten eine intensive Impfkampagne und wir möchten Sie vor den Auswirkungen dieser Impfkampagne warnen.

Zunächst ist zu bedenken, dass die klinischen Studien der Phase 3 noch laufen und erst 2022 oder sogar 2023 abgeschlossen sein werden. Daher ist die Sicherheit der Covid-Impfstoffe zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt. Was die langfristigen Auswirkungen betrifft, so ist es unmöglich zu wissen, was die Folgen der Impfung sein könnten. Es ist zu bedenken, dass ein Impfstoff, der auf Boten-RNA oder genetisch konstruierten Adenoviren basiert, noch nie in großem Maßstab in eine gesunde Bevölkerung injiziert wurde.

Andererseits ist es möglich, die ersten Ergebnisse von bereits durchgeführten Impfungen zu analysieren.

1 / Unerwünschte Wirkungen und Todesfälle nach der Impfung selbst: Die wöchentlichen Berichte der ANSM (Accueil – ANSM (sante.fr)) listen die kurzfristigen unerwünschten Wirkungen von Impfstoffen auf. Die Analyse der Daten zeigt, dass drei Todesfälle pro 100’000 Impfungen auftreten, was viel höher ist als das, was in der Vergangenheit bei einer Impfung der gesamten Bevölkerung“ beobachtet wurde. Darüber hinaus hat die Impfung bisher 31’893 unerwünschte Wirkungen verursacht, das sind 148 / 100’000 Geimpfte. Von diesen Nebenwirkungen werden 25 % als schwerwiegend eingestuft, d. h. 37 pro 100’000 Geimpfte. Mit dem Wissen, dass seit Beginn der Pandemie 322 Todesfälle in der Bevölkerung im Alter von 0 bis 39 Jahren aufgetreten sind, d.h. 1 pro 100’000 Personen (Demographie der Todesfälle nach COVID-19 – Frankreich (ined.fr)). Es scheint offensichtlich, dass es kriminell ist, die Jüngsten zu impfen. Kurzum, das Nutzen-Risiko-Verhältnis spricht überhaupt nicht für die Impfung.

2 / Impfinduzierte Sterblichkeit durch Covid: Die Analyse offizieller öffentlicher Daten (Mortalität und Impfung, coronavirus.jhu.edu und Our World in Data ) erlaubt es, eine einfache und sehr aufschlussreiche Grafik zu erstellen. Für jeden Tag zwischen dem 1. März und dem 5. Mai haben wir ein Diagramm gezeichnet, bei dem die Abszisse (x-Achse – horizontal) die Gesamtzahl der Personen, die mindestens eine Dosis geimpft haben, und die Ordinate (y-Achse – vertikal) die Gesamtzahl der Todesfälle darstellt.. Es gibt also einen Punkt pro Tag in der Grafik (unten).

Es ist leicht zu erkennen, dass diese Punkte nahezu perfekt aufeinander abgestimmt sind. Wir können, dank einer gewöhnlichen Software wie Excel, die Linie zeichnen, die so nah wie möglich an allen Punkten folgt, dies wird Regressionslinie genannt. Die Berechnung dieser Linie ermöglicht es uns, einen Korrelationskoeffizienten (r2 In der Statistik ist das Pearsonsche lineare Bestimmtheitsmaß, angegeben als R2 oder r2, ein Maß für die Güte der Vorhersage einer linearen Regression. Er liegt zwischen 0 und 1 und je näher er bei 1 liegt, desto größer ist die Stärke der Korrelation).

Je näher die Punkte an der Linie liegen, desto näher liegt der Koeffizient bei 1. Hier erhalten wir ein r2 größer als 0,99, was zeigt, dass die Linie die Punkte im Diagramm perfekt beschreibt.

Das bedeutet, dass die Anzahl der Todesfälle durch Covid in Frankreich proportional zur Anzahl der geimpften Personen ist.

Die Parameter dieser Zeile ermöglichen die Berechnung der Anzahl der Todesfälle (y), die einer Anzahl von Impfungen (x) entsprechen. Die Ergebnisse sind verblüffend. Jedes Mal, wenn 700 Menschen geimpft werden, stirbt eine weitere Person an Covid. Wenn wir 80 % der französischen Bevölkerung impfen (das Ziel, die sogenannte Herdenimmunität zu erreichen), werden mehr als 76’500 Todesfälle zu beklagen sein. Diese Beobachtung hilft zu verstehen, warum die tägliche Zahl der Todesfälle durch Covid in Frankreich seit Wochen stabil bei etwa 250 / Tag liegt.

Solange wir impfen, werden Covid-Todesfälle zu beklagen sein.

Die gleiche Analyse kann auf globaler Ebene durchgeführt werden (siehe Abbildung unten) und die Ergebnisse sind identisch: Die Steigung der Linie ist die gleiche.

Angesichts dieser Tatsachen ist es dringend notwendig, die Impfung zu stoppen und die Einrichtung des Gesundheitspasses zu blockieren, der nicht nur freiheitsfeindlich, sondern auch nutzlos sein wird, weil die Geimpften Träger des Virus sind und es verbreiten.

Schließlich ist es bemerkenswert, die Erklärung des Gesundheitsministers vom 31. März in Le Figaro nachzulesen: Warum der Staatsrat sich geweigert hat, geimpfte Personen sofort zu dekontaminieren.

Die südafrikanischen und brasilianischen Stämme „können insbesondere Wieder-Infektionen bei Personen hervorrufen, die bereits mit Covid-19 kontaminiert waren, sowie ein Risiko für Impfstoffverluste“, betonte das Ministerium.

„Die Wirksamkeit der Impfstoffe ist nur teilweise“, fügte er hinzu: „von der Testphase […] gab es keine Garantie für Immunität“ für geimpfte Menschen. Die Impfstoffe sind auch gegen Varianten „weniger wirksam“ und es bestehen Unsicherheiten über den Schutz, den die Dosen gegen die Übertragung des Virus auf Dritte bieten. Darüber hinaus sind geimpfte Menschen „auch diejenigen, die am meisten von schwerer Krankheit und Tod bedroht sind“, wenn der Impfstoff nicht wirkt oder im Falle einer „Post-Impfung-Reinfektion“.

„Geimpfte Menschen können milde Formen entwickeln oder sogar symptomlos sein und trotzdem das Virus übertragen“, sagte das Ministerium. Jede Differenzierung wäre „verfrüht“: „Es gibt keine Rechtfertigung dafür, geimpfte Menschen“ von den derzeitigen Beschränkungen auszunehmen, so die Schlussfolgerung.

Sie haben richtig gelesen… Menschen, die geimpft wurden, „sind auch diejenigen, die am meisten gefährdet sind, schwere Formen und den Tod zu erleiden“, wenn der Impfstoff nicht wirkt oder im Falle einer „Post-Impfung Reinfektion“. Und auch „Geimpfte Menschen können das Virus noch übertragen“.

Impfen ist gefährlich, erklärt der Minister selbst… Man fragt sich also, was die Motivation der Regierung ist, diese tödliche Kampagne unerbittlich fortzusetzen.

Der Gesundheitspass, der es geimpften Menschen erlaubt, überall ohne Einschränkung hinzugehen, ist gefährlich und muss dringend gestoppt werden. Es ist abscheulich, sich vorzustellen, dass sich so viele gesunde junge Menschen impfen lassen, um auf ein Konzert zu gehen oder eine Sportveranstaltung zu besuchen.