Wie man die nächste Manie erkennt. Jede neue Panik folgt dem gleichen Schema.

Warum lässt sich die Welt in den vergangenen Jahren immer wieder von kollektiven Verrücktheiten wie Transgenderismus, MeToo, Abschottung und BLM mitreißen? Dieser Frage geht Lionel Shriver in einem ausgezeichneten Artikel in UnHerd nach.

Ein Auszug.

In der erstaunlich kurzen Zeitspanne von zehn Jahren zähle ich vier echte kollektive Verrücktheiten: Transgenderismus, #MeToo, Covid-Lockdown (der zu Subverrücktheiten über Masken und Impfungen geführt hat) und Black Lives Matter. Ich fürchte auch, dass wir uns bereits im Griff des fünften gesellschaftlichen Wahns befinden.

Beispiel Trans. Vor nicht allzu langer Zeit war die Geschlechtsidentitätsstörung eine außergewöhnliche psychiatrische Diagnose, die weitgehend auf Männer beschränkt war. Um das Jahr 2012 herum, als der Kreuzzug für die Rechte der Homosexuellen und sogar für die Homo-Ehe so erfolgreich war, dass Homosexualität aus der Mode kam, gab es plötzlich eine Fülle von Fernsehdokumentationen über kleine Jungen, die Kleider trugen und mit Puppen spielten. Heute ist die umbenannte Diagnose im gesamten Westen um Tausende von Prozent gestiegen und betrifft nun hauptsächlich Mädchen. Lehrer sagen kleinen Kindern, dass sie sich entscheiden müssen, ob sie ein Mädchen oder ein Junge oder etwas dazwischen sein wollen. Wir setzen Kinder starken, lebensverändernden experimentellen Medikamenten aus und entfernen chirurgisch gesunde Brüste und Genitalien, selbst um den Preis dauerhafter sexueller Funktionsstörungen und Unfruchtbarkeit. “Manche Menschen werden im falschen Körper geboren” ist zu einer Binsenweisheit geworden, die für mich medizinisch so glaubwürdig klingt wie Phrenologie oder Aderlass.

Die soziale Manie weist einige gemeinsame Merkmale auf. Erstens sieht sie nie wie eine soziale Manie aus, wenn sie auftritt. Inmitten einer weitverbreiteten Besorgnis scheinen ihre Prinzipien einfach die Wahrheit zu sein. Transfrauen sind Frauen; man muss sich damit abfinden. Oder: Männlichkeit ist giftig; praktisch alle Frauen wurden sexuell gequält und sind Opfer männlichen Machtmissbrauchs geworden; man muss den Frauen glauben, egal wie weit hergeholt oder unbedeutend ihre Anschuldigungen sind. Oder: COVID-19 ist so tödlich und eine solche Bedrohung für unser Überleben als Spezies, dass wir keine andere Wahl haben, als unsere gesamte Wirtschaft lahm zu legen und auf alle bürgerlichen Freiheiten zu verzichten, um die Krankheit einzudämmen. Oder: Alle westlichen Länder sind “systemisch rassistisch”; alle Weißen sind genetisch rassistisch; die Polizei ist rassistisch (auch wenn sie schwarz ist) und sollte finanziert oder abgeschafft werden; das einzige Mittel gegen “strukturellen Rassismus” sind antimeritokratische, überkompensierende Rassenquoten bei der Einstellung und im Bildungswesen.

Während die Saat für eine Manie oft schon früher gelegt wurde, kommt sie für die meisten normalen Menschen aus dem Nichts. Transgenderismus ist innerhalb weniger Monate zu einem kulturellen Fetisch geworden. Nachdem ein ausgewachsener Widerling als Seriensexualstraftäter entlarvt worden war, verbreitete sich #MeToo auf Twitter wie Kartoffelfäule. Buchstäblich über Nacht hielten es die Bürgerinnen und Bürger im März 2020 für selbstverständlich, dass ihre “liberalen Demokratien” ihnen zu Recht die Bewegungs-, Versammlungs-, Vereinigungs-, Presse- und sogar die Meinungsfreiheit verweigern konnten, während viele zu eifrigen Vollstreckern des chaotischen, despotischen und manchmal geradezu lächerlichen neuen Regimes wurden. Es dauerte nur wenige Tage, bis der Tod von George Floyd überall auf der Welt riesige Protestmärsche auslöste. Diese übertriebene Reaktion auf einen einzigen Mord in einer mittelgroßen amerikanischen Stadt wurde zum Teil durch die aufgestaute Frustration ganzer Bevölkerungsgruppen genährt, die während des Covid unter Hausarrest gestellt worden waren. Aber dass Koreaner durch die Straßen von Seoul ziehen und “Black lives matter!” skandieren, obwohl es in dem Land kaum Schwarze gibt, ist unfassbar. Dasselbe gilt für die Briten, die “Hands up, don’t shoot!” skandieren, obwohl ihre Polizisten unbewaffnet sind. All diese Beispiele aus jüngster Zeit zeigen, dass die moralische Panik internationaler geworden ist als je zuvor.

Manien werden von Emotionen genährt. Der Trans-Kult hat aus unserem Wunsch, aufgeklärt und mitfühlend zu erscheinen, Kapital geschlagen. Er wurde als logischer nächster Schritt nach den Rechten für Homosexuelle dargestellt, die Bewegung spielt mit unserem Wunsch, uns ultramodern zu fühlen. Die #MeToo-Bewegung nährte und förderte Ressentiments, Selbstmitleid und Rachegefühle; indem sie sich gegen Machtmissbrauch wandte, verleitete sie einige Frauen dazu, ihre eigene Macht zu missbrauchen, um das Leben von Männern zu ruinieren. Die Abschottung der Häuser weckte primitive Ängste vor Tod und Ansteckung, bis wir andere Menschen als bloße Überträger von Krankheiten betrachteten. BLM stimulierte die aufkeimende christliche Neigung zu Schuld, Reue und Buße, selbst in der säkularen Welt, während es Schwarzen ermöglichte, Frustration, selbstgerechte Wut und sogar Hass abzulassen. Alle Manien speisen sich aus dem Wunsch, in die eigene Herde aufgenommen zu werden, und aus der Angst vor dem Exil – oder, wenn man so will, vor dem UnHerded-Sein.

Denn eine echte Manie duldet keinen Widerspruch. In ihrem Bann glauben alle das Gleiche, sagen das Gleiche, verwenden sogar die gleiche Sprache. Ein quasi-religiöser Eifer lässt jeden, der sich außerhalb der Blase der gemeinsamen Besessenheit befindet, als Ketzer, gefährlich, verrückt oder schlicht böse erscheinen. Die Gegner des Impfverbots wurden zu Großmuttermördern, die Ungeimpften zu Ausgestoßenen, die nicht fliegen, nicht essen und keine Gesundheitsversorgung in Anspruch nehmen durften, und einige argumentierten, dass “Anti-Vaxxer” ins Gefängnis oder zum Tode verurteilt werden sollten. Mit ihrer oft gewalttätigen Rhetorik und ihren Affekten stellen die Transaktivisten ihre Kritiker als Mörder dar; vor nicht allzu langer Zeit hätte ein einziges kritisches Wort über die Verstümmelung von Kindern das Ende der eigenen Karriere bedeutet. (Ich selbst habe aus Selbstschutz gut vier Jahre lang meinen journalistischen Mund gehalten; die meisten Journalisten springen immer noch vorsichtig auf den Trans-Zug auf). Frauen, die Vorbehalte gegen die wahllose Ausbreitung von #MeToo äußerten, waren Verräterinnen an ihrem Geschlecht. Im Jahr 2020 wurde man sogar gefeuert, wenn man “All lives matter” twitterte.

Die fünfte Manie ist natürlich der “Klimanotstand”:

Es ist keine Manie, es ist einfach die Wahrheit: In den Medien wird plötzlich nur noch darüber gesprochen und alle verwenden dieselbe Sprache: check. Sie wird von Emotionen getrieben: check. Sie duldet keinen Widerspruch, weigert sich anzuerkennen, dass es überhaupt eine Debatte gibt, und stellt alle Skeptiker als böse “Leugner” dar, die das Ende der Welt herbeiführen werden: check.