The Corbett Report: Globalisten veröffentlichen ihren Zeitplan für die Gesundheitstyrannei

Eine Sache, die man lernt, wenn man sich jahrelang in der Welt der Verschwörungsrealisten bewegt: Wenn die Globalisten einem sagen, dass etwas passieren wird, sollte man glauben, dass sie hinter den Kulissen hart daran arbeiten, diese „Vorhersage“ Wirklichkeit werden zu lassen.

Wenn beispielsweise der 9/11-Verdächtige Philip Zelikow auf den Seiten von Foreign Affairs vor der „drohenden Gefahr“ eines „katastrophalen Terrorismus“ warnt, der „wie Pearl Harbor“ „unsere Vergangenheit und Zukunft in ein Vorher und Nachher teilen wird“, dann sollten Sie glauben, dass seine Neokonservativen dabei sind, der Öffentlichkeit ein 9/11 zu liefern.

Wenn Bill Gates uns „warnt“, dass „wir nicht bereit sind“ für das, was er „die nächste Epidemie“ nennt, dann sollten Sie glauben, dass er seine Monopolisierung der globalen „Gesundheit“ nutzt, um die Pumpe für die COVID-Betrugsdemie zu starten.

Wenn Wladimir Putin und Xi Jinping eine gemeinsame Erklärung veröffentlichen, in der sie versprechen, „die Umsetzung der UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung zu beschleunigen“, indem sie in „Schlüsselbereichen“ wie „Impfstoffe und Seuchenbekämpfung, Entwicklungsfinanzierung, Klimawandel, nachhaltige Entwicklung, einschließlich grüner Entwicklung, Industrialisierung, digitaler Wirtschaft und Infrastrukturkonnektivität“ zusammenarbeiten, können Sie davon ausgehen, dass sie mit ihren WEF-Kumpanen aktiv an der Förderung einer KI-gesteuerten globalistischen Agenda der vierten industriellen Revolution arbeiten.

Und wenn die Globalisten einen detaillierten Zeitplan veröffentlichen, in dem sie die nächsten Schritte bei der Einführung des globalen Biosicherheitsstaates genau beschreiben, dann können Sie davon ausgehen, dass sie in diesem Moment hart daran arbeiten, dieses Versklavungsnetz zu errichten.

Zum Glück für uns müssen wir keine Gedankenleser oder Wahrsager sein, um zu wissen, was die Globalisten für unsere dystopische Zukunft vorbereiten. Wir müssen einfach nur ihre Dokumente lesen. Und Junge, sie haben im letzten Monat einige echte Kracher veröffentlicht, drei Dokumente, die einen genauen Zeitplan und einen Überblick darüber geben, was sie zu erreichen hoffen und wie sie es zu erreichen hoffen.

Lassen Sie uns heute drei dieser Dokumente untersuchen, damit wir besser verstehen, womit wir es zu tun haben, und einen effektiveren Plan entwickeln können, um diese Agenda der Kontrolle zu entgleisen.

DOKUMENT Nr. 1: Die praktische infografische Zeitleiste des Europäischen Rates

Anfang des Monats veröffentlichte der Europäische Rat ein Dokument, das den Zeitplan der EU-Agenten für die Umsetzung der globalen Gesundheitstyrannei darlegt. Unter dem Titel „Infographic – Towards an international treaty on pandemics“ (Infografik – Auf dem Weg zu einem internationalen Vertrag über Pandemien) spart man sich all die komplizierten sprachlichen Dinger – wie nennt man sie noch mal, Wörter – und reduziert die Komplexität eines rechtsverbindlichen globalen Pandemievertrags auf den kleinsten gemeinsamen Nenner: die „Infografik“.

Mit diesem Buzzfeed-tauglichen Gimmick in der Hand verschwendet der Europäische Rat keine Zeit, um zur Sache zu kommen, und informiert uns, dass „der Rat am 3. März 2022 einen Beschluss zur Genehmigung der Aufnahme von Verhandlungen über ein internationales Abkommen über Pandemieprävention, -vorsorge und -reaktion angenommen hat“, bevor er sich selbst auf die Schulter klopft, weil er die Idee eines globalen Pandemievertrags überhaupt erst vorgeschlagen hat:

So weit, so wenig überraschend. Das ist genau die Art von weichgespültem „globalem Ansatz“ bla bla bla „gemeinsame Sache“ bla bla „Schutz der Gesundheit“, die man von der globalen Technokratenklasse in einem Dokument wie diesem erwarten würde.

Dann legen sie eine unglaublich verkürzte Geschichte dar, wie wir zu dem Vorschlag für eine globale Gesundheitstyrannei gekommen sind:

Sie werden feststellen, dass diese seltsam verkürzte „Geschichte“ Sie unfreiwillig darüber informiert, dass 2021 „erst das zweite Mal in der Geschichte der WHO war, dass ihr Leitungsgremium … zum zweiten Mal im selben Jahr tagte“, ohne sich die Mühe zu machen, Sie mit der Liste der Sitzungen der Weltgesundheitsversammlung zu verlinken. Hätten sie sich die Mühe gemacht, so wie ich es hier tue, könnten Sie selbst sehen, dass das erste Mal, dass zwei Sitzungen in einem Jahr stattfanden, im Jahr 2006 stattfand, als die WHO im Mai zusammentrat, um die Stärkung der Bereitschaft und Reaktion auf eine Grippepandemie“ im Zusammenhang mit den neu überarbeiteten Internationalen Gesundheitsvorschriften zu erörtern, und dann noch einmal im November desselben Jahres, um Margaret Chan als Exekutivdirektorin der Organisation zu ernennen.

Es ist allerdings nicht schwer zu verstehen, warum dieser Teil der Geschichte ausgelassen wird. Es wäre nicht nur zu viel Information, um sie in ihre kindische Infografik einzubauen, sondern hätte Sie auch dazu veranlasst, mehr über die Schaffung des „internationalen Notstands der öffentlichen Gesundheit“ zu erfahren, der dann von Chan während der aufgemotzten Schweinegrippe-„Pandemie“ von 2009 (und erneut während der Ebola-„Pandemie“ von 2014) angeführt wurde, um die Konsolidierung der WHO-Befugnisse in der anbrechenden Ära der Biosicherheit zu rechtfertigen. Und diese Art von Geschichte ist natürlich nicht das, was der Europäische Rat hier anstrebt.

Zurück zum Dokument:

Als Nächstes erfahren wir, was bei diesem scheinbar harmlosen Vorschlag für einen globalen Pandemievertrag wirklich auf dem Spiel steht. Wir erfahren, dass es in Wirklichkeit nicht um das politische Geschwätz vom „Zusammenschluss für eine gemeinsame Sache“ geht, sondern um die Schaffung eines rechtsverbindlichen Abkommens zur Regelung der weltweiten Reaktion auf (reale oder imaginäre) „Krisen“ im Bereich der öffentlichen Gesundheit. Aber keine Sorge, diese Vereinbarung fördert nicht nur den Austausch von genetischen Daten und Proben zwischen den WHO-Mitgliedsländern, sondern ist auch in der Verfassung verankert! . . . Das heißt, in der Verfassung der WHO, nicht in Ihrer albernen, veralteten nationalen Verfassung. Diese Vereinbarung setzt sich über diese hinweg.

Und nun kommen wir zu dem entscheidenden Teil:

Und so entdecken wir den wahren Fahrplan für die Schaffung des Biosicherheitsstaates, wie ihn der Europäische Rat sieht. Zunächst wird ein „zwischenstaatliches Verhandlungsgremium“ zusammentreten, um die Fortschritte bei der Ausarbeitung eines Entwurfs für die globalistische „Gesundheits“-Übernahme zu erörtern. „Welches Gremium? Welche Regierungen sind vertreten? Unter welcher Autorität wird es einberufen? Und wer genau vertritt sie?“, könnten Sie fragen, wenn Sie die Art von Mensch wären, die Informationen zu hinterfragen, die Ihnen von den selbsternannten Autoritäten aufgedrängt werden. Aber ganz ruhig, Alter! Dies ist eine Infografik und nicht einer dieser komplizierten, übermäßig redseligen Erklärungsversuche! Schalten Sie einfach Ihren Verstand aus, entspannen Sie sich und lassen Sie sich mit dem Europäischen Rat und allen anderen, die dieses Schiff steuern, stromabwärts treiben!

Als nächstes erfahren wir, dass dieses „Verhandlungsgremium“ – „Ist das ein offizielles Gremium? Wer entscheidet, wer in dieses Gremium berufen wird? Ist es Teil der WHO selbst?“ … aber da wären wir wieder bei diesen lästigen Fragen – auf der Jahrestagung der WHO im nächsten Jahr einen „Fortschrittsbericht“ vorlegen wird. (Fragen Sie jetzt nicht, woraus dieser Fortschrittsbericht bestehen wird, wie er vorgelegt wird, wer ihn überprüfen wird oder was diese ungenannten Beamten damit machen werden! Das sind viel mehr Informationen, als diese armen Infografik-Designer Ihnen geben können).

Und dann, im Mai 2024, wird das „vorgeschlagene Instrument“ der Weltgesundheitsversammlung der WHO zur Verabschiedung vorgelegt, und die Übernahme der Biosicherheit wird abgeschlossen sein. Betrachten Sie es als Patriot Act 2.0, aber global. Und mit dem Schwerpunkt auf medizinischem Kriegsrecht.

Schließlich haben uns unsere Freunde vom Europäischen Rat darüber aufgeklärt, warum ein rechtsverbindliches globales Abkommen überhaupt notwendig ist:

Sie sehen, es geht nur darum, Sie unter den liebenden Armen der de facto globalen Gesundheitstyrannei zu schützen, damit sie den Faschismus auf allen Ebenen langfristig durchsetzen können! Hier gibt es nichts zu sehen, oder?

Wir haben also noch zwei Jahre vor uns, bevor sie das Scheunentor der gesundheitlichen Freiheit auf globaler Regierungsebene schließen. Zumindest, wenn es nach dem Europäischen Rat geht.

Aber warum sollte man auf die EU hören, werden Sie sich fragen? Gute Frage. Die einfache Antwort ist, dass sie die nächsten Schritte bei der Errichtung des medizinischen Kriegsrechts korrekt „voraussagen“. Erinnern Sie sich noch daran, als die Europäische Kommission im Jahr 2019 den „Fahrplan für die Durchführung von Maßnahmen der Europäischen Kommission auf der Grundlage der Mitteilung der Kommission und der Empfehlung des Rates zur Stärkung der Zusammenarbeit bei der Bekämpfung durch Impfung vermeidbarer Krankheiten“ veröffentlichte? Nein? Nun, lassen Sie mich Ihr Gedächtnis auffrischen:

Ahhh, richtig. Zufälligerweise haben die EU-Astronomen die Einführung eines Impfausweises/Passes für EU-Bürger im Jahr 2022 vorausgesagt, nur wenige Monate bevor die Betrugsmasche ins Rollen kam. Zufall, da bin ich mir sicher.

DOKUMENT #2: Ein Fahrplan für das Leben mit COVID

Aber um sicher zu gehen, spricht nicht nur der Europäische Rat über das kommende Biosicherheitsnetz, und wir müssen uns nicht auf eine kontextlose, quellenlose, idiotische Infografik verlassen, um zu erfahren, was die Globalisten als nächstes planen.

Wir könnten uns zum Beispiel an „Getting to and Sustaining the Next Normal: Ein Fahrplan für das Leben mit COVID“.

Dies ist ein Dokument von … wem genau? Nun, laut der „About“-Seite auf der Website wurde dieser 136-seitige Bericht über unseren kommenden medizinischen Kriegsrechts-Albtraum von einer ungenannten Gruppe zufällig ausgewählter Personen verfasst. Offenbar wachten sie alle eines Tages voller Sorge um die Amerikaner in der COVID-Ära auf und beschlossen aus Herzensgüte (und mithilfe einer kleinen Rockefeller-Finanzierung), einen handlichen Fahrplan zu verfassen, der uns zu dem führen soll, was sie das „nächste Normal“ nennen. Und welcher zufällige barmherzige Samariter hat die Rolle des „Hirten“ (ihr Wort) für die 53 Autoren dieses Berichts übernommen? Kein Geringerer als Ezekiel J. Emanuel, Vize-Provost für globale Initiativen an der Universität von Pennsylvania und ehemaliges Mitglied des COVID-19-Beirats der Biden-Übergangsregierung.

Ja, dieser Ezekiel Emanuel.

Das Dokument ist genau so beunruhigend, wie man es erwarten würde. Es beschreibt Schritt für Schritt genau, wie der Biosicherheitsstaat durch die Schaffung zentraler Test-, Überwachungs-, Datenaustausch-, Kontroll- und Berichtsstandards fest verdrahtet werden soll. Er fordert auch die Entwicklung neuer Technologien und Verfahren zur Bekämpfung der unvermeidlichen nächsten Pandemie.

Aber als ob das alles nicht schon huxleyanisch genug wäre, befürwortet der Bericht auch die Schaffung einer umfassenden, wissenschaftlich getesteten Kommunikations- und Verhaltensinterventionsinfrastruktur, um die Zahl der Impfungen, Tests und Behandlungen zu erhöhen und … warte mal … die Schaffung eines neuen Postens im Nationalen Sicherheitsrat: Stellvertretender Assistent des Präsidenten für Biosicherheit! (Und Sie dachten, ich mache Witze darüber, dass Biosicherheit das nächste Paradigma ist, nicht wahr?)

DOKUMENT #3: Nationaler Plan zur Vorbereitung auf Covid-19

Ebenso beunruhigend ist der „National Covid-19 Preparedness Plan“ des Biden-Weißen Hauses, der Anfang des Monats vorgestellt wurde.

Das Dokument ist angeblich ein Plan, um „Amerika wieder zur normalen Routine zurückzuführen und gleichzeitig die Menschen vor COVID-19 zu schützen, sich auf neue Varianten vorzubereiten und einen Stillstand in der Wirtschaft und im Bildungswesen zu verhindern“ und ist in vier Ziele unterteilt:

Schutz vor und Behandlung von COVID-19

Sich auf neue Varianten vorbereiten

Verhinderung von Ausfällen in Wirtschaft und Bildung

Fortsetzung der Bemühungen, die Welt zu impfen und Leben zu retten

Besorgniserregend ist, dass viele der gruseligen Aspekte des Biosicherheitszustands, die in diesem speziellen Plan enthalten sind, bereits umgesetzt werden. Auf Seite 34 des Dokuments wird der Surgeon General zum Beispiel angewiesen, „ein Informationsersuchen (RFI) an Forscher, Mitarbeiter des Gesundheitswesens, Technologieplattformen und Gemeinschaftsorganisationen über die Auswirkungen von Fehlinformationen im Gesundheitsbereich während der Pandemie zu richten“.

Wie die New York Times berichtet, wurde diese Anfrage nun veröffentlicht:

Der Generalarzt des US-Präsidenten Biden forderte am Donnerstag die wichtigsten Technologieplattformen offiziell auf, Informationen über das Ausmaß der Covid-19-Fehlinformationen in sozialen Netzwerken, Suchmaschinen, Crowdsourcing-Plattformen, E-Commerce-Plattformen und Instant-Messaging-Systemen zu übermitteln. In einem Auskunftsersuchen des Büros des Generalarztes wurden die Tech-Plattformen aufgefordert, Daten und Analysen über das Ausmaß der Covid-19-Fehlinformationen auf ihren Websites zu übermitteln, beginnend mit allgemeinen Beispielen von Impfstoff-Fehlinformationen, die von den Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention dokumentiert wurden.

In der Mitteilung werden die Unternehmen aufgefordert, genau anzugeben, „wie viele Nutzer die Covid-19-Fehlinformationen gesehen haben oder ihnen ausgesetzt waren“, sowie aggregierte Daten zu demografischen Gruppen, die den Fehlinformationen unverhältnismäßig stark ausgesetzt waren oder von ihnen betroffen waren.

Meryl Nass fasst in einem kürzlich erschienenen Substack-Beitrag zu diesem Thema die erschreckende Natur dieser Forderung sehr schön zusammen:

Die Bundesbehörden bitten um detaillierte Informationen über die Bevölkerungsgruppen, die „Fehlinformationen ausgesetzt sind“. Sie wissen, dass der nächste Schritt darin besteht, die Namen derer zu erfahren, die was lesen. Lesen Sie außerdem den letzten Absatz des unten stehenden Artikels der NY Times genau durch. Die Bundesbehörden wollen, dass die Bürger anfangen, Informationen über Fehlinformationen zu „teilen“. Ist das nicht süß? So kleiden sie die Stasi in einen Euphemismus des 21. Jahrhunderts, um dazu zu ermutigen, Freunde und Nachbarn zu verpfeifen.

In Anbetracht dessen, was wir gerade in Kanada im Zusammenhang mit dem „Doxing“ und der finanziellen Depersonalisierung der Unterstützer des Freedom Convoy gesehen haben, kann es keinen Zweifel daran geben, dass die Systeme jetzt so aufgebaut werden, dass Gedankenverbrecher für die Verbreitung von „Fehlinformationen“ über die nächste Betrugsdemie bestraft werden?

SCHLUSSFOLGERUNG

Das COVID-Narrativ ist in den letzten Monaten auseinandergefallen, und die Spottdrossel-Wiederholer der Medien haben die Aufmerksamkeit ihrer zombiehaften Zuschauer wieder auf das Spektakel in der Ukraine gelenkt, aber die Biosicherheitsagenda ist nicht verschwunden. Wie Kit Knightly in seinem jüngsten aufschlussreichen Artikel bei Off-Guardian warnt, erinnert uns die „Stealth Omicron“-Angstgeschichte, die derzeit in den Medien kursiert, daran, dass die COVID-Darstellung nicht verschwunden ist, sondern nur vorerst schläft.

Unabhängig davon, wie es mit der COVID-Saga weitergeht, wird der Aufbau des Biosicherheitsstaates weiter vorangetrieben. Dies wird sogar dadurch begünstigt, dass nur noch wenige dieser Agenda Aufmerksamkeit schenken. Abgelenkt von der Pyrotechnik der Kriegsführung, bemerkt der Pöbel kaum, dass die Europäische Kommission freudig ihren bevorstehenden Sieg im Krieg gegen die ehemals freien Völker der Welt verkündet. Wenn alles gut geht, werden sie bis 2024 ihren globalen Pandemievertrag in Kraft gesetzt haben und die absolute Macht besitzen, ihren Willen überall auf der Welt und jederzeit unter dem Deckmantel eines erklärten Gesundheitsnotstands durchzusetzen.

Hätte man der Öffentlichkeit vor zwei Jahren irgendetwas davon (buchstäblich alles) vorgesetzt, wäre es schnell und rundheraus abgelehnt worden. Heute wird es einfach akzeptiert, dass dies geschieht. Schließlich ist es der nächste logische Schritt in der Erzählung von „Pandemie und Erholung“, mit der die Massen in den letzten zwei Jahren einer Gehirnwäsche unterzogen wurden.

Die Sozialingenieure wissen, was sie tun. Sie zermürben die Bevölkerung, indem sie zunächst eine Hysterie über eine vermeintliche Krise schüren und dann die Giftpille einwerfen, sobald sich die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf etwas anderes gerichtet hat.

Dies zeigt einmal mehr, dass unsere Wahrnehmung und Aufmerksamkeit selbst wichtig sind. Sie können ihre Agenda nicht ohne unsere Zustimmung umsetzen, und sie verwenden unglaublich viel Energie darauf, die Öffentlichkeit zu propagieren, zu verhindern, dass Informationen über ihre wahre Agenda in der Öffentlichkeit zirkulieren, und darauf hinzuarbeiten, die Öffentlichkeit abzulenken. Dies zeigt einmal mehr, dass die Arbeit, die wir (ich und Sie alle) leisten, indem wir diese Informationen verfolgen und sie mit anderen teilen, ein wichtiger Bestandteil ist, um die Möchtegern-Machthaber davon abzuhalten, ihren Biosicherheitsstaat zu errichten.

Das bedeutet aber auch, dass wir diesen Kampf mit Sicherheit verlieren werden, wenn es uns nicht gelingt, ein ausreichendes Bewusstsein für diese Agenda in der Öffentlichkeit zu schaffen.

Wir haben die Wahl. Wir können entweder wieder einschlafen und den glitzernden Kugeln der neuesten Eilmeldungen in den MSM-Nachrichten folgen, oder wir können uns weiterhin auf die Schaffung des Biosicherheitsstaates konzentrieren, Koalitionen mit denjenigen bilden, die sich dagegen wehren, und die Schaffung einer Parallelwirtschaft vorantreiben, um unsere Abhängigkeit von den staatlichen Zwangs- und Kontrollinstrumenten zu überwinden.

Ich weiß, für welche dieser beiden Optionen ich mich entscheiden werde. Ich hoffe, Sie werden mit mir hier sein.

Dieser wöchentliche Leitartikel ist Teil des Newsletters für Abonnenten des Corbett Report.