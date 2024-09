„The Atlantic“ gibt zu, dass die „Pandemie“ es nicht geschafft hat, die Menschen einer Gehirnwäsche zu unterziehen, um sie zu „vereinen“

Catte Black

Dieser Artikel im Atlantic von Francis S. Collins, der etablierten Drohne dem Direktor der „National Institutes of Health“, sollte uns interessieren.

Nicht wegen seiner völlig vorhersehbaren und leicht zu widerlegenden Versuche, uns Sand in die Augen zu streuen, wie die Anfänge von „Covid“ „wirklich“ waren (der Schrecken! die Toten! die Krankenhäuser wie Kriegsgebiete! oh die Menschheit!).

Nein, was ihn interessant macht, ist die Frage im Titel:

Warum hat uns der gemeinsame Feind nicht zusammengeschweißt?

Dies ist eine angesehene Drohne Autorität in einem etablierten Fachjournal, die zwei wichtige Eingeständnisse macht.

1 – dass „Covid“ uns vereinen sollte

2 – dass dies nicht der Fall war.

Der erste Grund liegt auf der Hand. In seinen eigenen Worten sollte „Covid“ uns „zusammenbringen“ – es sollte ein großer global(istisch)er Kumbaya-Moment sein. Es wurde erwartet, dass es der Auslöser für die Menschheit sein würde, ihre Differenzen angesichts eines schrecklichen „gemeinsamen Feindes“ beiseite zu legen.

Ja, es wurde erwartet, dass wir mit einer Stimme weinen – wir werden uns einschließen! Ja, wir werden Gesichtsmasken tragen! Ja, wir werden uns ungetestete experimentelle Präparate injizieren lassen und leere Lebensmittelgeschäfte und invasive Tests, QR-Codes und erzwungene medizinische Eingriffe ertragen – um uns alle vor etwas viel, viel Schlimmerem zu bewahren!

Das ist natürlich keine wirklich neue Information. Die Anzeichen dafür, dass es in diese Richtung gehen würde, waren schon sehr früh zu erkennen. Erinnert sich noch jemand daran, dass der ehemalige Premierminister Gordon Brown im März 2020 den leisen Teil viel zu früh laut aussprach und den Leuten sagte, dass „Covid“ unerklärlicherweise eine globale Regierung erfordere, um damit fertig zu werden? (Meine Hervorhebungen)

Gordon Brown hat die Staats- und Regierungschefs der Welt aufgefordert, eine vorübergehende Form einer globalen Regierung zu schaffen, um die durch die Covid-19-Pandemie verursachte doppelte medizinische und wirtschaftliche Krise zu bewältigen.



Der ehemalige Premierminister der Labour-Partei, der im Mittelpunkt der internationalen Bemühungen stand, die Auswirkungen des Beinahe-Zusammenbruchs der Banken im Jahr 2008 zu bewältigen, sagte, es sei eine Taskforce erforderlich, an der führende Politiker, Gesundheitsexperten und die Leiter der internationalen Organisationen beteiligt sind und die über Exekutivbefugnisse zur Koordinierung der Reaktion verfügt.



„Dies ist keine Angelegenheit, die von einem Land allein bewältigt werden kann“, sagte er. „Es muss eine koordinierte globale Reaktion geben.„

Huch, das wurde ein bisschen zu viel verraten, oder? Wir können wohl sicher sein, dass er danach einen Anruf bekam, in dem es hieß: „Zu früh, Gordon, zu früh!“

Etwas vorsichtiger ausgedrückt, im selben Monat sah das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik …

Coronavirus als Chance für internationale Zusammenarbeit

Brookings stimmte dem GDI zu und weitete die Diskussion auf unseren alten Freund „Klimawandel“ aus, wobei das Institut argumentierte, dass „globale Zusammenarbeit“ für die Bewältigung beider Probleme unerlässlich sei.

Im Juli 2020 erklärte der Generalsekretär der Vereinten Nationen Guteress in seinem jährlichen Vortrag der Welt (unsere Hervorhebung) …

COVID-19 ist eine menschliche Tragödie. Aber es hat auch eine Chance für Generationen geschaffen.

Was du nicht sagst …

Eine Gelegenheit, eine gerechtere und nachhaltigere Welt wieder aufzubauen.



Die Reaktion auf die Pandemie und die ihr vorausgehende weit verbreitete Unzufriedenheit muss auf einem neuen Gesellschaftsvertrag und einem neuen globalen Abkommen basieren, die gleiche Chancen für alle schaffen und die Rechte und Freiheiten aller respektieren.



Nur so können wir die Ziele der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, des Pariser Abkommens und der Aktionsagenda von Addis Abeba erreichen, Abkommen, die genau die Missstände angehen, die durch die Pandemie aufgedeckt und ausgenutzt werden.

Im September 2020 war der britische Premierminister Boris Johnson das gewählte Sprachrohr für einen ähnlichen Aufruf zur „globalen Einheit“ als einzigem Weg nach vorne.

Und ebenfalls im September desselben Jahres schloss sich die UNO (erneut) dem Chor an und plädierte für eine „multilaterale Zusammenarbeit“, um diese verheerende Plage einer völlig unauffälligen saisonalen grippeähnlichen Erkrankung (unsere Hervorhebungen) zu bekämpfen.

Die COVID-19-Pandemie war eine Bewährungsprobe, die gezeigt hat, dass die multilaterale Zusammenarbeit der Schlüssel zur Bewältigung globaler Herausforderungen ist, sagte der Präsident der Generalversammlung heute zum Abschluss der beispiellosen Generaldebatte der fünfundsiebzigsten Tagung … Der Präsident der Generalversammlung, Volkan Bozkir (Türkei), sagte, die Mitgliedstaaten hätten ihre starke Unterstützung für den Multilateralismus zum Ausdruck gebracht, obwohl die Staats- und Regierungschefs der Welt zum ersten Mal in der Geschichte der Vereinten Nationen aufgrund von COVID-19-bedingten Einschränkungen am Hauptsitz nicht physisch an der Generaldebatte teilnehmen konnten. Die Tatsache, dass die Staats- und Regierungschefs beschlossen hätten, vor der Generalversammlung zu sprechen, spiegele die Rolle dieser Weltorganisation wider, sagte er. Die überwiegende Mehrheit bestätigte, dass der Multilateralismus das wirksamste System zur Bewältigung globaler Bedrohungen sei.

Selbst China und Russland – die scheinbar immer noch der westlichen Aggression ausgesetzt sind – waren zu 100% an Bord des „globalen Kooperationszuges“ in Sachen Covid.

Wie wir wissen, begann die Pandemielüge in Wuhan mit den falschen Behauptungen über eine „neue Art von Lungenentzündung“ und der damit einhergehenden falschen Suche nach der „Ursache“. In Wirklichkeit war an den Lungenentzündungsfällen nichts Ungewöhnliches, es handelte sich lediglich um die grundlegende Lüge, um einen Grund für die Suche nach einem „neuen Virus“ zu liefern – und natürlich wurde es in Rekordzeit „gefunden“. Damit wurde der Weg für alles geebnet, was darauf folgte.

Im März 2020 fand das „Contemporary China and World: International Think Tank Webinar on Combating COVID-19“ statt.

Und raten Sie mal, wofür es sich einsetzte (unsere Hervorhebung) …

Es sei darauf hingewiesen, dass COVID-19 zur dringendsten Herausforderung für die internationale Gemeinschaft geworden ist, und wir fordern die Denkfabriken auf, alle Länder dazu aufzurufen, ihre Differenzen beizulegen, einen Konsens zu erzielen, die Zusammenarbeit zu stärken und einander zu helfen.

Russland hat, wie wir alle leider gesehen haben, die Covid-Lüge begeistert verbreitet und war so sehr von der „globalen Zusammenarbeit“ als Heilmittel überzeugt, dass Putin sie 2021 immer noch für wichtiger hielt als die wirtschaftliche Erholung Russlands (Hervorhebungen von uns) …

ST. PETERSBURG, 4. Juni (Xinhua) – Der russische Präsident Wladimir Putin betonte am Freitag die Notwendigkeit, sich im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie weltweit zusammenzuschließen. Die Welt habe sich noch nicht von den durch COVID-19 verursachten Schwierigkeiten und Einschränkungen erholt, und wirksame Ergebnisse könnten nur durch Zusammenarbeit erzielt werden, sagte Putin bei einem Treffen per Videokonferenz mit Vertretern von Nachrichtenagenturen aus aller Welt. „Wenn es irgendwo auf der Welt noch Quellen für COVID-19-Infektionen gibt, können diese erneut eine weltweite Ausbreitung auslösen„, sagte er bei dem Treffen am Rande des 24. Internationalen Wirtschaftsforums in St. Petersburg. Der russische Staatschef ist der Ansicht, dass wirtschaftliche Vorteile zum jetzigen Zeitpunkt nicht im Vordergrund stehen sollten. „Wir müssen humanitären Fragen und dem Kampf für die Gesundheit und das Leben der Menschen Vorrang einräumen“, sagte Putin.

Der Fahrplan war also von Anfang an ziemlich klar. Die gefälschte Pandemie war als ein weiteres „katalysierendes Ereignis“ gedacht, das uns in ein neues Zeitalter führen sollte, diesmal nicht in ein Zeitalter des ewigen Krieges, sondern in ein Zeitalter der „multilateralen Zusammenarbeit“, einer neuen Art von „Global Governance“, vereint durch eine neue globale Gesetzgebung zur Pandemieprävention, die die Nationalstaaten zu bloßen regionalen Behörden machte, die letztlich in allen Dingen einer neuen zentralen globalen Verwaltung (den Vereinten Nationen und ihren Mitgliedsorganisationen) unterstellt waren.

Insofern ist der Artikel in der Zeitschrift „Atlantic“ nur eine weitere Bestätigung dieser Absicht.

Was den Artikel noch bemerkenswerter macht, ist das Eingeständnis, dass das, was alle erwartet hatten, nicht eingetreten ist.

Der Autor bei „Atlantic“ drückt es so aus:

Wir müssen aus dem, was hier passiert ist, dringend lernen. Die schlimmste Pandemie seit mehr als einem Jahrhundert, ausgelöst durch das gefährliche und hochansteckende Virus SARS-CoV-2, hätte uns antreiben und vereinen sollen. COVID war der wahre Feind. Stattdessen hat uns die Pandemie auseinandergerissen.

Ignorieren Sie die unvermeidliche und unverhohlene Lüge, dass „SARS-Cov-2“ „gefährlich“ sei (selbst ihre eigenen offiziellen Zahlen besagen, dass „es“ nicht gefährlicher als die Grippe war) – schauen Sie sich an, was er hier zugibt.

Die „Pandemie“ „hätte uns antreiben und vereinen sollen“ – aber das tat sie nicht.

Das ist etwas, was wir nicht allzu oft hören. Covid sollte uns „vereinen“, aber das ist gescheitert. In der parteiischen Sprache dieses Mannes hat es uns „auseinandergerissen“ – womit er meint, dass irgendwann unerwartet viele Menschen aufgehört haben, blind zu gehorchen, und angefangen haben, selbst zu denken.

Was anscheinend nicht vorhergesehen oder geplant war.

Sie begannen, die Impfstoffe abzulehnen. Sie begannen, sich den Ausgangssperren zu widersetzen.

Erinnern Sie sich daran? Die „Impfskepsis“. Die Stand-in-the-Park-Treffen? Die Gerichtsverfahren? Die einfachen Leute, die sich tatsächlich an den Händen fassten und sich gegenseitig unterstützten, um sich der Gesetzgebung, den erzwungenen Inhaftierungen zu widersetzen?

Erinnern Sie sich an die Trucker?

Erinnern Sie sich daran, wie die Menschen ironischerweise „gegen einen gemeinsamen Feind zusammengebracht“ wurden – nur nicht gegen den, den Francis und seine Kumpane beabsichtigt hatten.

Erinnern wir uns alle an diesen Teil?

Die Verantwortlichen für die Berichterstattung tun es jedenfalls – und wir sollten es wahrscheinlich auch tun.

Es hat Leute wie Francis im Atlantik eindeutig bestürzt, die einfach nicht verstehen können, warum „50 Millionen Amerikaner“ (eine möglicherweise konservative Schätzung) den Impfstoff abgelehnt haben. Natürlich stellt diese Desinformations-Drone dieser angesehene Regierungsbeamte dies als tragisch dar und spuckt unweigerlich weitere alte statistische Lügen über „Covid-Todesfälle“ aus, die sich als bedeutungslos erweisen. Aber er kann die Wurzel seiner Besorgnis nicht verbergen, die einfach lautet: „Warum, oh warum, ist unsere Erzählung gescheitert?“

Dies ist eine wichtige Enthüllung, auf die wir uns alle konzentrieren sollten. Denn – so meine ich – es war dieses „Scheitern“, das uns dorthin geführt hat, wo wir jetzt sind.

Das Projekt „globale Einheit“ hat nicht wie beabsichtigt funktioniert. Tatsächlich brach es 2021 aufgrund von Unstimmigkeiten in der Darstellung und einfachem Widerstand an der Basis auf einer Ebene, die nicht berücksichtigt wurde, zusammen.

Also musste es – kurzfristig – durch etwas anderes ersetzt werden.

Etwas anderes, das …

💢 dem wachsenden Widerstand schnell ein Ende setzt.

💢 die Aufmerksamkeit von den sinkenden Trümmern des Einheitsprojekts ablenkt.

💢 die Fortsetzung der globalistischen Agenda ermöglicht, aber in einem etwas langsameren Tempo und auf einem anderen Weg – vielleicht auf mehreren Wegen – die die Menschen erneut dazu verleiten könnte, sie zu akzeptieren.

Was glauben wir, was „etwas anderes“ gewesen sein könnte?

Welche neuen Narrative sind entstanden, die – auf beeindruckende Weise – einige oder alle der oben genannten Punkte erfolgreich umgesetzt haben?

Es gibt so viele, aus denen man wählen kann, nicht wahr?

Sind sich genügend Menschen ausreichend bewusst, dass „Covid“ zwar widerwillig auf Eis gelegt wurde, die Agenda, die damit gefördert werden sollte, aber immer noch Stück für Stück unter verschiedenen Vorzeichen und aus verschiedenen angeblichen „Gründen“ umgesetzt wird?

Antworten auf eine Postkarte.