Thailand: Mehr als 600 Vollständig geimpfte medizinische Mitarbeiter wurden eine Covid-19-Infektion diagnostiziert und einer starb

Nach der vollständigen Impfung mit 2 Dosen des Sinovac-Impfstoffs wurde bei mehr als 600 medizinischen Mitarbeitern eine Covid-19-Infektion diagnostiziert, teilte das Gesundheitsministerium heute mit. Insgesamt haben sich 618 Krankenhausmitarbeiter und medizinisches Personal mit Covid-19 infiziert, obwohl sie den in China hergestellten Impfstoff erhalten haben.

Es wurde nicht bestätigt, ob sie mit der Delta-Variante infiziert waren, gegen die Sinovac nachweislich unwirksam ist.

Über 677’000 Arbeiter im medizinischen Bereich erhielten zwei Dosen Sinovac, als die Impfaktion in Thailand im Februar begann. Daten des Gesundheitsministeriums von Anfang April bis gestern zeigten, dass 618 von ihnen später mit Covid-19 infiziert waren. Von den Infizierten befindet sich 1 medizinischer Angestellter in kritischem Zustand und 1 Krankenschwester ist an der Krankheit gestorben.

Zuvor waren Vorschläge gemacht worden, denjenigen, die den Sinovac-Impfstoff erhalten hatten, eine zusätzliche Auffrischungsimpfung mit einem anderen Impfstoff zu geben, nachdem Studien gezeigt hatten, dass die sich in Thailand schnell ausbreitende Delta-Variante resistent gegen Sinovac ist. Experten empfehlen einen mRNA-Impfstoff wie Pfizer oder Moderna, aber Thailand hat noch keinen beschafft.

Der stellvertretende Generaldirektor des Department of Disease Control stimmte dem Vorschlag heute auf einer Pressekonferenz zu und erklärte, dass eine Auffrischungsimpfung von AstraZeneca jetzt wahrscheinlich ist oder vielleicht, wenn mRNA-Impfstoffe in Thailand ankommen, wird man diese in Zukunft verwenden. Der DDC wird die Idee morgen diskutieren.

Thailand hat einen Mangel an AstraZeneca-Impfstoffen, nachdem die lokalen Produktionsstätten die Menge, die monatlich für das Land produziert werden soll, von 10 Millionen auf 5 Millionen halbiert haben. Aber gerade ist eine Spende von 1,05 Millionen AstraZeneca-Impfstoffen aus Japan eingetroffen, die vor allem für die Kranken und Alten in Bangkok bestimmt sind.

Die Vereinigten Staaten werden voraussichtlich im Laufe des Monats ebenfalls 1,5 Millionen Impfstoffe von Pfizer liefern, und Thailand hat weitere 20 Millionen Impfstoffe bei Pfizer bestellt, die frühestens im Oktober geliefert werden sollen. Indonesien sah sich mit einem ähnlichen Problem konfrontiert, bei dem sich mit Sinovac geimpfte medizinische Mitarbeiter mit Covid-19 ansteckten, und beschloss am Freitag, das Problem durch die Bereitstellung von Moderna-Impfstoffen als Auffrischungsimpfung für diese geimpften Mitarbeiter anzugehen.