The Corbett Report: Dinge, die im Jahr 2023 absolut, definitiv und ohne Zweifel passieren werden

Vorhersagen, ja?

Manchmal schon. Aber nicht immer.

Aber Sie wissen ja inzwischen, was ich von diesem ganzen Vorhersagekram halte, oder?

Wie auch immer, es ist Saison, und ich will kein Spielverderber sein, also hier sind ein paar Dinge, die dieses Jahr ganz, ganz sicher und ohne Zweifel passieren werden.

GOOGADS

Wir alle wissen, dass Big Tech derzeit in großen Schwierigkeiten steckt, oder?

Nun, spielen Sie nicht die kleinste Geige der Welt für die armen, neu arbeitslosen Untergebenen unserer digitalen Diktatur. Freuen Sie sich stattdessen! Das nächste große Ding steht vor der Tür, und es wird die Tech-Industrie retten und uns weiter in den kommenden transhumanistischen Albtraum stürzen!

Na gut, die ganze „Meta“-Sache ist nicht ganz so gelaufen, wie die Zuckerborgs es erwartet haben – na und? Ich meine, Elon Musk ist auch nicht zu einem supercoolen, die Meinungsfreiheit verteidigenden Multigazillionär geworden, indem er sich von ein paar spontan verbrennenden Elektroautos oder 1.500 toten Labortieren von seinem Plan abbringen ließ, den nutzlosen Essern einen Gehirnchip zu verpassen, oder?

Natürlich hat er das nicht. Und ebenso werden wir sehen, wie Zuckerborg und seine FAANG-Kollegen sich im Jahr 2023 neu formieren und ihre nächste erstaunliche Erfindung auf die Welt loslassen: ein Telefon, das sich chirurgisch an Ihrem Gesicht befestigt und seine metallischen Ranken direkt in Ihre Großhirnrinde einpflanzt!

Das ist richtig! Jeder liebt sein Telefon … und jetzt kann sein Telefon ihn auch lieben! Und sie müssen sich nie wieder Sorgen machen, dass sie ihr Telefon zu Hause vergessen!

Und das Beste daran ist, dass es absolut kostenlos sein wird! . . . Ich meine, es wird mit einem Dienstleistungsvertrag geliefert, in dem Sie alle Rechte an Ihrem Körper, Ihrer Arbeit, Ihrem erstgeborenen Kind und Ihrer ewigen Seele abtreten müssen. Aber wer liest denn so etwas überhaupt?

Google wird mit seinem GooGad™ als Erster auf dem Markt sein. Dann kommt das Apple I, Phone™. Gefolgt von Microsofts Xenomorph™, Zuck’s FacePhone™ und Musk’s Not A Facehugger™.

Ja, Leute, die Zukunft ist so hell, dass wir eine Sonnenbrille tragen müssen. Zum Glück wird unsere Sicht durch den leuchtenden Bildschirm, der auf unser Gesicht geklebt wird, dauerhaft verdeckt, sodass wir uns nie wieder Gedanken über das Aufsetzen einer Sonnenbrille machen müssen. Willkommen im Jahr 2023!

ROBOGEDDON

Sie haben vielleicht über den offensichtlich lächerlichen Tesla-Roboter gespottet, aber bis zum Ende des Jahres werden Sie nicht mehr spöttisch sein, das kann ich Ihnen sagen!

Als die niedlichen kleinen Roboter-Katzenkellner hier in Japan in Familienrestaurants auftauchten, war für mich die Sache klar.

Natürlich sind sie sinnlos. Sie sind sogar noch schlimmer als sinnlos: Sie sind aktiv ineffizient. Sie verstopfen die Gänge zwischen den Tischen und huschen auf diese gruselige roboterhafte Art und Weise mit einem frechen Jingle aus ihren Lautsprechern vorbei, während echte menschliche Kellner an ihnen vorbeihuschen und die Bestellungen ausliefern, die sie vergessen haben, den Bots aufzugeben.

Aber es sind die Reaktionen der Kunden, die die wahre Geschichte erzählen:

あああ!可愛い〜!

Was, grob übersetzt, das Ende der menschlichen Zivilisation bedeutet.

Wenn es nur mit der Übernahme durch den Katzenroboter-Kellner aufhören würde. Aber das tut es nicht. Wer kann schon Darth Vader vergessen, der an einem sonnigen Tag auf einem Dreirad fährt? Oder den Gewinner des Kunstpreises der Colorado State Fair? Oder das Aufkommen von chatGPT, das bereits eingesetzt wird, um mit der Kabelfirma zu feilschen, Gebührenrückerstattungen von der Bank auszuhandeln, personalisierte Diät- und Fitnesspläne zu erstellen und Ihnen natürlich Dinge zu verkaufen.

Oh, und der erste KI-Anwalt wird nächsten Monat einen Klienten in einem Prozess beraten. (Wobei man fairerweise sagen muss, dass der Oberste Gerichtshof in Peking letztes Jahr verkündet hat, dass „Richter die KI nun offiziell zu jedem Fall konsultieren müssen“).

Sicherlich wird das Thema im Moment von einem großen Hype überschattet. Aber es wird immer schwieriger zu leugnen, dass hier etwas Wichtiges passiert. Zugegeben, Ihr Toaster hat keine Seele … aber Ihre Mikrowelle vielleicht! (Und warten Sie nur, bis Sie von der digitalen Seele Ihres BMW erfahren!

Ja, während die üblichen Pessimisten weiter über die Natur der „Intelligenz“ und darüber streiten, was es wirklich bedeutet, zu „denken“ (und wie viele Engel können überhaupt auf einem Stecknadelkopf tanzen?), wird Skynet mit der totalen Übernahme der Menschheit beginnen.

Das ist richtig, Leute. 2022: KI gewinnt den Kunstpreis. 2023: Künstler werden fälschlicherweise beschuldigt, KI zu benutzen. 2024: KI macht sich auf den Weg, die Welt zu beherrschen.

Definitiv eine mögliche Wahrscheinlichkeit. Alles, was ich mit Sicherheit weiß, ist, dass ich, wenn ich meine Kinder frage, was sie werden wollen, wenn sie groß sind, in der Regel antworten kann: „Das wird bald von Robotern erledigt!“

Und ja, dazu gehört definitiv auch das Podcasten.

KRIEG

Welcher Krieg? Sie alle. Jeder einzelne von ihnen wird dieses Jahr stattfinden. Überall. Es wird nichts als Krieg geben. Es wird eine Peinlichkeit des Krieges sein.

Werden sich Russland und die Ukraine dieses Jahr endlich einigen? Natürlich nicht. Sie werden zu sehr damit beschäftigt sein, sich zu bekriegen.

Werden Russland und/oder die NATO im Jahr 2023 Schrödingers Bombe abwerfen? Jein.

Wird China dieses Jahr versuchen, Taiwan zu erobern? Sie können davon ausgehen, dass sie das tun werden. (Wann hat NBC Sie denn jemals belogen?)

Wird Nordkorea weiterhin Nordkorea sein? Müssen Sie das überhaupt fragen? Nordkorea wird, nachdem es seine Zielgenauigkeit verbessert hat, keine Raketen mehr über Japan abschießen, sondern sie auf Japan abfeuern. (Aber keine Sorge, das glorreiche Nippon wird bereit sein!)

Was ist mit China und Indien? Die Chinesen und Inder werden von Stockkämpfen zu Erbsenschießerkriegen, zu Farbkanonenschlachten, zu Luftgewehrkämpfen, zu Panzerkämpfen, zu Jet-Dogfights, zu autonomen Drohnenangriffen, zu Flugzeugträgerduellen und zur totalen nuklearen Apokalypse übergehen.

Also gut, Klugscheißer. Wie wäre es mit Antigua? Äußere Mongolei? Madagaskar? Lappland? Du hast es erraten: Krieg. Eigentlich alle gegeneinander. Wegen eines umstrittenen Parkplatzes am UN-Hauptquartier in New York.

Oh, und 2023 wird vielleicht eine bestimmte Dokumentarserie über den Weltkrieg von einer bestimmten Corbett-Report-Website fortgesetzt, vielleicht aber auch nicht. Aber nach einer Liste von Vorhersagen wie dieser, sollten Sie auch diese Prognose mit Vorsicht genießen!

UNSCHLUSSFOLGERUNG (<-Ja, das ist ein Wortspiel, kein Tippfehler)

OK, OK, genug gescherzt. Es muss nicht gesagt werden, aber lassen Sie es uns trotzdem sagen: Ich weiß genauso wenig wie Sie, was das Jahr 2023 bringen wird. Ich habe natürlich meine fundierten Vermutungen, aber das ist auch schon alles.

Ja, Vorhersagen (sogar seriöse Vorhersagen) können eine nützliche Tätigkeit sein. Sie können uns dabei helfen, unsere eigenen Gedanken und Gefühle darüber zu artikulieren, wo wir uns gerade befinden und wohin uns unserer Meinung nach die Möchtegern-Weltbeherrscher lenken wollen. Aber wenn wir es dabei belassen – und uns einfach in die Rolle von Kleindarstellern oder NSCs in einer unveränderlichen Geschichte der Zukunft begeben, die von Kräften geschrieben wird, die sich unserer Kontrolle entziehen – dann haben wir verloren.

Wie ich bereits gesagt habe, liegt unser Gewinn nicht darin, dass wir verstehen, welche Rolle die Eliten uns in ihrer Geschichte zugedacht haben, sondern darin, dass wir unsere eigene Geschichte schreiben und dann dazu beitragen, dass diese Geschichte Wirklichkeit wird. Schließlich sind wir keine Zuschauer, die einen Film auf einer Leinwand sehen. Wir sind die Akteure der Geschichte, wir bestimmen unseren eigenen Lebensweg, wir widmen unsere Zeit und unsere Ressourcen den Dingen, die uns am Herzen liegen, und wir bringen die Ereignisse aktiv ins Rollen.

Lassen Sie uns also auf jeden Fall in den Kommentaren auf CorbettReport.com über das kommende Jahr spekulieren. Aber, was noch wichtiger ist, lasst uns auch über die Welt diskutieren, in der wir leben wollen, und wie wir diese Welt am besten verwirklichen können.

Wir haben noch viel zu tun, Leute! Machen wir damit weiter und lassen wir das neue Jahr kommen, wie es kommen mag.

Alles Gute für 2023!