The Corbett Report: Der globale Pandemievertrag ist eine Bedrohung für uns alle

Heute gibt James eine Erklärung für die Nationale Bürgerbefragung in Kanada über die WHO, den globalen Pandemievertrag, die Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften und die Bildung des kommenden technokratischen Kontrollnetzes für Biosicherheit ab.

Hallo. Ich bin James Corbett von The Corbett Report.

Für diejenigen, die es nicht wissen, ich bin ein Kanadier, der seit 19 Jahren in Japan lebt und arbeitet und 2007 den Corbett Report als Quelle für Nachrichten und Informationen über Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Philosophie und Gesellschaft gegründet hat, und in dieser Hinsicht berichte ich nun schon seit über 15 Jahren über die Korruption der Weltgesundheitsorganisation und warne vor dem heraufziehenden Biosicherheitsstaat.

Ich möchte mich also dafür bedanken, dass Sie mir die Zeit gegeben haben, das dringende Thema des anstehenden globalen Pandemieabkommens anzusprechen, aber ich weiß, dass meine Zeit heute begrenzt ist, deshalb möchte ich gleich mit den relevanten Hintergründen und Zusammenhängen beginnen, um diese Geschichte zu verstehen.

Erstens wurde die Weltgesundheitsorganisation 1948 gegründet, um „die Erreichung des höchstmöglichen Gesundheitsniveaus für alle Völker“ zu fördern. Sie will dies erreichen, indem sie als „leitende und koordinierende Behörde für die internationale Gesundheitsarbeit“ fungiert.

Dementsprechend verabschiedete das Leitungsgremium der WHO, die Weltgesundheitsversammlung, 1951 die Internationalen Sanitätsvorschriften, um die zahlreichen, sich überschneidenden internationalen Vereinbarungen, die damals Quarantäneverfahren und andere internationale Gesundheitskontrollen regelten, in einem einzigen Übereinkommen zusammenzufassen.

Diese wurde 1969 durch die Internationalen Gesundheitsvorschriften ersetzt, die in ihren 1973 und 1981 geänderten Fassungen sechs Krankheiten abdeckten, sich aber auf drei konzentrierten: Cholera, Gelbfieber und Pest.

Die Besorgnis über das „Auftauchen, Wiederauftauchen und die internationale Ausbreitung von Krankheiten und anderen Bedrohungen“, die mit der Zunahme des internationalen Reiseverkehrs in den 1990er Jahren einherging, gab Anlass zu Forderungen nach einer grundlegenden Überarbeitung des Vertrags. Nach dem SARS-Ereignis von 2003 und der Vogelgrippe-A-Epidemie von 2004 (falls Sie sich noch daran erinnern) führte ein erneuter Sinn für Dringlichkeit zur Überarbeitung der IHR im Jahr 2005.

Mit dieser Überarbeitung schuf die Weltgesundheitsorganisation eine neue Kategorie von Erklärungen: den Public Health Emergency of International Concern, der passenderweise mit PHEIC abgekürzt wird.

Eine PHEIC-Erklärung gibt der WHO die Befugnis, Informationen über jede erklärte Gesundheitskrise innerhalb der IHR-Gebiete mit oder ohne Zustimmung der einzelnen betroffenen Regierungen einzuholen und weiterzugeben. Laut Stephen Morrison, dem Direktor des Global Health Policy Center am Center for Strategic and International Studies, ermöglicht dies dem US-Militär oder anderen NATO-Mitgliedsstaaten, in diesen Gebieten in Bezug auf Bodentransport, Versorgungskette und Verteilung von Hilfsgütern einzugreifen.

Der PHEIC wurde zum ersten Mal 2009 während der sogenannten Schweinegrippe-Pandemie ausgerufen, die, wie sich später herausstellte, auf stark überschätzten Fallzahlen beruhte. Tatsächlich entsprach die Schweinegrippe-Pandemie“ nicht der WHO-Definition einer enormen Anzahl von Todesfällen und Krankheitsfällen“, und als ein CNN-Reporter am 4. Mai 2009 darauf hinwies, wurde diese Formulierung umgehend entfernt.

Damals wurde Richard Schabas, der ehemalige Chefarzt der kanadischen Provinz Ontario, mit den Worten zitiert: „Manchmal denken einige von uns, dass die WHO für World Hysteria Organization steht“.

Tatsächlich kamen 2010 eine Untersuchung des British Medical Journal und eine Untersuchung des Europarats zu dem Schluss, dass die wichtigsten Wissenschaftler, die die damalige WHO-Direktorin Margaret Chan bei der Ausrufung des PHEIC für die Schweinegrippe beraten hatten, gegen Bezahlung für Pharmafirmen gearbeitet hatten, die von den von ihnen ausgearbeiteten Leitlinien profitierten“, und rügten die WHO für ihren völligen Mangel an Transparenz bei diesem Prozess.

In der Folge wurden PHEICs für die Polio-Erklärung 2014, den Ebola-Ausbruch 2013 in Westafrika, die Zika-Virus-„Epidemie“ 2015, die Kivu-Ebola-Epidemie 2018-2020 und natürlich 2020 für die sogenannte neuartige Coronavirus-Pandemie und 2022 für die Affenpocken-„Pandemie“(?) ausgerufen.

Jeder dieser Fälle führte in ähnlicher Weise zu massiven Zahltagen für Pharmahersteller und andere Nutznießer des wachsenden Biosicherheitskomplexes und zu massiven Machtzuwächsen für „Gesundheitsbehörden“ in jedem Land und insbesondere für die WHO. Man sagt uns, dass der derzeitige WHO-Direktor sogar die Entscheidung seines „Expertenbeirats“ ignoriert hat, den Ausbruch der Affenpocken im letzten Jahr einseitig zum internationalen Gesundheitsnotstand zu erklären.

Unglaublicherweise gibt sich die WHO nicht mit der bemerkenswerten Macht zufrieden, die sie bereits genießt. Sie ist derzeit mit einem bewusst verwirrenden Prozess beschäftigt, um gleichzeitig zwei Dinge zu tun:

Erstens die erneute Änderung der Internationalen Gesundheitsvorschriften, um der WHO noch mehr Überwachungs- und Kontrollbefugnisse bei jeder willkürlich erklärten Gesundheitskrise zu übertragen.

Und zweitens soll ein globaler Pandemievertrag geschaffen werden, der die Souveränität der einzelnen Nationalstaaten aufhebt und der WHO noch mehr Befugnisse zur Überwachung und Kontrolle der öffentlichen Gesundheitsbehörden im Namen der Verhinderung der nächsten Pandemie überträgt.

Der Prozess für diese beiden separaten Verhandlungen findet gleichzeitig statt, und obwohl es das Feigenblatt der öffentlichen Beteiligung an diesen Prozessen gibt, wird in Wirklichkeit nur akkreditierten Organisationen Zeit gegeben, ihre Meinung über die Notwendigkeit eines solchen Vertrags zu äußern, und selbst dann ist die WHO nicht verpflichtet, solche Beiträge auch nur zu berücksichtigen.

Stattdessen finden die eigentlichen Verhandlungen hinter verschlossenen Türen in nichtöffentlichen Sitzungen statt, und die Entwürfe und Sitzungsprotokolle werden nur gelegentlich an die Öffentlichkeit weitergereicht.

Schlimmer noch, wie die WHO bereits bewiesen hat, ist ihr Verfahren zur Verabschiedung dieser vorgeschlagenen Änderungen bestenfalls eine Formalität und schlimmstenfalls reine Theatralik.

Dass ein völlig ungewähltes, nicht rechenschaftspflichtiges Gremium, das so viel Macht über internationale Angelegenheiten ausübt, hinter verschlossenen Türen tagt, um unter dem Vorwand des nächsten erklärten Notfalls über die Zukunft der Menschheit zu entscheiden, sollte beunruhigend genug sein. Aber die wenigen Details, die über diese Verhandlungen durchgesickert sind, sind noch erschreckender.

Dazu gehören:

Bestimmungen im Entwurf des vorgeschlagenen Vertrags, die die Mitgliedstaaten verpflichten würden, im Falle künftiger Krisen unter dem Deckmantel der „Bekämpfung von Fehlinformationen“ eine Online-Zensur einzuführen;“.

Bestimmungen zur Schaffung eines globalen digitalen Impfpasses, um ungeimpfte Personen im Falle der nächsten erklärten Krise an der Reise zu hindern;

und Anforderungen an die WHO-Mitglieder, „Überwachungssysteme“ für künftige Pandemien aufzubauen und zu verstärken.

Während diese Ideen für diejenigen, die die Geschichte der WHO oder die Errichtung des Biosicherheitsnetzes nicht kennen, harmlos oder sogar edel erscheinen mögen, müssen diejenigen unter uns, die drei Jahre beispielloser medizinischer Tyrannei erlebt haben – von erzwungenen Quarantänen und Abriegelungen bis zu dem Versuch, experimentelle medizinische Eingriffe rechtswidrig zu verordnen -, dem beispiellosen Machtergreifungsversuch der WHO Einhalt gebieten, unsere höchste Priorität haben.

Der Weltgesundheitsorganisation gehören derzeit 194 Mitgliedsstaaten an, darunter auch Kanada. Um Mitglied der WHO zu werden, muss ein Staat die WHO-Verfassung ratifizieren, die dem Leitungsgremium der WHO, der Weltgesundheitsversammlung (WHA), die Befugnis verleiht, „Übereinkommen oder Vereinbarungen in Bezug auf alle in die Zuständigkeit der Organisation fallenden Fragen zu treffen“, die nach ihrer Ratifizierung jeden Mitgliedstaat dazu verpflichten, diese Übereinkommen anzunehmen oder dem Generaldirektor der WHO innerhalb von 18 Monaten mitzuteilen, ob er diese Annahme ablehnt oder Vorbehalte dagegen hat.

Als Mitgliedstaat der WHO ist Kanada verpflichtet, sich an die Beschlüsse der Weltgesundheitsversammlung zu halten oder spezifische Gründe für die teilweise oder unvollständige Einhaltung der WHA-Regeln und -Übereinkommen anzugeben. Dementsprechend legt die kanadische Gesundheitsbehörde regelmäßig „Selbstbewertungsberichte“ über die Einhaltung der Internationalen Gesundheitsvorschriften vor.

Als absolutes Minimum müssen die Kanadier alle ihnen zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen, um die Souveränität Kanadas über seine öffentliche Gesundheit wiederherzustellen, indem sie ihre Vorbehalte gegenüber den IHR und dem Pandemievertrag anmelden. Das wäre natürlich keine Lösung für das von der WHO aufgeworfene Problem, aber es wäre ein Anfang. Eine umfassendere Lösung wäre der vollständige Austritt Kanadas aus der WHO.

Aber als jemand, der nicht nur zutiefst zynisch ist, was die Fähigkeit der Öffentlichkeit angeht, solche Angelegenheiten zu beeinflussen, sondern der sogar glaubt, dass der politische Prozess selbst – mit seiner inhärenten Abschaffung der individuellen Souveränität und damit auch der körperlichen Autonomie – ungültig und unmoralisch ist, würde ich vorschlagen, dass ein radikalerer Ansatz angemessen sein könnte. Das heißt, aktiver und koordinierter ziviler Ungehorsam auf breiter Front gegen medizinische Erlasse und Mandate, ob auf Bundes- oder Provinzebene, die nicht im Interesse der individuellen Gesundheit sind, einschließlich, wenn möglich, der Gründung privater medizinischer Organisationen mit Ärzten und anderen Gleichgesinnten, die bereit sind, sich über das Diktat der WHO, des kanadischen Gesundheitswesens und jeder anderen selbst ernannten Gesundheitsbehörde hinwegzusetzen, um Gesundheitsversorgung unabhängig vom Impfstatus oder anderen unvernünftigen Diktaten zu bieten.

Ich weiß, dass eine solche Bewegung ohne einen grundlegenden Wandel in der öffentlichen Wahrnehmung nicht zustande kommen wird, und ein solcher Wandel müsste auf einem grundlegenden Wandel des öffentlichen Bewusstseins und Verständnisses beruhen. Das ist der Grund, warum ich an Untersuchungen wie dieser teilnehme und die Arbeit mache, die ich mache, um das Bewusstsein für diese Themen zu schärfen.

Ich hoffe, Sie können verstehen, dass es zu diesem Problem und seiner Lösung viel, viel mehr zu sagen gibt, als in einer kurzen Präsentation wie dieser möglicherweise gerecht werden kann. Wenn Sie mehr über dieses Thema erfahren möchten, schlage ich vor, dass Sie dem verlinkten Transkript dieser Erklärung folgen, das unter corbettreport.com/pandemictreaty verfügbar ist, sowie in den Archiven des Corbett-Berichts nach meiner früheren Arbeit über die WHO und die Biosicherheit suchen Zustand und folgen Sie meinen monatlichen Gesprächen mit Dr. Meryl Nass über die Verteidigung der Gesundheit von Kindern, während wir den Fortschritt der IHR-Änderungen und des Pandemievertrags im Hinblick auf ihre vorgeschlagene Ratifizierung auf der 77. Weltgesundheitsversammlung im Mai nächsten Jahres dokumentieren.

Aber lassen Sie mich abschließend noch Folgendes sagen: Die WHO wurde 1948 gegründet, um die internationalen Bemühungen zur Förderung der öffentlichen Gesundheit zu koordinieren. Aber was ist Gesundheit?

Das mag wie eine triviale Frage erscheinen, aber wie wir in den vergangenen Jahren gesehen haben, kann die Antwort auf diese Frage jeden Aspekt unseres Lebens beeinflussen, von der Frage, zu welchen medizinischen Maßnahmen wir verpflichtet sind, bis zu der Frage, ob wir unser Haus verlassen dürfen oder nicht.

Wir können es uns nicht leisten, dass Regierungsbeauftragte und nicht gewählte Technokraten bei der WHO diese unglaublich wichtige Frage für uns beantworten. Es liegt an uns, diese Frage selbst zu beantworten und zu entscheiden, welche Gesundheitsvorkehrungen wir zu treffen bereit sind und unter welchen Umständen wir sie zu treffen bereit sind.

Jeder Vertrag, jede Gesundheitsverordnung oder jedes andere Dokument, das unsere körperliche Autonomie untergraben würde, ist null und nichtig und sollte so behandelt werden, als hätte es nie existiert.

Ich danke Ihnen für Ihre Zeit.