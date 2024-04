The Corbett Report: Keine Welt diese Woche

Von James Corbett

Wie ihr inzwischen wisst, ist James Evan Pilato letzte Woche krank geworden, so dass wir New World Next Week nicht wie geplant aufzeichnen konnten. Und wie Sie bereits wissen, werde ich in der kommenden Woche frei haben, um mich um einige administrative Aufgaben und längerfristige Projekte zu kümmern. Ihr wisst also, was das bedeutet . . .

Richtig! Mein Posteingang füllt sich derzeit mit „Seid ihr tot?!“-E-Mails. (Und warten Sie nur, bis die Leute herausfinden, dass es letzten Donnerstag ein Erdbeben in Japan gab! Dann wissen sie mit Sicherheit, dass ich tot bin!)

Aber ihr wisst, was das sonst noch bedeutet. Es wird keine New World Next Week bis April geben!

Um euch die Zeit bis dahin zu überbrücken, werde ich die drei Geschichten durchgehen, die wir in dieser Woche in NWNW behandelt hätten, und ich werde meine Antworten darauf in schriftlicher Form geben.

Sie sind herzlich eingeladen.

Und nun, ohne weitere Umschweife, stellen Sie die NWNW-Titelmusik an! . . .

STORY #1: Was würde passieren, wenn „Deepfakes“ die US-Wahlen stören würden? Die „Experten“ haben es vorgespielt! via ActivistPost.com

Wie Mac Slavo von SHTFPlan.com schreibt:

Einige „Experten“ in den Vereinigten Staaten haben ein „Deepfake“-Wahlszenario durchgespielt, und es überrascht nicht, dass die Dinge ziemlich schnell schief gingen. Simulierte Szenarien waren Teil einer Übung, die kürzlich in New York stattfand und an der Dutzende ehemaliger hochrangiger US-Beamter und Staatsbediensteter, führende Vertreter der Zivilgesellschaft und Führungskräfte von Technologieunternehmen teilnahmen, um für die Wahl 2024 zu proben. Die „Experten“ wollten wissen, was passieren würde, wenn ein „Deepfake“ für den Wahlbetrug verantwortlich wäre. Ein Deepfake ist ein Video einer Person, deren Gesicht oder Körper digital so verändert wurde, dass sie wie eine andere Person aussieht, und das in der Regel böswillig oder zur Verbreitung falscher Informationen verwendet wird.

Er zitiert den Originalbericht von NBC News über die Übung:

Es ist Wahltag in Arizona, und älteren Wählern in Maricopa County wird telefonisch mitgeteilt, dass die örtlichen Wahllokale aufgrund von Drohungen durch Milizen geschlossen sind. In Miami tauchen in den sozialen Medien zahlreiche Fotos und Videos auf, die zeigen, wie Wahlhelfer die Stimmzettel wegwerfen. Die Anrufe in Arizona und die Videos in Florida entpuppen sich als „Deepfakes“, die mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt wurden. Doch bis die lokalen und bundesstaatlichen Behörden herausfinden, womit sie es zu tun haben, haben sich die falschen Informationen bereits im ganzen Land verbreitet.

Weiter geht es mit Slavo:

Die Teilnehmer nannten dieses Kriegsspiel „Das Deepfake-Dilemma“. Die Übung veranschaulichte, wie durch künstliche Intelligenz unterstützte Tools die Verbreitung von Falschinformationen in einer bereits polarisierten Gesellschaft zu beschleunigen drohen. Dies könnte „bei den Wahlen 2024 für Chaos sorgen“, so mehrere Teilnehmer gegenüber NBC News. Anstatt einen einzelnen Angriff einer Gruppe oder eines feindlichen Regimes zu untersuchen, untersuchte die Übung ein Szenario mit einer Reihe von in- und ausländischen Akteuren, die Desinformationen lancieren, Gerüchte ausnutzen und politische Spaltungen, die von der herrschenden Klasse bereits gesät wurden, ausnutzen.

Die Übung wurde von einer sehr zwielichtigen Organisation namens „The Future US“ zusammengestellt, auf deren spärlicher Website die übliche Schar von Spionen und NGO-Bewohnern (aber ich wiederhole mich) und keine sichtbaren Finanzierungsquellen aufgeführt sind.

MEINE MEINUNG: Nun, Sie können nicht sagen, ich hätte Sie nicht gewarnt. Um fair zu sein, wenn man bedenkt, dass der Tiefe Staat und seine MSM-Lakaien die Idee von gefälschten Wahlen seit mindestens fünf Jahren im öffentlichen Bewusstsein verankert haben, habe ich mich nicht sehr weit aus dem Fenster gelehnt, als ich „AI DeepFake (s)Election“ zu meiner Trendvorhersage des Jahres 2024 machte. Aber wie auch immer wir zu diesem Punkt gekommen sind, hier sind wir.

Zuerst hatten wir den Joe-Biden-Robo-Call-Vorfall. Jetzt wird eine von Deepfake erzeugte (Wahl-)Krise vorgetäuscht. Kann irgendjemand daran zweifeln, dass eine falsche Flagge im Anmarsch ist?

Und wie es der Zufall will, bringen Regierungen auf der ganzen Welt drakonische Gesetze zur Regulierung der Technik auf den Weg, um diese Geißel der durch Deepfakes erzeugten Desinformation zu bekämpfen.

Wie NBC News uns informiert:

In den ersten drei Wochen des Jahres 2024 haben Gesetzgeber beider großer Parteien in mindestens 14 Bundesstaaten Gesetze zur Bekämpfung der Art von Falsch- und Fehlinformationen eingeführt, die KI und Deepfakes bei Wahlen erzeugen können.

Und wie The Guardian letzte Woche berichtete:

Die EU fordert acht große Technologieunternehmen, darunter Google, Facebook und X, auf, detailliert darzulegen, wie sie Deepfake-Material erkennen und bekämpfen, da sie befürchten, dass diese Technologie zur Beeinflussung von Wahlen eingesetzt wird. Zum ersten Mal werden neue Gesetze zur künstlichen Intelligenz angewandt, um die Unternehmen zu zwingen, gefälschte Videos, Bilder und Audiodateien auszusondern. Die Unternehmen haben bis zum 5. April Zeit zu zeigen, wie sie mit Fake News umgehen, die in letzter Minute und mit großer Wirkung in den sozialen Medien verbreitet werden. Es gibt Beweise dafür, dass ausländische Agenten, darunter auch solche aus Russland, „Schläfer“-Konten aufbauen, um sie kurz vor den Wahlen einzusetzen.

Wir alle wissen, worauf das hinausläuft, nicht wahr? Die Massen werden sich so sehr über das falsche, dumme, unmoralische und völlig bedeutungslose Wahlritual aufregen, dass sie im Namen des „Schutzes der Demokratie“ alle ihre Rechte aufgeben und die unvermeidliche digitale Identifizierung akzeptieren werden.

Aber es ist noch schlimmer als das. Niemand kann leugnen, dass es ein Problem darstellt, wenn man mit Leichtigkeit gefälschte Bilder oder sogar gefälschte Audio- und Videodateien von echten Menschen erstellen kann. Schließlich haben die Kakistokraten jetzt ein leichtes Spiel, wenn das Epstein-Erpressungsmaterial oder anderes kompromittierendes Material auftaucht, wie ich schon früher betont habe: „Es ist ein Deepfake!“

Es ist wichtig zu verstehen, dass die Verwirrung darüber, was echt und was gefälscht ist, bis zu einem gewissen Grad selbst Teil der Strategie des Teilens und Eroberns ist, mit der die Mächtigen, die es nicht sein sollten, ihre Kontrolle über die Massen aufrechterhalten.

Erinnern Sie sich noch daran, als die letzten Reste der Q-Anonsense-Leute davon überzeugt waren, dass Trumps Reden gefälscht und die Videos von Biden im Oval Office von einer künstlichen Intelligenz generiert worden waren? Können Sie sich vorstellen, was für einen Schwachsinn auf Tom-Hanks-in-Guantanamo-mit-Bill-Gates-Niveau wir nach dieser (S)Wahl erleben werden (egal, wer gewinnt)?

Die Verwirrung ist der Punkt. Sie gewinnen schon dadurch, dass sie die Idee der Deepfakes ins öffentliche Bewusstsein bringen. Wir werden die Drecksarbeit der Deep Staters für sie erledigen, wenn wir anfangen, uns auf jedes Ereignis zu stürzen, um zu hinterfragen, welcher Aspekt davon gefälscht ist, und damit sicherstellen, dass wir uns nie mit etwas befassen, was sie in Wirklichkeit tun.

GESCHICHTE #2: „Europa spielt eine Lebensmittelkrise durch“ via Bloomberg

Apropos Kriegsspielchen des Tiefen Staates: Bloomberg berichtet über eine von der EU gesponserte Übung, bei der eine Lebensmittelkrise in Europa simuliert wurde:

[. . .] Über zwei Tage lang versammelten sich letzten Monat im Zentrum Brüssels etwa 60 Beamte der Europäischen Union und der Regierungen, Experten für Lebensmittelsicherheit, Vertreter der Industrie und einige Journalisten, um sich mit der Möglichkeit von etwas auseinanderzusetzen, das vor einigen Jahren noch kaum auf dem Radar war: eine ausgewachsene Lebensmittelkrise.

Hmmm … fast so, als ob eine Lebensmittelkrise vorausschauend programmiert und dann von einer psychopathischen herrschenden Klasse herbeigezaubert wird, die von dem Chaos profitieren will. Aber genug der Lobhudelei. Zurück zu Bloomberg:

Die Gruppe setzte sich in einem renovierten Art-déco-Gebäude von Shell zusammen, um zu simulieren, was passieren könnte, und um Maßnahmen zur Prävention und Reaktion zu entwickeln. Ein paar Straßen weiter verstärkten die Landwirte ihre Proteste gegen die EU und unterbrachen die Lieferungen an die Supermärkte, um die Aufmerksamkeit der Teilnehmer zu schärfen. Der plüschige Co-Working Space war kaum ein Bunker oder ein sicherer Keller in einem Kriegsgebiet. Aber die Videobilder von Dürre, Überschwemmungen und zivilen Unruhen zu den Klängen bedrohlicher Musik erzeugten ein Gefühl der Dringlichkeit. „Erwarten Sie ein gewisses Maß an Chaos“, warnte Piotr Magnuszewski, ein Systemmodellierer und Spieldesigner, der mit den Vereinten Nationen zusammengearbeitet hat. „Es kann sein, dass Sie manchmal verwirrt sind und nicht genug Informationen haben. Es wird Zeitreisen geben.“

Ah, ja: Chaos. Und warum steht diese kommende Lebensmittelkrise in diesen Tagen im Vordergrund der Überlegungen unserer Irreführer?

Die Coronavirus-Pandemie, der Einmarsch Russlands in der Ukraine und Unterbrechungen auf wichtigen Schifffahrtsrouten haben die Versorgungsketten gestört und die Preise in die Höhe getrieben. Unbeständiges und extremes Wetter stört nun regelmäßig die Landwirtschaft. Vor diesem Hintergrund stellen sich die Beamten nicht mehr die Frage, wann eine Lebensmittelkrise eintritt, sondern wie viele Krisen sie gleichzeitig bewältigen können.

Betrugsdelikte? Abgehakt. Geopolitische Manipulation? Abgehakt. Amok gelaufenes Geoengineering? Abgehakt. Ja, sieht für mich nach einer generierten Krise aus.

Wie auch immer, Sie haben es verstanden. Aber falls nicht, können Sie sich das Fake-News-Paket ansehen, das sie sich für diese Simulation ausgedacht haben (à la Dark Winter und Event 201) und/oder die Food Alert-Website, auf der sie drohen, am 27. März einen vollständigen Bericht über die Simulation zu veröffentlichen.

Lange Rede, kurzer Sinn: Die ganze Scharade lief genau so ab, wie man es von einer von der EU gesponserten und von Chatham House geleiteten Nahrungsmittelkrisensimulation erwarten würde. Das Spiel sah eine Nahrungsmittelkrise im Jahr 2025 vor, die durch den Klimawandel und russische Desinformationen verschärft wird, die einen populistischen Volksaufstand schüren und zu Unruhen, Protesten und Chaos führen.

Oh, und ganz nebenbei stellt sich heraus, dass Ameisen eine großartige und bisher weitgehend ungenutzte Nahrungsquelle sind, wie The $cience™ berichtet. Viel Spaß beim Ameisenessen, liebe Leute!

MEINE MEINUNG: Hmmm. Eine weitere „Simulation“ einer erzeugten Krise, um die Öffentlichkeit auf genau die Realität vorzubereiten, die die Eliten mit aller Kraft herbeiführen wollen. Es scheint, als hätten wir hier ein Thema in der Nicht-Episode dieser Woche.

Und wieder einmal liegt diese kleine Übung in Fantasie nicht weit daneben. In den letzten Jahren gab es tatsächlich eine Reihe von Störungen in der Lebensmittelversorgung, vom Zusammenbruch der betrügerischen Versorgungskette über die Hungersnöte im Krieg bis hin zur Unterdrückung der Landwirtschaft in einem Land nach dem anderen.

Was ist hier der gemeinsame Nenner? Jedes dieser Probleme ist menschengemacht. Oder besser gesagt: von psychopathischen Inzucht-Eugenikern und Globalisten verursacht.

Aber es gibt einen Lichtblick in dieser dunklen Agenda: DIE MENSCHEN LASSEN ES NICHT ZU.

Die Proteste der Landwirte, die im Moment die ganze Welt erschüttern, halten nicht nur an, sie gewinnen sogar an Schwung.

Die Öffentlichkeit ruft die Psychopathen auf den Plan, die wieder einmal versuchen, Lebensmittel als Waffe zu benutzen, um ihre politischen Gegner zu vernichten.

Die Öffentlichkeit lehnt die schwäbische Vision von der Zukunft des Essens mit ihrem im Labor hergestellten Biogunk, ihren Käfer-Burgern und genetisch veränderten Monstrositäten ab. Selbst hier im sonst so selbstgefälligen Japan droht der essbaren Käferindustrie die Ausrottung, da Satoshi Sake-swiller und Keiko Karate-mom wieder einmal beweisen, dass die Menschen ihre Essgewohnheiten nicht auf Geheiß der Möchtegern-Sozialingenieure grundlegend ändern werden, wenn sie die Wahl haben.

Was die Eliten am meisten fürchten und wofür sie ihre Zeit, ihr Geld und ihre Energie einsetzen, ist der Volksaufstand, der jetzt stattfindet. Deshalb besteht ihr Alptraumszenario darin, dass sich die Menschen weigern, sich hinzulegen und stillschweigend zu verhungern, wenn die Future-Food-Falschflagge auftritt und die geplante Lebensmittelknappheit ernsthaft beginnt.

Geben Sie ihrer Propaganda nicht nach, und erwarten Sie nicht, dass diese parasitären Kontrolleure sich zurückziehen, wenn Sie sich fügen.

Lasst uns hier einen Schlussstrich ziehen. Sagen Sie es mit mir laut und deutlich, damit sie es alle hören können:

ICH WERDE DIE KÄFER NICHT ESSEN!

GESCHICHTE #3: (Texas) State Board of Education trennt sich von BlackRock via The Dallas Express (h/t HRS)

Schlechte Nachrichten für BlackRock kamen diese Woche aus dem Bundesstaat Lone Star. Ich nehme diese vom Dallas Express:

Der Vorsitzende des State Board of Education gab am Dienstag bekannt, dass der Texas Permanent School Fund seine Investition bei BlackRock beendet. „Der Texas Permanent School Fund (PSF) hat die treuhänderische Pflicht, die texanischen Schulen zu schützen, indem er die vom Texas General Land Office verwalteten jährlichen Öl- und Gaseinnahmen in Höhe von etwa 1 Milliarde Dollar sichert und vermehrt“, erklärte der Vorsitzende Aaron Kinsey. „Heute hat die PS-Führung dem globalen Vermögensverwalter BlackRock offiziell mitgeteilt, dass er die Finanzverwaltung von rund 8,5 Milliarden Dollar an texanischen Vermögenswerten beendet. Die Beendigung des Vertrags mit BlackRock stellt sicher, dass PSF die texanischen Gesetze vollständig einhält“, fügte Kinsey hinzu.

Aber halt! Das ist noch nicht alles!

Darüber hinaus trennte sich die größte texanische Pensionskasse für Lehrer an öffentlichen Schulen von Investitionen in BlackRock im Wert von mehr als 500 Millionen Dollar, wie die Dallas Morning News berichtet.

In dem Artikel heißt es weiter, dass die Entscheidung, BlackRock auszuschließen, getroffen wurde, nachdem die texanische Legislative Senate Bill 13 verabschiedet hatte – ein Gesetz, das es staatlichen und lokalen Regierungen verbietet, Geschäfte mit Vermögensverwaltern zu machen, die die Öl- und Gasindustrie diskriminieren“ – und nachdem der Vizegouverneur des Bundesstaates, Dan Patrick, einen Brief an den Rechnungsprüfer von Texas, Glenn Hegar, geschrieben hatte, in dem er ihn ausdrücklich aufforderte, BlackRock an die Spitze der Liste“ der zu bestrafenden Unternehmen zu setzen.

Und was hat BlackRock selbst dazu zu sagen?

BlackRock bestreitet vehement, dass es die texanische Öl- und Gasindustrie diskriminiert hat. „Das ist wettbewerbsfeindlich“, sagte Mark McCombe, ein leitender Angestellter von BlackRock, gegenüber der Financial Times über die Aufnahme des Unternehmens in Hegars Desinvestitionsliste. „Wir haben den texanischen Öl- und Gasunternehmen noch nie den Rücken gekehrt“. BlackRock wurde um eine Stellungnahme zu dieser Geschichte und den neuesten Entwicklungen gebeten, aber bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hat ein Vertreter nicht geantwortet.

Kurz gesagt, es war ein schlechter Monat für BlackRock. Sind das gute Nachrichten für die freie Menschheit?

MEINE MEINUNG: Was bedeutet das alles für BlackRock? Kurzfristig gesehen, nicht viel.

Um die Zahl von 8,5 Milliarden Dollar in die richtige Perspektive zu rücken: Der Gesamtwert des PSF beträgt 50 Milliarden Dollar, was bedeutet, dass BlackRock früher etwa 20 % des Fondsvermögens verwaltete. Nun, 8,5 Milliarden Dollar mögen für Sie und mich nach viel Geld klingen, aber für BlackRock… ? Sie könnten ein paar der Sofakissen in Larry Finks Büro aufschütteln und diese 8,5 Milliarden Dollar in Kleingeld finden. Schließlich verwaltet BlackRock, wie Sie inzwischen wissen, 10 Billionen Dollar (mit einem „t“!) direkt (und da sind die 20 Billionen Dollar, die von der firmeneigenen Aladdin-Software verwaltet werden, noch gar nicht mitgerechnet).

Aber es geht nicht um das Geld. Es geht um das Narrativ. Und das Narrativ, das früher dazu diente, BlackRock vor Kritik zu schützen – „Wir lieben auch Mutter Erde, und wir werden die ESG-Investitionen tätigen, um das zu beweisen“ – funktioniert nicht mehr. Die breite Öffentlichkeit hat das Spiel durchschaut und weiß nun, dass das grüne Gewand der umweltfreundlichen, ESG-lastigen „Inclusive Capitalism“-Leute eine Fassade ist.

Nein, Larry Fink und Lynn Forester de Rothschild weinen nicht in ihre Champagnergläser, wenn sie im Privatjet zur nächsten Billionen-Dollar-Konferenz für grüne Finanzen fliegen. Sie sind nicht in Sorge um die Umwelt. Ganz im Gegenteil. Sie lachen über die leichtgläubigen Trottel, die an ihren grünen Schwindel glauben. Der globalistische Jetset nutzt die gut gemeinte Sorge der Öffentlichkeit um die Umwelt nur zu gern als Mittel, um noch mehr vom Reichtum der Welt zu gewinnen und noch mehr Ressourcen des Planeten zu monopolisieren.

Die Frage ist also: Bricht das grüne Kartenhaus schnell genug zusammen, um einen Finanzriesen wie BlackRock tatsächlich zu Fall zu bringen? Ist dies der Beginn einer umfassenden Ablehnung des grünen Schwindels und der Finanzialisierung der Natur, die er andeutet?

Die Zeit wird es zeigen. Aber in der Zwischenzeit sollten wir uns einige Fragen stellen. Führen uns Geschichten wie diese in eine falsche Dialektik? Zwingen sie uns dazu, uns für eine Seite zu entscheiden, nämlich für BlackRock oder für Big Oil? Was ist, wenn wir unser Geld nicht in eine dieser falschen Entscheidungen investieren wollen?

Wie Sie wissen, habe ich dazu meine eigene Meinung. Ich würde gerne Ihre hören.

