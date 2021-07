Vietnams größte Stadt geht in eine zweiwöchige Coronavirus-Sperre und Südkorea stellt Seoul unter strenge Auflagen

Vietnams wirtschaftliches Zentrum Ho-Chi-Minh-Stadt begann am Freitag eine zweiwöchige Abriegelung in der Hoffnung, den schlimmsten Ausbruch des Covid-19-Virus im Land einzudämmen.

Die Neun-Millionen-Stadt war zuvor einen Monat lang mit Reisebeschränkungen belegt worden, doch die Infektionsraten stiegen stetig an – mehr als 9400 Fälle wurden registriert.

Bevor der Ausbruch Ende April begann, hatte Vietnam landesweit weniger als 3000 Fälle verzeichnet.

Die vietnamesischen Behörden verwenden nicht den Begriff „Lockdown“, sondern bezeichnen die Maßnahmen als „Social Isolation Orders“.

Den Einwohnern von Ho-Chi-Minh-Stadt ist es nun untersagt, sich in Gruppen, die größer als zwei Personen sind, in der Öffentlichkeit zu versammeln, und die Menschen dürfen das Haus nur verlassen, um Lebensmittel, Medikamente und in Notfällen zu kaufen.

Die Polizei hat an den Stadtgrenzen Kontrollpunkte eingerichtet und nur diejenigen mit negativen Testergebnissen dürfen einreisen.

Fluggesellschaften können maximal 1700 Passagiere pro Tag in die Hauptstadt Hanoi befördern, so die Luftfahrtbehörden, während Züge zwischen den beiden wichtigsten Zielen Vietnams eingestellt wurden.

„Unsere geschäftige Stadt ist extrem ruhig geworden“, sagte Tran Phuong, ein Einwohner von Saigon, gegenüber AFP.

„Ich bin besorgt, dass diese strengen Maßnahmen nicht helfen können, weil das Virus jetzt tief in der Gemeinde ist.“

Vietnam war einst als Modell für die Eindämmung des Virus gepriesen worden, weil es eine umfangreiche Kontaktverfolgung und strenge Quarantänevorschriften durchführte.

Alle engen Kontakte von Viruspatienten wurden in staatlich kontrollierten Quarantäneeinrichtungen untergebracht.

Ho-Chi-Minh-Stadt war die erste Stadt, die die strenge Politik anpasste und engen Kontakten die häusliche Quarantäne erlaubte, weil die staatlichen Isolationszentren überlastet sind.

Zuvor hatten staatliche Medien berichtet, dass mehr als 80 Insassen und Wärter im Chi Hoa-Gefängnis der Stadt positiv getestet worden waren.

Am Dienstag ertönten Schüsse aus dem Inneren des Gefängnisses, aber es blieb unklar, was passiert war.

Vietnam jongliert seinen Wunsch, das Virus einzudämmen, mit seinen wirtschaftlichen Wachstumszielen.

Das Land gehört zu den leistungsstärksten Volkswirtschaften in Asien und verzeichnete im zweiten Quartal ein starkes Wachstum von 6,61 Prozent.

„Die Abriegelung ist zu hart. Sie wird die Menschen stark beeinträchtigen. Unser Geschäft wurde ausgesetzt, also kein Einkommen. Unser Leben ist sehr schwierig“, sagte die Motorradteile-Händlerin Nguyen Thi My Dung gegenüber AFP.

Vietnam, das eine Bevölkerung von fast 100 Millionen hat, hat fast vier Millionen Dosen Covid-19-Impfstoff verabreicht.

Die Behörden wollen die Herdenimmunität bis zum Ende des Jahres oder Anfang 2022 erreichen.

Vietnam entwickelt seine eigenen Impfstoffe und hat Millionen von Dosen aus dem Ausland bestellt.

Südkorea stellt Seoul unter strenge Auflagen angesichts des neuen Covid-Anstiegs

SEOUL, Südkorea: Da die Covid-Fälle in Südkorea neue Tagesrekorde aufstellen, werden die Hauptstadt Seoul und die umliegenden Gebiete unter die höchste Stufe der Beschränkungen gestellt.

Bis Mitternacht am Donnerstag meldete Südkorea 1316 neue COVID-19-Infektionen, verglichen mit dem Rekord vom Mittwoch von 1275.

Offizielle Stellen weisen darauf hin, dass die weit verbreiteten Impfungen älterer Menschen die Zahl der Krankenhausaufenthalte und Todesfälle niedrig gehalten haben.

Landesweit liegt die Covid-Sterblichkeitsrate bei 1,23 Prozent und die Zahl der schweren Fälle bei 148 (Stand: Donnerstag), weit weniger als während des letzten Höhepunkts Ende Dezember.

Dennoch äußerten Beamte die Sorge, dass sich die Zahl der neuen Fälle bis Ende Juli verdoppeln könnte, da Premierminister Kim Boo-kyum zwei Wochen lang strenge Präventivmaßnahmen ankündigte.

Nach der Ankündigung vom Donnerstag wird Südkorea die Beschränkungen der Stufe 4 einführen, die nicht mit einer landesweiten Abriegelung gleichzusetzen sind.

Es wurde angemerkt, dass die Regierung versucht, eine Schädigung der Wirtschaft während einer allgemeinen Abriegelung zu verhindern.

„Die Strategie der Regierung ist es, von einer Abriegelung abzusehen, da man die negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft fürchtet. Stufe 4 ist die härteste, die es geben kann“, sagte Kim Dong-hyun, ehemaliger Präsident der Koreanischen Gesellschaft für Epidemiologie, wie von Reuters zitiert.

Zu den Einschränkungen der Stufe 4 gehört, dass die Regierung den Menschen rät, so viel wie möglich in ihren Häusern zu bleiben, dass Schulen empfohlen wird, zum Fernunterricht zurückzukehren, dass gesellschaftliche Zusammenkünfte nach 18.00 Uhr auf zwei Personen beschränkt werden (vorher waren es vier) und dass Kundgebungen verboten sind.

Außerdem dürfen keine Zuschauer mehr zu Sportspielen kommen, Hotels dürfen nur noch zu zwei Dritteln ausgelastet sein, und Kinos und Konzerte müssen um 22 Uhr schließen. Nachtclubs und Bars bleiben geschlossen, während Restaurants und Cafés ihre Sitzplätze einschränken und nach 22 Uhr nur noch Take-out-Services anbieten müssen.

Außerdem werden die Arbeitgeber aufgefordert, 30 Prozent ihrer Mitarbeiter für die Arbeit per Fernzugriff einzusetzen.

Die Gesamtzahl der COVID-19-Infektionen in Südkorea liegt bisher bei 165’344, mit 2036 Todesfällen.