The Corbett Report: Alltägliche Verschwörungen

Von James Corbett

Was sagst du? Sie sind es leid, von diesen verrückten Verschwörungsspinnern zu hören, was?

Ja, ich kann Sie verstehen. Die können ganz schön predigen und dir ins Gesicht schreien: „Wacht auf, ihr Schäfchen!“ Und sie vertreten immer irgendeine extremistische Agenda und belehren dich über die Politik Russlands und die Geschichte der Federal Reserve und die neuesten Weißbücher der UNO und andere seltsame Themen, die niemanden interessieren.

Das Letzte, was du willst, ist, auf einer Party von einem dieser Spinner mit Alufolienhut in die Enge getrieben zu werden, oder?

Aber, hey, du stehst doch auf Sport, oder? Und soziale Medien? Und Unterhaltung? Du weißt schon, alltägliches Zeug, über das normale Leute gerne reden?

Na toll! Denn, Junge, ich habe einiges, worüber ich mit dir reden kann! Keine Sorge, hier gibt es keine verrückten politischen Tiraden, das verspreche ich!

MICHAEL JORDAN IST 1993 NICHT IN DEN RUHESTAND GETRETEN

Als Michael Jordan am 6. Oktober 1993 auf einer Pressekonferenz seinen Rücktritt aus der National Basketball Association bekannt gab, ging ein Aufschrei durch die Sportwelt.

Für Menschen, die nicht dabei waren, ist es schwer, den Schock über Jordans Rücktritt in die richtige Perspektive zu rücken. Schließlich war Michael Jordan nicht nur das Gesicht der NBA (obwohl er das sicherlich war). Er war auch das Gesicht von McDonald’s. Und Chevrolet. Und Nike. Er war nicht nur der Kapitän einer milliardenschweren Industrie, sondern auch ein Sportler, der allein durch Werbeeinnahmen zig Millionen Dollar pro Jahr einnahm!

Die Entscheidung Jordans, sich 1993 zurückzuziehen, nachdem er die Bulls zu ihrer dritten Meisterschaft in Folge geführt hatte, war also eine schockierende Untertreibung von legendärem Ausmaß.

In der Tat waren die Fans weniger schockiert als vielmehr völlig verwirrt. Und zu ihrem Leidwesen wurde in der langatmigen, vagen und ausweichenden Pressekonferenz, die Jordan am 6. Oktober 1993 abhielt, um diese Entscheidung bekannt zu geben, überhaupt nicht erklärt, warum er sich von dem Sport, den er jahrelang so glanzvoll dominiert hatte, zurückzog.

All dies ließ die Fans mit einer Frage zurück:

Die Erklärung ist ebenso einfach wie umstritten: Michael Jordan ist 1993 nicht in den Ruhestand getreten. Er wurde gebeten, sein Trikot an den Nagel zu hängen.

Aber warum sollte die NBA ihren Star auf dem Höhepunkt seiner Karriere auffordern, mit dem Spielen aufzuhören, gleich nachdem er sein Team zu einem historischen Dreifachsieg geführt hatte? Und warum sollte er nach 18 Monaten, in denen er sich als Baseballspieler verkleidete, wieder seine Air Jordans anziehen und das Spielfeld dominieren, als wäre nichts geschehen?

Die Antwort auf diese Frage liefern Autoren wie Brian Tuohy, der in seinen bahnbrechenden Berichten zu diesem Thema eine Verbindung zwischen Jordans weithin bekannten Glücksspielproblemen und seiner ansonsten unerklärlichen Rückzugsentscheidung herstellt.

Zum Zeitpunkt seines ersten „Rücktritts“ war Michael Jordans Glücksspielproblem zu einer öffentlichen Angelegenheit geworden.

Zuerst war da sein Scheck über 57.000 Dollar an James „Slim“ Bouler, einen verurteilten Verbrecher und Kokainhändler. Als der Scheck ans Licht kam, versuchte Jordan zunächst, ihn als Darlehen an einen Freund für die Eröffnung einer Golfanlage auszugeben. Erst später, als er vor Gericht und unter Eid zu der Angelegenheit befragt wurde, musste er zugeben, dass es sich bei dem Geld um die Bezahlung einer Spielschuld handelte.

Der Vorfall löste eine zweiwöchige Scheinuntersuchung“ von Jordans Aktivitäten durch die NBA aus, die ihn überraschenderweise von jeglichem Fehlverhalten freisprach: „Diese Situation wurde in voller Zusammenarbeit mit Michael und seinen Anwälten untersucht“, sagte NBA-Kommissar David Stern damals und fügte hinzu, dass es für die NBA keinen Grund zu geben scheint, Maßnahmen gegen Michael zu ergreifen“, und dass Jordan uns versichert hat, dass er in Zukunft vorsichtiger mit solchen Verbindungen umgehen wird“.

Aber Jordan war in Zukunft nicht vorsichtiger mit seinen Verbindungen.

Bald tauchten Berichte über weitere dubiose Geldüberweisungen von Jordanien an Personen von zweifelhaftem Ruf auf. Diesmal handelte es sich um eine Reihe von Schecks über 100.000 Dollar, die der Basketballstar dem Geschäftsmann Richard Esquinas aus San Diego ausstellte. Als bekannt wurde, dass die Schecks zur Begleichung von Spielschulden in Höhe von 1,25 Millionen Dollar dienten, machte sich Jordan, der nun sicher war, dass die Liga ihn nicht bestrafen würde, nicht einmal die Mühe zu lügen: „Ich habe mit Richard Esquinas Golf gespielt, und wir haben Wetten abgeschlossen. Da ich keine Aufzeichnungen geführt habe, kann ich nicht nachprüfen, wie viel ich gewonnen oder verloren habe.“

Während ein Skandal wie dieser ausgereicht hätte, um jeden anderen Spieler zu Fall zu bringen, hat er Jordan nicht einmal in Verlegenheit gebracht. Schon am Tag nach der Veröffentlichung der Esquinas-Geschichte kam ein neuer Skandal ans Licht: MJ hatte sich mitten in der Playoff-Serie 1993 gegen die Knicks von seinem Team losgerissen und war nach Atlantic City gereist, wo er die Nacht vor dem zweiten Spiel der Serie in der Bakkarat-Grube des Bally’s Grand Casino verbrachte.

Dieses Mal ging die Untersuchung der Liga tiefer. Sie befragten Esquinas, der ihnen sagte, er habe Jordan beim Wetten auf den Ausgang von Sportspielen belauscht, eine schwerwiegende Anschuldigung, die, wenn sie sich bewahrheitet hätte, den Ruf ihres Starspielers für immer hätte beschädigen können. Bedenken Sie, dass dies alles nur drei Jahre nach der lebenslangen Sperre von Pete Rose – dem Rekordhalter der Major League Baseball und einem sicheren Kandidaten für die National Baseball Hall of Fame – bekannt wurde, nachdem er beim Wetten auf Spiele erwischt worden war.

Rückblickend ist es offensichtlich, dass 1993 der Zug der Michael Jordan, Inc. ins Rollen kam. Die einzige Frage war, wie dieser Zug entgleisen würde und wie viele Menschen er mitnehmen würde.

Es wurde vermutet, dass Jordans Glücksspielprobleme zum Mord an seinem Vater führten. Die verwesende Leiche von James Jordan wurde im Juli 1993 in einem Sumpf in South Carolina gefunden, nur einen Monat nach dem dritten NBA-Meisterschaftsgewinn in Folge und drei Monate vor Jordans überraschendem Rücktritt. Obwohl zwei Männer für das Verbrechen – einen offensichtlichen Autodiebstahl, der zu einem Mord eskalierte – verurteilt wurden, sind seitdem eine Reihe von Ereignissen eingetreten, die dieses Urteil in Frage stellen: Das örtliche Sheriff-Büro, in dem die Leiche entdeckt wurde, wurde später der Korruption angeklagt, was dazu führte, dass Hunderte von Fällen aufgehoben wurden (allerdings nicht der Mordfall Jordan); einer der mutmaßlichen Mörder behauptet jetzt, er sei nicht Zeuge des Mordes selbst gewesen, sondern habe nur geholfen, die Leiche zu entsorgen; und es gab zahlreiche Unregelmäßigkeiten bei den Ermittlungen und im Prozess, die inzwischen ans Licht gekommen sind, darunter Einschusslöcher in Jordans Hemd, die zum Zeitpunkt des ursprünglichen Prozesses nicht vorhanden waren, und die Unfähigkeit der Staatsanwaltschaft zu beweisen, dass die . 38-Kaliber-Pistole tatsächlich die Mordwaffe war.

Aus diesen spärlichen Fakten weben einige eine plausible (aber völlig beweisfreie) Geschichte, in der beschrieben wird, wie Michael Jordan, der bei illegalen Buchmachern verschuldet war, die die Macht hatten, seine Karriere zu zerstören, unter Druck gesetzt wurde, die Meisterschaftsserie 1993 gegen die Phoenix Suns zu verlieren. Als Jordan sich weigerte und stattdessen die Bulls zum dritten Mal in Folge zum NBA-Titel führte, rächten sich die Buchmacher an Jordans Vater.

Zugegeben, solche fantasievollen Geschichten sind für viele zu weit hergeholt.

Aber wie wäre es mit der Vorstellung, dass die Liga, die ihr Gesicht wahren und den Ruf ihres All-Stars und die Hunderte von Millionen Dollar pro Jahr, die er für den Sport einbrachte, bewahren wollte, Jordan zum „Rücktritt“ drängte, um den Druck vom Glücksspielskandal zu nehmen?

Obwohl sie sich heute bemühen, eine solche Theorie zu „entkräften“, hielt Sports Illustrated die Glücksspielverschwörung damals für eine plausible Erklärung für seinen abrupten Abgang. Darüber hinaus bleibt diese Theorie eine der einzigen glaubwürdigen Antworten auf eine rätselhafte Bemerkung, die Michael bei der Pressekonferenz zu seinem Rücktritt machte. Auf die Frage, ob er eine Rückkehr auf das Spielfeld in Betracht ziehen würde, antwortete Jordan: „[…] wenn David Stern mich zurück in die Liga lässt, komme ich vielleicht zurück“.

„Wenn“ Stern den wohl größten Star in der Geschichte des Spiels zurückkehren lässt? Wenn er ihn lässt? Das ist eine sehr merkwürdige Formulierung, wie auch immer man es ausdrücken mag.

Und was geschah nur drei Tage nach Jordans „Rücktritt“?

„NBA-Probe entlastet Jordan.“

Natürlich hat sie das.

Und, nur um sicher zu gehen: „Stern hatte zuvor gesagt, es gebe ‚absolut keinen Zusammenhang‘ zwischen der Untersuchung, die von dem ehemaligen Bundesrichter Frederick Lacey geleitet wird, und Jordans plötzlichem Rücktritt am Mittwoch.“

Natürlich gab es keinen.

Und dann, eineinhalb Jahre später, in denen er nur so tat, als würde er Baseball spielen, ließen Stern und die damals angeschlagene NBA Jordan tatsächlich „zurück in die Liga“. Und der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte.

Geschichte, die von den Verschwörern geschrieben wurde.

IHRE LOKALEN NACHRICHTENSPRECHER LESEN NUR EIN SKRIPT AB

Niemand, der auch nur zwei Sekunden darüber nachgedacht hat, glaubt wirklich, dass die Nachrichtensprecher vor Ort einfach drauflos reden, wenn sie uns „die Nachrichten“ erzählen. Aber Sie wissen ja, was man sagt: „Aus den Augen, aus dem Sinn.“ Und so denken wir normalerweise nicht darüber nach, dass diese freundlichen, vertrauten Gesichter in unserem Fernsehen nur Schauspieler sind, die ein Drehbuch ablesen.

Aber haben Sie jemals den Beitrag von Conan O’Brien gesehen, in dem ein lokaler Nachrichtensprecher nach dem anderen auf allen Sendern in den USA genau das gleiche Skript abliest?

Link zum Video

Warum ist das so überraschend? Und warum ist es so lustig?

Ich meine, wir wissen doch alle, dass die Leser der Lokalnachrichten nur eine Geschichte lesen, die oft von einer nationalen Nachrichtenagentur oder einem Sender zusammengestellt und dann an die einzelnen lokalen Tochtergesellschaften weitergeleitet wurde, damit sie in der abendlichen Nachrichtensendung vorgelesen werden, oder? Und wir alle wissen, dass das Fernsehen nicht der einzige Übeltäter ist. Zeitungen arbeiten auf diese Weise, seit es im 19. Jahrhundert die ersten drahtgebundenen Nachrichtendienste gab.

Aber es ist schon lustig zu sehen, wie ein Nachrichtensprecher nach dem anderen sein Publikum auffordert, zu raten, „welcher Prominente in ein Glas gepinkelt hat“. Nach den ersten paar Dutzend Beispielen beginnt es allerdings, verwirrend zu werden, so wie wenn man ein Wort immer und immer wieder sagt, bis es jede Bedeutung zu verlieren scheint und nur noch eine Ansammlung von Geräuschen ist.

Das ist der Punkt, an dem ich darüber spekulieren würde, ob dies (sagen Sie es mit mir) „extrem gefährlich für unsere Demokratie“ ist…

. . aber das würde an die Politik grenzen, was ich zu Beginn dieses Leitartikels versprochen habe, nicht zu tun, also überlasse ich das letzte Wort Conan O’Brien:

„Ich finde das nicht lustig, ich finde es beängstigend.“

RONAN FARROW IST NICHT DER SOHN VON WOODY ALLEN

Das ist gar nicht so schwer zu verstehen. Kurz gesagt, dieser Mann:

. . ist nicht der Sohn von Woody Allen:

Er ist der Sohn von Frank Sinatra.

Man muss kein ausgewiesener Experte für Genealogie sein, um diesen Stammbaum zu entziffern:

Aber für die Sehbehinderten wollen wir es mal auf Englisch ausdrücken.

Seit seiner Geburt ist Ronan Farrow – in den Augen des Gesetzes – der biologische Nachkomme von Woody Allen und Mia Farrow.

Ja, das ist dieselbe Mia Farrow, die in den 1960er Jahren mit Frank Sinatra verheiratet war und später zugab, dass Frank „immer und immer wieder“ zu ihr zurückkam und dass sie sich „nie wirklich getrennt haben“.

Mia Farrow hat gesagt, Ronan sei „möglicherweise“ Sinatras Sohn, Ronan selbst hat halb scherzhaft getwittert: „Hört mal, wir sind alle ‚möglicherweise‘ Frank Sinatras Sohn“, und Woody Allen lässt die Frage nach seiner Vaterschaft offen, indem er sagt, er würde „sein Leben nicht darauf verwetten“, dass er tatsächlich Ronans Vater ist.

Aber hey, Nancy Sinatra sagt, die Behauptung, dass der junge Ronan Blue Eyes das uneheliche Kind des alten Frankie Blue Eyes ist, sei „Unsinn“, und das reicht Wikipedia.

Natürlich könnte man alle Beweise für die Beziehung zwischen Farrow/Allen und Sinatra durchgehen und die Möglichkeiten heraussuchen, aber das ist auch nicht so schwierig:

Wem werden Sie also glauben? Ihren eigenen lügenden Augen oder den Äußerungen der Wikipedianer?

INFLUENCER SIND GEFÄLSCHT

Wenn Sie ein Durchschnittsmensch im Jahr 2023 sind, dann bedeutet das, dass Ihre Lieblingsbeschäftigung das Scrollen durch Social Media Feeds ist!

Ich meine, wer verbringt nicht gerne Stunde um Stunde am Telefon, scrollt ziellos durch Instagram und bestaunt die neuesten exotischen Urlaubsfotos der Top-Influencer und Schnappschüsse ihrer ausgefallenen Designerwaren?

Stimmt, das tun wir alle!

Aber trotzdem … Sie wissen, dass das alles gefälscht ist, oder?

Wir sind uns alle bewusst, dass das Bild Ihres Lieblings-Influencers, der in seinem „Privatflugzeug“ auf dem Weg zu seinem nächsten fantastischen Auslandsabenteuer schwelgt, buchstäblich nur eine Fotokulisse ist, oder?

Und wir alle wissen, dass diese atemberaubenden Urlaubsfotos höchstwahrscheinlich ebenfalls mit Photoshop bearbeitet wurden, oder?

Und diese glamourösen Aufnahmen des Lebensstils der Reichen und Berühmten sind doch nur Selfies, die in einem Ikea aufgenommen wurden, oder?

Aber wie viele Menschen wissen von den „Influencer-Fabriken“, in denen Angestellte eines riesigen Fake-Influencer-Imperiums unter ausbeuterischen Bedingungen schuften, um Inhalte für ihre leichtgläubigen Social-Media-Follower zu produzieren?

Nein, ich spreche nicht von den gruseligen Social-Media-„Colleges“, in denen reihenweise identisch gekleidete Möchtegern-Influencer lernen, wie man Ringleuchten benutzt und Produkte verhökert.

Ich spreche nicht einmal von dem, was auch immer das ist.

Ich spreche von einem buchstäblichen Social-Media-Influencer-Lager voller Mitarbeiter in gefälschten Sets, die rund um die Uhr gefälschte Inhalte erstellen.

An "influencer factory" in Indonesia pic.twitter.com/FSRLiaQ58G — non aesthetic things (@PicturesFoIder) October 26, 2023

Wie Off-Guardian.org über das Video schreibt:

Es handelt sich um eine so genannte „Influencer Factory“, eine Gruppe junger Frauen, die in einem Lagerhaus untergebracht sind, um gefälschte Social-Media-Inhalte auf gefälschten Social-Media-Konten zu posten. Alles nur, um Make-up, Kleidung oder Lebensmittel zu verkaufen. Oder, noch schlimmer, um armen Menschen, die nach einem wohlhabenderen Lebensstil streben, Hoffnung zu machen. Das ist düster, aber es wird noch düsterer. Denken Sie darüber nach: Wenn es so etwas gibt, um in Indonesien Wimperntusche und Unterwäsche zu verkaufen, dann stellen Sie sich vor, was für Fabriken es gibt, um der Welt Agenden oder Ideen zu verkaufen. Und stellen Sie sich vor, mit wie vielen der Menschen, die dort arbeiten, Sie Ihre Zeit damit verschwendet haben, sich zu streiten.

Aber da bin ich schon wieder ins Politische abgedriftet. Tut mir leid, dass ich ein Wermutstropfen bin, mein Freund! Nur zu, genießen Sie auf jeden Fall Ihre sozialen Medien! . . . Seien Sie sich nur bewusst, dass alles, was Sie heutzutage auf dem Bildschirm sehen, so lange als Fälschung angesehen werden muss, bis es sich als echt erweist.

WORÜBER WURDEN SIE ALSO NOCH BELOGEN?

OK, du wurdest also in Sachen Sport belogen. Und über Nachrichten. Und Unterhaltung. Und über Persönlichkeiten in den sozialen Medien.

Natürlich gibt es solche Lügen immer wieder. Man muss schon sehr naiv sein, um etwas anderes zu glauben.

Aber Politiker sind sehr seriöse Menschen. Sie würden Sie nicht über die globale Geopolitik und die Kriege anlügen, in die sie Milliarden und Abermilliarden von Dollar pumpen, oder?

Und Nachrichtenreporter (im Gegensatz zu den Teleprompterlesern Ihres Lokalsenders) sind ebenfalls sehr seriöse Menschen. Sicherlich würden sie Sie nicht über das JFK-Attentat oder 9/11 oder COVID oder irgendeine andere Angelegenheit von Bedeutung anlügen, oder?

Und Banker sind ebenfalls sehr seriöse Menschen. Sie würden Sie nicht anlügen, wenn es um die Billionen von Dollars geht, die im globalen Finanzsystem herumschwimmen, geschweige denn um das globale Währungssystem, das diese Dollars untermauert, oder?

Nun, würden sie?