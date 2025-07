The Corbett report: Trump macht die Ukraine wieder großartig (und Epstein ist eine LÜGE!!!) – Neue Welt nächste Woche

Trump, Kryptowährungen und die Eskalation in der Ukraine: Ein kritischer Blick auf die aktuelle Weltlage

In der jüngsten Ausgabe von New World Next Week, einer wöchentlichen Nachrichtensendung, die von James Corbett (CorbettReport.com) und James Evan Pilato (MediaMonarchy.com) moderiert wird, wurden drei zentrale Themen diskutiert: die gescheiterte Abstimmung über ein Kryptowährungsgesetz in den USA, die erneute Waffenlieferung an die Ukraine unter Präsident Trump und die Einführung automatisierter Technologien im Baseball. Dieser Artikel analysiert die im Transkript enthaltenen Informationen und beleuchtet die komplexen politischen, finanziellen und gesellschaftlichen Implikationen dieser Entwicklungen.

1. Kryptowährungsgesetz scheitert trotz Trumps Druck

Ein zentrales Thema der Sendung war das Scheitern eines Gesetzesvorschlags zur Regulierung von Stablecoins in den USA. Präsident Donald Trump hatte die Republikaner öffentlich aufgefordert, das sogenannte Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stable Coins Genius Act (GENIUS Act) zu unterstützen, das die Regulierung von Zahlungs-Stablecoins zum Ziel hat. Trotz seines Drängens und einer öffentlichen Aufforderung über seine eigene Social-Media-Plattform, scheiterte die Vorlage in einer entscheidenden Abstimmung im Repräsentantenhaus. Mindestens 13 Republikaner stimmten gegen die Resolution, obwohl der Gesetzentwurf im Senat bereits im Juni mit parteiübergreifender Unterstützung verabschiedet wurde.

Das Gesetz ist Teil einer größeren Initiative der Republikaner, die während der sogenannten „Crypto Week“ drei Gesetzesvorlagen vorantreiben wollten: eine zur Regulierung von Stablecoins, eine zur Marktstruktur und eine zu digitalen Zentralbankwährungen (CBDCs). Der Misserfolg der Abstimmung zeigt jedoch die Spannungen innerhalb der Partei und die Komplexität des Themas Kryptowährungen.

Interessenkonflikte und Trumps Verstrickung

Ein weiterer Aspekt, der in der Sendung hervorgehoben wurde, ist Trumps persönliche Verstrickung in die Kryptowährungsbranche. Seine Familie ist an der Firma World Liberty Financial (WLF) beteiligt, die einen eigenen Stablecoin herausgegeben hat. Laut einem Bericht von Bloomberg wurde der Stablecoin USD1 von WLF mit Unterstützung von Binance entwickelt, und ein Investmentfonds aus Abu Dhabi nutzte ihn für eine 2-Milliarden-Dollar-Investition in die Kryptobörse. Diese Verbindungen werfen ernsthafte ethische und sicherheitspolitische Fragen auf, insbesondere da ein Großteil der Finanzierung von WLF aus dem Ausland stammt. Die kalifornische Abgeordnete Maxine Waters betonte, dass solche ausländischen Investitionen nicht nur Geschäfte seien, sondern direkte Zahlungen an den amtierenden Präsidenten darstellen könnten, um Einfluss im Weißen Haus zu gewinnen.

Die Kritik an Trump wird durch den Vorwurf verstärkt, dass er und seine Familie von der fortschreitenden Monetarisierung des Kryptomarktes profitieren. James Corbett verweist auf die Arbeiten von Mark Goodwin und Whitney Webb, die in einer Artikelserie, darunter „Trump Embraces the Bitcoin Dollar“, argumentieren, dass Stablecoins Teil eines größeren Plans seien, die finanzielle Hegemonie der USA in einer post-petrodollar Ära zu sichern. Stablecoins werden als Mittel beschrieben, um die unaufhaltsame Geldmengenexpansion fortzusetzen, Schulden in die Blockchain-Ära zu übertragen und gleichzeitig einflussreichen Familien wie den Trumps neue Einnahmequellen zu erschließen. Corbett bezeichnet dies als „Win-Win für die Oligarchen“, die sowohl die globale Finanzblase aufrechterhalten als auch ihre Macht weiter festigen.

Die Bitcoin-Psyop und Satoshi Nakamoto

Ein weiterer Punkt, der angesprochen wurde, ist die mysteriöse Figur des Bitcoin-Erfinders Satoshi Nakamoto, der laut Schätzungen als elftreichste Person der Welt gelten würde – sofern er oder sie überhaupt existiert. Corbett und Pilato diskutieren die These, dass Bitcoin ursprünglich ein „echtes“ Projekt gewesen sein könnte, das jedoch „entführt“ wurde, um den Interessen der Eliten zu dienen. Sie verweisen auf das Buch Hijacking Bitcoin von Steve Patterson und Roger Ver, das detailliert beschreibt, wie die ursprüngliche Vision von Bitcoin manipuliert wurde. Corbett betont, dass Stablecoins, die angeblich an stabile Vermögenswerte gebunden sind, oft nicht in der Lage sind, ihre Bindung aufrechtzuerhalten, was sie zu einem riskanten Instrument macht.

Die aktuelle Entwicklung des Bitcoin-Kurses, der zum Zeitpunkt der Sendung bei 118.000 US-Dollar lag, wird als Indikator für die Schwäche des US-Dollars interpretiert. Pilato merkt an, dass der Boom von Bitcoin eher ein Zeichen für die „Doom“ des Dollars sei. Diese Analyse unterstreicht die wachsende Skepsis gegenüber der Stabilität traditioneller Währungen und der Rolle von Kryptowährungen in der globalen Finanzarchitektur.

2. Waffenlieferungen an die Ukraine: Trumps Wende

Ein weiteres zentrales Thema der Sendung war die Entscheidung von Präsident Trump, 300 Millionen US-Dollar an Waffen aus den Reserven des Pentagon an die Ukraine zu liefern. Diese Entscheidung, die laut Reuters unter Berufung auf zwei Quellen getroffen wurde, markiert eine Kehrtwende in Trumps Politik. Während seiner Wahlkampagne hatte Trump wiederholt versprochen, den Krieg in der Ukraine „am ersten Tag“ seiner Amtszeit zu beenden. Nun jedoch plant er, die Presidential Drawdown Authority (PDA) zu nutzen, um schnell militärische Hilfe bereitzustellen, einschließlich Patriot-Luftabwehrraketen und Mittelstreckenraketen.

Hintergrund und Kontroversen

Die Entscheidung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die russischen Angriffe auf die Ukraine zunehmen, darunter massive Drohnenangriffe und Luftschläge. Gleichzeitig sind die US-Waffenreserven durch die Unterstützung Israels im Konflikt mit dem Iran stark beansprucht. Laut The Guardian verfügen die USA nur noch über etwa 25 % der benötigten Patriot-Raketen, da große Mengen im Nahen Osten verbraucht wurden. Die jährliche Produktionskapazität von 500 Patriot-Raketen reicht nicht aus, um die Reserven schnell aufzufüllen, was Bedenken hinsichtlich der Verteidigungsfähigkeit der USA im Falle eines größeren Konflikts aufwirft.

Die Entscheidung, weitere Waffen an die Ukraine zu liefern, steht im Widerspruch zu den Erwartungen vieler Trump-Wähler, die eine isolationistischere Politik erwartet hatten. Verteidigungsminister Pete Hegseth hatte zuvor eine Pause der Waffenlieferungen angekündigt, um eine gründlichere Überprüfung durchzuführen. Trumps Vorstoß, diese Pause aufzuheben, sorgt für Spannungen innerhalb der republikanischen Basis, die sich gegen eine Ausweitung der Unterstützung für die Ukraine aussprach.

Eskalation und Desinformation

Die Sendung beleuchtet auch die eskalierende Lage im Ukraine-Konflikt. Russland hat kürzlich massive Angriffe auf die Heimatstadt von Präsident Selenskyj durchgeführt, während ukrainische Hacker behaupten, das Netzwerk eines großen russischen Drohnenherstellers zerstört zu haben. Diese Entwicklungen unterstreichen die zunehmende Komplexität und Intensität des Konflikts, der laut Corbett die „Zukunft der Kriegsführung“ widerspiegelt. Er plant, in einem kommenden Editorial tiefer auf die Rolle von Drohnen und die strategischen Implikationen einzugehen.

3. Automatisierte Technologie im Baseball: Der Verlust des „Human Elements“

Das dritte Thema der Sendung ist scheinbar leichter, hat aber weitreichende gesellschaftliche Implikationen: die Einführung eines automatisierten Systems für die Bewertung von Würfen („Automated Balls and Strikes“, ABS) beim Major League Baseball All-Star Game. Zum ersten Mal wird die Technologie eingesetzt, die es Spielern erlaubt, die Entscheidungen von Schiedsrichtern anzufechten, indem sie zweimal auf ihre Kappe tippen. Ein virtuelles System zeigt dann auf einem großen Bildschirm, ob der Wurf innerhalb oder außerhalb der Strike-Zone lag.

Debatte um Tradition und Technologie

Die Einführung von ABS hat in der Baseball-Community eine Debatte über den „Human Element“ ausgelöst, der als wesentlicher Bestandteil des Spiels gilt. Fehler von Schiedsrichtern, wie die berüchtigten Fehlentscheidungen von C.B. Buckner oder Phil Cousy, haben oft historische Bedeutung und prägen die Identität des Spiels. Spieler wie Chris Sale, der aktuelle Cy Young Award-Gewinner der Atlanta Braves, äußerten sich kritisch gegenüber der neuen Technologie und betonten die Vorzüge des traditionellen Ansatzes.

Pilato und Corbett diskutieren, dass die Einführung von Technologie wie ABS Teil eines größeren Trends ist, traditionelle Praktiken durch Automatisierung zu ersetzen. Ähnliche Entwicklungen, wie die Einführung eines Pitch Clocks zur Beschleunigung des Spiels, zeigen, dass Baseball sich verändert, obwohl es als „unveränderliches“ Spiel gilt. Pilato vergleicht Baseball mit Jazz und der Verfassung als „große amerikanische Erfindungen“, die jedoch durch moderne Veränderungen an Relevanz verlieren könnten.

Gesellschaftliche Implikationen

Die Diskussion über ABS geht über den Sport hinaus und berührt Fragen der Automatisierung und des Verlusts menschlicher Entscheidungsfindung. Corbett zieht Parallelen zu anderen Bereichen, wie der Einführung eines digitalen Trackingsystems für Eishockey in den USA, das von Fans als „sakrilegisch“ empfunden wurde. Die Debatte zeigt, wie technologischer Fortschritt traditionelle Werte herausfordert und wie schwierig es ist, Veränderungen in geliebten Institutionen zu akzeptieren.

Fazit

Die Themen der aktuellen New World Next Week-Folge spiegeln die Komplexität der heutigen Welt wider: von den ethischen und sicherheitspolitischen Fragen rund um Trumps Kryptowährungsinitiativen über die eskalierende Lage im Ukraine-Konflikt bis hin zur Debatte über Technologie im Sport. James Corbett und James Evan Pilato bieten eine kritische Perspektive, die die Verflechtungen von Macht, Geld und Technologie hinterfragt. Während Kryptowährungen als Werkzeug zur Aufrechterhaltung finanzieller Hegemonie dienen könnten, zeigt die Fortsetzung der Waffenlieferungen an die Ukraine, dass politische Versprechen oft der Realpolitik weichen. Gleichzeitig verdeutlicht die Einführung von ABS im Baseball, wie tiefgreifend technologische Veränderungen traditionelle Strukturen beeinflussen.

Für weitere Informationen verweisen Corbett und Pilato auf ihre Websites, darunter CorbettReport.com und MediaMonarchy.com, sowie auf ihre früheren Arbeiten und Quellen wie die Artikel von Mark Goodwin und Whitney Webb. Die Diskussion über diese Themen wird sicherlich in den kommenden Wochen fortgesetzt, da die globale Lage weiterhin dynamisch bleibt.