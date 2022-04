The Corbett Report: Hier nun die nächsten Termine im Kalender der Globalisten

Wie Sie inzwischen wissen sollten, handelt es sich bei der Bedrohung, der die freie Menschheit ausgesetzt ist, nicht um eine geheime Verschwörung, sondern um eine ganz offene. Diejenigen, die versuchen, die Ressourcen des Planeten zu monopolisieren und ein System der perfekten technokratischen Kontrolle einzuführen, machen im Allgemeinen kein Geheimnis aus ihren Plänen. Ganz im Gegenteil. Jede Menge öffentlich zugänglicher Aufzeichnungen – von Büchern und Weißbüchern bis hin zu Blogbeiträgen, Foren und Vorträgen – geben einer interessierten Öffentlichkeit reichlich Vorlaufzeit, um sich auf die nächsten Schritte der sich entfaltenden globalistischen Agenda vorzubereiten.

In der großen Corbett-Report-Tradition des „Listening to the Enemy“ (dem Feind zuhören) wollen wir eine der einfachsten Methoden anwenden, um zu verstehen, was als Nächstes im globalen Plan ansteht: Schauen wir in den Kalender der Möchtegern-Weltkontrolleure.

JUNI 2022: Stockholm+50

Als Postgraduierte der Universität Corbett werden Sie bereits über die Konferenz der Vereinten Nationen über die Umwelt des Menschen Bescheid wissen, die 1972 in Stockholm, Schweden, stattfand … aber falls Sie eine Auffrischung benötigen, sollten Sie sich How & Why Big Oil Conquered the World ansehen, wo Sie alles über diesen Stockholmer Gipfel erfahren können.

Die Konferenz war nicht nur Maurice Strongs Einstieg in die aufregende (und lukrative) Welt des Big Oil-Umweltschutzes, sondern legte auch den Grundstein für die von der UNO betriebene Übernahme der weltweiten Ressourcen durch die Konzerne unter dem Vorwand, „Mutter Erde zu retten“. Sie diente den Globalisten in dreifacher Hinsicht: Sie rief das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) ins Leben, lieferte eine Vorlage für den Erdgipfel 1992 in Rio und war Gastgeber der ersten Gesprächsrunde für die spätere Agenda 21 und schließlich die Agenda 2030.

Nun, raten Sie mal? Es ist wieder da.

Richtig, unsere guten, planetenliebenden Herren bei den Vereinten Nationen kehren an den Tatort zurück, um den 50. Jahrestag der Stockholmer Konferenz mit einem neuen Gipfel in der schwedischen Hauptstadt zu feiern, diesmal mit dem charakteristisch uninspirierten Namen „Stockholm+50: ein gesunder Planet für den Wohlstand aller – unsere Verantwortung, unsere Chance“.

Damit Sie nicht denken, dass „Stockholm+50“ nur eine Ausrede für den globalen Jetset ist, um sich mit ein paar vergesslichen politischen Reden oder der Enthüllung einer neuen Plakette auf die Schulter zu klopfen, sollten Sie wissen, dass eine Menge Planung dahintersteckt:

Die UN-Generalversammlung hat nicht nur eine, sondern gleich zwei Resolutionen zur Einrichtung der Konferenz und ihrer Tagesordnung verabschiedet;

Es wurde eine eigene Website für die Konferenz eingerichtet, um über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben;

Ein „Blog von Juristen für Diplomaten“ mit dem Titel „Pathway to the 2022 Declaration“ (Weg zur Erklärung von 2022) wurde ins Leben gerufen, um die Diskussion über die „Politische Erklärung“ (Großbuchstaben und alles) zu beeinflussen, die auf der Konferenz „verabschiedet“ werden soll (Hervorhebung von uns);

Und eine weitere Website wurde eingerichtet, um die „Erklärung für Stockholm+50“ zu veröffentlichen, bei der es sich möglicherweise um die oben erwähnte „Politische Erklärung“ handelt, die von einer Schar globalistischer Nichtregierungsorganisationen unterstützt wird.

Darüber hinaus wird Stockholm am 5. Juni, dem Jahrestag der Gründung des UNEP, den „Weltumwelttag 2022“ ausrichten.

Worum geht es bei diesem ganzen Hype eigentlich? Ach, nur das übliche globalistische Geschwätz. Mit „dem üblichen globalistischen Geschwätz“ meine ich natürlich die Übernahme des Planeten und seiner Ressourcen durch die Raubtierklasse. Aber glauben Sie nicht, dass ich das sage. Aus der bereits erwähnten Erklärung für Stockholm+50:

Am 8. Oktober 2021 hat der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen (UNHRC) das „Recht auf eine saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt“ anerkannt. Damit dieses Recht umgesetzt werden kann, sind strukturelle Veränderungen im rechtlichen, wirtschaftlichen, sozialen, politischen und technologischen Bereich erforderlich, um ein stabiles und gut funktionierendes Erdsystem wiederherzustellen. Ein gemeinsames Bewusstsein für unsere globale Interdependenz muss zu einer neuen gemeinsamen Logik führen, um die globalen Gemeingüter zu definieren und anzuerkennen, die das Leben auf der Erde unterstützen – das planetarische System, das uns alle verbindet und von dem wir alle abhängen. Dies ist ein grundlegender Schritt auf dem Weg zur Schaffung eines Governance-Systems, mit dem die Interaktionen der Menschen mit dem System Erde wirksam gesteuert werden können.

Ja, wie nicht anders zu erwarten, wird der Slogan „Rettet den Planeten“ als Schlachtruf für … verwendet.

( . . . warten Sie es ab . . .)

. . die Stärkung der globalen Regierung! Wow, wer hätte das schon kommen sehen?

Nach vager und schwammiger Rhetorik über die „Durchsetzung des Rechts auf eine gesunde Umwelt“ und die „Schaffung einer regenerativen Wirtschaft“ endet die Erklärung mit der Aufforderung an die guten Leute bei den Vereinten Nationen, sich selbst mehr Macht zu geben! Yaaaay!

Die langfristige Bewirtschaftung der globalen Gemeingüter, die Bereitstellung globaler öffentlicher Güter und das Management globaler öffentlicher Risiken erfordern ein dauerhaftes System effektiver Governance, um unsere Interaktionen mit dem Erdsystem als Ganzes zuverlässig zu steuern. So wurde beispielsweise der Vorschlag, den inaktiven Treuhandrat der Vereinten Nationen neu zu gestalten, breit diskutiert, zuletzt auch im Bericht des UN-Generalsekretärs über unsere gemeinsame Agenda (OCA).

Irgendetwas sagt mir, dass in den Geschichtsbüchern der Gewinner der Zukunft der 5. Juni 2022 als der Tag gefeiert werden wird, an dem die tapferen und wohlwollenden Bürokraten der UNO den Planeten gerettet haben, indem sie uns ihre gnädige Weltregierung schenkten. (“ … und die Menschen auf der Erde gedenken dieses bedeutsamen Ereignisses mit einem Dankgebet an ihre UNO-Führer, bevor sie ihre tägliche Ration an Käfern und Regenwasser zu sich nehmen.“)

Doch halt! Was steht auf der „Über„-Seite der Erklärung?

Diese Konferenz sollte als „Ideenlabor“ genutzt werden, um innovative Lösungen für die Gemeingüter, die Wirtschaft und die Regierungsführung zu entwickeln, die auf dem Zukunftsgipfel 2023, wie im Bericht „Unsere gemeinsame Agenda“ des UN-Generalsekretärs vorgesehen, zum Tragen kommen werden.

Ein Zukunftsgipfel 2023? Oh ja. Das bringt uns zum nächsten Termin in unserem globalistischen Kalender. . .

September 2023: Gipfel der Zukunft

Im September letzten Jahres hat UN-Generalsekretär Antonio Guterres einen 85-seitigen Bericht mit dem Titel Unsere gemeinsame Agenda veröffentlicht. Laut einem Bericht von Democracy International bietet der Bericht einen „Fahrplan für die Aufwertung der UNO“ und „fordert einen wiederbelebten Multilateralismus, erneuerte Solidarität und eine stärkere Berücksichtigung künftiger Generationen.“

Wie nicht anders zu erwarten, beginnt die Zusammenfassung des Berichts damit, dass er uns an die (von den Globalisten erdachten) „existenziellen Krisen“ erinnert, die (wie die Globalisten uns ständig warnen) die Existenz der Menschheit bedrohen, wie COVID-19, geopolitische Konflikte und (natürlich) der Klimawandel. Natürlich wird daraus sofort eine Forderung an die Völker der Welt:

„die globale Solidarität wiederherstellen“, was offensichtlich „einen globalen Impfplan beinhaltet, um den Millionen von Menschen, denen diese grundlegende lebensrettende Maßnahme immer noch verwehrt wird, Impfstoffe gegen COVID-19 in die Arme zu geben“;

„den Sozialvertrag zwischen Regierungen und ihren Bürgern und innerhalb der Gesellschaften erneuern“, was offensichtlich „aktualisierte Governance-Regelungen zur Bereitstellung besserer öffentlicher Güter und zur Einleitung einer neuen Ära des allgemeinen Sozialschutzes, der Gesundheitsversorgung, der Bildung, der Qualifikationen, der menschenwürdigen Arbeit und des Wohnens sowie des allgemeinen Zugangs zum Internet bis 2030 als grundlegendes Menschenrecht“ bedeutet;

„der ‚Infodemie‘, die unsere Welt plagt, ein Ende zu setzen, indem wir einen gemeinsamen, empirisch gestützten Konsens in Bezug auf Fakten, Wissenschaft und Wissen verteidigen“, was offensichtlich die Verabschiedung eines „globalen Verhaltenskodexes zur Förderung der Integrität öffentlicher Informationen“ beinhaltet;

und eine Vielzahl anderer globalistischer Imperative, von der Schaffung einer neuen, von den Vereinten Nationen geleiteten „Notfallplattform“, die „bei Krisen ausreichenden Ausmaßes automatisch ausgelöst wird, unabhängig von der Art und Beschaffenheit der Krise“, bis hin zur Verabschiedung eines neuen, von den Vereinten Nationen geleiteten „Globalen Digitalen Pakts“ zur „Förderung eines vertrauenswürdigen Internets durch die Einführung von Rechenschaftskriterien für diskriminierende und irreführende Inhalte“.

Mit anderen Worten: das übliche globalistische Geschwätz.

Eingebettet in diesen Pean an die Weltregierung ist jedoch eine weitere Idee: die Einberufung eines „Gipfels der Zukunft“ in Verbindung mit der Sitzung der UN-Generalversammlung in New York im September 2023. In Anlehnung an die Klaus-Schwab’sche Globalsprache, die derzeit in der Nicht-Superklasse en vogue ist, schreibt Guterres, dass „es wichtig sein wird, einen hochrangigen Multi-Stakeholder-Gipfel der Zukunft abzuhalten, um Ideen für Governance-Regelungen in den in diesem Bericht genannten Bereichen von internationalem Interesse und möglicherweise auch in anderen Bereichen, in denen Governance-Regelungen im Entstehen begriffen sind oder aktualisiert werden müssen, voranzutreiben“.

Wenn Sie in letzter Zeit die Medien verfolgt haben, ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass diese Idee eines „Gipfels der Zukunft“ bei den globalistischen Superhirnen, einschließlich der kürzlich verstorbenen Ex-Außenministerin Madeline „The Price Was Worth It“ Albright, an Boden gewonnen hat, die im Oktober letzten Jahres einen Leitartikel verfasste, in dem sie „Unsere gemeinsame Agenda“ als „bahnbrechenden neuen Bericht“ bezeichnete und die UN-Mitgliedsstaaten aufforderte, „eine Folge-Resolution über die „Modalitäten“ zu verabschieden, die Guterres‘ Forderung nach einem Gipfel der Zukunft im September 2023 unterstützt“. Um diesem globalistischen Geschwätz Nachdruck zu verleihen, plädierte Albright dafür, vor dem Gipfel „Vorbereitungsausschüsse (PrepComs) auf der ganzen Welt“ einzuberufen, „um Innovationen der Global Governance in den Bereichen Frieden, Sicherheit und humanitäre Maßnahmen, nachhaltige Entwicklung und COVID-19-Wiederaufbau, Menschenrechte, integrative Regierungsführung und Rechtsstaatlichkeit sowie Klimagovernance zu prüfen und voranzutreiben.“

Aber nicht nur die alte Garde der Pax Americana ist von der Aussicht auf eine Neugestaltung der Weltordnung begeistert. Wie erfahrene Corbett-Reporter wissen, sind auch die chinesischen Machthaber von dieser Agenda angetan und freuen sich über die Möglichkeit, ihre Kontrolle über die eigene Bevölkerung zu festigen und einen wichtigeren Platz am Tisch der globalistischen Technokraten einzunehmen. Dementsprechend veröffentlichte das ChiCom-Propagandaorgan China Daily im Januar einen Bericht, der pflichtbewusst Guterres‘ Einschätzung des „Fünf-Alarm-Feuers“ nachplapperte, dem die Welt durch COVID-19, Ungleichheit, die Klimakrise, Misstrauen gegenüber der Regierung und Online-Fehlinformationen ausgesetzt sei. Letzten Monat folgte ein Xinhua-Bericht, in dem die Einrichtung eines hochrangigen Beratungsgremiums für effektiven Multilateralismus“ begrüßt wurde und festgestellt wurde, dass der Zukunftsgipfel Ideen für Governance-Vereinbarungen in bestimmten Bereichen vorantreiben wird, die als globale öffentliche Güter oder globale Gemeingüter betrachtet werden könnten, darunter das Klima und die nachhaltige Entwicklung nach 2030, die internationale Finanzarchitektur, der Frieden, der Weltraum, der digitale Raum, Großrisiken und die Interessen künftiger Generationen“.

Die Lobeshymnen auf Guterres‘ brillanten Bericht (den er ganz allein verfasst hat, Leute, ehrlich!) und seine brillante Idee für einen Gipfel (den er im Alleingang organisiert) reißen nicht ab. Der katarische und der schwedische UN-Botschafter haben gemeinsam einen Artikel in Al Jazeera verfasst, in dem sie die Idee als Chance für eine „UN 2.0“ begrüßen, und der World Future Council (ja, so etwas gibt es) hat großzügig die Unterstützung seiner „50 internationalen Entscheidungsträger“ für die Vorbereitung des Gipfels zugesagt.

Wie der World Future Council feststellt: „Ein Zukunftsgipfel wird entscheidend dazu beitragen, die Umsetzung der SDGs zu beschleunigen und sicherzustellen, dass den Gesprächen und Diskussionen endlich Taten folgen, um wirklich niemanden zurückzulassen.“

Aber halt: es kommt noch schlimmer! Dieselbe UN-Generalversammlung, die den Zukunftsgipfel ausrichten wird, wird auch ein „Hochrangiges Politisches Forum der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung“ veranstalten, das, wie uns der SDG Knowledge Hub hilfreich mitteilt, alle vier Jahre stattfindet und unseren globalen Oberherren eine weitere Gelegenheit bietet, Pläne zu schmieden, wie sie die Welt am besten in eine neofeudale Sklavenplantage verwandeln können!

Betrachten Sie diese bevorstehende Konferenz als Bedrohung, fügen Sie „Summit of the Future“ zu Ihrem RSS-Reader oder News Alert System hinzu und markieren Sie den Termin in Ihrem Kalender. Was auch immer bei dieser Konferenz herauskommt, es wird eine schlechte Nachricht für die freie Menschheit sein.

MAI 2024: Globaler Pandemie-Vertrag der WHO

Apropos schlechte Nachrichten für die freie Menschheit: Wahrscheinlich haben Sie schon gehört, wie ich über den bevorstehenden WHO-Vertrag über eine globale Pandemie gesprochen habe. Aber machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie noch nichts darüber gehört haben, denn ich werde in Zukunft sicherlich noch mehr darüber sprechen.

Falls Sie noch nichts davon gehört haben, der nächste große Vorstoß in der globalen Biopolitik ist die Forderung nach einem globalen Pandemievertrag, der die nationale Souveränität weiter aufhebt und der WHO mehr Macht verleiht, um die globale Gesundheitspolitik im Namen der Verhinderung der nächsten Betrugsdemie zu diktieren. Wie ich bereits mehrfach betont habe, war der 11. September 2001 lediglich die öffentliche Enthüllung des neuen Paradigmas des „Kriegs gegen den Terror“, und die COVID-Pandemie war lediglich die öffentliche Enthüllung des neuen Paradigmas der „Biosicherheit“. Es ist dieser vorgeschlagene globale Pandemievertrag, der damit beginnen wird, dieses neue Regierungsparadigma zu verankern, so wie der PATRIOT Act damit begann, das Terrorparadigma in den USA zu verankern.

Die Kampagne, die die Bildung dieses Abkommens vorantreibt, stützt sich auf ein offensichtliches Problem – Reaktion – Lösung – Narrativ, um die Öffentlichkeit dazu zu bringen, die nächsten Schritte der Biosicherheitsagenda zu akzeptieren.

Problem: Die WHO hat kläglich versagt, als es darum ging, die COVID-„Pandemie“ davon abzuhalten, „die Welt zu verwüsten“.

Die Reaktion: Wir brauchen eine globale Gesundheitsorganisation mit Zähnen!

Lösung: Es muss ein globaler Pandemievertrag unterzeichnet werden, um der WHO mehr Macht zu geben.

Sobald man erkennt, dass alle Vorschläge, die darauf abzielen, einer kleinen Clique von rechenschaftspflichtigen Bürokraten mehr Macht zu geben, auf diese Weise eingeführt werden – „man will nie, dass eine ernste Krise ungenutzt bleibt“, wie Rahm Emmanuel berüchtigt bemerkte -, wird die Manipulation offensichtlich. Ein „unabhängiges Gremium“, das eingesetzt wurde, um das „Problem“ der Reaktion der WHO auf die Betrugsdemie zu „überprüfen“, legte im Januar einen Bericht vor, der – zur Überraschung von absolut niemandem – zu dem Schluss kam, dass „die Fähigkeit der WHO, ihre Ratschläge durchzusetzen oder Länder zu betreten, um die Quelle von Krankheitsausbrüchen zu untersuchen, stark eingeschränkt ist“ und daher neue Regeln auf globaler Ebene aufgestellt werden müssen, um der WHO mehr Macht zu geben, die Welt auf Gesundheitsbedrohungen zu kontrollieren. Sie nannten es sogar den „Tschernobyl-Moment“ der WHO, was bedeutet, dass sie diese „Katastrophe“ als Chance nutzen sollten, um grundlegende Reformen durchzuführen.

Dieser angeblich „unabhängige“ Bericht hat die globalistische Agenda für den Abschluss eines neuen Pandemievertrags gestärkt, der die bestehenden Internationalen Gesundheitsvorschriften entweder erweitern, reformieren, überarbeiten oder außer Kraft setzen soll. Der Vertrag von 2005 hat der WHO selbst die beispiellose Befugnis verliehen, einen „internationalen Gesundheitsnotstand“ auszurufen und sich im Namen der Bekämpfung vermeintlicher Gesundheitsbedrohungen in die Angelegenheiten souveräner Nationen einzumischen.

Was genau ein solcher Vertrag beinhalten wird – oder sogar welche Form er annehmen wird – ist immer noch erstaunlich vage. Der vorgeschlagene neue Vertrag wäre, im UN-Jargon, ein „Instrument“, von dem es drei Arten gibt: Empfehlungen, Konventionen und Vorschriften. Verordnungen (wie die Internationalen Gesundheitsvorschriften von 2005) sind automatisch für alle 194 WHO-Mitgliedstaaten rechtsverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich widersprechen. Zu den Maßnahmen, die in einen solchen Vertrag aufgenommen werden können, gehören u. a. „die gemeinsame Nutzung von Daten und Genomsequenzen neu auftretender Viren und Regeln für eine gerechte Verteilung von Impfstoffen“ sowie ein „One-Health-Ansatz“, der „die Gesundheit von Menschen, Tieren und des Planeten miteinander verbindet“.

Mit anderen Worten: das übliche globalistische Geschwätz.

Man muss kein Verschwörungsrealist sein, um zu begreifen, wie solch schwammig klingende Wohltaten und Kaugummis der WHO zur Durchsetzung einer sehr dunklen Biosicherheitsagenda verwendet werden können. Wie auch immer die Einzelheiten aussehen, Sie können darauf wetten, dass die schlimmsten Aspekte der biomedizinischen Tyrannei – von neuen Vorschriften zur Beschleunigung experimenteller medizinischer Eingriffe durch Versuche am Menschen im Falle eines erklärten Notfalls bis hin zur Standardisierung von Impfpässen – Gegenstand der Diskussion sein werden, wenn die Verhandlungen über den Vertrag ernsthaft beginnen.

Aber keine Sorge, Sie können Ihre Stimme noch immer erheben! Die WHO hat auf ihrer Website sogar eine spezielle Seite eingerichtet, auf der sich die Öffentlichkeit zu dem potenziellen Vertrag äußern kann!

. . . Natürlich ist die WHO nicht daran interessiert, zu erfahren, ob die Menschen einen solchen Vertrag überhaupt wollen, sondern nur, was nach Meinung des Volkes in einem solchen Vertrag enthalten sein sollte. Genauer gesagt, fragen sie:

„Welche wesentlichen Elemente sollten Ihrer Meinung nach in ein neues internationales Instrument zur Bereitschaft und Reaktion auf eine Pandemie aufgenommen werden?“

Und selbst dann wollen sie nicht von jedem etwas hören. Auf einer ganzen Seite werden die Bedingungen dargelegt, unter denen Sie überhaupt einen Kommentar abgeben können. Dazu gehört, dass diejenigen, die einen Kommentar abgeben möchten, „keine Aussagen machen, die nichts mit dem vorliegenden Thema zu tun haben“, dass sie ihre Kommentare „in einer respektvollen Art und Weise, frei von Profanität, Ad-hominem-Angriffen, Vulgarität oder anderen unangemessenen Ausdrücken“ abgeben und dass sie „die Organisation, die sie vertreten, und alle anderen Verbindungen, Engagements oder Rollen, die für die öffentlichen Anhörungen oder die WHO im Hinblick auf deren Mandat relevant sind, angeben“. Oh, und bitte denken Sie daran, „dass die WHO nicht in der Lage ist, sicherzustellen, dass alle interessierten Parteien an den öffentlichen Anhörungen teilnehmen können, und dass die WHO daher keine Verpflichtung oder Zusage macht, Ihnen die Teilnahme an den öffentlichen Anhörungen zu ermöglichen.“

Aber abgesehen davon will man unbedingt von Ihnen hören.

. . . Oh, warten Sie. Streichen Sie das. Die Frist für die Einreichung von Kommentaren durch die Öffentlichkeit ist bereits abgelaufen. Ich schätze, wir sind zu spät dran. Hmmm, ich schätze, wir hätten den globalistischen Kalender früher konsultieren sollen.