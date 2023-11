JOHN PILGER: Wir sind Spartacus

Wir sind jetzt Spartacus. Sind wir das? Spartakus ist der Widerstand der einfachen Menschen gegen einen Faschismus, der seinen Namen nur selten ausspricht. Die Antwort auf diese Frage – ob wir bereit sind, Widerstand zu leisten oder nicht – ist die wichtigste Frage unserer Zeit.

Spartacus war ein Hollywood-Film aus dem Jahr 1960, der auf einem Buch basiert, das der auf die schwarze Liste gesetzte Schriftsteller Howard Fast heimlich geschrieben hatte und das von dem Drehbuchautor Dalton Trumbo adaptiert wurde, der zu den “Hollywood 10” gehörte, die wegen ihrer “unamerikanischen” Politik verboten wurden. Es ist eine Parabel über Widerstand und Heldentum, die uneingeschränkt für unsere heutige Zeit spricht.

Beide Schriftsteller waren Kommunisten und Opfer von Senator Joseph McCarthys “House of Un-American Activities”, das während des Kalten Krieges die Karrieren und oft auch das Leben derjenigen zerstörte, die prinzipientreu und mutig genug waren, sich gegen den hausgemachten Faschismus in Amerika zu stellen.

Dies ist jetzt eine scharfe Zeit, eine präzise Zeit …”, schrieb Arthur Miller in The Crucible, “Wir leben nicht mehr in der düsteren Nachmittagszeit, als sich das Böse mit dem Guten vermischte und die Welt verwirrte.

Es gibt jetzt einen “präzisen” Provokateur; er ist für diejenigen, die ihn sehen und seine Handlungen vorhersehen wollen, klar zu erkennen. Es handelt sich um eine von den Vereinigten Staaten angeführte Staatengruppe, deren erklärtes Ziel die “Dominanz über das gesamte Spektrum” ist. Russland ist immer noch der Gehasste, Rotchina der Gefürchtete. Von Washington und London aus kennt die Bösartigkeit keine Grenzen. Israel, der koloniale Anachronismus und entfesselte Kampfhund, wird bis an die Zähne bewaffnet und erhält historische Straffreiheit, damit “wir”, der Westen, dafür sorgen, dass das Blut und die Tränen in Palästina niemals versiegen. Britische Abgeordnete, die es wagen, einen Waffenstillstand in Gaza zu fordern, werden verbannt, die eiserne Tür der Zweiparteienpolitik wird ihnen von einem Labour-Chef verschlossen, der den Kindern Palästinas Wasser und Nahrung vorenthalten würde.

Zu McCarthys Zeiten gab es Schlupflöcher der Wahrheit. Damals willkommene Außenseiter sind heute Ketzer; es gibt einen journalistischen Untergrund (wie diese Website) in einer Landschaft verlogener Konformität. Andersdenkende Journalisten wurden aus dem “Mainstream” ausgeschlossen (wie der große Redakteur David Bowman schrieb); die Aufgabe der Medien besteht darin, die Wahrheit zu verdrehen und die Illusionen der Demokratie zu unterstützen, einschließlich einer “freien Presse”.

Die Sozialdemokratie ist auf die Breite eines Zigarettenblatts geschrumpft, das die wichtigsten Politiken der großen Parteien voneinander trennt. Ihr einziges Bekenntnis gilt einer kapitalistischen Sekte, dem Neoliberalismus, und einer aufgezwungenen Armut, die von einem UN-Sonderberichterstatter als “die Verelendung eines erheblichen Teils der britischen Bevölkerung” beschrieben wurde.

Der Krieg ist heute ein unbeweglicher Schatten; “ewige” imperiale Kriege werden als normal bezeichnet. Der Irak, das Vorbild, wird zerstört, was eine Million Menschenleben und drei Millionen Enteignete kostet. Der Zerstörer, Blair, wird persönlich bereichert und auf dem Parteitag seiner Partei als Wahlsieger gefeiert. Blair und sein moralischer Gegenspieler, Julian Assange, leben 14 Meilen voneinander entfernt, der eine in einer Regency-Villa, der andere in einer Zelle, wo er auf seine Auslieferung an die Hölle wartet.

Laut einer Studie der Brown University wurden seit dem 11. September 2001 fast sechs Millionen Männer, Frauen und Kinder von Amerika und seinen Gefolgsleuten im “Globalen Krieg gegen den Terror” getötet. Zur “Feier” dieses Massenmords soll in Washington ein Denkmal errichtet werden, dessen Komitee der ehemalige Präsident George W. Bush, Blairs Mentor, vorsteht. Afghanistan, wo alles begann, wurde schließlich in Schutt und Asche gelegt, als Präsident Biden die Reserven der Nationalbank stahl.

Es hat viele Afghanistans gegeben. Der Gerichtsmediziner William Blum widmete sich dem Staatsterrorismus, der nur selten beim Namen genannt wurde und deshalb wiederholt werden muss:

In meinem Leben haben die Vereinigten Staaten mehr als 50 Regierungen gestürzt oder versucht zu stürzen, die meisten davon Demokratien. Sie haben sich in demokratische Wahlen in 30 Ländern eingemischt. Sie haben Bomben auf die Menschen in 30 Ländern abgeworfen, die meisten von ihnen arm und wehrlos. Sie hat die Unterdrückung von Befreiungsbewegungen in 20 Ländern betrieben. Sie hat versucht, unzählige Führer zu ermorden.

Vielleicht höre ich einige von Ihnen sagen: Das reicht jetzt. Während die Endlösung des Gazastreifens live für Millionen von Menschen übertragen wird, die kleinen Gesichter der Opfer in den zerbombten Trümmern, eingerahmt von Fernsehwerbung für Autos und Pizza, ja, das ist sicherlich genug. Wie profan ist dieses Wort ‘genug’?

Nach Afghanistan schickte der Westen junge Männer, die mit dem Ritual des “Kriegers” beschwert waren, um Menschen zu töten und es zu genießen. Wir wissen, dass einige von ihnen es genossen haben, denn es gibt Beweise für australische SAS-Soziopathen, darunter ein Foto, auf dem sie aus der Prothese eines afghanischen Mannes trinken.

Kein einziger Soziopath wurde dafür angeklagt, und auch nicht für Verbrechen wie das Stoßen eines Mannes über eine Klippe, das Abschießen von Kindern aus nächster Nähe oder das Aufschlitzen von Kehlen: nichts davon “im Kampf”. David McBride, ein ehemaliger australischer Militäranwalt, der zweimal in Afghanistan gedient hat, war ein “wahrer Gläubiger” an das System als moralisch und ehrenhaft, und er glaubt fest an Wahrheit und Loyalität. Er kann diese Begriffe definieren wie nur wenige andere. Am 13. November steht er in Canberra als mutmaßlicher Krimineller vor Gericht.

Ein australischer Whistleblower”, berichtet Kieran Pender, ein leitender Anwalt am Australian Human Rights Law Centre, “wird vor Gericht gestellt, weil er schreckliches Fehlverhalten aufgedeckt hat. Es ist zutiefst ungerecht, dass die erste Person, die wegen Kriegsverbrechen in Afghanistan vor Gericht steht, der Whistleblower ist und nicht ein mutmaßlicher Kriegsverbrecher.

McBride kann für die Aufdeckung der Vertuschung des großen Verbrechens in Afghanistan mit bis zu 100 Jahren Haft bestraft werden. Er versuchte, sein Recht als Whistleblower nach dem Public Interest Disclosure Act wahrzunehmen, der laut dem derzeitigen Generalstaatsanwalt Mark Dreyfus “unser Versprechen einlöst, den Schutz für Whistleblower im öffentlichen Sektor zu stärken”. Dennoch war es Dreyfus, ein Arbeitsminister, der den Prozess gegen McBride absegnete, nachdem er vier Jahre und acht Monate seit seiner Verhaftung am Flughafen von Sydney gewartet hatte: eine Wartezeit, die seine Gesundheit und seine Familie zerstörte.

Diejenigen, die David kennen und von dem schrecklichen Unrecht wissen, das ihm angetan wurde, füllen seine Straße in Bondi in der Nähe des Strandes von Sydney, um diesem guten und anständigen Mann zuzuwinken. Für sie – und für mich – ist er ein Held.

McBride war beleidigt über das, was er in den Akten fand, die er einsehen sollte. Hier gab es Beweise für Verbrechen und deren Vertuschung. Er übergab Hunderte von Geheimdokumenten an die Australian Broadcasting Corporation und den Sydney Morning Herald. Die Polizei stürmte die Büros der ABC in Sydney, während Reporter und Produzenten schockiert zusahen, wie ihre Computer von der Bundespolizei beschlagnahmt wurden.

Generalstaatsanwalt Dreyfus, selbsternannter liberaler Reformer und Freund von Whistleblowern, hat die einzigartige Macht, den McBride-Prozess zu stoppen. Eine Recherche im Rahmen der Informationsfreiheit über seine diesbezüglichen Aktivitäten lässt darauf schließen, dass es ihm gleichgültig ist, ob ein Unschuldiger verrottet oder nicht.

Man kann nicht eine vollwertige Demokratie und einen Kolonialkrieg führen; das eine strebt nach Anstand, das andere ist eine Form des Faschismus, ungeachtet seiner Vorspiegelungen. Denken Sie an die von der israelischen Apartheid zu Staub zerbombten Schlachtfelder von Gaza. Es ist kein Zufall, dass im reichen, aber verarmten Großbritannien derzeit eine “Untersuchung” über die Erschießung von 80 Afghanen, allesamt Zivilisten, darunter ein Ehepaar im Bett, durch britische SAS-Soldaten durchgeführt wird.

Die groteske Ungerechtigkeit, die David McBride widerfährt, ist eine Abwandlung der Ungerechtigkeit, die seinem Landsmann Julian Assange widerfährt. Beide sind Freunde von mir. Wann immer ich sie sehe, bin ich optimistisch. Du machst mir Mut”, sage ich zu Julian, als er am Ende unserer Besuchszeit eine trotzige Faust hebt. Du machst mich stolz”, sage ich zu David in unserem Lieblingscafé in Sydney. Ihre Tapferkeit hat es vielen von uns, die vielleicht verzweifeln würden, ermöglicht, die wahre Bedeutung eines Widerstands zu verstehen, den wir alle teilen, wenn wir die Eroberung von uns, unserem Gewissen und unserer Selbstachtung verhindern wollen, wenn wir Freiheit und Anstand der Nachgiebigkeit und Kollusion vorziehen. In diesem Sinne sind wir alle Spartakus.

Spartacus war der rebellische Anführer der römischen Sklaven in den Jahren 71-73 v. Chr. In dem Kirk Douglas-Film Spartacus gibt es einen spannenden Moment, in dem die Römer Spartacus’ Männer auffordern, ihren Anführer zu identifizieren und so begnadigt zu werden. Stattdessen stehen Hunderte seiner Kameraden auf, heben solidarisch die Fäuste und rufen: “Ich bin Spartacus! Die Rebellion ist im Gange.

Julian und David sind Spartakus. Die Palästinenser sind Spartakus. Die Menschen, die mit Fahnen, Prinzipien und Solidarität auf die Straße gehen, sind Spartakus. Wir alle sind Spartakus, wenn wir es wollen.