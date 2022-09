The Corbett Report: „Grüne“ Energie ist ein Betrug. Sie MUSS nicht funktionieren.

Gute Nachrichten, Leute! Ein neuer Bericht der Eierköpfe von der Universität Oxford versichert uns, dass wir durch den Umstieg auf erneuerbare Energien tatsächlich Billionen von Dollar sparen werden!

Ihr habt es richtig gehört. Es wird uns keine Billionen Dollar kosten, eine völlig neue globale Energienetzinfrastruktur aufzubauen, die auf einer Technologie basiert, die sich noch in der Entwicklung befindet, und dann die gesamte Weltwirtschaft auf diese umzustellen. Nein, seien Sie nicht dumm! Das wird uns Billionen von Dollar sparen. BILLIONEN, sage ich Ihnen!

Ich weiß, was einige von euch skeptischen Corbett-Reportern da draußen denken: Wie kann das sein? Wie der Blog The Manhattan Contrarian in einem kürzlich erschienenen Beitrag über die „Kosten der grünen Energiewende“ darlegt, hat die durch den Ukraine-Konflikt verursachte Unterbrechung der europäischen Gasversorgung bereits verheerende Auswirkungen auf die europäische Wirtschaft: Die Deutschen müssen in diesem Jahr mit einem Anstieg ihrer regulierten Gasrechnungen um 13 % rechnen, und die Einwohner des Vereinigten Königreichs müssen mit einer Verdreifachung ihrer Energierechnungen rechnen. Und das, bevor die großen Umstürzler damit beginnen, die Leitungen wirklich abzudrehen und den Pöbel in das „grüne“ Wind-/Solar-/Einhornfurz-Energienetz zu zwingen.

Aber warum sollte man den tatsächlichen wirtschaftlichen Schmerzen, die man erfährt (das Heizen des eigenen Hauses in diesem Winter), Glauben schenken, wenn einem die Oxfordianer in dicken, fetten Berichten (die niemand lesen will) erzählen, wie viel Geld man durch den Umstieg auf ein grünes Energienetz sparen kann? Schließlich stürzen sich BBC, MSN und Nature World News darauf, diese Ergebnisse unhinterfragt zu wiederholen. Wer sind Sie also, dass Sie die lästigen „Fakten“ anführen, die diesem beruhigenden Märchen widersprechen?

Oh, OK, ich höre auf mit dem Theater. Die jüngste Oxford-Studie – wie auch die vielen ähnlichen Verlautbarungen der letzten Jahre, dass der Übergang zum grünen Energienetz schmerzlos (oder sogar profitabel) sein wird – ist leicht zu entlarvende Propaganda. Aber es ist bösartige Propaganda. Sie zielt darauf ab, die Menschen dazu zu bringen, ihre eigene Versklavung im Namen der Rettung von Mutter Erde aktiv in Kauf zu nehmen, und bis zu diesem Punkt war sie bei diesem Ziel bemerkenswert effektiv.

In Wahrheit ist das Netz der nachhaltigen Versklavung durch grüne Energie ein Betrug von oben bis unten. Aber es ist nicht nur ein Hirngespinst, das einer leichtgläubigen und unwissenden Öffentlichkeit verkauft wird. Es ist schlimmer als das. Es ist eine sorgfältig ausgearbeitete Lüge, die uns in unsere neue Rolle als Leibeigene auf einer neofeudalen Plantage in der kommenden grünen Dystopie führen soll.

Wollen Sie die Details wissen? Dann nichts wie hin.

Der Mythos der grünen Energie

Ich weiß nicht, ob Sie in den letzten Jahrzehnten aufgepasst haben, aber die übliche Riege von Kriminologen, „Aktivisten“, nachhaltige Versklavung vorantreibenden Bankstern und korrupten Politikern versucht verzweifelt, der Öffentlichkeit die Idee zu verkaufen, dass Windmühlen, Solarpaneele und Einhornfürze ein magischer Feenstaub sind, der die menschliche Bevölkerung von gierigen, fetten Scheißkapitalisten, die den Planeten aus Spaß und Profit vergewaltigen, in friedliebende Kumbaya-Kommunisten verwandeln kann, die in perfekter Harmonie mit der Natur leben.

Ob Sie es glauben oder nicht, sie lügen!

Nehmen Sie zum Beispiel die jüngste Oxford-Studie, auf die ich oben verwiesen habe. Sie trägt den Titel „Empirisch fundierte Technologieprognosen und die Energiewende“ und geht zunächst einfach von der Wahrheit der grundlegenden Lüge aus, auf der der gesamte grüne Mythos aufgebaut ist: „Die rasche Dekarbonisierung des globalen Energiesystems ist entscheidend für die Bewältigung des Klimawandels.“

Das ist natürlich nicht wahr, wie ich immer und immer und immer und immer und immer wieder gezeigt habe. (Und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder.)

Aber nachdem sie diese glatte Lüge einfach als Tatsache hingestellt haben, besitzen die Oxfordianer die Frechheit, Ihnen ins Gesicht zu urinieren und Ihnen zu sagen, dass es regnet: „Verglichen mit der Fortführung eines auf fossilen Brennstoffen basierenden Systems wird eine rasche Umstellung auf grüne Energie wahrscheinlich zu Nettoeinsparungen in Höhe von vielen Billionen Dollar führen – selbst ohne Berücksichtigung von Klimaschäden oder Zusatznutzen der Klimapolitik.“

Wie immer empfehle ich Ihnen, den Bericht selbst zu lesen, um zu sehen, wie sie die so genannten „Beweise“ für diese überraschende „Schlussfolgerung“ fabrizieren – obwohl ich sicher bin, dass Sie sich die meisten ihrer Tricks vorstellen können, bevor Sie den Link überhaupt öffnen. Zunächst missbrauchen sie offensichtlich verzerrte Modelle, um die zukünftigen Kosten des Energiesystems zu „schätzen“ (sprich: zu erfinden), die sich, wie sie freimütig zugeben, „im Laufe der Zeit aufgrund von Innovation, Wettbewerb, öffentlicher Politik, Bedenken hinsichtlich des Klimawandels und anderer Faktoren ändern werden“.

Nachdem sie dann in ihre magische Kristallkugel geschaut und gesehen haben, was sie in Bezug auf die zukünftigen Kosten sehen wollen, verwenden sie „probabilistische Methoden“, um „Energiepfade durch die Linse von Wetten auf Technologien zu betrachten“. Diese „empirisch fundierte“ und absolut „wissenschaftliche“ Studie sagt uns, dass wir, wenn wir Wetten abschließen, alle unsere Chips auf grüne Energie setzen sollten. „Grüne“ Energie, meine ich. Lesen Sie es selbst.

Der Haken an der Sache ist, dass diese Art von „wissenschaftlichen“ Studien nur für die leichtgläubigsten Otto Normalverbraucher und Jane Soccermoms glaubhaft erscheinen, die ihre Nachrichten von CNN beziehen und alles glauben, was Al Gore ihnen erzählt. Diese markigen Sprüche, die eine völlig schmerzlose Energiewende versprechen – selbst wenn sie in die Sprache der Empirie gekleidet sind und das Imprimatur der Universität Oxford tragen – sind für jeden, der einen technischen Hintergrund in diesen Bereichen hat, nicht im Geringsten glaubwürdig.

In der Tat beruhen die Oxford-Studie und ähnliche utopische Vorhersagen zur grünen Energiewende auf einer Reihe von unhaltbaren Annahmen und fehlerhafter Logik. Wie Manhattan Contrarian in seinem Blogbeitrag „Cost of the Green Energy Transition“ (Kosten der grünen Energiewende) aufzeigt, nehmen die Oxford-Forscher beispielsweise den Abwärtstrend der Preise für Lithium-Ionen-Batterien (Li-Ion) in den letzten zwei Jahrzehnten und extrapolieren diese Zahlen auf der Grundlage der Annahme, dass sie unbegrenzt weiter fallen werden. In der Studie heißt es sogar ausdrücklich: „Wir kennen keine empirischen Beweise, die eine Kostenuntergrenze [für den Einsatz grüner Technologien] stützen, und setzen sie auch nicht voraus.“

Das ist so eindeutig unsinnig, dass man kaum weiß, wo man anfangen soll. Lassen Sie uns zunächst das eigentliche ökonomische Argument hinterfragen, oder?

Die Forscher geben sich die Klinke in die Hand, wenn sie den aktuellen (2020) Preis für Lithium-Ionen-Batterien mit etwa 100 $/kWh angeben und „prognostizieren“, dass er bis 2050 auf etwa 20 $/kWh fallen wird. In Wirklichkeit liegt der Preis für solche Batterien im Jahr 2020 (nach Angaben des National Renewable Energy Laboratory) bei etwa 350 $/kWh (siehe Abbildung ES-2), und diese Preise sollen bis 2050 auf etwa 150 $/kWh fallen. Wenn diese Vorhersage zutrifft, wäre der tatsächliche Preis für Lithium-Ionen-Batterien im Jahr 2050 immer noch 50 % höher als der im Modell der Oxford-Studie verwendete „aktuelle“ Preis.

Die Diskrepanz zwischen diesen Zahlen, so Manhattan Contrarian, „scheint hauptsächlich auf andere Elemente einer realen Batterieanlage als die Batterie selbst zurückführen zu sein, wie z. B. das Gebäude, in dem sie untergebracht ist, die Geräte zur Umwandlung von Wechselstrom in Gleichstrom und zurück, die Netzanschlüsse, das Gleichgewicht der Anlage und so weiter“. Mit anderen Worten: Die Autoren der Studie haben sich in keiner Weise mit den tatsächlichen Kosten für die Installation, den Anschluss, die Nutzung und die Wartung dieser Batterien befasst; sie haben lediglich die reinen Kosten für die Batterie selbst betrachtet und den Rest ignoriert.

Diese Methodik wird noch problematischer, wenn man erfährt, dass Energy & Environmental Science 2018 eine Studie veröffentlicht hat, in der die realen Kosten für die Installation und den Betrieb eines Lithium-Ionen-Batteriespeichersystems geschätzt wurden, das in der Lage wäre, ein US-Energienetz zu betreiben, das zu 80 % aus Wind- und Sonnenenergie besteht. Ihre Schlussfolgerung? Es würde schwindelerregende 2,5 Billionen Dollar kosten, um ein solches System zum Laufen zu bringen! Seltsamerweise werden diese Kosten in der Oxford-Studie überhaupt nicht berücksichtigt. Sie sagt lediglich, dass der Batteriepreis auf 20 $/kWh fallen wird und belässt es dabei.

Und was ist mit den Materialien, die für den Bau dieser Lithium-Ionen-Batterien, Sonnenkollektoren, Windräder und anderen Komponenten für grüne Energie benötigt werden? Für den Fall, dass Sie den Eindruck hatten, dass sich die Komponenten für diese Technologien einfach auf umweltfreundliche Weise aus Feenstaub materialisieren und dann wieder im Äther verschwinden, nachdem diese Anlagen zusammengebrochen sind, finden Sie hier einen 72-minütigen Realitätscheck von Simon Michaux, einem außerordentlichen Professor für Geometallurgie am Geological Survey of Finland, in dem er das Gegenteil behauptet:

Die Menge an Metall, die benötigt wird, um nur eine Generation erneuerbarer Technologien herzustellen, die fossile Brennstoffe ersetzen, ist viel größer als zunächst angenommen. Die derzeitige Bergbauproduktion dieser Metalle deckt nicht einmal annähernd den Bedarf. Auch die derzeit gemeldeten Mineralienreserven sind nicht ausreichend groß. Am besorgniserregendsten ist Kupfer als eines der ausgewiesenen Defizite. Die Exploration weiterer Vorkommen in den erforderlichen Mengen wird schwierig sein.

Vielleicht ist das der Grund dafür, dass die Lithiumpreise derzeit in die Höhe schießen und sich in Ländern wie China im letzten Jahr verdreifacht haben und nicht, wie in der Oxford-Studie vorhergesagt, in den Keller fallen.

Aber der Mythos der grünen Energie geht weit über das Argument der wirtschaftlichen Unpraktikabilität hinaus.

Es geht nicht nur darum, dass eine solche Umstellung – im direkten Widerspruch zu dem von den Oxford-Forschern und ihresgleichen verbreiteten Unsinn – uns nicht Billionen von Dollar erspart, sondern uns sogar Billionen von Dollar kosten wird.

Und es ist nicht nur so, dass – wie ein Land nach dem anderen jetzt herausfindet – der Übergang zu grüner Energieerzeugung die Menschen weiter in die Armut treibt, da sie sich abmühen, ihre steigenden Energierechnungen zu bezahlen.

Es ist nicht einmal so, dass die Umstellung auf grüne Energie nachweislich bereits eine Belastung für die Stromnetze darstellt, die mit der Stromnachfrage nicht Schritt halten können.

Es geht darum, dass diese grünen“ Energiesysteme gar nicht wirklich grün sind. Die breite Einführung dieser erneuerbaren Energietechnologien ist sogar aktiv umweltschädlich.

Nehmen wir die Lithium-Ionen-Batterien, die wir bereits untersucht haben. Das Lithium für diese Batterien stammt aus einem Bergbauprozess, der die Lebensräume auf der ganzen Welt unsäglich schädigt. In Chile beispielsweise werden ganze 65 % des Wassers in der Region um den Salar de Atacama von Lithiumbergleuten verbraucht, die für jede Tonne Lithium 500.000 Gallonen Wasser benötigen. Und in Tibet führte das Austreten giftiger Chemikalien aus einer Lithiummine zu einem massiven Fisch- und Viehsterben in einem nahe gelegenen Dorf und löste Massenproteste aus.

Ganz zu schweigen von den vielen giftigen Stoffen, die in Solarzellen enthalten sind, die in die Umwelt gelangen und schließlich entsorgt werden müssen. Oder die seit langem bekannte Tatsache, dass Windturbinen „einen Tribut an die Vögel fordern“ und allein in den USA jedes Jahr zu Hunderttausenden von Vogelsterben beitragen. Oder die oft vernachlässigte Umweltzerstörung, die durch die Rodung von Millionen Hektar Land entsteht, die für den Betrieb der Solar- und Windparks der zunehmend dystopischen Vision der Oxfordianer benötigt werden.

Verstehen Sie jetzt langsam das Bild?

Ja, es gibt noch viel mehr, was über den Mythos der grünen Energie geschrieben werden könnte (und sollte!), aber lassen Sie es uns für die armen Seelen, die unter der kurzen Aufmerksamkeitsspanne von heute leiden, auf einen kurzen Satz zusammenfassen: Bei der so genannten „grünen“ Energie geht es nicht darum, den Planeten zu retten. Es geht darum, den Planeten zu kontrollieren.

Die grüne Energie-Realität

Mir ist klar, dass ein gewisser Teil der Bevölkerung – der durch ein halbes Jahrhundert übertriebener, menschenfeindlicher Propaganda programmiert wurde – auf jeden, der den Mythos der grünen Energie dekonstruiert, eine einzige, vorhersehbare, reflexartige Reaktion hat: „Du musst ein Big Oil-Anhänger sein!“

Besonders lustig ist es, wenn dieser Vorwurf an mich gerichtet wird, denn ich habe buchstäblich den Dokumentarfilm How Big Oil Conquered the World geschrieben.

Aber noch wichtiger ist, dass ich den Dokumentarfilm Why Big Oil Conquered the World geschrieben habe, und diejenigen, die diesen Dokumentarfilm gesehen haben, wissen, dass der größte Trick, den die Oligarchie je angewandt hat, darin bestand, die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass es ihnen nur um Öl ging. Wie diejenigen, die sich eingehend mit dem Thema beschäftigen, unweigerlich feststellen, ging es bei der Übernahme der Welt durch diese gut vernetzten Öligarchen überhaupt nicht um Öl. Es ging um Macht.

Das ist genau der Grund, warum sich die Rockefellers vom Öl getrennt haben und warum Saudi-Arabien versucht, sich auf seine Roboter-Bürger und den Neom-Unsinn zu konzentrieren, und warum BP und Exxon und all die anderen Mitglieder der Öligarchie „Netto-Null“-Versprechen abgeben. Das liegt daran, dass das grüne Energiesystem der Zukunft (und damit die darauf aufbauende Weltwirtschaft) in Zukunft noch strenger kontrolliert werden wird, und diejenigen, die diesen kontrollierten, technokratischen Sklavenstaat der Zukunft in die Realität umsetzen, versuchen, die Ressourcen der Erde zu monopolisieren und zu kontrollieren.

Um zu verstehen, was hier wirklich vor sich geht, müssen wir über die niedrigschwellige grüne Energiepropaganda, die für die fluoridgetränkten Normalos gedacht ist, hinwegsehen und uns der höherschwelligen Propaganda zuwenden, die das mittlere Management der Neuen Weltordnung auf den neuesten Stand des neuen Machtparadigmas bringen soll. Wie üblich gibt es keine bessere Anlaufstelle für genau diese Art von Propaganda als die Seiten von Foreign Affairs, der Zeitschrift des Council on Foreign Relations. In einem kürzlich erschienenen Artikel über „The Green Upheaval“ (Der grüne Umbruch) geben sie unumwunden zu, worum es bei dem Vorstoß für grüne Energie wirklich geht: „Das Gerede von einem reibungslosen Übergang zu sauberer Energie ist reine Fantasie: Es gibt keine Möglichkeit, dass die Welt größere Umwälzungen vermeiden kann, während sie das gesamte Energiesystem umgestaltet, das das Lebenselixier der Weltwirtschaft ist und die geopolitische Ordnung untermauert.

Nein, die grüne Energiewende wird kein fröhlicher Spaziergang in eine Traumzukunft sein, wie die Aktivisten versprechen. Und dieser besondere Regenbogen wird nicht zu einem Multibillionen-Dollar-Topf mit Gold führen, wie die Oxfordianer versprechen. Vielmehr wird er das Leben und die Lebensgrundlage aller Menschen auf dem Planeten radikal verändern, indem er ihnen das wegnimmt, was in der gesamten Menschheitsgeschichte mehr als alles andere dazu beigetragen hat, die Bevölkerung zu befähigen, ihre Unabhängigkeit von den Oligarchen zu proklamieren: den Zugang zu billiger Energie.

Ja, das Netz der erneuerbaren Energien wird völlig versagen, wenn es darum geht, die Energie zu liefern, die unsere moderne postindustrielle Gesellschaft benötigt. Das ist genau der Punkt. Indem sie die Energie noch knapper machen, werden diejenigen, die die Hände am Energiehahn haben, die ultimative Kontrolle über die Gesellschaft haben und entscheiden, wann, wo und wie sie die knappen Energievorräte an die Öffentlichkeit verteilen. Die Europäer, die sich fragen, wie sie es sich in diesem Winter leisten können, ihre Häuser und Unternehmen zu heizen, beginnen gerade erst zu verstehen, wie diese neue „grüne“ Wirtschaft für die Menschen auf den unteren Sprossen der wirtschaftlichen Leiter wirklich aussehen wird.

Es ist nicht schwer, die Konturen der Welt zu erkennen, in die uns die Befürworter der Energiewende führen wollen. Es ist eine Welt, in der all die Dinge, die wir für selbstverständlich halten – die Fähigkeit, frei zu reisen, unabhängig zu kaufen und zu verkaufen, unser eigenes Haus zu heizen und sogar eine Glühbirne einzuschalten – Privilegien sein werden, die von unseren neofeudalen Oberherren sorgfältig rationiert werden.

Glauben Sie, dass Sie den Thermostat in Ihrem eigenen Haus selbst steuern können, sobald die neuen Wirtschaftsbosse ihr „intelligentes“, „grünes“ Energienetz eingerichtet haben? Denken Sie noch einmal nach.

Glauben Sie, dass Sie wie gewohnt essen können, wenn die grüne Mafia an der Macht ist? Denken Sie noch einmal nach.

Glauben Sie, dass Sie Ihre hart verdienten digitalen Energiegutschriften verwenden können, um in der technokratischen Tyrannei der Zukunft zu kaufen, was Sie wollen, oder zu reisen, wohin Sie wollen? Denken Sie noch einmal nach.

Willkommen beim Grünen Sprung nach vorn, wo Sie nichts besitzen, in einer Bruchbude leben, jeden Winter erfrieren und kaum über die Runden kommen werden … aber Sie werden glücklich sein! Schließlich dürfen Sie sich von Käfern ernähren und die Energieration nutzen, die Ihnen die Weltregierung jeden Tag zuteilt. Und wenn das noch nicht reicht, kannst du dich warm halten, indem du dir kräftig auf die Schulter klopfst, weil du die Menschheit vor dem Zorn der Wettergötter bewahrt hast. Du rettest die Erde!

Wie geht es weiter?

Wenn Sie diese Zeilen lesen, dann wissen Sie vielleicht schon, wohin der Mythos der grünen Energie uns führt. Sie wissen über den Great Reset und die Agenda 2030 und den Vorstoß in eine globale Technokratie Bescheid.

Wahrscheinlich wissen Sie sogar genau, wie man die Öffentlichkeit überzeugen will, diesen Wahnsinn mitzumachen. Sie wissen um die „grüne“ Propaganda und den Betrug mit der „nachhaltigen Entwicklung“, und Sie wissen, dass der Klimaschwindel der Grundstein für die globale Kohlenstoffsteuer sein wird, die das Rückgrat der de facto globalen Regierung sein wird.

Vielleicht schöpfen Sie Hoffnung aus dem Widerstand gegen diese grüne Versklavungsagenda, der sich überall auf der Welt regt. Vielleicht tröstet es Sie, wenn Sie sehen, wie sich die niederländischen und die srilankischen, die argentinischen und die irischen Landwirte und ihre bäuerlichen Freunde rund um den Globus erheben. Vielleicht tröstet es Sie zu wissen, dass diese kranke, menschenfeindliche Agenda, die so viele Existenzen auf der ganzen Welt bedroht, zum Scheitern verurteilt ist. Und vielleicht haben Sie Mitleid mit den schlummernden Massen, die sich endlich auf den Straßen von Prag, Leipzig und London zu erheben beginnen.

Die schlummernden Massen wachen auf!

Auch ich denke, dass diese Bewegungen insgesamt eine positive Entwicklung sind. . .

. . aber sie allein reichen nicht aus. Wofür protestieren die Landwirte denn eigentlich? Das Recht, Glyphosat und andere giftige Chemikalien auf ihre GVO-Pflanzen zu kippen? Und was genau wollen die Energiepreisprotestler erreichen? Fordern sie lediglich, dass die Regierung mit mehr Subventionen und Preiskontrollen eingreift, um die wirtschaftliche Belastung durch die ach so notwendige grüne Energiewende zu verringern?

Nein, solange wir diesen Mythos nicht an der Wurzel packen, werden wir weiterhin kopfüber in den dystopischen Albtraum der Great Resetters und ihresgleichen stürzen.

Ja, wir brauchen ein alternatives Energiesystem, um die Wirtschaft der freien Menschheit anzutreiben. Wir müssen das System aufgeben, das unsere wirtschaftliche Existenz an die Launen des Ölkartells kettet und uns der Gnade des staatlich sanktionierten Energiekartells ausliefert. Wir brauchen ein dezentralisiertes System, das alle technologischen Entwicklungen nutzt, um unsere eigene Energie zu erzeugen und zu speichern, damit wir wirklich vom Netz gehen können.

Aber das ist nicht das, was uns im Namen des grünen Energie-Schwindels verkauft wird. Die Verfechter des Alptraums Agenda 2030 wollen nicht, dass wir unabhängig und frei sind; sie wollen, dass wir noch strenger kontrolliert und überwacht werden als bisher.

Grüne Energie ist ein Betrug. Sie hat nichts mit der Rettung des Planeten zu tun. Es hat alles damit zu tun, unseren Zugang zur Macht künstlich einzuschränken und damit die Bevölkerung abhängiger denn je von den Oligarchen und ihren Kontrollsystemen zu machen. Wir müssen dieses System und all den pseudowissenschaftlichen Unsinn, mit dem es der Öffentlichkeit aufgedrängt wird, ablehnen.

Verbreiten Sie das Wort. Nur so können Sie den Planeten wirklich retten.