Schwarze Listen und Zensur verletzen die Gedanken-, Rede- und Gewissensfreiheit

Analyse von Barbara Loe Fisher

Die Geschichte auf einen Blick

Dies ist ein Kommentar zu einem Sonderbericht, der über den systematischen Missbrauch von Eltern mit impfgeschädigten Kindern und das Verschweigen von Informationen, die vom NVIC veröffentlicht wurden, recherchiert und geschrieben wurde

Mit dem Titel „The Silencing of Barbara Loe Fisher and the National Vaccine Information Center in the Digital Public Square: A Violation of Freedom of Thought, Speech and Conscience“ (Eine Verletzung der Gedanken-, Rede- und Gewissensfreiheit) ist der Bericht mit mehr als 300 live verlinkten Referenzen verankert

In meinem Bericht nehme ich den Leser mit auf eine chronologische Schritt-für-Schritt-Reise von 1982 bis 2023 und gebe einen Überblick über die Geschichte der Bewegung für Impfstoffsicherheit und informierte Zustimmung in Amerika vor dem Hintergrund der Schaffung einer globalen Infrastruktur für Massenimpfungen, die durch öffentlich-private Geschäftspartnerschaften ermöglicht wird, die vom Kongress gefördert und finanziert werden

Ich habe die Punkte miteinander verbunden, so dass der Leser den Umfang und den Einfluss des großen Reichtums und der politischen Macht derjenigen erkennen kann, die das Spinnennetz einer globalen Infrastruktur aufgebaut haben, die die Zensur der Gedanken-, Rede- und Gewissensfreiheit in Bezug auf Impfungen und Gesundheit institutionalisiert, insbesondere in der neuen digitalen Öffentlichkeit

Bitte lesen Sie meinen Bericht und teilen Sie ihn mit allen, die Sie kennen. Schließen Sie sich der Mission von NVIC an und werden Sie aktiv, um Ihre Freunde, Familie und Gemeinschaft über Impfungen, Gesundheit und Autonomie aufzuklären

Gedanken-, Rede- und Gewissensfreiheit sind unveräußerliche Natur- und Bürgerrechte, die in Amerika und in Ländern, in denen die Achtung der Autonomie und der Schutz der körperlichen Unversehrtheit der Macht des Staates Grenzen setzt, anerkannt sind. Nach dem ersten Zusatzartikel der US-Verfassung haben die Amerikaner das Recht, friedlich zu protestieren und „Petitionen an die Regierung zu richten, um Missstände zu beseitigen“.

Die Freiheit, unseren Verstand zu gebrauchen und unserem Gewissen zu folgen, ist absolut, wenn wir eine Entscheidung treffen, bei der wir für uns selbst oder für unser minderjähriges Kind ein Verletzungs- oder Todesrisiko eingehen, und die Freiheit, in der digitalen Öffentlichkeit darüber zu sprechen, was das bedeutet, sollte ebenfalls absolut sein.

Dies ist ein Kommentar zu einem Sonderbericht, den ich über den systematischen Missbrauch von Eltern mit impfgeschädigten Kindern recherchiert und verfasst habe, sowie über das Verstummen meiner Stimme und der vom gemeinnützigen National Vaccine Information Center veröffentlichten Informationen in der digitalen Öffentlichkeit sowohl vor als auch nach der Ausrufung einer Coronavirus-Pandemie im Jahr 2020. Ich habe den Bericht dem US House Judiciary Select Subcommittee on the Weaponization of the Federal Government vorgelegt.

Mit dem Titel „The Silencing of Barbara Loe Fisher and the National Vaccine Information Center in the Digital Public Square: A Violation of Freedom of Thought, Speech and Conscience“ (Verletzung der Gedanken-, Rede- und Gewissensfreiheit) ist der Bericht mit mehr als 300 Live-Links verankert.

Er enthält Informationen über die gemeinsamen Aktionen von Regierungsbeamten, politischen Akteuren, Unternehmen, akademischen und finanziellen Institutionen, Medien, philanthropischen Stiftungen und globalen Regierungsorganisationen, um mich und das NVIC wegen unserer Mission seit 1982 zu diskreditieren, zu diskriminieren und zu zensieren, nämlich Impfschäden und Todesfälle durch öffentliche Aufklärung zu verhindern und das gesetzliche Recht der Amerikaner zu verteidigen, freiwillige Entscheidungen über Impfungen zu treffen, ohne für die getroffene Entscheidung gezwungen oder sanktioniert zu werden.

NVIC’s langjähriger Einsatz für Impfstoffsicherheit und -freiheit im Visier der Zensur

Bei der Recherche zu diesem Bericht war ich schockiert und traurig über die Beweise, die ich gefunden habe, um zu belegen, dass ich und NVIC auf eine schwarze Liste gesetzt wurden, obwohl wir eine lange, transparente und glaubwürdige öffentliche Bilanz unserer verantwortungsvollen Arbeit in den USA mit der Bundesregierung und den Regierungen der Bundesstaaten vorweisen können und andere dazu auffordern, das Gleiche zu tun.

Es ist klar, dass wir dämonisiert und sanktioniert wurden, weil wir vier Jahrzehnte lang unser Recht auf Widerspruch und Kritik an der Sicherheit und Wirksamkeit der von der Regierung empfohlenen Impfstoffe wahrgenommen haben, und weil wir Bundesgesundheitsbeamte aufgefordert haben, Wissenslücken in der Impfstoffsicherheit zu schließen, und weil wir uns in den Bundesstaaten für eine Reform der US-Gesundheitspolitik und der Impfstoffgesetze eingesetzt haben.

Ich habe drei Monate lang recherchiert und diesen Bericht geschrieben, weil ich verstehen wollte, wer, was, wann, wie und warum NVIC im Internet gegeistert und meine Stimme zum Schweigen gebracht wurde.

Während wir dämonisiert wurden und unsere Präsenz im Internet langsam unterdrückt wurde – vor allem zwischen 2009 und 2019 -, woraufhin wir 2021 von vier großen Social-Media-Plattformen und Pay Pal entfernt wurden, waren ich und die Mitarbeiter und Freiwilligen von NVIC so sehr damit beschäftigt, mit der Sperrung des öffentlichen Zugangs zu unseren Informationen umzugehen, dass wir keine Zeit hatten, innezuhalten und genau zu analysieren, wer dafür verantwortlich war.

Wir haben alle unsere Ressourcen in die Aufklärung und Befähigung der Amerikaner an der Basis gesteckt, um das gesetzliche Recht zu unterstützen, informierte und freiwillige Entscheidungen über Impfungen zu treffen.

Die jahrzehntelange Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit, die NVIC insbesondere auf bundesstaatlicher Ebene zwischen 2010 und 2020 über das NVIC Online Advocacy Portal geleistet hat, gipfelte in einer nationalen Ablehnung der vorgeschlagenen COVID-Impfvorschriften für den Schulbesuch von Kindern in Amerika.

Alle 50 bundesstaatlichen Gesetzgeber weigerten sich, den vom Bund empfohlenen Impfstoff COVID-19 für Kinder als Bedingung für den Besuch einer privaten oder öffentlichen Schule vorzuschreiben, obwohl die Regierung den Impfstoff für Bundesbedienstete und große Privatunternehmen als Bedingung für die Einstellung vorschreibt.

Es ist ein historischer Meilenstein in der Geschichte der bundesstaatlichen Bürgerinitiativen, dass kein Gesetzgeber in Amerika Eltern gezwungen hat, sich zwischen der Verweigerung der Schulbildung ihrer Kinder und der Verabreichung eines biologischen Produkts zu entscheiden, das von den US-Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention (CDC) empfohlen wird und das sich bei der Verhinderung von Infektionen und Übertragungen als äußerst reaktiv und unzuverlässig erwiesen hat.

Der Aufstieg des industriellen Zensur-/Desinformationskomplexes

In meinem Bericht nehme ich den Leser mit auf eine chronologische Schritt-für-Schritt-Reise von 1982 bis 2023 und gebe einen Überblick über die Geschichte der Bewegung für Impfstoffsicherheit und informierte Zustimmung in Amerika vor dem Hintergrund der Schaffung einer globalen Infrastruktur für Massenimpfungen, die durch öffentlich-private Geschäftspartnerschaften ermöglicht wird, die vom Kongress gefördert und finanziert werden.

Ich beschreibe die Hauptakteure, die vor allem in den letzten zehn Jahren versucht haben, Online-Gespräche über Impfungen zu blockieren, die nicht mit den Richtlinien der Regierung und der Weltgesundheitsorganisation übereinstimmen, und die den öffentlichen Widerstand gegen Impfvorschriften als politisches Instrument genutzt haben, um zum Aufbau dessen beizutragen, was treffend als „industrieller Zensurkomplex“ oder „industrieller Desinformationskomplex“ bezeichnet wird.

In den frühen 1980er Jahren lieferten sich Eltern von Kindern, die durch DPT-Impfungen geschädigt worden waren, ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Zwangsimpfungslobby, die von der pharmazeutischen Industrie, dem öffentlichen Gesundheitswesen und dem medizinischen Handel angeführt wurde, und es gelang uns, mit dem National Childhood Vaccine Injury Act von 1986 die historische Anerkennung zu erreichen, dass die Sicherheit von Impfstoffen zu einer nationalen Priorität gemacht werden sollte.

Diese Errungenschaft beruhte auf der Tatsache, dass staatlich zugelassene und empfohlene Impfstoffe für Kinder, die von den Staaten vorgeschrieben werden, eine Minderheit von ihnen verletzen und töten können und dies auch tun.

Die Anerkennung dieser unbequemen Wahrheit im späten 20. Jahrhundert, eine Wahrheit, die immer noch oft von denen geleugnet wird, die sich mit Impfungen befassen, legte den Grundstein für einen nationalen und internationalen Zensur-Industriekomplex im 21. Jahrhundert, der nicht nur auf „Impfzögerlichkeit“ abzielt „, sondern ein Querschnitt politischer, wirtschaftlicher, kultureller Wert- und Glaubensfragen.

Zusammenhänge zwischen der Unterdrückung von Kritikern der Impfstoffpolitik und des Impfrechts in der digitalen Öffentlichkeit

In diesem Bericht habe ich die Geschichte aus der Sicht einer Mutter erzählt, deren Kind 1980 durch einen unausgereiften Keuchhustenimpfstoff, der hätte sicherer gemacht werden können, eine Hirnverletzung erlitt; und als Mitbegründerin einer Wohltätigkeitsorganisation, die 14 Jahre lang daran gearbeitet hat, dass 1996 ein weniger reaktiver Keuchhustenimpfstoff für Amerikas Babys zugelassen wurde; und als Autorin von Artikeln und Büchern, öffentlichen Vorträgen und Fernsehdebatten, Zeugenaussagen vor dem Kongress und der staatlichen Legislative sowie Videokommentaren, die seit 1995 auf NVIC. org und in anderen Foren im Internet seit 1995 veröffentlicht wurden.

Ich habe die Punkte miteinander verbunden, damit der Leser den Umfang und den Einfluss des großen Reichtums und der politischen Macht derjenigen erkennen kann, die das Spinnennetz einer globalen Infrastruktur aufgebaut haben, die die Zensur der Gedanken-, Rede- und Gewissensfreiheit in Bezug auf Impfung und Gesundheit institutionalisiert, insbesondere im neuen digitalen öffentlichen Raum.

Ich stelle den Lesern Live-Links zu Papieren, Artikeln und Dokumenten zur Verfügung, in denen Einzelpersonen und Gruppen verunglimpft werden, die die Impfpolitik und das Impfgesetz kritisieren. Diese Dokumente wurden von oder unter der Leitung von Personen veröffentlicht, die mit den Vereinten Nationen, dem US-Heimatschutzministerium, dem Direktor des Nationalen Nachrichtendienstes, dem Außenministerium, dem Justizministerium, dem Federal Bureau of Investigation, dem Verteidigungsministerium, dem Gesundheitsministerium, dem US Surgeon General und anderen Regierungsbehörden in Verbindung stehen.

Es gibt Links zu veröffentlichten Beweisen dafür, dass große philanthropische Stiftungen und Denkfabriken wie die Bill and Melinda Gates Foundation, die Rockefeller Foundation, Bloomberg Philanthropies, das Weltwirtschaftsforum68 und das Aspen Institute sowie Organisationen, die Big Pharma vertreten, wie das Sabin Vaccine Institute und Gavi, die Vaccine Alliance, Universitäten und Regierungsbehörden sowie gewinnorientierte Medienunternehmen wie NewsGuard finanziert und mit ihnen zusammengearbeitet haben, um die Zensur der freien Meinungsäußerung zu fördern.

Es gibt Live-Links zu Berichten eines ausländischen politischen Agenten, Imran Ahmed, der das Center for Countering Digital Hate (CCDH) im Vereinigten Königreich gegründet hat und der falsche Informationen verbreitet und diffamierende Angriffe auf mich, NVIC und eine Reihe von Rednern verübt hat, die auf der Fünften Internationalen Öffentlichen Konferenz von NVIC über Impfungen vorgetragen haben: Schutz von Gesundheit und Autonomie im 21. Jahrhundert, die im Oktober 2020 online stattfand.

Er erstellte die erste schwarze Liste von Personen und Organisationen wie NVIC, die von Facebook, Instagram, Twitter und You Tube gestrichen werden sollten – eine schwarze Liste, die von Regierungsvertretern und Medien genutzt wurde, um Druck auf Social-Media-Unternehmen auszuüben, um meine Stimme und die Präsenz von NVIC im Internet zum Schweigen zu bringen.

In meinem Bericht finden sich Links zu medizinischer Fachliteratur und Medienartikeln, in denen Professoren großer Universitäten und medizinischer Organisationen Eltern von Kindern mit Impfschäden beschimpfen und fordern, dass denjenigen, die sie als „Anti-Vaxxer“ bezeichnen, die Meinungsfreiheit entzogen wird. Dazu gehören Professoren und Ärzte der Johns Hopkins University, der University of Pennsylvania, der Emory University, der Baylor University, der New York University, der Stanford University, der Brown University, der University of Washington, der University of California, der Mayo Clinic, der George Washington University, der Harvard University und andere.

Einige haben gefordert, dass Ärzte, die ihren Patienten Informationen über Impfstoffrisiken und -misserfolge mitteilen, die nicht mit der Regierungspolitik übereinstimmen, ihre ärztliche Zulassung verlieren und dass Amerikaner, die Impfungen für sich oder ihre Kinder ablehnen, verklagt, zu Geldstrafen verurteilt und verhaftet werden sollten.

Als ich den Bericht fertiggestellt und durchgelesen hatte, dachte ich mir: Das liest sich wie ein Kriminalroman. Denn die schwarze Liste und die Zensur von gewöhnlichen Amerikanern, die wie Staatsfeinde behandelt werden, nur weil sie ihre Gedanken-, Rede- und Gewissensfreiheit ausüben, ist ein Verbrechen, das niemals hätte geschehen dürfen.

NVIC kämpft gegen die schwarze Liste und braucht Hilfe

Heute kämpft NVIC ums Überleben. Wir tun alles, was wir können, um auf Kurs zu bleiben und mit Eltern in Kontakt zu treten, die verzweifelt nach Informationen suchen, die sie brauchen, um ihre Kinder vor Schaden zu bewahren, Informationen, die wir nicht hatten, als wir junge Eltern waren und von denselben Akteuren im Dunkeln gehalten wurden, die heute das globale Imperium der öffentlichen Gesundheit und den industriellen Komplex der Zensur betreiben.

Wir brauchen Ihre Hilfe, denn die Menschen sagen uns immer wieder, dass es bei Online-Suchen fast unmöglich ist, NVIC.org zu finden, eine Website, die wir 1995 gegründet haben und die heute die älteste und größte von Verbrauchern betriebene Website im Internet ist, die Informationen über Impfstoffe und Krankheiten veröffentlicht.

Sie sagen uns, dass sie nichts über das NVIC Advocacy Portal wissen, ein kostenloses Online-Kommunikationsnetzwerk, das den Einwohnern aller Bundesstaaten dabei hilft, ihr Recht zu schützen, Impfungen für sich und ihre Kinder selbst auszuwählen, ihre medizinische Privatsphäre vor der Verletzung durch elektronische Impfstoffverfolgungssysteme zu schützen und ihr Recht zu wahren, einen Arbeitsplatz zu haben, ohne alle von der Regierung empfohlenen Impfstoffe zu erhalten.

Die meisten Menschen wissen nicht, dass NVIC eine digitale Wochenzeitung unter TheVaccineReaction.org herausgibt, die 2015 online neu aufgelegt wurde, nachdem sie 1995 in gedruckter Form veröffentlicht wurde.

Und sie wissen nicht, dass sie Beschreibungen von Impfstoffreaktionen lesen können, die im bundesweiten Meldesystem für Impfstoffnebenwirkungen eingereicht wurden, indem sie die Website MedAlerts.org besuchen, eine benutzerfreundliche Suchmaschine, die NVIC seit 2006 gesponsert hat.

Bevor NVIC auf die schwarze Liste gesetzt wurde, stand es täglich mit Hunderttausenden von Amerikanern über die wichtigsten Social-Media-Plattformen in Kontakt und verfügte über eine stabile Spenderbasis. Wenn nun jemand die gut referenzierten Impfstoffinformationen von NVIC teilt oder auf Facebook, Instagram und YouTube über Bedenken bezüglich der Impfstoffsicherheit spricht, besteht die Gefahr, dass seine Konten gelöscht werden, so dass er keine Gespräche mit Freunden und Familienmitgliedern online führen kann.

Mütter berichten uns, dass sie aus der Arztpraxis geworfen werden und ihren Kindern die medizinische Versorgung verweigert wird, wenn sie einem Arzt eine Frage zu Impfreaktionen stellen oder den Impfplan der CDC ändern und ihren Säuglingen und Kindern an einem Tag weniger Impfungen verabreichen wollen.

Viele Menschen erzählen uns, dass sie Angst davor haben, eines Tages gezwungen zu werden, sich impfen zu lassen, wenn sie es nicht wollen, oder dass ihnen der Arbeitsplatz gekündigt wird, oder dass ihnen eine Krankenversicherung oder ein Reisepass verweigert wird, oder dass ihnen der Zugang zu einem Krankenhaus verwehrt wird, wenn sie oder ihre Angehörigen krank werden – oder Schlimmeres.

Wir alle erinnern uns daran, was den Amerikanern im Namen der öffentlichen Gesundheit und der nationalen Sicherheit während der COVID19-Pandemie-Notstandserklärung angetan wurde. Wir erinnern uns daran, wie krank wir oder jemand, der uns nahe stand, sich nach einer COVID-Impfreaktion fühlten.

Viele leiden immer noch an den Langzeitfolgen dieser Impfreaktionen, so wie viele von uns immer noch an den Langzeitfolgen einer Infektion mit SARS-CoV-2 leiden, einem auf mysteriöse Weise mutierten Virus, das anscheinend aus einem chinesischen Biogefährdungslabor ausgetreten ist, das von einer US-Bundesbehörde finanziert wurde.

Wir möchten mit unseren Freunden, Familienangehörigen und Kollegen in der virtuellen Öffentlichkeit frei darüber sprechen können, was wir von all dem halten, denn das ist das Recht jedes Amerikaners nach dem ersten Verfassungszusatz. Und wenn wir feststellen, dass unsere Handys und Computerabfragen heimlich von der Regierung und Big Tech überwacht werden und wir daran gehindert werden, im Internet frei über Gesundheits- und Impfthemen zu sprechen, die uns am Herzen liegen, dann wissen wir, dass etwas sehr, sehr falsch läuft.

Diese beschämende Ära in der US-Geschichte

Nachdem ich mehr als zwei Jahrzehnte damit verbracht hatte, als Verbrauchermitglied in Impfstoff-Beratungsausschüssen auf Bundesebene mitzuwirken und mich verantwortungsvoll an Projekten zur Einbeziehung der Öffentlichkeit zu beteiligen, indem ich Regierungsbeamte bat, die Wissenschaft zu bemühen, um genetische, epigenetische und andere biologische Hochrisikofaktoren zu ermitteln, die manche Menschen anfälliger für Impfreaktionen machen, damit ihr Leben verschont bleibt, hätte ich mir nie vorstellen können, dass man mir mit offener Diskriminierung und Missbrauch danken würde.

Ich war erschüttert, als ich erfuhr, dass Regierungsbeamte mit Politikern, Unternehmen, Medien und akademischen Einrichtungen zusammengearbeitet haben, um öffentliche Gespräche über Impfrisiken und -fehler als Bedrohung der nationalen Sicherheit darzustellen und mich und andere als „Impfgegner“ abwertend zu bezeichnen, indem sie Wörter wie „bösartig“ und „Bedrohung im Inland“ verwendeten, um uns auf eine schwarze Liste zu setzen und zu rechtfertigen, dass unsere Stimmen in der Öffentlichkeit zum Schweigen gebracht werden.

Dies ist nicht das Amerika, in dem meine Eltern und ich aufgewachsen sind. Es ist nicht das Amerika, in dem ich möchte, dass meine Kinder und Enkelkinder aufwachsen. Und ich bin nicht allein.

Ich weiß, dass mein Lebenswerk und die Mission von NVIC im Gedenken an die Impfgeschädigten gerecht ist – und es immer war. Und ich weiß, dass die Wahrheit hell und klar leuchten wird, wenn alle Beweise über diese schändliche Ära in der Geschichte der USA von anderen aufgedeckt werden, die Zugang zu weit mehr Informationen haben als ich.

In der Zwischenzeit werden ich und die Mitarbeiter und Freiwilligen von NVIC nicht schweigen und vor dem industriellen Zensurkomplex kapitulieren. Wie schon seit 41 Jahren werden wir aufstehen und das natürliche Recht aller Amerikaner verteidigen, frei zu entscheiden, wann und aus welchem Grund wir bereit sind, unser Leben oder das Leben unseres minderjährigen Kindes zu riskieren, ohne vom Staat bestraft zu werden.

Denn wenn der Staat heute Menschen markieren, aufspüren und gegen ihren Willen dazu zwingen kann, sich biologische Substanzen bekannter und unbekannter Toxizität injizieren zu lassen, dann wird es morgen keine Grenzen mehr für die individuellen Freiheiten geben, die der Staat im Namen des Allgemeinwohls abschaffen kann.

Bitte lesen Sie meinen Bericht und geben Sie ihn an alle weiter, die Sie kennen. Schließen Sie sich der Mission von NVIC an und werden Sie aktiv, um Ihre Freunde, Familie und Gemeinde über Impfungen, Gesundheit und Autonomie aufzuklären. Bitte spenden Sie während dieser 14. jährlichen Impfwoche an NVIC.

Seien Sie derjenige, der nie sagen muss, dass er heute nicht getan hat, was er hätte tun können, um das Morgen zu verändern. Mit Ihrer Hilfe wird die Mission von NVIC weitergehen: Keine Zwangsimpfung. Nicht in Amerika.

Setzen Sie sich für Ihr Recht auf informierte, freiwillige Impfentscheidungen ein

Die 14. jährliche Impfwoche, die vom 29. Oktober bis zum 4. November 2023 stattfindet, bietet wichtige Informationen über die aktuelle Impfstoffwissenschaft, -politik und -gesetzgebung, die Sie mit Ihrer Familie und Ihren Freunden teilen können.

Während der COVID-Pandemie hat die Regierung mit Big Pharma, medizinischen Fachverbänden und Unternehmen zusammengearbeitet, um die COVID-Impfpflicht zu fördern. Schlimmer noch: Unser Recht auf freie Meinungsäußerung wurde angegriffen, und die Betreiber von Social-Media-Plattformen wurden angewiesen, Online-Gespräche über Impfstoffrisiken und -versagen zu zensieren.

Diese Zensur setzt sich auch heute noch im Internet fort, da nur die von staatlichen Gesundheitsbehörden und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) genehmigten und empfohlenen medizinischen Maßnahmen veröffentlicht oder diskutiert werden dürfen.

Erschwerend kommt hinzu, dass jedem empfohlen wird, immer mehr COVID-Auffrischungsimpfungen zu erhalten, obwohl es keine gültigen klinischen Tests gibt, die die Sicherheit oder Wirksamkeit wissenschaftlich belegen. Es ist klar, dass die Lobbyisten von Big Pharma und ihre Partner nicht aufhören werden, bis sie ihr Ziel erreicht haben – Gesetze, die jeden Amerikaner dazu zwingen, jeden von der Regierung empfohlenen Impfstoff (und jedes biologische Produkt, das sie als „Impfstoff“ bezeichnen) zu erhalten.

Die Zeit ist von entscheidender Bedeutung. Es ist wichtig, dass Sie jetzt handeln, um Ihr Recht auf eine informierte, freiwillige Impfstoffwahl zu schützen.

Glücklicherweise stellt die NVIC, eine gemeinnützige Organisation, die sich für die Sicherheit von Impfstoffen und das Recht auf informierte Zustimmung einsetzt, der Öffentlichkeit seit mehr als 40 Jahren unabhängige, gut referenzierte Informationen über Impfungen, Gesundheit und Autonomie zur Verfügung. NVIC betreibt vier Websites:

NVIC.org, gegründet 1995, ist die älteste von Verbrauchern betriebene Website, die Informationen über Impfstoffe und Krankheiten im Internet veröffentlicht;

NVICdvocacy.org wurde 2010 ins Leben gerufen und setzt sich dafür ein, dass die Sicherheit von Impfstoffen und der Schutz der Einwilligung nach Aufklärung in die öffentliche Gesundheitspolitik und -gesetze aufgenommen werden.

TheVaccineReaction.org ist eine 1995 in gedruckter Form gegründete Zeitung, die 2015 als digitale Wochenzeitschrift neu aufgelegt wurde;

MedAlerts.org, 2003 gegründet und seit 2006 von NVIC gesponsert, bietet der Öffentlichkeit eine benutzerfreundliche Möglichkeit, das bundesweite Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) zu durchsuchen.

Die Arbeit des NVIC mit Familien in allen Bundesstaaten in den letzten zehn Jahren ist einer der Hauptgründe dafür, dass in keinem Staat die COVID-Spritze gesetzlich vorgeschrieben ist. Ein historischer Sieg, aber der Kampf ist noch lange nicht vorbei!

Jede Spende, die Sie während der Vaccine Awareness Week tätigen, kann dazu beitragen, Ihr Recht auf Aufklärung über die Risiken und das Versagen von Impfstoffen sowie Ihr Recht auf eine informierte, freiwillige Impfentscheidung zu unterstützen. Während dieser Woche werde ich Ihre Spenden an das NVIC auf bis zu 100.000 $ verdoppeln.

Ressourcen, wo Sie mehr erfahren können

NVIC Advocacy Portal – Werden Sie ein registrierter Benutzer dieses einzigartigen und kostenlosen Online-Kommunikationsnetzwerks, das Sie direkt mit Ihren eigenen Gesetzgebern verbindet und Sie per E-Mail über impfstoffbezogene Gesetzesentwürfe in Ihrem Staat informiert, damit Sie sich effektiv für die Impfung einsetzen und Ihre Rechte schützen können. Sie erhalten nur E-Mails, die sich auf Ihren eigenen Staat beziehen, aber als registrierter Portalbenutzer können Sie sich auch über impfstoffbezogene Gesetzesvorlagen in anderen Staaten auf dem Laufenden halten. Nutzen Sie das Portal, um Ihre Abgeordneten darüber zu informieren, warum es notwendig ist, Impfausnahmen zu schützen und Ihr Recht zu wahren, freiwillige Impfentscheidungen für sich und Ihre Kinder zu treffen.

Ask 8 Vaccine Information Kiosk – Laden Sie Broschüren und Berichte über Impfungen und die Erkennung von Impfreaktionen herunter, sowie Poster und Web-Badges, die Sie an Ihre Familie und Freunde weitergeben können. Greifen Sie auf den bebilderten und vollständig referenzierten „Guide to Reforming Vaccine Policy & Law“ (Leitfaden zur Reform der Impfpolitik und des Impfrechts) zu, um Ihre Gesetzgeber zu informieren, wenn Sie sich für das Recht auf eine informierte Zustimmung zu Impfungen einsetzen.

State Law & Vaccine Requirements – Auf dieser Seite von NVIC.org können Sie ganz einfach die aktuellen Impfstoffrichtlinien und -gesetze Ihres Landes abrufen.

Vaccine Reaction Reporting – Suchen und lesen Sie Beschreibungen von Impfstoffreaktionen, die an das bundesweite Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) gemeldet wurden.

Cry for Vaccine Freedom Wall – Lesen Sie wahre Geschichten von Menschen, die bedroht, schikaniert und sanktioniert wurden, weil sie versuchten, für sich oder ihre minderjährigen Kinder freiwillige Entscheidungen über Impfungen zu treffen. Posten Sie und teilen Sie Ihre eigenen Erfahrungen.

Leitfaden für Grippe und Grippeimpfstoffe – Der „Mini-Leitfaden für Grippe und Grippeimpfstoffe“ fasst Fakten über Grippe und Grippeimpfstoffe zusammen.



Artikel als PDF