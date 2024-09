Von Ilya Tsukanov

Der Libanon befindet sich nach 48 Stunden Terroranschlägen, die dem israelischen Geheimdienst angelastet werden und die Hisbollah durch eine Reihe koordinierter Explosionen elektronischer Geräte treffen sollten, in Aufruhr. Welche Unternehmen, Marken und Geräte sind betroffen? Hier ist, was wir wissen.

Hersteller von Handheld-Kommunikationsgeräten befinden sich nach der Reihe von Explosionen am Dienstag und Mittwoch im Libanon, bei denen zahlreiche Menschen getötet und Tausende verletzt wurden, in der Schadensbegrenzung.

Für alle, die Wert auf Datenschutz legen, stellen die Terrorakte ein neues, erschreckendes Risiko dar, denn sie zeigen, dass Geheimdienste Ihre Geräte nutzen können, um Sie nicht nur auszuspionieren, sondern Sie auch ohne Vorwarnung oder ein ordentliches Verfahren zu töten, wenn Sie ihnen auf die Nerven gehen. Folgendes wissen wir über die Unternehmen, deren Produkte bei den Anschlägen im Libanon zum Einsatz kamen:

Gold Apollo: Dieser taiwanesische Hersteller von alphanumerischen Pagern und drahtlosen Lösungen für Restaurants und das Gastgewerbe steht im Mittelpunkt der Ereignisse, da die Pager der Serie AR924 des Unternehmens am Dienstag im Libanon und in Syrien massenhaft (bis zu 5.000 gleichzeitig) explodierten. Der Gründer von Gold Apollo, Hsu Ching-Kuang, erklärte gegenüber den Medien, dass die betreffenden Pager von BAC Consulting KFT in Lizenz hergestellt wurden, einem zwielichtigen Subunternehmer mit Sitz in Ungarn, der 2022 mit nur einem Mitarbeiter registriert wurde und von einem kleinen Gebäude in einem Wohngebiet in Budapest aus operiert, ohne dass eine Präsenz von außen sichtbar ist.

Bildschirmfoto des Werbebildes des Apollo Gold AR-924 Pagers. © Foto

Hsu behauptet, dass Gold Apollo die tödlichen Pager nicht entworfen oder hergestellt hat – jeder von ihnen soll mit drei Gramm Sprengstoff gefüllt gewesen sein. Cristiana Barsony-Arcidiacono, CEO von BAC Consulting, eine Absolventin der LSE und der University of London und ehemalige Beraterin der Europäischen Kommission, sagte gegenüber US-Medien, dass sie „die Pager nicht hergestellt hat“ und „nur die Vermittlerin war“. Ein Regierungssprecher erklärte in einer Stellungnahme, dass BAC Consulting keine Produktionsstätte in Ungarn hat.

Icom Incorporated: Der in Osaka ansässige Hersteller von Funk-, WLAN- und SIP-Lösungen Icom ist das andere Unternehmen, das über seine explosive IC-V82 VHF-Serie von Handfunkgeräten weitläufig in die Angelegenheit verwickelt ist. Das Unternehmen kann den Versand seiner Produkte in den Libanon nicht bestätigen und gab an, dass die Herstellung dieses speziellen Transceivers im Jahr 2014 eingestellt wurde. Icom versicherte, dass es seine Waren nur über autorisierte Händler verkauft und Probleme mit Fälschern hatte, die seine Marke verwenden.

Werbebild, das die VHF-Serie der Handfunkgeräte IC-V82 von Icom zeigt. © Foto: Icom

Die libanesischen Medien berichteten, dass bei dem Blutbad in dieser Woche auch andere elektronische Geräte explodierten, von Solaranlagen für den Hausgebrauch und Autobatterien bis hin zu Elektrorollern, Fingerabdrucklesegeräten, Laptops und Smartphones, darunter auch iPhones. Diese Berichte müssen noch unabhängig überprüft werden.

Apple hat in den letzten Jahren durch Produktionsfehler, die dazu führten, dass iPhones beim Laden zufällig Feuer fingen oder explodierten, und durch Skandale im Zusammenhang mit Geheimdiensten, die seine Produkte zur Überwachung von Nutzern benutzten, einiges an Ansehen eingebüßt. Bisher wurden jedoch keine Vorfälle öffentlich gemeldet, bei denen iPhones absichtlich als behelfsmäßige Sprengkörper eingesetzt wurden.

Das Ausmaß und die Tragweite der gemeldeten Anschläge haben einige Beobachter zu der Vermutung veranlasst, dass Batterien, die von zwielichtigen Drittanbietern verkauft wurden, beteiligt gewesen sein könnten.