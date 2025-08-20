Arzt enthüllt, was in COVID-Spritzen und anderen „Impfstoffen“ enthalten ist

Die bolivianische Ärztin Liliana Zelada hat in ihrer Klinik ein Video aufgenommen, in dem sie einen vom Notar versiegelten und unterschriebenen Bericht vor der Presse präsentiert.

Der Bericht belegt, dass mehrere Impfstoffe für Kinder, Anästhetika und COVID-Impfstoffe kontaminiert sind. Das Dokument enthält Hinweise auf Nanotechnologie und Graphenoxid.

Dr. Zelada fordert die zuständigen Behörden auf, diese Arzneimittel, die sowohl Kindern als auch der übrigen Bevölkerung injiziert werden, zu untersuchen und zu analysieren. Insgesamt sind neun Produkte betroffen, darunter Vitamin K und Diclofenac.

Sie betont, dass bereits seit 2021 auch andere Ärzte und Wissenschaftler festgestellt haben, dass alle diese Präparate kontaminiert sind. „Alles, aber wirklich alles ist kontaminiert. Wir haben eine Menge Graphenoxid gesehen. Wir haben Nanotechnologie gesehen.“

Am 21. Juli war Dr. Zelada im bolivianischen Sender Gigavision zu sehen. Einige Tage zuvor hatte sie in Santa Cruz de la Sierra einen Vortrag über ihre Erkenntnisse gehalten. Während des Vortrags wurden der Masernimpfstoff, der Fünffach-Impfstoff und der Corona-Impfstoff von Pfizer live analysiert. Alle diese Impfstoffe erwiesen sich als kontaminiert und enthielten Graphen sowie selbstorganisierende Nanotechnologie.