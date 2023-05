Wurde Tucker Carlson deshalb gefeuert?

Carlson war nicht nur Gastgeber der Sendung mit den höchsten Einschaltquoten auf Fox, sondern auch einer der Sendungen mit den höchsten Einschaltquoten im Basic Cable TV.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

*(C-Wort = Cunt ist ein Wort für die weiblichen Genitalien, besonders die Vulva, und wird weithin als äußerst vulgär angesehen)

Am 24. April 2023 entließ Fox News abrupt Tucker Carlson, den Moderator der Sendung mit den höchsten Einschaltquoten des Senders und einer der einschaltquotenstärksten Sendungen im gesamten Kabelfernsehen. In den Tagen danach gab es eine Vielzahl von Gerüchten über die Gründe, die den Sender veranlassten, Carlson scheinbar aus heiterem Himmel zu entlassen.

Einige glauben, es lag daran, dass Carlson die Sünden von Big Pharma anprangerte. Andere meinen, es habe mit seiner Enthüllung über den Vorstoß des Weltwirtschaftsforums zu tun, die Menschen dazu zu bringen, Käfer zu essen, oder seine unablässige Kritik am Stellvertreterkrieg der Vereinigten Staaten in der Ukraine. Carlson verärgerte auch das FBI, als er behauptete, Ray Epps, der an dem „Aufstand“ vom 6. Januar teilnahm, sei ein FBI-Informant.

Einige glauben, dass es daran liegt, dass seine Buchungsleiterin Abby Grossberg den Sender verklagt und behauptet, Carlson habe ein feindliches Arbeitsumfeld geschaffen. Andere glauben, dass es daran liegt, dass er eine Rede über Spiritualität und Gebet gehalten hat, in der er andeutete, dass wir uns in einem Kampf zwischen Gut und Böse befinden.

Anfang letzten Monats erhöhte BlackRock seine Anteile an der Fox Corporation von 12,4 % auf 15,41 %. Sie besitzen die Fox Corporation nur teilweise, sind aber der zweitgrößte Aktionär nach der Familie Murdoch, die immer noch 19 % des Unternehmens besitzt.

Vanguard hingegen hält 11,42 % der Fox Corporation. Da Vanguard Eigentümer von BlackRock ist, hält es 26,8 % der Aktien und hat eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen, so dass es eindeutig in der Lage ist, so etwas durchzusetzen.

Andere mögliche Gründe sind Carlsons Vorliebe, „negative Nachrichten über den Sender zu verbreiten, die der Marke schaden“, und die Tatsache, dass Mainstream-Werbekunden sich von seiner Sendung fernhalten oder seine wiederholte Verwendung des *C-Worts in Texten, um Frauen zu beschreiben, die ihm nicht gefielen, darunter auch eine Führungskraft des Fox-Netzwerks.

Dann gibt es Anschuldigungen, dass Carlson einfach zu groß für seine eigenen Hosen wurde und dachte, er sei unantastbar. Offiziell wurde keine Erklärung für die Kündigung abgegeben, und auch Carlson selbst hat sich nicht geäußert.

Möglicherweise haben mehrere – oder alle – dieser Faktoren eine Rolle gespielt. Insgesamt hatte sich Carlson zunehmend zu Themen geäußert, zu denen die globalistische Kabale die Medien lieber zum Schweigen bringen würde.

Carlson prangert Korruption und Zensur an

In dem obigen Beitrag vom 20. April 2023 zum Beispiel rief Carlson das Fehlverhalten von Big Pharma und die eklatante Korruption der Medien an und kritisierte gleichzeitig die Zensur von Robert F. Kennedy Jr. und Amerikas Rolle im Ukraine-Krieg. Das allein mag für Fox News schon ausgereicht haben, um ihn zu entlassen.

Wie der Anwalt Jeff Childers, der in seinem täglichen Blog Coffee & COVID das Weltgeschehen kommentiert, sarkastisch anmerkte:

„… nur wenige Tage vor [seiner] Kündigung … griff Tucker die Pharmaindustrie wegen der Impfstoffe in seiner bisher stärksten Tirade an, nannte sie gefährlich und unwirksam und beschuldigte die anderen Netzwerke, für das tödliche Schlangenöl zu werben. Ich stelle ohne weiteren Kommentar fest, dass Project Veritas wenige Tage, nachdem James O’Keefe seine eigene Pfizer-Enthüllung veröffentlicht hatte, rituell seine goldene Gans geschlachtet hat, genau so, wie Fox News es jetzt mit seiner Hauptsendezeit getan hat. Die Ähnlichkeiten sind bemerkenswert.“

Carlson schlug den Zuschauern vor, sich zu fragen: „Ist eine Nachrichtenorganisation, die Sie kennen, so korrupt, dass sie bereit ist, Ihnen im Namen ihrer größten Werbekunden zu schaden?“ Einer solchen Nachrichtenorganisation sollte man wahrscheinlich nicht trauen.

Er fuhr dann fort, dass Fox News die verfassungswidrigen COVID-Jab-Mandate zwar nie befürwortet oder vorangetrieben hat, die anderen Sender aber schon. Sie haben Hunderte von Millionen Dollar von Big Pharma erhalten und dann „ihre zweifelhaften Produkte im Fernsehen angepriesen“. Schlimmer noch, sie „verleumdeten jeden, der diesen Produkten gegenüber skeptisch war“.

„Das war zumindest ein moralisches Verbrechen“, sagte Carlson. Er wies auch darauf hin, dass die Lügner inzwischen so zahlreich sind, dass man sie gar nicht mehr zählen kann, während es nur noch wenige gibt, die die Wahrheit sagen. Einer von ihnen ist Kennedy, der seine Kandidatur für das Präsidentenamt am 25. April 2023 angekündigt hat.

„Kennedy wusste schon früh, dass die COVID-Impfstoffe unwirksam und potenziell gefährlich waren“, sagte Carlson, „und er sagte dies öffentlich, soweit es ihm erlaubt war. Die Wissenschaft hat seitdem bewiesen, dass Kennedy Recht hatte – eindeutig Recht. Aber Kennedy wurde dafür nicht belohnt. Er wurde verunglimpft. Er wurde zensiert. Weil er es wagte, ihre Werbekunden zu kritisieren, nannten die Medien Bobby Kennedy einen „Nazi“, und dann griffen sie seine Familie an … Aber er ließ sich nicht einschüchtern, und wir sind froh, dass er sich nicht einschüchtern ließ. Dies ist einer der Momente, in denen es schön ist, einen Wahrheitsverkünder um sich zu haben. Es ist hilfreich. Denn plötzlich steht sehr viel auf dem Spiel.“

Carlson berichtet weiter, wie die Mainstream-Medien Behauptungen über geheime US-Biolabore in der Ukraine leugneten und sie als „gefährliche Verschwörungstheorie“ und „russische Desinformation“ bezeichneten. Dann kam endlich die Wahrheit ans Licht.

In einer Senatsanhörung bestätigte die Staatssekretärin für politische Angelegenheiten, Victoria Nuland, das Vorhandensein von US-geführten Biolabors in der Ukraine und gab zu, dass sie waffenfähige biologische Stoffe enthielten, von denen das Außenministerium befürchtete, dass sie in russische Hände gelangen könnten.

US-Atomtechnologie in der Ukraine – was bedeutet das?

Jetzt haben wir herausgefunden, dass die Situation noch schlimmer ist, als ursprünglich vermutet. Die USA haben nicht nur gefährliche biologische Stoffe in der Ukraine zurückgelassen, die von Russland beschlagnahmt werden können, sondern wir haben auch „sensible amerikanische Nukleartechnologie“ in der Ukraine, und obwohl wir die genaue Art dieser Technologie nicht kennen, deutete Carlson an, dass es sich um Atomwaffen handeln könnte.

„Das ist alles so verrückt und so rücksichtslos, dass man es kaum glauben kann“, sagte Carlson. „Hier haben wir einen demokratischen Präsidenten, der völlig aus den Fugen geraten ist – völlig – mit potenziell existenziellen Folgen, der einen Krieg führt, der den Vereinigten Staaten nur schaden kann. Ein Krieg, der keine Vorteile bringt.“

Carlson über die Verunglimpfung von Kennedy Jr.

Carlson zog Parallelen zwischen der Gegenwart und Robert F. Kennedys Präsidentschaftswahlkampf 1968 gegen Amtsinhaber Lyndon B. Johnson. Damals wie heute gelobte Kennedy, einen sinnlosen Krieg zu beenden, der den USA keinen Nutzen brachte.

Auf einer kürzlich abgehaltenen Kundgebung in Boston, auf der er seine Präsidentschaftskandidatur ankündigte, erklärte Kennedy Jr., dass die bisherigen Maßnahmen der USA darauf hindeuten, dass wir versuchen, den Konflikt in der Ukraine zu verlängern und zu vertiefen, anstatt die Situation zu verbessern. „Wenn das unsere Ziele sind – einen Regimewechsel herbeizuführen und die Russen zu erschöpfen – ist das völlig konträr zu einer humanitären Mission“, sagte er.

Kennedy Jr. wird jetzt als „das Gesicht des Extremismus“ dargestellt, so Carlson, „aber das ist kein Extremismus. Es ist rational … und gut durchdacht.“ Kennedy Jr. kritisiert auch die Außenpolitik der Regierung Biden in anderen Bereichen. In einem Twitter-Post vom 3. April 2023 erklärte Kennedy Jr:

„Der Zusammenbruch des US-Einflusses auf Saudi-Arabien und die neuen Allianzen des Königreichs mit China und dem Iran sind schmerzliche Symbole für das klägliche Scheitern der Neocon-Strategie, die globale Hegemonie der USA durch aggressive militärische Machtprojektionen aufrechtzuerhalten. China hat das amerikanische Imperium verdrängt, indem es stattdessen geschickt wirtschaftliche Macht ausübt. In den letzten zehn Jahren hat unser Land Billionen für den Bau von Straßen, Häfen, Brücken und Flughäfen ausgegeben. China hat die gleiche Summe ausgegeben, um in den Entwicklungsländern das Gleiche zu bauen. Der Ukraine-Krieg ist der endgültige Zusammenbruch des kurzlebigen ‚amerikanischen Jahrhunderts‘ der Neokonservativen.“

Sozialismus für die Reichen

Carlsons Sendung vom 20. April, die vorletzte Sendung vor seiner Entlassung, wird im obigen Videoclip mit einem Interview mit Kennedy Jr. fortgesetzt. Kennedy betonte, dass er wirklich gegen die „korrupte Fusion von Staats- und Unternehmensmacht ist, die unser Land in eine Kleptokratie verwandelt, in ein bequemes System des Sozialismus für die Reichen … und einen brutalen, gnadenlosen Kapitalismus für die Armen.

Zur Klarstellung: Eine Kleptokratie ist eine Regierungsform, in der korrupte Führer ihre politische Macht nutzen, um den Reichtum des Volkes zu stehlen, typischerweise durch Veruntreuung oder Unterschlagung von Staatsgeldern.

Diese korrupte Fusion zwischen Unternehmen und Staat ist es, die uns in einem ständigen Kriegszustand hält, sagte Kennedy. Gleichzeitig wird die US-Bevölkerung unnötig gequält. Am 1. März 2023 wurden die Lebensmittelmarkenleistungen für rund 30 Millionen einkommensschwache Amerikaner um ein Drittel gekürzt. Vielen Senioren wurde die monatliche Leistung um 90 % gekürzt.

Gleichzeitig sind die Lebensmittelpreise im Vergleich zu 2022 um mehr als 10 % gestiegen. Nach Angaben von Kennedy sind die Preise für Grundnahrungsmittel wie Hühnerfleisch, Milch und andere Milchprodukte in den letzten zwei Jahren um 76 % gestiegen. Am 1. April 2023 verlieren außerdem 15 Millionen Amerikaner ihren Medicaid-Schutz.

„Wir kürzen den Menschen die Lebensmittelmarken und retten im gleichen Monat die Banken. Das macht keinen Sinn. Wir müssen diese unternehmerische Kontrolle über unsere Regierung loswerden.“ Robert F. Kennedy Jr.

Zusammenfassend kann man also sagen, dass die staatlichen Ausgaben für das Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP, d.h. Lebensmittelmarken) in diesem Haushaltsjahr um mehr als 15 Milliarden Dollar gekürzt werden. Gleichzeitig werden die Militärausgaben für dieses Haushaltsjahr um 120 Milliarden Dollar erhöht und wir haben bereits 113 Milliarden Dollar – für die wir keine Quittungen haben – in die Ukraine geschickt.

„Wir kürzen die Sozialhilfe und die Lebensmittelmarken um 90 %, wir retten die Banker und zahlen für einen Krieg, den wir uns nicht leisten können“, sagte Kennedy. „Die Art und Weise, wie wir das tun, ist, dass wir Geld drucken. Wir haben in den letzten 14 Jahren 10 Jahrhunderte an Geld gedruckt. Das verursacht eine Inflation, die die Lebensmittelkosten in die Höhe treibt. Das ist eine Steuer für die Armen … Wir kürzen den Menschen die Lebensmittelmarken und retten im selben Monat die Banken. Das macht keinen Sinn. Wir müssen diese Kontrolle der Unternehmen über unsere Regierung loswerden. Unsere Demokratie entwickelt sich zu einer Art unternehmerischer Plutokratie [eine Gesellschaft, die von Menschen mit großem Reichtum beherrscht oder kontrolliert wird].“

DNC lässt Biden nicht zur Debatte über Kennedy zu

Wie Carlson feststellte, sind dies, unabhängig davon, ob man mit Kennedys Position übereinstimmt oder nicht, keine Themen, die eine öffentliche Anhörung verdienen, da wir in ein Präsidentschaftswahljahr eintreten?

Kennedy hatte gehofft, aber er wird nicht die Chance bekommen, auf die Bühne zu gehen und diese Themen mit Biden oder anderen demokratischen Kandidaten zu diskutieren. Wie in Newsweek berichtet wurde, hat das Demokratische Nationalkomitee (DNC) angekündigt, dass es „Bidens Wiederwahl unterstützen“ wird und „keine Pläne hat, Vorwahldebatten zu sponsern“.

Der Kommentator Matt Wallace kommentierte die Entscheidung des DNC in einem Tweet mit den Worten: „Wenn die Führer der Demokraten mit ihrem Plan, die Vorwahldebatten 2024 abzusagen, weitermachen, bedeutet das das Ende der Demokratie in Amerika!“ In ähnlicher Weise twitterte der ehemalige Senator des Bundesstaates Ohio und Ko-Vorsitzende von Bernie Sanders‘ Präsidentschaftskampagne 2020:

„Die Weigerung des DNC, eine einzige Vorwahldebatte abzuhalten, ist undemokratisch und raubt den Wählern die Wahl. Niemand, der von seinen Leistungen und/oder Ideen überzeugt ist, würde zögern, dazu zu stehen. Das DNC sollte Debatten abhalten. Dies sollte ein demokratischer Prozess sein.“

Es ist riskant, in einem Zeitalter der Täuschung die Wahrheit zu sagen

Was Carlson betrifft, so ist seine Entlassung sinnbildlich für die Risiken, denen Wahrheitsverkünder in diesem Zeitalter der Täuschung ausgesetzt sind. Mächtige Unternehmen mit scheinbar unendlichen Ressourcen und Verbindungen ziehen täglich die Fäden, und nicht einmal eine Nachrichtensendung mit Top-Quoten kann garantieren, dass man auf Sendung bleibt. Es wird sehr interessant sein, zu sehen, wohin Carlson als Nächstes geht und ob Fox News weitere Konsequenzen für seine Entlassung erleiden wird. Um noch einmal Childers zu zitieren:

„… schließen Sie Tucker nicht aus. Betrachten Sie sein Universum an Optionen, jetzt, da er von seinen Fox-Verträgen befreit wurde … Wie würde es aussehen, wenn Tucker und O’Keefe sich zusammentun würden? … Oder sich dem wachsenden Daily-Wire-Team anschließen würde? Oder wenn er etwas völlig Neues machen würde, wie sich mit Elon Musk zusammentun, um ein Twitter-basiertes Nachrichtennetzwerk zu moderieren? … Wenn Gott die Tür schließt, öffnet er ein Fenster. Tuckers Möglichkeiten sind grenzenlos. Wir werden seine weitere Karriere mit großem Interesse verfolgen.“

