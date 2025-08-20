Thailand startet „Crypto for Tourists“ – Bitcoin-Zahlung per QR-Code jetzt möglich

Thailand setzt auf Krypto für Touristen – könnten QR-Zahlungen mit Bitcoin zum globalen Standard werden?

Von John Brok

Reisen nach Thailand sind jetzt einfacher und aufregender geworden. Das Land hat ein Programm namens Crypto for Tourists (TouristDigiPay) ins Leben gerufen, das es Besuchern ermöglicht, mit Bitcoin und anderen digitalen Währungen für Dinge wie Straßenessen und Tempeltouren zu bezahlen. Es ist so einfach wie das Scannen eines QR-Codes und macht Banken oder Geldwechselschalter überflüssig.

Dieses neue Programm startete am 18. August 2025 und zeigt, wie schnell digitales Geld Teil des täglichen Lebens wird. Touristen profitieren von der Bequemlichkeit, lokale Unternehmen ziehen mehr Kunden an, und Thailand setzt einen Trend, dem andere Länder folgen können. In Reisegruppen und Krypto-Foren wird bereits eifrig darüber diskutiert. Viele glauben, dass dies die Art und Weise, wie wir auf Reisen Geld ausgeben, revolutionieren könnte. Wenn Sie also eine Reise nach Thailand planen, werden Sie vielleicht schon bald mit Bitcoin für Ihren Mango-Klebreis bezahlen!

Thailand verwandelt digitale Münzen in Reisegeld

Thailand macht das Reisen mit einer Initiative namens TouristDigiPay einfacher. Dieses Programm ist Teil der Bemühungen des Landes, den Tourismus anzukurbeln, der mittlerweile über 35 Millionen Besucher pro Jahr begrüßt.

Und so funktioniert es: Über das Sandbox-Programm der Bank of Thailand können ausgewählte Reisende ihre Krypto-Wallets mit der neuen Tourist-Wallet-App verbinden. Diese App wandelt Vermögenswerte wie Bitcoin, USDT oder USDC sofort in Thai Baht um. Touristen können dann ihr umgewandeltes Geld mit einem einfachen QR-Code-Scan in Millionen von Geschäften, Restaurants und Märkten im ganzen Land ausgeben. Keine teuren Umtauschgebühren oder lange Wartezeiten für Banküberweisungen mehr – das System wandelt Geld in Echtzeit zu fairen Kursen um. Die Verwendung von Stablecoins wie USDT und USDC hilft Touristen, Währungsschwankungen zu vermeiden, während sie Thailand erkunden.

In ersten Pilotversuchen mit Binance Thailand waren die Ergebnisse beeindruckend. Zum Beispiel konnte jemand Bitcoin im Wert von 50 Dollar senden und sofort einen Teller Pad Thai kaufen, ohne jegliche Verzögerung. Dieses Programm könnte Thailands 100 Milliarden Dollar schwere Tourismuswirtschaft erheblich ankurbeln. Für Krypto-Enthusiasten ist es ein Zeichen dafür, dass digitale Vermögenswerte ein Teil des täglichen Lebens werden.

Könnte Krypto der neue globale Reisestandard werden?

Natürlich ist TouristDigiPay nicht ohne Drama – die Art von Hype, die die Leute in den sozialen Medien zum Reden bringt. Die große Frage ist: Könnte sich dieses Modell weltweit verbreiten? Stellen Sie sich vor, Länder wie Singapur oder die Vereinigten Arabischen Emirate würden dasselbe System einführen und Kryptowährung zu einer universellen Reisewährung machen.

Bei der thailändischen Version steht die Sicherheit im Vordergrund. Touristen durchlaufen KYC-Kontrollen (Know Your Customer), und Umrechnungslimits helfen, Geldwäsche zu verhindern. Andererseits ist die Tourist-Wallet-App so einfach zu bedienen, dass selbst technisch nicht versierte Reisende ohne Stress einsteigen können. Experten gehen davon aus, dass innerhalb eines Jahres 10 % der Touristen die App nutzen könnten, wodurch Millionen von Dollar in Thailands ohnehin schon starke Tourismuswirtschaft fließen würden.

Aber es läuft nicht alles glatt. Die Volatilität von Kryptowährungen könnte einige Reisende abschrecken, wenn sich die Wechselkurse zu schnell ändern. Und dann ist da noch das globale Regulierungspuzzle: Während Länder wie Thailand und Singapur sie vielleicht begrüßen, verbieten andere, wie China, Kryptowährungen immer noch vollständig. Dennoch ist das Potenzial riesig. Thailand hat vielleicht gerade den Grundstein dafür gelegt, wie wir alle in Zukunft auf Reisen bezahlen werden.

Warum sich Krypto für Touristen wie eine Reiserevolution anfühlt

Was Crypto for Tourists so reizvoll macht, ist seine Einfachheit. Endlich geht es bei Kryptowährungen nicht nur um Charts, Spekulationen und „HODLing“, sondern um ein praktisches Werkzeug für Reisende. Der Schritt Thailands passt perfekt zu seiner innovationsfreundlichen Einstellung. Das Land hat bereits mehr als 100 Kryptounternehmen zugelassen und sogar einen digitalen Baht getestet. Mit diesem Programm könnte Thailand nun einen Trend auslösen, bei dem Kryptowährungen zur Standardzahlungsmethode im Ausland werden und 2 Billionen US-Dollar an globalen Tourismusausgaben mit der Effizienz der Blockchain verbinden.

Für Krypto-Fans ist es ein Moment der Bestätigung. Mit einem Bitcoin, der sich um die 57.000 Dollar bewegt, ist er nicht mehr nur eine Investition, die in einer Brieftasche liegt, sondern Geld, das man am Strand von Phuket ausgeben kann. Stellen Sie sich vor, Sie machen ein Foto von Ihrem Kokosnusscocktail bei Sonnenuntergang und betiteln es mit:

„Bezahlt mit BTC über Crypto for Tourists – Reisen revolutioniert!“

Natürlich ist kein System perfekt. Technische Probleme in der App oder plötzliche Änderungen der Wechselkurse könnten die Nutzer frustrieren. Aber bisher verliefen die ersten Versuche reibungslos und zeigen, dass Touristen problemlos bezahlen können. Wenn Thailand dies schafft, wäre es nicht nur ein Gewinn für Reisende, sondern könnte den Goldstandard dafür setzen, wie wir alle in Zukunft im Ausland bezahlen.

Die Zukunft des Reisens

Mit TouristDigiPay zeigt uns Thailand, was passiert, wenn Reisen auf Technologie trifft und ein schneller QR-Scan eine grenzenlose Zahlungszukunft ermöglicht. Die große Frage ist: Wird dies der globale Standard für den Tourismus werden oder ein lokales Experiment bleiben? Wie auch immer, es löst weltweit Diskussionen aus. Stellen Sie sich vor, Sie planen Ihren nächsten Urlaub und bezahlen Flüge, Essen und Vergnügen direkt mit Bitcoin oder Stablecoins. Kein Ärger mit dem Währungsumtausch, keine Verzögerungen bei der Bank – Kryptowährung trifft den Alltag.

In der größeren Geschichte der Entwicklung von Kryptowährungen könnte dies das Kapitel sein, das wirklich neu definiert, wie wir die Welt erkunden. Sind Sie also bereit, auf Ihrer nächsten Reise mit Kryptowährungen zu bezahlen? Teilen Sie diesen Artikel, wenn ein kryptogestützter Urlaub auf Ihrer Wunschliste steht, denn die Zukunft des Reisens könnte mit Bitcoin bezahlt werden.

FAQs

Was ist Crypto for Tourists / TouristDigiPay?

Crypto for Tourists / TouristDigiPay ist ein thailändisches Pilotprogramm, das es ausländischen Besuchern ermöglicht, Kryptowährungen wie Bitcoin in thailändische Baht umzuwandeln, um per QR-Code bei lokalen Händlern zu bezahlen.

Wie funktioniert Crypto for Tourists / TouristDigiPay?

Touristen eröffnen Konten bei regulierten Anbietern von digitalen Vermögenswerten und E-Geld, bestehen KYC-Prüfungen und nutzen eine Touristen-Wallet, um Krypto in Baht für elektronische Zahlungen umzuwandeln.

Warum hat Thailand Crypto for Tourists / TouristDigiPay eingeführt?

Ziel ist es, den Tourismus anzukurbeln, der einen Beitrag von 100 Milliarden Dollar zur Wirtschaft leistet, indem technikaffine Reisende angezogen werden, während die Besucherzahlen, insbesondere aus China, um 6,56 % zurückgegangen sind.

Was sind die Grenzen von Crypto for Tourists / TouristDigiPay?

Die Ausgabenobergrenzen liegen bei 500.000 Baht (14.000 $) monatlich für große Händler und 50.000 Baht für kleinere Händler, wobei keine direkten Barabhebungen erlaubt sind.

Könnte Crypto for Tourists / TouristDigiPay ein globaler Standard werden?

Der Erfolg könnte andere Länder inspirieren, aber die KYC-Anforderungen und Volatilitätsrisiken könnten seine Attraktivität im Vergleich zu Krypto-Wallets ohne KYC für Reisende, die auf Privatsphäre Wert legen, einschränken.