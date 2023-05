The Corbett Report: – Darf ich vorstellen: King Charles, der große Rücksetzer

Jahrhundert, die kolossale Verschwendung von Steuergeldern für den Unterhalt der weltweit reichsten Familie und ihrer zahlreichen Paläste, die dunkle Geschichte der Sklaverei und anderer kolonialer Missbräuche, für die die Royals der fernen Vergangenheit verantwortlich sind – nur wenige sind sich bewusst, wie dunkel die Geschichte der königlichen Familie ist oder wie verdreht Charles‘ Vision für die Zukunft des Vereinigten Königreichs – und der Welt – wirklich ist.

[Königliche Fanfare.]

GARTER KING OF ARMS DAVID VINES WHITE: Es hat dem allmächtigen Gott gefallen, unsere verstorbene souveräne Dame, Königin Elisabeth II. seligen und ruhmreichen Andenkens, zu sich zu rufen, durch deren Ableben die Krone des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland ausschließlich dem Prinzen Charles Philip Arthur George zusteht.

Wir, die geistlichen und weltlichen Herren dieses Reiches und die Mitglieder des Unterhauses, zusammen mit anderen Mitgliedern des Geheimen Rates Ihrer verstorbenen Majestät und den Vertretern der Reiche und Territorien, den Ratsherren und den Bürgern Londons und anderen, veröffentlichen und verkünden hiermit mit einer Stimme und mit der Zustimmung von Zunge und Herz, dass Prinz Charles Philip Arthur George durch den Tod unserer verstorbenen Herrscherin glücklichen Andenkens nun unser einziger rechtmäßiger und rechtschaffener Lehnsherr, Charles III. ist.

QUELLE: Karl III. in historischer Zeremonie zum König proklamiert @BBCNews – BBC

Es ist schwer, im Mai 2023 auf dem Planeten Erde zu leben, ohne von der bevorstehenden Krönung von König Charles zu hören, zu lesen oder Diskussionen darüber zu verfolgen.

Ja, Karls großer Tag beherrscht derzeit die Schlagzeilen, und es scheint, als ob der Glanz und Glamour der bevorstehenden Krönung die Menschen rund um den Globus mit einem Fall von königlichem Fieber infiziert.

. . . Nun, vielleicht nicht alle.

TC NEWMAN: Republic erklärt auf ihrer Website: „Angesichts der bevorstehenden Krönung von Charles braucht das Land eine ehrliche, erwachsene Debatte über die Monarchie. Wir müssen innehalten und uns fragen: Können wir nicht einfach unser nächstes Staatsoberhaupt wählen?“ QUELLE: König Charles wird von Anti-Monarchie-Protestlern angepöbelt

PROTESTER: Charles, während wir uns abmühen, unsere Häuser zu heizen, müssen wir für deine Parade bezahlen. CHARLES: Oh. PROTESTANT: Der Steuerzahler zahlt 100 Millionen Pfund für dich, und wofür? Nid fy brenin! Nicht mein König! PROTESTANT: Der Steuerzahler zahlt 100 Millionen Pfund für dich, und wofür? Nid fy brenin! Nicht mein König! QUELLE: Steuerzahler ‚zahlen für deine Parade‘: Charles wird in Wales wegen der Kosten der Monarchie unterbrochen

(Ein Demonstrant wirft Eier auf Charles und wird verhaftet.) QUELLE: Watch: Demonstranten bewerfen König Karl III. mit Eiern

Nein, nicht jeder ist glücklich darüber, dass König Charles in die Schuhe seiner Mutter schlüpft … oder in diamantenbesetzte Slipper oder vergoldete Clodhoppers oder was auch immer die Monarchen tragen, um zu verhindern, dass ihre armen, zarten königlichen Füße die Erde berühren.

Doch während sich der Großteil der Öffentlichkeit auf die offensichtlichen Probleme konzentriert – die zunehmende Irrelevanz der Monarchie für das 21. Jahrhundert, die kolossale Verschwendung von Steuergeldern für den Unterhalt der reichsten Familie der Welt und ihrer zahlreichen Paläste, die dunkle Geschichte der Sklaverei und anderer kolonialer Missbräuche, für die die Royals der fernen Vergangenheit verantwortlich sind -, sind sich nur wenige bewusst, wie dunkel die Geschichte der königlichen Familie ist, oder wie verdreht Charles‘ Vision für die Zukunft des Vereinigten Königreichs – und in der Tat der Welt – wirklich ist.

Ich bin James Corbett von The Corbett Report, und heute werden wir einen Blick hinter die Schlagzeilen und Argumente werfen, um König Charles, den großen Erneuerer, kennenzulernen.

Kapitel 1 – König Charles

Für diejenigen, die sich nicht als „Royal Watchers“ bezeichnen und den neuen König von England nur als jenen Clown kennen, der sein ganzes Leben damit verbracht hat, auf den Tod seiner Mutter zu warten, gab ein virales Video, das während der typisch pompösen Zeremonie, in der er zum König ausgerufen wurde, aufgenommen wurde, einen ersten Hinweis darauf, wie Charles wirklich ist.

Das manische, zähneknirschende Fuchteln des neuen Königs mit den Wurstfingern ist die perfekte Verkörperung von Charles Philip Arthur George Windsor, auch bekannt als „Charles III.

Sein Leben ist eine endlose Reihe von sorgfältig arrangierten Fototerminen und Zeremonien zum Durchschneiden von Bändern, die eigentlich nur dazu dienen, den tristen Luxus seines königlichen Daseins zu unterstreichen. Aber es sind Momente wie diese, in denen wir durch den Schleier von PR und Propaganda hindurch den wahren Charles sehen: einen Mann, der sein Gefolge von Dienern wie bloße Objekte behandelt, die nur dazu gut sind, seine königlichen Gelüste zu stillen und seine königlichen Forderungen zu erfüllen.

Und Ansprüche gibt es.

Die täglichen Anforderungen an seine königliche Hoheit beginnen mit dem Pressen der königlichen Schnürsenkel und der Anforderung, dass der königliche Badewannenstöpsel genau in die richtige Position gebracht wird und die königliche Badewanne genau zur Hälfte mit genau lauwarmem Wasser gefüllt ist. Karls Kammerdiener muss dann genau einen Zentimeter Zahnpasta auf seine königliche Zahnbürste drücken, während die königlichen Köche eine Reihe von gekochten Eiern zubereiten, die je nach Kochdauer nummeriert werden, so dass: „Wenn der Prinz der Meinung ist, dass Nummer fünf zu flüssig ist, kann er den Deckel von Nummer sechs oder sieben abschlagen“.

Wo immer Charles hinreist, nimmt er nicht nur ein großes Kontingent seiner 124 Mitarbeiter mit – darunter seinen Butler, zwei Kammerdiener, eine Privatsekretärin, eine Schreibkraft, einen Koch und eine Handvoll Leibwächter -, sondern auch seinen persönlichen Lebensmittelvorrat, der ausschließlich aus frischen, biologischen Zutaten besteht, die auf seinem eigenen Biohof angebaut werden.

Ja, King Charles ist mehr als glücklich, seinen John Hancock auf den Genetic Technology Precision Breeding Act 2023 zu setzen, der (wie seine Befürworter gerne erklären werden) „Hindernisse für die Erforschung neuer Gen-Editing-Technologien beseitigt“, indem er (wie seine Befürworter niemals erklären werden) „regulatorische Schutzmaßnahmen für ganze Unterklassen gentechnisch veränderter Organismen aufhebt“, und zwar auf Geheiß der (Überraschung, Überraschung!) GVO-Industrie.

Aber erwarten Sie nicht, dass er diese genmanipulierten Frankenfoods auch nur in die Nähe seiner Lippen bringt! Sie sind nicht für den königlichen Schlund geeignet, wissen Sie nicht!

Kapitel 2 – Die Königskrankheit

In gewisser Weise haben die Royals nicht unrecht, wenn sie behaupten, dass das Blut, das durch ihre Adern fließt, anders ist als das Blut, das durch die Adern von uns Normalbürgern fließt. Wie viele wissen, leiden die königlichen Familien Europas in der Tat an einer genetisch bedingten Blutkrankheit, der Hämophilie, einem der vielen Defekte, die durch jahrhundertelange Inzucht entstanden sind.

Aber seltsamerweise sehen sie ihr sogenanntes „blaues Blut“ nicht als Problem an. Stattdessen halten sie sich an ein verdrehtes Glaubenssystem, das besagt, dass die Royals aufgrund ihres besonderen Blutes tatsächlich das Recht haben, über ihre Untertanen zu herrschen.

Um diese königliche Weltanschauung zu verstehen, müssen wir an den Anfang zurückgehen. Nein, nicht an den Beginn der Herrschaft von Elisabeth im Jahr 1952. Nicht an den Beginn des englischen Zweigs des Hauses „Windsor“, dem sie angehörte. Nicht einmal bis zum Beginn des monarchischen Systems in England.

Nein, wir müssen bis zu den Anfängen der Monarchie selbst zurückgehen.

Denn die alten Ägypter verehrten die Pharaonen als Nachkommen des Sonnengottes Ra. Den Japanern wurde gesagt, dass ihre kaiserliche Familie von der Sonnengöttin Amaterasu und dem Meeresgott Ryuujin abstammt. In Europa behaupteten die Monarchen, Gott selbst habe ihnen direkt das „göttliche Recht“ verliehen, über ihre Untertanen zu herrschen. In China nannten sie es das „Mandat des Himmels“.

Ja, den alten Menschen wurde beigebracht zu glauben, dass ihre Kaiser buchstäblich Götter waren. Die europäischen Dynastien hingegen florierten jahrhundertelang in dem Massenwahn, dass diese Familien von Gott auserwählt wurden, um über ihr Volk zu herrschen. Ist es da verwunderlich, dass die Könige irgendwann anfingen, ihre eigene Propaganda zu glauben?

Doch diese Proto-Eugeniker fanden bald heraus, dass ihr Blut, wenn es zu kostbar war, um es mit dem des einfachen Volkes zu vermischen, in der Familie verbleiben musste. Und so begann eine jahrhundertelange königliche Inzucht, die zu den Missbildungen, Anomalien und genetischen Merkwürdigkeiten führte, die heute die königlichen Blutlinien durchziehen (angeborene Hämophilie ist nur eines der bekanntesten Beispiele). Das vielleicht bemerkenswerteste Beispiel dafür, dass familieninterne Heiraten zum genetischen Ruin führen, ist das der spanischen Habsburger, die es nach 500 Jahren Herrschaft über weite Teile Europas geschafft haben, sich durch Inzucht selbst zu vernichten.

Mit diesem Verständnis der proto-eugenischen Philosophie als Hintergrund können wir beginnen, die jahrtausendelange Geschichte der britischen Monarchie zu verstehen. Alfred der Große yadda yadda yadda Henry enthauptet Ehefrauen und gründet eine Kirche blah blah blah der Wahnsinn von König George etc. etc. etc. Mrs. John Brown und so weiter und so fort, bis hin zu Eddie (VII, für diejenigen, die zu Hause auf dem Laufenden bleiben) und den Intrigen, die den Ersten Weltkrieg auslösten und die moderne Welt ins Leben riefen. Sie wissen schon, die Geschichte.

Um dieser Geschichte einen Sinn zu geben, müssen wir nur noch ein weiteres Element hinzufügen: Wie sich herausstellt, ist die „britische“ königliche Familie gar nicht sehr britisch. Das Haus „Windsor“ wurde schließlich erst 1917 zum Haus „Windsor“. Davor war es Saxe Coburg-Gotha. Aber die britische Öffentlichkeit war wegen des Ersten Weltkriegs ein wenig aufgeregt wegen der Hunnen, und so wurde es „Windsor“.

Der Hinweis auf die wahren Ursprünge des Hauses „Windsor“ ist natürlich nicht nur eine billige antigermanische Beleidigung. Sie weist auf etwas noch Grundsätzlicheres hin. Diese Royals – die, wie wir uns erinnern, durch Inzucht miteinander verbunden waren – hatten viel mehr mit ihren europäischen Brüdern und Schwestern, Cousins und Onkeln (aber ich wiederhole mich) gemeinsam als mit den Völkern, über die sie angeblich herrschten.

Vor diesem geschichtlichen Hintergrund können wir unter anderem die gut dokumentierte Vorliebe der Windsors für die Eugenik propagierenden Nazis verstehen. Was glauben Sie, woher die Nazis ihre eugenischen Überzeugungen hatten? Angesichts des königlichen Stammbaums der eugenischen Weltanschauung ist es vielleicht nicht überraschend zu erfahren, dass die Pseudowissenschaft der Eugenik von dem mit der Royal Medal ausgezeichneten Francis Galton entwickelt wurde, der selbst aus der berühmten (und durch und durch inzüchtigen) Darwin-Galton-Linie stammte, aus der viele angesehene Mitglieder der Royal Society hervorgingen.

Die offensichtlichen Verbindungen zwischen dem edwardianischen (VIII., für diejenigen, die zu Hause auf dem Laufenden bleiben) Hof und Hitlers eugenikbesessenem Regime sind gut dokumentiert. Die verdeckten Verbindungen sind sogar noch faszinierender. (Hmmm, das bringt mich auf eine Idee für einen Dokumentarfilm…) Aber es sind nicht nur die Heimvideos, die zeigen, wie die künftige Königin den Nazi-Gruß zeigt, wie Edward VIII. mit Hitler verkehrt, wie König Charles lebenslange Freundschaft mit dem unreformierten SS-Offizier (und Bilderberg-Mitbegründer) Prinz Bernhard von den Niederlanden pflegt oder wie Prinz Harrys Vorliebe für Nazi-Cosplaying aussieht. Der Kern der Sache ist der berüchtigte Wunsch von Prinz Philip, als „besonders tödlicher Virus“ wiedergeboren zu werden, um zur Entvölkerung des Planeten beizutragen (eine Bemerkung, die von Snopes überprüft wurde, Sie wissen also, dass sie wahr ist).

FIONA BRUCE: Worin sehen Sie die größten Herausforderungen im Naturschutz? PRINCE PHILIP: Die wachsende menschliche Bevölkerung. Von unserem Standpunkt aus gibt es nichts anderes. QUELLE: Prinz Philip über den Umgang mit der Überbevölkerung

Kapitel 3 – Königliche Falsche Flaggen

Es hat etwas Seltsames, wenn Redditoren scheinbar zum ersten Mal entdecken, dass König Karl kein netter alter Mann ist, der der Menge zuwinkt und Tee und Gebäck in hübschen englischen Gärten genießt, sondern in Wirklichkeit der Erbe eines Vermögens ist, das durch die gewaltsame Unterwerfung eines Großteils der Weltbevölkerung und die Ausplünderung ihres Reichtums und ihrer Ressourcen angehäuft wurde. Die Tatsache, dass diese historische Realität jemanden schockieren kann, zeugt von der Naivität der Massen, die sich nicht vorstellen können, dass skrupellose Psychopathen sich verschwören, um mehr Reichtum anzuhäufen, indem sie der Welt Leid zufügen.

(Warten Sie nur, bis diese lieben, vertrauensseligen Massen von der Britischen Ostindien-Kompanie und den Opiumkriegen und dem Völkermord in Bengalen und den Konzentrationslagern der Buren und dem Massaker von Amritsar usw. usw. usw. erfahren).

Ein Paradebeispiel für die Perfidie, mit der die britische Monarchie seit Jahrhunderten regiert (und die zu dem Spitznamen „Perfidious Albion“ geführt hat), findet sich jedoch in der Geschichte ihrer Spezialität: Operationen unter falscher Flagge.

Wie es sich für die regierende Monarchie einer Nation gehört, die seit Jahrhunderten für ihren Verrat bekannt ist, nutzen die britischen Royals seit Jahrhunderten Ereignisse unter falscher Flagge, um die öffentliche Unterstützung für die Verfolgung ihrer Feinde zu gewinnen. Ein Paradebeispiel dafür ist „Remember, remember the fifth of November“.

Außerhalb Großbritanniens ist die „Schießpulververschwörung“ nur am Rande durch kulturelle Artefakte bekannt, wie die Anspielungen auf die Verschwörung in V for Vendetta und die anschließende Übernahme der Guy-Fawkes-Maske als Symbol von Anonymous. Selbst in England werden die meisten nur die offizielle Version der Geschichte kennen, die im sogenannten „King’s Book“ von König Jakob I. selbst niedergeschrieben wurde.

Diesem offiziellen Bericht zufolge wurde Guy Fawkes am Abend des 4. November 1605 mit 36 Fässern Schießpulver und einem Haufen Holz und Kohle im Untergeschoss unter dem Oberhaus des Parlaments entdeckt, wo er vermutlich die Sprengung des Gebäudes vorbereitete. Nach seiner Festnahme wurde Fawkes dem König vorgeführt und führte die Agenten des Königs, die unter dem Verhör zusammenbrachen, schließlich zu den anderen Verschwörern des Komplotts.

Wie sich herausstellte, war der ganze verrückte Plan, das am 5. November tagende Parlament in die Luft zu sprengen, von den Jesuiten ausgeheckt und von einer zusammengewürfelten Gruppe verrückter englischer Katholiken aus der Provinz ausgeführt worden! König James ergriff daraufhin die vernünftige Vorsichtsmaßnahme, gegen die Katholiken in England vorzugehen, um sicherzustellen, dass das Königreich nie wieder durch katholischen Verrat bedroht werden würde.

Natürlich ist diese Geschichte – wie so vieles in der von den Gewinnern geschriebenen Geschichte – völliger Quatsch. Man könnte ganze Bücher über die Verschwörung schreiben, über das, was wir wirklich darüber wissen, und darüber, wie die offizielle Version in die Welt gesetzt wurde … und zumindest ein Buch ist bereits erschienen! Es heißt The Gunpowder Plot und wurde von Hugh Ross Williamson geschrieben und 1952 veröffentlicht.

Wer sich für die ganze Geschichte interessiert, dem sei die Lektüre von Williamsons Bericht wärmstens empfohlen. Obwohl die ganze Wahrheit über die Verschwörung wahrscheinlich nie bekannt werden wird – sie liegt in einem Meer von gefälschten Dokumenten, manipulierten Beweisen und offizieller Geheimhaltung begraben – können wir mit Sicherheit sagen, dass die offizielle Geschichte aus Folteraussagen und gefälschten Geständnissen konstruiert wurde, dass die Spione des Königs wahrscheinlich auf jeder Ebene in das Komplott verwickelt waren, dass die Bande von Sündenböcken, die letztlich für die ganze Angelegenheit verantwortlich gemacht wurde, sie unmöglich selbst begangen haben konnte und, was am wichtigsten ist, dass sie König Jakobus den perfekten Vorwand lieferte, um gegen die Katholiken genau so vorzugehen, wie er es sich gewünscht hatte.

Mit anderen Worten: Guy Fawkes war wahrscheinlich weder der radikale katholische Terrorist, als den ihn der Hof von König Jakobus darstellte, noch der antiautoritäre Kreuzzugsheld, als den ihn V for Vendetta und Anonymous ausgaben, sondern vielmehr ein Sündenbock, ein Dummkopf oder ein Maulwurf, der von der Monarchie als bequeme Ausrede benutzt wurde, um drakonische neue Gesetze gegen die Gegner des Königs zu erlassen.

Man stelle sich das vor.

Aber die Anschläge der britischen Monarchie unter falscher Flagge hören damit nicht auf!

Die Zuschauer meines Dokumentarfilms über die Verschwörung im Ersten Weltkrieg werden bereits wissen, welche zentrale Rolle König Edward VII. und seine deutschhassende Ehefrau beim Schmieden der so genannten „Triple Entente“ zwischen Großbritannien, Frankreich und Russland spielten, die den Weg für den „großen“ Krieg gegen die Hunnen ebnete. Wahrscheinlich erinnern Sie sich auch an den Bericht des Verschwörers des Ersten Weltkriegs, Edward Mandell House, über sein bemerkenswertes Gespräch mit dem Nachfolger von Edward VII, König Georg V, am Morgen des 7. Mai 1915. Wie House in seinen Intimen Schriften berichtet, kamen die beiden „seltsamerweise auf die Wahrscheinlichkeit zu sprechen, dass Deutschland ein transatlantisches Linienschiff versenkt“. Noch „zufälliger“ berichtet House, dass George sich speziell erkundigte, was passieren würde, wenn die Hunnen „die Lusitania mit amerikanischen Passagieren an Bord versenken sollten“. Später am selben Tag wurde die Lusitania versenkt, und die öffentliche Meinung in Amerika wandte sich entschieden gegen Deutschland, was den Weg für den Kriegseintritt der USA an der Seite Großbritanniens ebnete.

Sicherlich ein Zufall.

„Aber das ist doch längst Geschichte“, werden einige einwenden. „Ich meine, ja, die Briten waren dafür verantwortlich, dass die saudische Königsfamilie ihre brutale Herrschaft über die arabische Halbinsel begann, und“ (wie ich in False Flags: The Secret History of Al Qaeda dokumentiert habe), „die britische Unterstützung und das Zusammenspiel mit der Muslimbruderschaft und den radikalen Wahabiten war die Geburtsstunde der modernen Ära des Terrorismus unter falscher Flagge … aber was hat das mit König Karl zu tun?“

Gute Frage. Vielleicht wird ein unerschrockener Reporter dem neuen König die Frage nach der Millionenspende stellen, die er von der Familie bin Laden erhalten hat?

Oder vielleicht könnten sie nach Prinzessin Dianas bemerkenswerter Hellsichtigkeit fragen, als sie vor ihrem eigenen Tod durch die Hand von … warnte. [Name unkenntlich gemacht]

NARRATOR: Im Oktober 1996 äußerte Prinzessin Diana in einem Brief an ihren Butler die Befürchtung, dass sie bei einem Autounfall sterben würde, und dass es sich nicht um einen Unfall handeln würde. SCHAUSPIELER (ALS PRINZESSIN DIANA): Ich sitze heute im Oktober hier an meinem Schreibtisch und sehne mich danach, dass mich jemand in den Arm nimmt und mir Mut macht, stark zu bleiben und den Kopf hochzuhalten. Diese besondere Phase in meinem Leben ist die gefährlichste. X plant einen Unfall mit meinem Auto. Bremsversagen und schwere Kopfverletzungen [. . .]. QUELLE: Was geschah wirklich in der Nacht von Dianas und Dodis Unfall? | Diana: The Inquest | Real Royalty

Angesichts der Beteiligung der königlichen Familie an Ereignissen unter falscher Flagge in der Vergangenheit ist es vielleicht keine Überraschung, dass der Vorsitzende des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, seine Königliche Hoheit, den Prinzen von Wales, zur Eröffnung von The Great Reset eingeladen hat, dem großen globalen Versuch, die durch die Betrugsdemokratie ausgelöste Krise zu nutzen, um die Welt vollständig umzugestalten und neue Paradigmen der Regierungsführung und sozialen Kontrolle einzuführen.

CHARLES: Wir haben die einmalige Chance, aus dieser Krise etwas Gutes zu machen. Ihre beispiellosen Schockwellen könnten die Menschen empfänglicher für große Visionen des Wandels machen. Unsere globalen Krisen wie Pandemien und Klimawandel kennen keine Grenzen und machen deutlich, wie sehr wir als ein Volk, das sich einen Planeten teilt, voneinander abhängig sind. [. . .] Und während wir von der Rettung zur Erholung übergehen, haben wir eine einzigartige, aber schnell schrumpfende Gelegenheit, Lehren zu ziehen und uns auf einen nachhaltigeren Weg zu begeben. Diese Gelegenheit hatten wir noch nie und werden sie vielleicht auch nie wieder haben. Deshalb müssen wir alle Hebel in Bewegung setzen, die uns zur Verfügung stehen, denn wir wissen, dass jeder Einzelne von uns eine entscheidende Rolle zu spielen hat.“ QUELLE: Prinz Charles sagt, die Pandemie sei eine Chance, „groß zu denken und jetzt zu handeln

Ja, es ist keine Überraschung, dass dieses königliche Sprachrohr im entscheidenden False-Flag-Ereignis unserer Zeit auftaucht und eine völlige Neugestaltung unserer Wirtschaft, unserer Lebensweise und sogar des Gesellschaftsvertrags zwischen den Menschen und ihrer Regierung auf dem Hintergrund einer künstlichen und konstruierten „Krise“ befürwortet.

Aber wenn nur seine Beteiligung an Ereignissen unter falscher Flagge die größte von King Charles‘ Sorgen wäre. . .

Kapitel 4 – Das pädophile Problem der Windsors

Wäre es doch der größte Fehler des neuen Königs, in eine eugenisch veranlagte Familie hineingeboren worden zu sein.

Wäre er doch nur der schuldlose Nutznießer der Betrügereien, Schwindeleien, Erpressungen, Diebstähle und Plünderungen seiner Vorfahren.

Wäre seine schlimmste Sünde nur seine lächerliche Klimaheuchelei oder sein Eintreten für Klaus Schwabs Great Reset oder sein Versuch, Kühe zu verschleiern.

Wäre er doch nur ein gewöhnlicher Tyrann, ein Psychopath, dem es Spaß macht, andere zu foltern und zu töten.

Leider ist es für uns alle viel schlimmer als das.

ANCHOR: Berichte über Saviles ungewöhnliches Verhalten in königlichen Kreisen kamen auf, als Details über seine überraschende Rolle als Berater von Prinz Charles und Prinzessin Diana während ihrer Eheprobleme und eine Bitte von Prinz Charles, beim Image von Sarah Ferguson zu helfen, bekannt wurden. QUELLE: Jimmy Savile: „leckte die Arme junger Frauen“ bei Palastbesuchen

Die Öffentlichkeit bekam eine Ahnung davon, was wirklich hinter den verschlossenen Schlosstoren der königlichen Familie vor sich geht, als der Jimmy-Savile-Skandal vor einem Jahrzehnt ans Licht kam. Wenn Sie sich in die unschuldigen Tage des Jahres 2012 zurückversetzen können, erinnern Sie sich vielleicht daran, dass damals die Existenz hochrangiger Pädophilenringe (ganz zu schweigen von hochrangigen nekrophilen Pädophilenringen) als totaler Verschwörungswahnsinn angesehen wurde.

Sie erinnern sich vielleicht auch daran, dass die Beziehung der königlichen Familie zu Savile sicherlich „problematisch“ war (um den Jargon der Kinder zu verwenden). Aber nach dem, was die Öffentlichkeit damals wusste, nicht unbedingt problematischer als die Verstrickung der anderen Personen, die sich im Laufe seiner Karriere bei dem monströsen Pädophilen eingeschmeichelt hatten.

Sicher, die Königin hatte Savile 1990 zum Ritter geschlagen, und auf zahlreichen Fotos konnte man sehen, dass er mit Charles sehr befreundet war. Aber vielleicht war der Ritterschlag zu erwarten, wenn man bedenkt, dass er scheinbar einen Großteil seines Lebens der Wohltätigkeit gewidmet und sich auf diesem Weg viele hochrangige Freunde gemacht hatte.

Tatsächlich wurden die ersten schwierigen Fragen darüber, wer was wann über Savile wusste, an die BBC gestellt, die sicherlich schon viele Jahrzehnte vor dem Tod des widerlichen Missbrauchstäters von den Vorwürfen wusste.

JON SNOW: Eines der Dinge, die mich wirklich interessiert haben, war Ihre Ansicht über Jimmy Savile und Ihr Wissen zu der Zeit, als es geschah. JOHN LYDON: Ja. Unglücklicherweise glaube ich, dass wir alle – wie wir es nennen – wussten, was bei der BBC vor sich ging. SNOW: So schlimm, wie wir heute wissen, war es? LYDON: Ja, wir wussten es. Wir alle wussten es. QUELLE: John Lydon über Jimmy Savile und die BBC

Doch im Laufe der Jahre wurde die „Wer hätte das wissen können?“-Routine der Verteidiger der Windsors immer unerträglicher. Zuerst kam die Enthüllung, dass Savile der königlichen Familie so nahe stand, dass er beinahe zum Paten von Prinz Harry ernannt worden wäre. Dann kamen die immer belastenderen Berichte über Saviles enge persönliche Freundschaft mit Charles, die Anfang dieses Jahres in der Veröffentlichung von Briefen gipfelte, die beweisen, dass der jetzige König von England regelmäßig Saviles Rat in heiklen politischen Fragen einholte

ALISON BELLAMY: Es sind nicht nur ein paar – Sie wissen, es sind nicht nur drei oder vier. Es gibt absolut viele – es gibt Akten davon! ALISON BELLAMY [LIEST BRIEF VON PRINCE CHARLES AN JIMMY SAVILE]: 22. Dezember 1989. Ich frage mich, ob Sie jemals bereit wären, meine Schwägerin, die Herzogin von York, zu treffen? Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass es für sie äußerst hilfreich wäre, wenn Sie das könnten. Ich habe das Gefühl, dass sie etwas von Ihrem geradlinigen gesunden Menschenverstand gebrauchen könnte. NACHRICHTENSPRECHER: 54 Minuten nachdem sie ohne Warnung oder Notsignal gestartet waren, begann das Flugzeug über Lockerbie zu zerfallen. ALISON BELLAMY: 27. Januar 1989. Ein Monat nach der Lockerbie-Katastrophe. Das ist Jimmy, der der königlichen Familie PR-Ratschläge gibt, wie man öffentlich auf einen größeren Zwischenfall in Großbritannien reagieren sollte. PRINCE ANDREW: Ich nehme an, dass statistisch gesehen, so etwas irgendwann passieren muss. Aber natürlich betrifft es die Gemeinschaft nur in sehr geringem Maße. ALISON BELLAMY (LIEST BRIEF): Jimmy rät, dass die Königin im Voraus über jede geplante Aktion von Familienmitgliedern informiert werden sollte. Jimmy schlägt vor, dass sie einen Koordinator haben sollten, der eine besondere Person mit viel Erfahrung in solchen Angelegenheiten ist. Es muss einen Notfallraum mit mehreren unabhängigen Telefonleitungen, Teletex usw. geben. ALISON BELLAMY: Ich meine, Jimmy gibt ihnen Ratschläge, wie sie es machen sollen. Was sie tun sollen. Wie sie sich verhalten sollen. Was sie sagen sollen. Sollten sie irgendetwas sagen. Charles sagt also zu Jimmy: „Ich füge eine Kopie meines Memos über Katastrophen bei, in dem Ihre Punkte enthalten sind, und ich habe es meinem Vater gezeigt, und er hat es Ihrer Majestät gezeigt.“ Jimmy hatte Charles ein fünfteiliges Handbuch mit dem Titel „Guidelines for members of the Royal Family and their staffs“ zurückgeschickt. Jimmy scheint eine Art inoffizieller Chefberater des Prinzen von Wales zu sein. QUELLE: Jimmy Savile: Eine britische Horrorgeschichte

Hinzu kam Saviles unangenehmes Eingeständnis, dass der Ritterschlag ihn für seine früheren Sünden „entlastet“ hatte.

Es überrascht nicht, dass die königliche Familie nie in irgendeiner Weise auf die öffentliche Empörung über diese Berichte reagieren musste. Kein Pressesprecher, der seinen Job behalten will, wird es jemals wagen, Charles zu diesem Thema unter Druck zu setzen, und da Saviles Verbrechen erst nach seinem Tod ans Licht kamen, konnten sich die Royals immer hinter der „plausiblen Bestreitbarkeit“ verstecken, dass sie nicht wussten, was Sir Jimmy anstellte. Sie brauchten nicht einmal ein förmliches Verfahren einzuleiten, um Savile den Ritterschlag zu entziehen, denn wie sich herausstellte, erlischt die Ehre „automatisch, wenn eine Person stirbt„.

Aber wie gesagt, der Savile-Skandal stammt aus der Zeit vor einem Jahrzehnt, als das Konzept politischer Pädophilenringe noch im Reich der verrückten Verschwörungspodcasts angesiedelt war. Das änderte sich natürlich, als die Epstein-Geschichte im Jahr 2019 endlich ins öffentliche Bewusstsein drang.

Und wer steckte zufällig mitten in diesem Skandal?

Richtig, Prinz Andrew. Der Bruder des jetzigen Königs und achter Anwärter auf den britischen Thron. Ein Mann, der so offensichtlich lüstern ist, dass die britische Boulevardpresse ihn seit Jahrzehnten spöttisch als „Randy Andy“ bezeichnet. Ein Mann, der buchstäblich einen wissenschaftlich unbekannten Zustand der „Unfähigkeit zu schwitzen“ erfinden musste, um zu „beweisen“, dass die von Jeffrey Epsteins Opfer Virginia Giuffre gegen ihn erhobenen Anschuldigungen falsch waren.

Ich meine, ja, es gibt das Foto von ihm, auf dem er den Arm um eine minderjährige Giuffre legt (mit der Geheimdienstmitarbeiterin und verurteilten Sexhändlerin Ghislaine Maxwell im Hintergrund), aber er schwitzt nicht, also … ist das alles eine Lüge?

Niemand kauft irgendetwas, das aus dem Mund seiner königlichen Hoheit, Prinz Andrew, Duke of Dork, kommt. Schließlich weiß man, dass jemand ein PR-Problem hat, wenn sogar die königliche Familie gezwungen ist, ihm seine Titel und königlichen Schirmherrschaften zu entziehen, um ihn aus dem Rampenlicht der Öffentlichkeit zu halten. Wie wir gesehen haben, haben die Royals Sir Jimmy nicht einmal diese Form der rückwirkenden Bestrafung zuteil werden lassen.

Wie wir alle wissen, ist die Öffentlichkeit nicht mehr so naiv wie im Jahr 2012, und leider ist die alptraumhafte Realität geschützter politischer Pädophilenringe so sehr als dokumentierte Tatsache akzeptiert, dass sie nicht mehr als Verschwörungsgarn verspottet wird. Und zur Überraschung von niemandem, der mit der schändlichen Geschichte der königlichen Familie vertraut ist, ist das Haus Windsor in zwei der bekanntesten Pädophilie-Skandale der jüngeren Vergangenheit verwickelt. . . . Oh, warten Sie, machen Sie drei daraus.

Hier ist also eine rhetorische Frage für Sie: Was glauben Sie, wer in den kontrollierten Mainstream-Medien wird es jemals wagen, dieses Thema wieder anzusprechen, jetzt, wo Prinz Charles offiziell König Charles ist?

Schlussfolgerung

Dieses Video zu drehen, fühlt sich an, als würde ich einem Kind in einer einzigen Sitzung erklären, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt, der Osterhase ein Schwindel ist und die Zahnfee nur deine Mutter ist.

Aber in Wirklichkeit ist es schlimmer als das. Es geht darum, erwachsenen Menschen zu sagen, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt, der Osterhase ein Schwindel ist und die Zahnfee nur ihre Mutter ist, und dafür als Spinnerin verspottet zu werden.

Dies ist auch nicht mein erster Versuch, die Augen über dieses Thema zu öffnen. Bereits 2015 habe ich auf den absoluten Wahnsinn hingewiesen, der die globalen Medien rund um die Bekanntgabe der Geburt von Prinzessin Charlotte erfasst hat, und schrieb:

Wer also ist so verrückt nach diesem königlichen Baby? Sicherlich niemand, der mit der wirklichen Geschichte der Herrschaft der „Windsors“ vertraut ist, einer Herrschaft, die durch den Verlust von Dutzenden Millionen Menschenleben im Ersten und Zweiten Weltkrieg (an dem die königliche Familie ein hohes Maß an Schuld trug), die enge Zusammenarbeit mit den Bankstern, die uns an den Rand der nächsten großen Depression gebracht haben, die Bildung der anglo-amerikanischen „Sonderbeziehung“ in gemeinsamer Sache mit gleichgesinnten Eugenikern in Amerika wie Teddy Roosevelt, die Pflege und der Schutz von Pädophilen (von denen Jimmy Savile nur die auffälligste Spitze eines sehr großen Eisbergs war), die Ermordung Dianas und jede Menge anderer Gräueltaten, die diese Familie zu einer der am meisten geschmähten in dem „Commonwealth“ machen sollten, über das sie zu herrschen vorgibt. Und doch loben die Medien nach wie vor jede ihrer Handlungen, preisen sie als ehrwürdige Institution im Zentrum der britischen Gesellschaft, fungieren pflichtbewusst als königliches PR-Sprachrohr, wenn sie über ihre Wohltätigkeitsarbeit berichten, und marginalisieren jedes Gerede über die Abschaffung der königlichen Familie als „republikanische Hetze“.

Plus ça change . . .

Und nun kommt wieder einmal eines dieser königlichen Ereignisse daher, um uns daran zu erinnern, wie viele Menschen immer noch fest in Normieland verankert sind. Nach all dem, was die Royals uns angetan haben, ist es erstaunlich, dass sie immer noch ein so hohes Ansehen genießen.

Es ist unverständlich, dass dieser königliche Eugeniker als Gesicht des Großen Umbruchs herhalten muss, um den Bauern zu erklären, dass sie zum Wohle von Mutter Erde zu Leibeigenen auf der neofeudalen Plantage werden müssen. Noch entmutigender ist jedoch die Tatsache, dass es immer noch große Teile der Bevölkerung gibt, die glauben, dass diese Familie von Gott selbst auserwählt wurde, um über eine ganze Nation (oder sogar ein „Commonwealth“) zu herrschen.

Es wird der Tag kommen, an dem diese Art von Video völlig überflüssig ist und das Aufsetzen eines schicken Hutes auf den Kopf eines pompösen britischen Achtzigjährigen für niemanden mehr von Bedeutung ist. Träumen kann man immer. . . .