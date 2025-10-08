The Corbett Report: Uneinigkeit bis zum WAHNSINN – Das Video, das man sich ansehen sollte

Die Episode „Dissent Into Madness“ des Corbett Reports untersucht die beunruhigende Geschichte und Gegenwart der Psychiatrie als Werkzeug politischer Unterdrückung. James Corbett beleuchtet, wie der Vorwurf der „Geisteskrankheit“ historisch und aktuell genutzt wird, um Dissidenten zu diskreditieren und zum Schweigen zu bringen.

Anhand von Beispielen wie der sowjetischen Psychiatrie, die Dissidenten mit Diagnosen wie „träger Schizophrenie“ in Anstalten sperrte, bis hin zu modernen Fällen wie der zwangsweisen Einweisung von 9/11-Truthers oder COVID-Skeptikern, zeigt Corbett, wie Psychiatrie als Waffe missbraucht wird.

Er thematisiert die Pathologisierung von Verschwörungstheorien, die Rolle der Pharmaindustrie im DSM und die Verbindung zu CIA-Programmen wie MKUltra. Besonders alarmierend ist die These, dass unsere Gesellschaft von Psychopathen in Machtpositionen gelenkt wird, die eine „Pathokratie“ schaffen – ein System, das normale Menschen zu unmoralischem Verhalten treibt, wie das Stanford-Gefängnis-Experiment oder Abu Ghraib zeigen.

Doch Corbett endet mit Hoffnung: Durch sichtbare Akte des Ungehorsams, wie im Milgram-Experiment oder während des Falls von Ceaușescu 1989, können Menschen die Pathokratie herausfordern. Er fordert dazu auf, Mitgefühl und Zusammenarbeit zu fördern, um eine Gesellschaft zu schaffen, die das Beste im Menschen hervorbringt.

Warum das Video anschauen?

Das Video ist ein fesselnder und tiefgehender Blick auf die Manipulation der menschlichen Psyche durch Machtstrukturen, unterstützt durch historische und aktuelle Beispiele, die schockieren und zum Nachdenken anregen.

Corbett verbindet packende Geschichten, wie die von Claire Swinney oder Dr. Thomas Binder, mit einer fundierten Analyse, die zeigt, wie Psychologie als Kontrollinstrument dient. Es ist ein Weckruf, der nicht nur die dunklen Seiten der Psychiatrie enthüllt, sondern auch konkrete Wege aufzeigt, wie Widerstand und Menschlichkeit die Oberhand gewinnen können.

Wer die Mechanismen von Macht und Kontrolle verstehen will, darf diese Episode nicht verpassen!

Das komplette Transkript zum nachlesen:

Transkript: Abstieg in den Wahnsinn

JAMES CORBETT: „Wahnsinnig.“

„Gestört.“

„Verrückt.“

In den Händen eines Tyrannen sind dies keine bloßen Worte, keine unparteiischen Beschreibungen von Gedanken oder Verhalten. Sie sind Waffen.

Denn es gibt nichts Vernichtenderes, nichts, das einen Menschen vollständiger entmenschlicht, als jemanden „verrückt“ zu nennen.

LIZ WINSTEAD: Die Sache mit den Verschwörungstheorien . . . es . . . ich bin einfach völlig schockiert, dass sie versuchen, so etwas zu behaupten. Es ist, es ist . . . Ihr wisst, wie Leute Aluhüte tragen? Ich glaube, sie tragen Alu-Kondome. Ich bin mir nicht sicher, weil sie so verrückt wirken.

QUELLE: The Ed Show MSNBC 9. März 2012 20:00-21:00 Uhr EST

DAVID CHAVERN: Es gab schon immer verrückte Verschwörungstheorien. Ich denke, wir alle haben Onkel, die uns beim Thanksgiving-Essen verrücktes Zeug erzählt haben.

QUELLE: U.S. Senate 10242017 CSPAN 25. Oktober 2017 00:02-00:30 Uhr EDT

GLENN BECK: Es fing mit den 9/11-„Wahrheitssuchern“ an. Verrückt. Dann die „Birther“. Verrückt.

QUELLE: Glenn Beck FOX News 3. Februar 2010 02:00-03:00 Uhr EST

LAURA INGRAHAM: Dass die Bush-Regierung vielleicht etwas mit 9/11 zu tun hatte – 9/11 ermöglicht, die Handlungen, die an 9/11 stattfanden, gefördert hat – das ist wahnsinnig. Das ist buchstäblich wahnsinnig.

QUELLE: The O’Reilly Factor FOX News 3. September 2009 23:00-00:00 Uhr EDT

Aber manchmal ist „verrückt“ nicht nur eine Redewendung. Manchmal ist es eine Diagnose.

Und solange es Menschen gibt, die bereit sind, andere als „wahnsinnig“ zu diagnostizieren, gab es auch jene, die diesen Begriff als Etikett für ihre politischen Feinde nutzen wollten.

Und warum nicht? Sobald jemand als geistig unzurechnungsfähig diagnostiziert wird, können politische Dissidenten so behandelt werden, wie wir immer diejenigen behandelt haben, die wir als „verrückt“ abtun. Sie können eingesperrt, sediert und allerlei Torturen im Namen der „Behandlung“ ausgesetzt werden.

Nun ist die Vorstellung, dass Möchtegern-Herrscher den Begriff des „Wahnsinns“ zynisch gegen ihre politischen Gegner einsetzen, schlimm genug.

Aber was, wenn die Realität das genaue Gegenteil dessen ist, was allgemein verstanden wird?

Was, wenn die „Wahnvorstellungen“ der Dissidenten tatsächlich real sind? Was, wenn ihre „paranoiden Fantasien“ gar keine Fantasien sind? Was, wenn ihre Unfähigkeit, sich anzupassen, kein Zeichen dafür ist, dass sie krank sind, sondern dass die Gesellschaft, gegen die sie protestieren, krank ist?

Mit anderen Worten, was, wenn nicht die politischen Dissidenten „verrückt“ sind, sondern die Politiker?

Sie sind im Begriff, die dunkle Geschichte und die noch beunruhigendere Gegenwart politischer Psychopathie kennenzulernen.

Bereiten Sie sich vor auf den Abstieg in den Wahnsinn.

Dies ist The Corbett Report.

1. Die schlimmen alten Zeiten

Die Geschichte der Psychologie ist zu einem großen Teil die Geschichte grausamer und ungewöhnlicher Strafen, die von Herrschern an politischen Dissidenten im Namen der „Heilung der Geisteskranken“ verhängt wurden.

Dass die Psychologie immer ein praktisches Werkzeug für die herrschende Klasse war, um gegen Dissidenten vorzugehen, mag auf den ersten Blick wie eine kontroverse Beobachtung erscheinen. Aber genau das sagen uns die etabliertesten Quellen, wenn sie über die Feinde des Establishments sprechen.

ROBERT MacNEIL: Guten Abend. Seit den Tagen der Zaren fürchten russische politische Dissidenten, dass ihre politischen Ansichten sie in die berüchtigten Arbeitslager in der Arktis bringen könnten. Doch was die sowjetischen politischen Dissidenten heute zunehmend verfolgt, ist die Drohung, für verrückt erklärt und in eine psychiatrische Klinik eingewiesen zu werden. Während die sowjetischen Behörden dies entschieden bestreiten, behauptet die Dissidentenbewegung weiterhin, dass Tausende von Menschen, die mit der Politik des Kremls nicht einverstanden sind, in psychiatrische Kliniken eingewiesen werden, obwohl ihre einzige Krankheit ihr Dissens ist.

QUELLE: Special Report – Soviet Psychiatry (1977)

Zweifellos hatten MacNeil und Lehrer und andere amerikanische Kritiker der sowjetischen Psychiatrie – wie Dr. Walter Reich, der 1983 einen 6.000-Wörter-Aufsatz über „Die Welt der sowjetischen Psychiatrie“ für die New York Times schrieb – nicht unrecht. Sie erzählten nur nicht die ganze Wahrheit.

Die Schrecken des sowjetischen psychiatrischen Systems – in dem politische Dissidenten routinemäßig mit „schleichender Schizophrenie“ diagnostiziert wurden, psychiatrische Kliniken als vorübergehende Gefängnisse während Protestphasen genutzt wurden und störende Rebellen über längere Zeiträume hinweg in medizinisch induzierten Komas oder durch Medikamente hervorgerufenen katatonischen Zuständen gehalten wurden – sind in zahlreichen etablierten Quellen, sowohl populären als auch akademischen, gut dokumentiert.

Doch diese Schrecken fanden ihren eindringlichsten Ausdruck in den Worten von Alexander Solschenizyn:

Das Einsperren freidenkender, gesunder Menschen in Irrenanstalten ist spiritueller Mord, es ist eine Variante der Gaskammer, nur noch grausamer; die Qualen der Getöteten sind bösartiger und langwieriger. Wie die Gaskammern werden diese Verbrechen niemals vergessen werden, und die daran Beteiligten werden für alle Zeit, während ihres Lebens und nach ihrem Tod, verurteilt werden.

Wie Reich in seinem Bericht richtig bemerkt, „[h]atte die Erfahrung der sowjetischen Psychiatrie viel darüber zu lehren, wie anfällig die Psychiatrie für Missbrauch ist, wo auch immer sie praktiziert wird.“

Doch durch einen seltsamen Zufall scheinen diese Bedenken nur dann aufzukommen, wenn die Psychiatrie in Ländern „missbraucht“ wird, die auf der Feindesliste des US-Außenministeriums stehen.

Es gibt keinen Mangel an Quellen, die über Folgendes berichten:

die Missbräuche nationalsozialistischer Psychiater, die in Planungskomitees für das Euthanasie- und Sterilisationsprogramm „Aktion T4“ saßen und die schrecklichen (und fehlgeschlagenen) Versuche des Nazi-Regimes leiteten, Schizophrenie auszurotten, indem sie die schizophrene Bevölkerung Deutschlands systematisch töteten;

die Missbräuche, die japanische Psychiater während und unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg an ihren Patienten verübten, was zu einer ungewöhnlich hohen Anzahl von Patiententoden führte;

die Verwendung von Psychopharmaka und Elektroschocktherapie durch die kubanische Revolutionsregierung, um Informationen zu erhalten, zu bestrafen, zu demoralisieren, zu zwingen, zu unterwerfen, zu terrorisieren und psychologische Schäden bei denen zu verursachen, die als Bedrohung für die Staatssicherheit galten;

… und zahlreiche ähnliche Beispiele für psychiatrischen Missbrauch durch Regierungen, die im Krieg mit oder im Visier der US-Regierung standen.

Oft aus dieser Analyse ausgeschlossen sind jedoch die schrecklichen Missbräuche, die Psychiater im Westen im Namen der Staatssicherheit an ihren Patienten verübt haben.

Während die Geschichtsbücher die Schrecken des nationalsozialistischen eugenischen Sterilisationsprogramms zu Recht verurteilen, erkunden sie selten die Wurzeln dieses Programms. Wie sich herausstellt, lagen diese Wurzeln im Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik, das von der Rockefeller-Stiftung finanziert wurde. Darüber hinaus modellierte Ernst Rüdin – der Direktor des ebenfalls von Rockefeller finanzierten Kaiser-Wilhelm-Instituts für Psychiatrie und einer der Hauptarchitekten des deutschen Eugenikprogramms – die nationalsozialistische Eugenikgesetzgebung nach dem amerikanischen „Modellgesetz zur eugenischen Sterilisation“.

Tatsächlich half Amerikas erster Professor für Psychologie, James McKeen Cattell, die Eugenik-Pseudowissenschaft überhaupt erst nach Amerika zu bringen. Nachdem er 1887 auf einer Reise nach England Francis Galton, den Begründer der Eugenik, kennengelernt hatte, kehrte Cattell mit Begeisterung für die Idee in die USA zurück. Später schrieb er einen Brief an Galton, in dem er prahlte: „Wir folgen in Amerika deinem Rat und Beispiel.“

Noch weiter zurück in der Geschichte machte Benjamin Rush – einer der Gründerväter der Vereinigten Staaten und von der American Psychiatric Association offiziell als „Vater der amerikanischen Psychiatrie“ anerkannt – frühe Beiträge zur Weaponisierung der Psychiatrie, indem er eine Reihe von Geisteskrankheiten erfand, um Dissens zu pathologisieren.

Die bemerkenswerteste dieser erfundenen Störungen war „Anarchia“, eine Art Wahnsinn, den Rush als „ein Übermaß an Leidenschaft für Freiheit“ definierte, „die weder durch Vernunft beseitigt noch durch die Regierung eingeschränkt werden konnte“ und „die Güte des Himmels für die Vereinigten Staaten zu vereiteln drohte.“

Und was verordnete dieser „Vater der amerikanischen Psychiatrie“ für diejenigen, die er als geistig krank ansah? Nun, für den Anfang behandelte er seine Patienten mit Dunkelheit, Einzelhaft und einer speziellen Technik, bei der der Patient gezwungen wurde, zwei bis drei Tage lang aufrecht zu stehen, wobei er mit spitzen Nägeln gestochen wurde, um ihn vom Schlafen abzuhalten – eine Technik, die von einem britischen Verfahren zur Zähmung von Pferden übernommen wurde.

Er erfand auch zwei mechanische Geräte zur Behandlung von Geisteskranken: einen „Beruhigungsstuhl“, in dem der Körper des Patienten durch Gurte an Schultern, Armen, Taille und Füßen immobilisiert wurde und ein kastenartiges Gerät den Kopf einschloss, sowie einen „Gyrator“, ein horizontales Brett, auf das träge Patienten geschnallt und gedreht wurden, um die Blutzirkulation anzuregen.

Rus’ Schüler, der Arzt und vehemente Kritiker der Keimtheorie Samuel Cartwright, leistete seinen eigenen Beitrag zu diesem Bereich, indem er eine Störung erfand, die er „Drapetomanie“ nannte, oder die „Krankheit, die dazu führt, dass Neger-Sklaven weglaufen“:

Die Ursache, die in den meisten Fällen dazu führt, dass der Neger von der Arbeit wegläuft, ist genauso eine Krankheit des Geistes wie jede andere Art von geistiger Entfremdung und viel leichter heilbar, im Allgemeinen. Mit den Vorteilen einer ordnungsgemäß befolgten medizinischen Beratung kann diese lästige Praxis, die viele Neger haben, weglaufen zu wollen, fast vollständig verhindert werden, selbst wenn die Sklaven an der Grenze eines freien Staates in Reichweite der Abolitionisten leben.

Ja, die Geschichte der Psychiatrie ist voll von Beispielen, in denen politische Dissidenten, aufsässige Bevölkerungsgruppen oder andere „soziale Unerwünschte“ als wahnsinnig bezeichnet und in die Irrenanstalt geschickt wurden … oder schlimmer.

Aber das war damals, könnten viele argumentieren. Das ist jetzt. Sicherlich wird die Psychiatrie heutzutage nicht mehr genutzt, um Dissens zu unterdrücken, oder? …

2. Die schlimmen neuen Zeiten

Ja, natürlich wird die Psychiatrie immer noch als Waffe gegen politische Dissidenten eingesetzt. Und ich spreche nicht nur von psychiatrischer Unterdrückung in irgendeiner rückständigen, bösen Diktatur wie Russland. (Obwohl es das auch gibt, wohlgemerkt.)

Nein, einmal mehr ist es der „liberale“, „aufgeklärte“, „freie und demokratische“ Westen, der die Psychiatrie gegen die Massen weaponisiert. Und unglaublich ist, dass diejenigen, die diese psychiatrische Waffe einsetzen, dies nicht zu verbergen versuchen, sondern aktiv danach streben, sie in ihrer „Bibel“ zu kodifizieren.

Seit 1952 veröffentlicht die American Psychiatric Association das Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, oder das DSM, als Leitlinie für die Klassifizierung und Diagnose von psychischen Störungen. Das DSM, allgemein als die psychiatrische Diagnosebibel bezeichnet, ist laut der APA selbst „die Standardklassifikation von psychischen Störungen, die von Fachleuten für psychische Gesundheit in den Vereinigten Staaten verwendet wird und enthält eine Auflistung der diagnostischen Kriterien für jede psychiatrische Störung, die vom US-Gesundheitssystem anerkannt wird.“

Kritiker haben lange Zeit den Einfluss von Big Pharma in Frage gestellt, das die APA unter Druck setzt, immer mehr Verhaltensweisen als „anormal“ zu diagnostizieren, um pharmazeutische Interventionen für einen immer größeren Prozentsatz der Bevölkerung zu verschreiben.

Bedenken über den Einfluss von Big Pharma auf die Erstellung des DSM sind nicht trivial. Eine Studie von 2012 unter der Leitung der Forscherin Lisa Cosgrove von der University of Massachusetts Boston stellte fest, dass 69 % der Mitglieder der DSM-5-Arbeitsgruppe Verbindungen zur Pharmaindustrie hatten, einschließlich bezahlter Arbeit als Berater und Sprecher für Arzneimittelhersteller. In bestimmten Gremien war der Interessenkonflikt noch ausgeprägter: 83 % der Mitglieder des Gremiums für Stimmungsstörungen hatten Verbindungen zur Pharmaindustrie, und 100 % – jedes einzelne Mitglied – des Schlafstörungsgremiums hatten „Verbindungen zu den Pharmaunternehmen, die die Medikamente zur Behandlung dieser Störungen herstellen, oder zu Unternehmen, die die Pharmaindustrie bedienen.“

Wenn das Ziel der DSM-Arbeitsgruppenmitglieder darin besteht, sicherzustellen, dass immer mehr Pharmazeutika verkauft werden, dann waren sie in jeder Hinsicht bemerkenswert erfolgreich. Jüngste Umfragen zeigen, dass einer von sechs erwachsenen Amerikanern angibt, ein psychiatrisches Medikament wie ein Antidepressivum oder ein Beruhigungsmittel einzunehmen. Besorgniserregend ist, dass die Zahl der Kinder, denen antipsychotische Medikamente wie Adderall und Ritalin verschrieben werden, von Jahrzehnt zu Jahrzehnt weiter steigt.

Und noch beunruhigender ist die Art und Weise, wie dieser Anstieg der Antipsychotika-Verordnungen durch die Erfindung neuer „psychischer Störungen“ wie der „oppositionellen Trotzstörung“ gerechtfertigt wurde.

Der klinische Psychologe Bruce Levine, der seit Jahrzehnten Alarm schlägt über die Art und Weise, wie sein Beruf genutzt wird, um legitimen politischen Dissens zu unterdrücken, erklärt:

BRUCE LEVINE:

Also, eine der Dinge, die 1980 passierten, war die Einführung dieser neuen Geisteskrankheit namens „oppositionelle Trotzstörung“ (O.D.D.). Nun, buchstäblich, hat das nichts mit Jugendkriminalität zu tun – das müssen die Leute wissen. Also, diese Kinder tun speziell nichts Illegales. Das ist eine ganz andere „Geisteskrankheit“, genannt Verhaltensstörung. Aber oppositionelle Trotzstörung bedeutet per Definition, dass sie mit Erwachsenen streiten, sie sich oft weigern, den Anweisungen von Erwachsenen zu folgen.

Sie tun die Dinge, die fast jeder der 20 Menschen, die ich porträtiere, die illegitimer Autorität widerstehen – all diese berühmten Anti-Autoritären von George Carlin über Lenny Bruce bis Ralph Nader bis Thomas Bay – all diese Leute tun diese Art von Sachen. Und das hat mich damals in den 80ern wirklich beunruhigt: Scherzt ihr, ihr pathologisiert Rebellion.

Nun, einige dieser Kinder, damals, wisst ihr, wenn man von einem Neun- oder Zehnjährigen spricht, der einfach nur oppositionell ist, machen sie nicht notwendigerweise Urteile darüber, wer eine legitime Autorität ist und wer eine illegitime Autorität. Also, ich würde sie nicht als echte Anti-Autoritäre mit acht oder neun Jahren bezeichnen. Aber hier ist das Wichtige: Viele dieser oppositionell-trotzigen Kinder, die damals einfach nur schwierig und rebellisch waren, sind die Art von Kindern, die irgendwann zu echten Anti-Autoritären heranreifen – es sei denn, man betäubt sie mit Medikamenten!

Was mein Beruf dann getan hat: nicht nur, indem er sie pathologisiert – ihnen eine Geisteskrankheit diagnostiziert – sondern wenn man sich die oppositionelle Trotzstörung anschaut, dann gehören sie zusammen mit der Verhaltensstörung zu den sogenannten „disruptiven Störungen“. Und es gab in den frühen 90ern bis in die 2000er einen enormen Anstieg der Zahl dieser Kinder mit disruptiven Störungen, die mit Antipsychotika behandelt wurden: Risperdal, Zyprexa, solche Sachen. Stark sedierende Medikamente.

Das war für mich eine große Sorge. Nicht nur für diese armen Kinder, die plötzlich pathologisiert und sediert werden, sondern politisch sollte das jeden beunruhigen, wenn die nächste Generation potenzieller Anti-Autoritärer vollständig marginalisiert wird, indem sie pathologisiert und medikamentiert wird.

QUELLE: Interview 1421 – Bruce Levine on Resisting Illegitimate Authority

Wie wir sehen werden, ist die Weaponisierung der Psychologie gegen jene unabhängigen Freidenker, die dazu neigen, Autorität in Frage zu stellen, keine vage, amorphe Sorge über einen Big-Pharma-Betrug, der die Menschen finanziell schadet. Vielmehr wird diese Waffe nun gegen Kritiker der Biosicherheitsagenda und andere eingesetzt, die es wagen, darauf hinzuweisen, dass der globalistische, transhumanistische Kaiser keine Kleider trägt.

Aber wenn es wahr ist, dass das Studium des Geistes weaponisiert wurde und diese Waffe gegen Verschwörungsrealisten eingesetzt wird, stellt sich die offensichtliche Frage: Wer hat die Waffe geladen?

3. Wer hat die Waffe geladen?

Im Oktober 1945 hielt George Brock Chisholm – der später der erste Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation werden sollte und der die World Federation for Mental Health mitbegründete – einen erstaunlich offenen Vortrag, in dem er seine Pläne darlegte, die Psychiatrie in eine mutige neue Richtung zu lenken.

Der 1946 veröffentlichte Vortrag mit dem Titel „Die Wiederherstellung der Friedensgesellschaft“ enthält eine Proklamation, dass Psychiater die Verantwortung übernehmen sollten, die Bevölkerung vollständig vom Konzept von Gut und Böse zu befreien:

„Wenn die Menschheit von ihrer lähmenden Last von Gut und Böse befreit werden soll, müssen es die Psychiater sein, die die ursprüngliche Verantwortung übernehmen. Diese Herausforderung muss angenommen werden.“

Vielleicht nicht überraschend wurde Chisholms Aufruf von der britischen Armee aufgegriffen. Die „Herausforderung“, die Menschheit von der „lähmenden Last von Gut und Böse“ zu befreien, wurde von dem britischen Militärpsychiater Oberst John Rawlings Rees, dem ersten Präsidenten von Chisholms World Federation for Mental Health und Vorsitzendem des berüchtigten Tavistock-Instituts von 1933 bis 1947, aufgegriffen.

1940 hielt Rees eine Rede vor dem Jahrestreffen des britischen Nationalrates für psychische Hygiene, in der er in vorhersehbar militaristischen Begriffen darlegte, wie dieser ehrgeizige Plan zur Umformung der öffentlichen Psyche erreicht werden sollte. In „Strategische Planung für psychische Gesundheit“ erklärte Rees – nachdem er behauptet hatte, dass die Psychiater des Rates „mit Recht unsere spezielle Sichtweise hinsichtlich der richtigen Entwicklung der menschlichen Psyche betonen können, auch wenn unser Wissen unvollständig ist“ – dass sie darauf abzielen müssen, diese Sichtweise „in jede Bildungsaktivität unseres nationalen Lebens eindringen zu lassen“.

Dann startet er in ein erstaunliches Geständnis:

[W]ir haben einen nützlichen Angriff auf eine Reihe von Berufen gestartet. Die zwei einfachsten sind natürlich der Lehrerberuf und die Kirche; die zwei schwierigsten sind das Recht und die Medizin. […] Wenn wir die beruflichen und sozialen Aktivitäten anderer Menschen infiltrieren wollen, denke ich, müssen wir die Totalitären nachahmen und eine Art Fünfte-Säule-Aktivität organisieren!

Dann verkündet Rees unverfroren, dass „Parlament, die Presse und andere Publikationen die offensichtlichsten Wege sind, durch die unsere Propaganda verbreitet werden kann“, bevor er sein Publikum erneut an die Notwendigkeit der Geheimhaltung erinnert, wenn dieser Plan zur Beeinflussung der öffentlichen Psyche gelingen soll:

„Viele Menschen mögen es nicht, ‚gerettet‘, ‚verändert‘ oder gesund gemacht zu werden“, bemerkt er.

Was also zielten Rees und seine Mitstreiter mit ihrer „Fünfte-Säule“-Kampagne, die Berufe anzugreifen und die Öffentlichkeit zu propagandieren, wirklich ab?

Seine wahren Absichten werden durch seine Arbeit für das britische Militär enthüllt – einschließlich seiner angeblichen Betäubung, Vergiftung und Hypnotisierung von Rudolf Hess, dem stellvertretenden Führer der Nazi-Partei, der 1941 nach einem immer noch ungeklärten Soloflug nach Schottland von den Briten gefangen genommen und jahrzehntelang festgehalten wurde – sowie durch seine Arbeit am Tavistock-Institut, wo er versuchte, die öffentliche Meinung im Vereinigten Königreich nach seinem Willen zu formen.

Wie das Magazin The Campaigner 1978 in einer Enthüllung über Tavistock erklärte:

„Das Thema all von Rees’ bekannter Arbeit ist die Entwicklung der Verwendung von Psychiatrie als Waffe der herrschenden Klasse.“

Diese Arbeit, so der Artikel weiter, umfasste die Beratung von Rees’ Vorgesetzten, wie sie „die Situation eines gestressten Individuums oder einer Gruppe angemessen strukturieren können, sodass die Opfer dazu gebracht werden können, für sich selbst eine spezielle Art von ‚Reaktionsbildung‘ zu entwickeln, durch die sie ‚demokratisch‘ genau die Einstellungen und Entscheidungen treffen, die die Diktatoren ihnen aufzwingen wollen.“

Mit anderen Worten, Rees’ Arbeit konzentrierte sich auf die Problem-Reaktion-Lösung-Methode der massenhaften sozialen Kontrolle, die den Lesern des Corbett Report wohlbekannt sein dürfte.

Es sollte daher nicht überraschen, dass Rees’ Forschung die Operationen eines damals entstehenden jungen Geheimdienstes in den Vereinigten Staaten stark beeinflusste: die Central Intelligence Agency.

Tatsächlich war die CIA immer daran interessiert, die Psychiatrie als Mittel zum Erfolg ihrer verdeckten Operationen zu weaponisieren.

Tatsächlich wirbt die CIA sogar offen um Stellenangebote für Psychiater, um „die CIA-Mission zu unterstützen, wo sie mit psychiatrischen und umfassenderen verhaltensbezogenen Themen überschneidet“.

Aber wenn die meisten Menschen an die CIA und weaponisierte Psychiatrie denken, denken sie an MKUltra und Gedankenkontrolle.

Wie sogar der Wikipedia-Artikel zum Thema zugibt, war das „Projekt MKUltra“ der CIA „ein illegales menschliches Experimentierprogramm, das von der US Central Intelligence Agency (CIA) entwickelt und durchgeführt wurde, um Verfahren und Medikamente zu entwickeln, die bei Verhören eingesetzt werden konnten, um Individuen zu schwächen und Geständnisse durch Gehirnwäsche und psychologische Folter zu erzwingen“.

Es gibt vieles, was die Öffentlichkeit noch nicht über dieses Projekt, seine Vorgängerprogramme, Project Bluebird und Project ARTICHOKE, und die Tiefen weiß, in die Agenten der US-Regierung sanken, um Wege zu finden, individuelle Psyche zu manipulieren, zu formen, zu löschen oder umzuprogrammieren. Aber was wir über das Programm wissen, ist erschreckend genug.

Eine Reihe von Experimenten, die von Sidney Gottlieb geleitet wurden, beinhaltete die Verabreichung von LSD an ahnungslose Amerikaner, einschließlich Geisteskranken, Gefangenen, Drogenabhängigen und Prostituierten. Dazu gehörte die „Operation Midnight Climax“, bei der ahnungslose Männer von Prostituierten, die auf der Gehaltsliste der CIA standen, unter Drogen gesetzt und in CIA-Safehouses gelockt wurden. Ihre sexuellen Aktivitäten wurden hinter Einwegspiegeln überwacht und dienten der Untersuchung der Auswirkungen von sexueller Erpressung und der Verwendung von bewusstseinsverändernden Substanzen in Feldoperationen.

Ein weiteres Experiment, genannt MKUltra Subprojekt 68, wurde von dem angesehenen Psychiater Dr. Ewen Cameron geleitet. Dieses Subprojekt umfasste die Verwendung von LSD, paralytischen Drogen, Elektroschocktherapie und medikamenteninduzierten Komas, um die Erinnerungen der Patienten zu löschen und ihre Psyche umzuprogrammieren.

Als das Programm ans Licht kam, wurde es als Versuch identifiziert, Methoden der medizinischen Folter zu verfeinern, um Informationen aus unwilligen Quellen zu extrahieren, und wurde verurteilt. Klagen bezüglich der offensichtlich illegalen Experimente, die von Cameron durchgeführt wurden, setzen sich bis in die heutige Zeit fort.

Obwohl MKUltra offiziell nach seiner Aufdeckung in den 1970ern „endete“, hat die CIA nicht aufgehört, Psychiater einzusetzen, um neue und innovative Wege zu finden, ihre Gegner psychologisch zu quälen.

Im Mai 2002 hielt Martin Seligman, ein einflussreicher amerikanischer Psychologieprofessor und ehemaliger Präsident der American Psychological Association, einen Vortrag auf der Naval Base in San Diego, in dem er erklärte, wie seine Forschung dem amerikanischen Personal helfen könnte – in seinen eigenen Worten – „Folter zu widerstehen und erfolgreichen Verhören durch ihre Entführer zu entgehen“.

Unter den etwa hundert Anwesenden bei diesem Vortrag war ein besonders begeisterter Fan von Seligmans Arbeit: Dr. Jim Mitchell, ein pensionierter Militärpsychologe, der Verträge zur Bereitstellung von Schulungsdiensten für die CIA hatte.

Obwohl Seligman damals keine Ahnung davon hatte, war Mitchell – wie wir jetzt wissen – einer der Hauptarchitekten des illegalen Folterprogramms der CIA.

Natürlich lag Mitchells Interesse an Seligmans Vortrag nicht darin, wie er angewendet werden könnte, um amerikanischem Personal zu helfen, gelernte Hilflosigkeit zu überwinden und Folter zu widerstehen, sondern vielmehr, wie er verwendet werden könnte, um gelernte Hilflosigkeit bei einem CIA-Ziel zu erzeugen und die Folter zu verstärken.

Wie sich herausstellte, war Mitchells Theorie, dass „die Erzeugung gelernter Hilflosigkeit bei einem Al-Qaida-Verhörsubjekt sicherstellen könnte, dass er den Forderungen seines Entführers nachkommt“, falsch.

Erfahrenere Verhörer widersprachen damals und stellten fest, dass Folter einen Gefangenen nur dazu bringen würde, zu sagen, was sein Entführer will, nicht das, was er weiß.

Was diese Verhörer nicht verstanden, war, dass die Erzielung falscher Geständnisse von Gefangenen tatsächlich das Ziel des CIA-Folterprogramms war.

Es waren schließlich „Geständnisse“, die unter Folter erpresst wurden, die das Rückgrat des 9/11-Kommissionsberichts bildeten, wobei ein volles Viertel aller Fußnoten des Berichts aus Folterzeugnissen stammten.

Ja, von Gedankenkontroll-Experimenten über Folterprogramme bis hin zu Gehirnwäsche und Lobotomisierung besteht kein Zweifel daran, dass die Regierungen, Militärs und Geheimdienste jeder großen Nation im Laufe des letzten Jahrhunderts beträchtliche Ressourcen in die Weaponisierung der Psychiatrie investiert haben.

Aber wie sich herausstellt, ist eine der einfachsten und leichtesten Techniken zur Kontrolle von Dissens einfach, ihn zu pathologisieren.

Wie wir zu sehen beginnen, kann das bloße Erklären von Widerstand gegen den Status quo als Form einer psychischen Störung ein außergewöhnlich mächtiges Werkzeug sein, um Opposition zum Schweigen zu bringen.

4. Pathologisierung von Verschwörungen

Einer der populärsten Artikel, die in den letzten Jahrzehnten geschrieben wurden, trägt den Titel: „Warum glauben Menschen an Verschwörungen?“

Er beginnt mit der besorgniserregenden Zunahme der Menschen, die an wilden, abwegigen Theorien über die Verschwörung von Menschen in Machtpositionen glauben, um ihren Einfluss zu wahren und ihren Reichtum zu erweitern.

Der Autor des Artikels zitiert dann einen Psychologen, der erklärt, dass gutmeinende, aber emotional instabile Menschen typischerweise an diesen fantastischen Verschwörungstheorien festhalten, weil sie diesen armen, getäuschten Seelen helfen, die Nachrichten zu verstehen und ihnen ein Gefühl der Kontrolle über eine unkontrollierbare Welt geben.

Als Nächstes bietet der Bericht Ratschläge für diejenigen, die versuchen, jemanden, der auf dieses Verschwörungsgeschwätz hereingefallen ist, von seinen wahnhaften Vorstellungen zu befreien.

Dieser Rat stellt sich als die gleiche Mahnung heraus, die man erhält, wenn man auf ein wildes Tier im Dschungel trifft: Konfrontieren Sie das Ziel nicht direkt oder machen Sie es wütend; sprechen Sie in beruhigenden Tönen mit ihnen und tun Sie so, als würden Sie zuhören, was sie sagen; und ziehen Sie sich zurück, wenn es scheint, als würden sie sich zum Angriff bereit machen.

Aber dieser Artikel endet normalerweise mit einer positiven Note: Wenn der wilde Verschwörungstheoretiker, mit dem Sie sprechen, nicht völlig den Kontakt zur Realität verloren hat, dann könnte es möglich sein, ihn vom Abgrund zurückzuholen.

Sie können sanft kognitive Dissonanz in ihrem Kopf erzeugen, indem Sie darauf hinweisen, dass jede Verschwörung, die jemals in der Geschichte stattgefunden hat, von Whistleblowern aufgedeckt und von Journalisten berichtet wurde, und dass es daher keine geheimen Verschwörungen gibt.

Wenn sie bei klarem Verstand sind, wird das ausreichen. Ihr verwirrter Freund wird das Licht sehen und wieder Vertrauen in Regierung und Autorität haben.

Möchten Sie diesen Artikel lesen? Möchten Sie einen Link? Nun, ich habe keinen einzigen Link für Sie; ich habe Dutzende.

Sehen Sie, das Merkwürdige an diesem „Warum glauben Menschen an Verschwörungen?“-Artikel ist, dass er nicht nur einmal oder zweimal geschrieben wurde.

Er wurde hunderte Male von hunderten verschiedenen Journalisten geschrieben, und er wurde von der BBC und FiveThirtyEight und Vox und der American Psychological Association und der New York Times und PsychCentral und Addiction Center und LSU und Technology Review und National Geographic und verywellmind und Business Insider und Psychology Today und Harvard und LiveScience und Scientific American und NBC News und The Conversation und Intelligencer und TIME und The Guardian und Popular Mechanics und sogar von dieser angesehensten journalistischen Institution, goop, veröffentlicht. (Ja, goop!)

Und es ist nicht nur in schriftlicher Form. Es ist auch ein Videobericht, der von der CBC und Channel 4 und CNBC und Channel 4 (wieder) und DNews und StarTalk und 60 Minutes und TIME und DNews (wieder) und Big Think und Al Jazeera und The Weekly und Tech Insider und Inverse und Dr. Todd Grande und euronews und CBS News und der University of Chicago eingereicht wurde.

Oh, und habe ich erwähnt, dass es auch ein Podcast ist? Nun, das ist es, und er wurde von Ava Lassiter und NPR und Radio Times und NPR (wieder) und LSE und Bill Gates und NPR (wieder wieder) und The Anthill und Speaking of Psychology und NPR (wieder wieder wieder) und Big Brains und NPR (wieder wieder wieder wieder) produziert.

Fangen Sie also an, eine Hypothese zu formulieren, dass hier vielleicht ein großes Schema im Gange ist?

Spekulieren Sie vielleicht, nur vielleicht, dass es eine koordinierte Anstrengung geben könnte, Verschwörungstheoretiker zu pathologisieren, um sie in gepolsterten Zellen einzusperren?

Finden Sie es interessant, dass die Begriffe „Verschwörungstheorie“ und „psychische Störung“ für immer in der öffentlichen Vorstellung verbunden wurden, als Richard Hofstadter 1964 seinen berüchtigten Essay „Der paranoide Stil in der amerikanischen Politik“ in Harper’s Magazine schrieb?

Oder dass der am besten erinnerte Absatz aus diesem Essay derjenige ist, in dem er den „Geisteszustand“ hinter den verschwörungsanfälligen, populistischen politischen Bewegungen seiner Zeit als den „paranoiden Stil“ beschreibt, weil „kein anderes Wort das Gefühl von überhitzter Übertreibung, Misstrauen und verschwörerischer Fantasie, das ich im Sinn habe“, angemessen beschreibt?

Oder dass seine Einschränkungen zu dieser „Diagnose“ – nämlich, dass „ich nicht in einem klinischen Sinne spreche, sondern einen klinischen Begriff für andere Zwecke benutze“ und dass „ich weder die Kompetenz noch den Wunsch habe, irgendwelche Figuren der Vergangenheit oder Gegenwart als zertifizierbare Wahnsinnige zu klassifizieren“ – weitgehend vergessen sind?

Dann haben die Dinosaurier-Medienkommentatoren und ihre psychiatrischen „Experten“ eine Botschaft für Sie:

„Halt den Mund, Verschwörungstheoretiker!, oder wir stecken dich in eine Zwangsjacke!“

Glauben Sie mir nicht? Nun …

5. Zuerst kamen sie für die Wahrheitssucher …

Die Idee, dass diejenigen, die an Verschwörungstheorien glauben, geistig unzurechnungsfähig sind, ist natürlich keine neue.

Sehen Sie, wie das Thema in Barney Miller behandelt wurde, einer beliebten amerikanischen Fernsehsitcom aus den späten 1970ern, die sich um die Erlebnisse einer Gruppe von Detektiven in einer Polizeiwache in New York City dreht.

WILLIAM KLEIN (gespielt von Jeffrey Tambor): Ich wollte sie nur von Angesicht zu Angesicht treffen. Ich wollte, dass sie zugeben, was sie tun.

CAPT. BARNEY MILLER (gespielt von Hal Linden): Wer ist „sie“?

DET. SGT. ARTHUR DIETRICH (gespielt von Steve Landesberg): Er war im Büro der Trilateralen Kommission.

MILLER: Trilaterale Kommission?

DIETRICH: Ja, die Trilaterale Kommission.

MILLER: In Ordnung! Was ist die Trilaterale Kommission?

DIETRICH: Es ist eine Organisation, die 1973 von David Rockefeller gegründet wurde, um Geschäfts- und politische Führer aus den Vereinigten Staaten, Europa, Japan zusammenzubringen, damit sie zusammenarbeiten können, um, ähem, eine bessere wirtschaftliche und politische Zusammenarbeit zwischen ihren Nationen zu fördern.

KLEIN: Das, das wollen sie uns glauben machen. Aber sehen Sie, was sie wirklich vorhaben, ist ein Plan, ihre eigenen loyalen Mitglieder in Machtpositionen in diesem Land zu platzieren, um nationale Grenzen auszulöschen – eine internationale Gemeinschaft zu schaffen, und mit der Zeit eine Eine-Welt-Regierung zu schaffen, mit David Rockefeller an der Spitze!

MILLER: Ich nehme an, sie erstatten Anzeige?

ROTHAARIGER OFFIZIER: Ja, nun, äh, er hat einen Globus zerbrochen und, äh, ein UNICEF-Kunstwerk.

KLEIN: Nun, die, die sind auch dabei!

MILLER: Okay, Mr. Klein …

KLEIN: Aber, ich, ich, ich sage Ihnen, unsere gesamte Lebensweise, wie wir sie kennen, ist in Gefahr!

MILLER: Ich schätze die Information.

KLEIN: Aber, ich, ich, ich habe die dokumentierten Beweise. Es steht alles da drin. Zeigen Sie es ihm.

ROTHAARIGER OFFIZIER: Nun, er hat, ähm, diese Magazine hier.

MILLER: Conspiracy Review. Suppress Truth Roundup.

KLEIN: Ihr ganzer Masterplan ist enthüllt!

MILLER: Ja, nun, ähm …

KLEIN: Sie sind immer noch nicht überzeugt, oder?

[Capt. Miller lacht]

KLEIN: Würden Sie, würden Sie gerne die Namen von nur ein paar Leuten hören, die in der Trilateralen Kommission waren?

MILLER: Äh, nicht besonders, nein.

KLEIN: James Earl Carter. Haben Sie von ihm gehört?

MILLER: Schauen Sie, Mr. Klein …

KLEIN: Henry Kissinger. Haben Sie von ihm gehört? Walter Mondale!

DIETRICH: Wer?

MILLER: Mr. Klein, das ist …

KLEIN: John Anderson! George Bush. Nun, erinnern Sie sich, bei der, bei der Konvention dachte jeder, es würde Ford für „Vizepräsident“ geben. Wissen Sie, was passiert ist? David Rockefeller hat nur zum Telefon gegriffen. Hat angerufen: Hey, Ronnie, vergiss Jerry, es ist George. Tschüss. Also, egal wer im November gewonnen hat, sie hatten ihren Mann im Weißen Haus!

MILLER: Sind Sie fertig?

KLEIN: Ja. Ja, ich denke schon.

MILLER: Okay, nehmen Sie einfach Platz—

KLEIN: Hören Sie, ich, ich, ich entschuldige mich. Es tut mir leid, dass ich geschrien habe. Ich werde nur so aufgeregt, wenn ich daran denke, was sie tun!

QUELLE: Trilateral Commission – (Clips) from Barney Miller – Se7 Ep8 (1981)

Oder nehmen Sie das „Aluhut“-Konzept. Wie die scharfsinnigen Journalisten bei Vice hilfreich erklären, wurde das Konzept, einen Aluhut zu tragen, um das Gehirn vor staatlicher Gedankenkontrolle zu schützen, durch Julian Huxleys Geschichte von 1927, The Tissue-Culture King, in die Populärkultur eingeführt.

In Huxleys Geschichte werden „Kappen aus Metallfolie“ verwendet, um die Auswirkungen eines hypnotischen Experiments eines verrückten Wissenschaftlers zu mildern.

Seitdem ist der „Aluhut tragende Wahnsinnige“ zu einem allgegenwärtigen Popkultur-Trope geworden, das von faulen Fernsehautoren als einfache Methode verwendet wird, dem Publikum zu signalisieren, dass jemand unter paranoiden Wahnvorstellungen über weitreichende Regierungsverschwörungen leidet.

Oder nehmen Sie den Berater von Präsident Lyndon Johnson, John P. Roche, der einen Brief an die Times Literary Supplement schrieb, der im Januar 1968 von Time aufgegriffen und berichtet wurde.

In dem Brief weist Roche Verschwörungstheorien über die Ermordung von JFK als das Evangelium einer „Priesterschaft marginaler Paranoiker“ ab und erklärt solche Theorien als „einen Angriff auf die geistige Gesundheit der amerikanischen Gesellschaft und, wie ich glaube, auf ihre fundamentale Vernunft“.

Oder nehmen Sie die verschiedenen Beispiele für die Pathologisierung von Verschwörungstheorien, die Lance DeHaven-Smith in seinem modernen Klassiker Conspiracy Theory in America aufzeigt:

Ursprünglich waren Verschwörungstheorien kein Objekt von Spott und Feindseligkeit. Heute jedoch wird der Begriff „Verschwörungstheorie“ routinemäßig verwendet, um eine Vielzahl von anti-regierungsmäßigen Verdächtigungen als Symptome von gestörtem Denken abzutun, ähnlich wie Aberglaube oder Geisteskrankheit.

Zum Beispiel sagt der ehemalige Staatsanwalt Vincent Bugliosi in einem umfangreichen Buch von 2007 über die Ermordung von Präsident Kennedy, dass Menschen, die den Warren-Kommissionsbericht anzweifeln, „in ihren Überzeugungen und ihrer Paranoia so verrückt sind wie eine 3-Dollar-Note“.

Ähnlich bezeichnet der kanadische Journalist Jonathan Kay in seinem kürzlich veröffentlichten Buch Among the Truthers (Harper’s, 2011) 9/11-Verschwörungstheoretiker als „politische Paranoiker“, die „den Kontakt zur realen Welt verloren haben“.

Ähnlich, wenn auch farbiger, bezeichnet der Journalist John Avlon in seinem populären Buch Wingnuts Verschwörungsgläubige als „Mondsüchtige“, „Hasser“, „Spinner“ und die „Angstflügel“.

Sicherlich gibt es keinen Mangel an Kommentatoren, die die Idee verbreiten, dass Verschwörungstheorien eine Form von Geisteskrankheit seien.

Doch erst in der Ära der Terranoia-Panik nach 9/11, die mit dem Aufstieg des Heimatschutzstaates einherging, wurde der Abzug an der geladenen psychiatrischen Waffe gezogen.

Natürlich war das Jahrzehnt nach 9/11 voll von Akademikern, Journalisten und Experten aller Art, die Verschwörungstheorien mit Geisteskrankheit gleichsetzten, genau wie in der Zeit vor 9/11.

Auf George W. Bushs Mahnung hin, „skandalöse Verschwörungstheorien über die Angriffe vom 11. September niemals zu tolerieren“, begannen politische Kommentatoren aller Couleur eine Kampagne der Gehässigkeit gegen 9/11-Wahrheitssucher, die die Rhetorik des Verschwörungswahnsinns auf neue Höhen trieb.

Bill Mahers „Witz“, dass Wahrheitssucher „aufhören sollten, mich zu bitten, dieses lächerliche Thema in der Show anzusprechen, und stattdessen ihren Arzt fragen sollten, ob Paxil für sie richtig ist“, half, den Boden für Leute wie den Winnipeg Sun-Kolumnisten Stephen Ripley zu düngen, der dann 9/11-Wahrheitssucher als unter „paranoiden Wahnvorstellungen“ leidend „diagnostizierte“.

Diese Aussagen bereiteten die Öffentlichkeit auf die Tiraden von TV-Experten sowohl der linken als auch der rechten Seite des politischen Spektrums vor, dass „nekrotisierender Verschwörungstheorie-Radikalismus“ eine Gefahr für die Gesellschaft darstellt und dass die verrückten Wahrheitssucher, die diese Wahnvorstellungen verbreiten, als potenzielle Terroristen behandelt werden müssen.

Aber die Kampagne, 9/11-Wahrheitssucher als psychologisch gestört und potenziell gewalttätige Kriminelle zu dämonisieren, die von der Straße geholt werden müssen, hat nicht bei harten Worten und starker Rhetorik aufgehört.

Viele Beispiele von Verschwörungstheoretikern im Allgemeinen und 9/11-Wahrheitssuchern im Besonderen, die gegen ihren Willen zur psychiatrischen Untersuchung festgehalten wurden, könnten hier angeführt werden, aber ein Fall aus den Archiven des Corbett Report wird genügen, um den Punkt zu machen.

Es ist der Fall von Claire Swinney, einer neuseeländischen Journalistin, die 2006 – in ihren eigenen Worten – „in einer psychiatrischen Station festgehalten und als ‚wahnhaft‘ bezeichnet wurde, weil sie sagte, dass 9/11 ein Insider-Job war“.

Swinneys Geschichte – die sie 2009 in einem Interview mit dem Corbett Report erzählte – ist aus mehreren Gründen bemerkenswert.

Erstens, ihr erschütternder Bericht darüber, wie schnell eine Reihe scheinbar unzusammenhängender Probleme und Sorgen – eine Reihe von Bedrohungen, die sie für ihre furchtlose Berichterstattung über Big Pharma und ihre 9/11-Wahrheitsaktivitäten in der neuseeländischen Presse erhalten hatte, eine Schlaflosigkeit, ein missverstandener Kommentar, der als Selbstmordabsicht interpretiert wurde – in eine vollständige Zwangseinweisung in eine psychiatrische Station eskalierte.

Zweitens, ihre Enthüllung, dass diejenigen, die angeblich in ihrem Interesse handeln sollten – ein Polizeibeamter, verschiedene Sozialarbeiter, der Chefarzt der psychiatrischen Station – ihr nicht einmal zuhörten, als sie versuchte, Beweise für ihre Überzeugung vorzulegen, dass 9/11 ein Insider-Job war.

Aber für diejenigen, die an die rechtlichen Schutzmaßnahmen glauben, die den Missbrauch der psychiatrischen Waffe verhindern sollen, ist die besorgniserregendste Tatsache von allen, dass Swinneys bemerkenswerte elftägige Tortur in zwangsweiser psychiatrischer Haft – eine Haft, die erzwungene Medikation beinhaltete – in direktem Widerspruch zu den Gesetzen der neuseeländischen Regierung stattfand.

Tatsächlich stellt das neuseeländische Gesetz über psychische Gesundheit klar fest, dass eine zwangsweise psychiatrische Haft nicht zulässig ist, wenn sie ausschließlich auf den politischen Überzeugungen einer Person basiert.

Wie Swinney bemerkt, waren die medizinischen Mitarbeiter, die ihre Haft autorisierten, nicht einmal mit dieser Vorschrift vertraut.

Die zwangsweise psychiatrische Haft einer Person ohne Geschichte von Geisteskrankheit allein für die Äußerung des Glaubens, dass 9/11 ein Insider-Job war, ist schockierend genug.

Dass diese Haft nicht in den Vereinigten Staaten und nicht unmittelbar nach den Ereignissen, sondern in Neuseeland etwa fünf Jahre später stattfand, entzieht sich jeder Rechtfertigung.

Leider ist dies kein Einzelfall. Mit dem Eintritt in die Ära der Biosicherheit arbeiten Behörden auf der ganzen Welt daran, den Präzedenzfall zu schaffen, dass Menschen, die sich den Anordnungen medizinischer Behörden widersetzen, als geistig krank diagnostiziert, ihrer beruflichen Qualifikationen beraubt und sogar verhaftet werden können.

Ein Beispiel für dieses Phänomen, das den Zuschauern des Corbett Report bekannt sein sollte, ist das von Dr. Meryl Nass.

Dr. Nass ist eine Fachärztin für Innere Medizin mit 42 Jahren medizinischer Erfahrung, deren medizinische Lizenz vom Board of Licensure in Medicine, dem staatlichen medizinischen Regulierungsbehörden Maines, suspendiert wurde, weil sie sich weigerte, die von der Regierung genehmigte Linie zu COVID-19-Behandlungen zu befolgen.

Unglaublich ist, dass die staatlichen Regulierungsbehörden zusätzlich zur Suspendierung ihrer medizinischen Lizenz auch anordneten, dass sie sich einer psychiatrischen Untersuchung unterziehen müsse – für das Gedankenverbrechen, die COVID-Narrative der Regierung nicht zu glauben.

Eine der erschütterndsten Geschichten von psychiatrischer Einschüchterung eines COVID-Skeptikers ist jedoch die von Dr. Thomas Binder.

Dr. Binder ist ein Kardiologe, der seit 24 Jahren eine private Arztpraxis in der Schweiz betreibt.

Wie Taylor Hudak Ende letzten Jahres für The Last American Vagabond berichtete, wurde Dr. Binders Leben 2020 auf den Kopf gestellt, als er feststellte, dass er nicht untätig zusehen konnte, während die gesamte medizinische Profession kollektiv den Verstand verlor.

TAYLOR HUDAK: Ein angesehener Schweizer Kardiologe wurde am Tag vor Ostern 2020 brutal in seiner Praxis verhaftet. Und der Grund? Er sagte die Wahrheit. Es ist eine Geschichte, die so extrem ist, dass man glauben könnte, es sei nur eine Geschichte, eine Fiktion. Aber dies war die Realität für Dr. Thomas Binder.

Während er am Samstag, dem 11. April 2020, in seinem Büro vor einem geplanten Urlaub arbeitete, wurde Dr. Thomas Binder von insgesamt 60 bewaffneten Polizeibeamten konfrontiert, darunter 20 Beamte der Anti-Terror-Einheit Argus.

QUELLE: Dr. Thomas Binder Interview – How Psychology Was Weaponized To Suppress Truth In The Age Of COVID

Während Binders Verhaftung selbst surreal war, waren die Ereignisse, die zu dieser Episode führten – und die Nachwirkungen dieser Episode – noch surrealer.

Es begann, als Binder begann, Blog-Beiträge über COVID zu verfassen, in denen er erklärte, dass der angebliche „neue“ Virus weder neu noch besonders gefährlich sei, dass die COVID-Hysterie eine „absichtlich herbeigeführte Massenhysterie“ sei, dass Masken wertlos seien und dass die Lockdowns schädlich seien.

Am 9. April 2020, dem Gründonnerstag, veröffentlichte er den Beitrag, der sein Leben verändern sollte:

„COVID-19 – eine absichtlich herbeigeführte Massenhysterie.“

Am nächsten Tag wurde Binder von einem Kollegen kontaktiert, der ihm mitteilte, dass zwei Männer in Zivil in seiner Arztpraxis gewesen seien und nach ihm gefragt hätten.

Zwei Tage später, am Ostersamstag, sollte er von einer Gruppe von etwa 60 bewaffneten Polizisten brutal verhaftet werden, die seine Praxis durchsuchten und ihn in Handschellen legten.

Obwohl die Polizei später erklärte, dass er festgenommen worden sei, weil er eine „bedrohliche“ E-Mail verschickt habe – eine Anschuldigung, die sich als falsch herausstellte –, lautete die Diagnose des Psychiaters, der ihn untersuchte, auf „Corona-Wahnsinn“.

Dr. Binder erinnert sich an die Worte des Psychiaters, der ihn „diagnostizierte“:

„Ich kann Ihnen eine psychiatrische Klinik oder Neuroleptika anbieten. Entscheiden Sie sich.“

Er entschied sich für die Klinik.

Diese Geschichte ist erschütternd genug, wenn man bedenkt, dass Dr. Binder ein angesehener Kardiologe ist, der von Kollegen und Patienten gleichermaßen respektiert wird.

Aber es ist noch beunruhigender, wenn man bedenkt, dass Dr. Binder selbst zugibt, dass sein Status als etablierter Mediziner wahrscheinlich der einzige Grund war, warum er nicht zwangsweise medikamentös behandelt wurde und dass seine medizinische Karriere nicht dauerhaft beendet wurde.

Binder selbst bemerkte:

„Wäre ich ein gewöhnlicher Bürger gewesen, wäre ich jetzt wahrscheinlich dauerhaft in einer psychiatrischen Einrichtung.“

Und er hat Recht.

Denn, wie wir gesehen haben, kann die Linie zwischen „politischem Dissidenten“ und „psychisch krankem Verschwörungstheoretiker“ in den Augen derer, die diese Labels auf uns kleben wollen, unendlich dünn sein.

Und was die Sache noch beunruhigender macht, ist die Tatsache, dass dies – wie immer – keine neue Entwicklung ist.

6. Unsere (Fehl-)Führer sind Psychopathen

Sie sind „skrupellose Raubtiere, die Charme, Einschüchterung und, wenn nötig, impulsive und kaltblütige Gewalt einsetzen, um ihre Ziele zu erreichen.“

Sie „pflügen rücksichtslos durch das Leben und hinterlassen eine breite Spur von gebrochenen Herzen, zerstörten Erwartungen und leeren Geldbörsen.“

Sie haben „keinerlei Schuldgefühle oder Reue, egal was [sie] tun, kein begrenzendes Gefühl der Sorge um das Wohlbefinden von Fremden, Freunden oder sogar Familienmitgliedern.“

Spreche ich von Politikern? Technokraten? Milliardären „Philanthrokapitalisten“? Königen? Industriekapitänen?

Natürlich tue ich das. Aber ich spreche auch von Psychopathen.

Wir alle wissen, was ein Psychopath ist, oder zumindest denken wir das. Sie sind kettensägenschwingende, wahnsinnige Serienmörder wie Leatherface aus The Texas Chainsaw Massacre. Oder sie sind messerschwingende, wahnsinnige Serienmörder wie Buffalo Bill aus The Silence of the Lambs. Oder sie sind säurespritzende, Ansteckblumen tragende, wahnsinnige Serienmörder wie der Joker aus Batman.

Aber wenn das unsere Vorstellung von einem Psychopathen ist, stellen wir fest, dass wir einmal mehr Opfer von Hollywoods prädiktiver Programmierung sind, die unser Verständnis der Realität nicht aus tatsächlicher gelebter Erfahrung, sondern aus fiktiven Charakteren konstruiert, die von Autoren erfunden und auf eine Leinwand projiziert wurden.

In der realen Welt sind Psychopathen eine Untergruppe der Bevölkerung, die kein Gewissen haben.

Die vollen Implikationen dieses seltsamen Geisteszustands sind den meisten von uns, die ein Gewissen besitzen und annehmen, dass das innere Leben der meisten Menschen unserem eigenen weitgehend ähnelt, nicht ersichtlich.

In The Sociopath Next Door demonstriert Dr. Martha Stout, eine klinische Psychologin, die einen Großteil ihrer Karriere diesem Thema gewidmet hat, was das Fehlen eines Gewissens wirklich bedeutet, indem sie ihre Leser zu diesem Gedankenexperiment einlädt:

„Stellen Sie sich vor – wenn Sie können – kein Gewissen zu haben, überhaupt keines, keine Schuldgefühle oder Reue, egal was Sie tun, kein begrenzendes Gefühl der Sorge um das Wohlbefinden von Fremden, Freunden oder sogar Familienmitgliedern. Stellen Sie sich vor, keine Kämpfe mit Scham zu haben, kein einziges Mal in Ihrem ganzen Leben, egal welche egoistische, faule, schädliche oder unmoralische Handlung Sie begangen haben. Und tun Sie so, als wäre das Konzept der Verantwortung Ihnen unbekannt, außer als eine Last, die andere ohne Frage akzeptieren, wie naive Narren. Fügen Sie dieser seltsamen Fantasie die Fähigkeit hinzu, vor anderen Menschen zu verbergen, dass Ihre psychologische Verfassung radikal anders ist als die ihre. Da jeder einfach annimmt, dass ein Gewissen unter Menschen universell ist, ist es nahezu mühelos, die Tatsache zu verbergen, dass Sie gewissenlos sind. Sie werden von Schuld oder Scham nicht von Ihren Wünschen abgehalten, und Sie werden nie von anderen für Ihre Kaltblütigkeit konfrontiert. Das Eiswasser in Ihren Adern ist so bizarr, so völlig außerhalb ihrer persönlichen Erfahrung, dass sie selten Ihre Verfassung erahnen.“

Die Möglichkeiten für Manipulation, Täuschung, Gewalt und Zerstörung, die dieser Zustand bietet, sollten an diesem Punkt offensichtlich sein.

Und tatsächlich haben eine Reihe von Büchern von Psychologen und Forschern, die Psychopathie studieren – von Howard Cleckleys bahnbrechendem Werk von 1941, The Mask of Sanity, über Robert Hares populäres Buch Without Conscience bis hin zu Andrew Lobaczewskis von einem unabhängigen Verlag aus dem Mülleimer der Geschichte gerettetem Opus Political Ponerology – wiederholt versucht, die Öffentlichkeit über die Jahre zu warnen, dass Psychopathen existieren.

Sie machen etwa 4 % der Bevölkerung aus und sind für vieles der Verwüstung in unserer Gesellschaft verantwortlich.

Wie wissen wir also, wer ein Psychopath ist?

Das ist, wie Sie sich vorstellen können, eine stark umstrittene Frage. Während verschiedene biomedizinische Erklärungen für diesen Zustand vorgebracht wurden – Dysfunktion der Amygdala und des ventromedialen präfrontalen Cortex, zum Beispiel – und Dutzende von Studien in den letzten fünfzig Jahren durchgeführt wurden, um die Beziehung zwischen Gehirnphysiologie und Psychopathie zu bestimmen, wird Psychopathie am häufigsten durch die Psychopathy Checklist, Revised, bekannt als PCL-R, diagnostiziert.

Entwickelt von Robert Hare – dem einflussreichsten Psychopathieforscher der letzten halben Jahrhundert – beinhaltet die PCL-R unter anderem ein halbstrukturiertes Interview, in dem ein Subjekt auf 20 Persönlichkeitsmerkmale und aufgezeichnete Verhaltensweisen getestet wird, von „Egocentrizität/übertriebenem Selbstwertgefühl“ über „pathologische Lüge und Täuschung“ bis hin zu „Mangel an Reue oder Schuld“ und „frühen Verhaltensproblemen“.

Obwohl keines dieser Persönlichkeitsmerkmale für sich allein auf Psychopathie hinweist, wird das Vorhandensein einer bestimmten Anzahl von ihnen (entsprechend einer Punktzahl von 30 oder höher auf dem PCL-R-Test) zur Diagnose des Zustands verwendet.

Wie würde also ein durchschnittlicher Politiker bei diesem Test abschneiden?

Egocentrizität / übertriebenes Selbstwertgefühl? ✅

Pathologische Lüge und Täuschung? ✅

Betrug / Mangel an Aufrichtigkeit? ✅

Mangel an Reue oder Schuld? ✅

Kaltschnäuzigkeit / Mangel an Empathie? ✅

Parasitärer Lebensstil? ✅ (Ist das nicht die Definition eines Karrierepolitikers?)

Frühe Verhaltensprobleme? ✅

Ich könnte weitergehen, aber Sie verstehen den Punkt.

Um fair zu sein, eine handverlesene Liste isolierter Beispiele von Politiker-Verhalten wie dieses ist nicht genug, um jemanden als Psychopathen zu diagnostizieren und sollte Sie allein nicht von etwas überzeugen.

Auch sollten Sie nicht von den Psychologen überzeugt werden, die ihre professionelle Meinung über Politiker abgegeben haben, die sie nicht selbst untersucht haben – wie der Neuropsychologe Paul Broks, der 2003 spekulierte, ob Tony Blair „Ein plausibler Psychopath?“ sei, oder der Professor für Psychologie David T. Lykken, der im Handbook of Psychopathy argumentiert, dass nicht nur Stalin und Hitler hochfunktionale Psychopathen waren, sondern dass Lyndon B. Johnson „dieses Syndrom verkörperte“.

Ist es also fair zu vermuten, dass Psychopathen in der politischen Klasse überrepräsentiert sind?

Laut Martha Stout ist das der Fall:

„Ja, Politiker sind wahrscheinlicher als Menschen in der allgemeinen Bevölkerung Soziopathen. Ich denke, Sie würden keinen Experten im Bereich Soziopathie/Psychopathie/antisoziale Persönlichkeitsstörung finden, der dies bestreiten würde. […] Dass eine kleine Minderheit von Menschen buchstäblich kein Gewissen hat, war und ist eine bittere Pille für unsere Gesellschaft zu schlucken – aber es erklärt viele Dinge, schamlos betrügerisches politisches Verhalten ist eines davon.“

Was auch immer es wert ist, stimmen bestimmte Mitglieder der britischen Regierung Stouts Einschätzung zu.

1982 schlug ein Beamter des britischen Home Office vor, „Psychopathen zu rekrutieren, um die Ordnung wiederherzustellen, falls England von einem verheerenden Atomangriff getroffen wird“.

Und der Grund für diesen überraschenden Vorschlag des Beamten?

Die Tatsache, dass Psychopathen „keine Gefühle für andere haben, keinen moralischen Kodex besitzen und dazu neigen, sehr intelligent und logisch zu sein“, bedeutet, dass sie „in Krisen sehr gut wären“.

Zweifellos ist der a priori Fall für die Nützlichkeit psychopathischer Eigenschaften in politischen Ämtern ziemlich offensichtlich, aber empirische Daten, die diese Intuition stützen, sind schwer zu bekommen.

Schließlich werden Politiker, Unternehmensführer, Könige und Banker nicht vor der Übernahme ihres Amtes oder ihrer Position einem PCL-R-Test unterzogen.

Dennoch haben eine Reihe von Forschern einige Daten angeboten, die die These der politischen und korporativen Psychopathie unterstützen.

Dazu gehören:

Clive Boddy, ein Professor an der Anglia Ruskin University, der argumentiert, dass „[B]eweise für die Existenz von Weiße-Kragen-Psychopathen aus mehreren Studien stammen, die Psychopathie unter Weiße-Kragen-Populationen gefunden haben“;

Dr. Kevin Dutton, ein Psychologe der Oxford University, der ein standardisiertes psychometrisches Werkzeug – das Psychopathy Personality Inventory, Revised – verwendete, um eine Reihe aktueller und historischer politischer Persönlichkeiten zu bewerten, und feststellte, dass Donald Trump, Hillary Clinton und Ted Cruz relativ hohe Punktzahlen auf dem Test erhielten (zusammen mit Winston Churchill, Adolf Hitler und Saddam Hussein);

Scott O. Lilienfeld, ein Professor für Psychologie an der Emory University, der eine Studie über die 43 US-Präsidenten bis George W. Bush leitete, die zeigte, dass bestimmte psychopathische Persönlichkeitsmerkmale direkt mit politischem Erfolg korrelieren;

und Ryan Murphy, Forschungsprofessor an der Southern Methodist University, dessen Studie von 2018 schlussfolgerte, dass Washington, D.C., die höchste Prävalenz von Persönlichkeitsmerkmalen aufwies, die Psychopathie im kontinentalen US entsprechen, und fand auch, dass die Konzentration von Anwälten mit der Prävalenz von Psychopathie in einem geografischen Gebiet korreliert.

Selbst Robert Hare – der eine der wenigen empirischen Studien mitverfasst hat, die eine höhere Prävalenz von psychopathischen Merkmalen unter Unternehmensfachleuten in Management-Trainingsprogrammen im Vergleich zur allgemeinen Bevölkerung bestätigt – hat gesagt, dass er es bedauert, den Großteil seiner Karriere mit der Untersuchung von Psychopathen im Gefängnis verbracht zu haben, anstatt Psychopathen in Positionen politischer und wirtschaftlicher Macht zu studieren.

Auf die Frage nach diesem Bedauern bemerkte er, dass „Serienmörder Familien ruinieren“, während „Unternehmens-, politische und religiöse Psychopathen Volkswirtschaften ruinieren. Sie ruinieren Gesellschaften.“

Die Tatsache, dass die Schlüsselpositionen politischer, finanzieller und wirtschaftlicher Macht in unserer Gesellschaft von Psychopathen dominiert werden, erklärt sicherlich, warum unsere Gesellschaft so tief krank ist, wie wir Nicht-Psychopathen wissen.

Für diejenigen, die immer noch glauben, dass unsere kranke Gesellschaft durch den Rückgriff auf den politischen Prozess geheilt werden kann, scheint dies die schlimmstmögliche Nachricht zu sein.

… Aber eigentlich ist es noch schlimmer als das.

Diese politischen Psychopathen ruinieren nicht nur Gesellschaften. Sie formen die Gesellschaft nach ihrem eigenen Bild.

7. Projektionen der Psychopathen

Wie sich jedoch herausstellt, wurde unser Denken durch die Forschung zur „sekundären Psychopathie“ widerlegt.

Diese Kategorie der Psychopathie, manchmal auch als Soziopathie bezeichnet, soll primäre Psychopathen – die mit einem „Mangel an Gewissen“ und den damit verbundenen neurokognitiven Beeinträchtigungen geboren wurden, wie von Hare, Stout und anderen diskutiert – von sekundären Psychopathen unterscheiden, die psychopathische Eigenschaften aufgrund der Umgebung, in der sie funktionieren, entwickeln.

Viele Experimente wurden im Laufe der Jahrzehnte durchgeführt, um das Phänomen der sekundären Psychopathie zu untersuchen und wie „gute Menschen“ in Situationen gebracht werden können, in denen sie „schlechte Dinge“ tun, vom scheinbar banalen Asch-Konformitätsexperiment, das zeigte, dass Menschen oft bereit sind, nachweisbare Lügen auszusprechen und sogar zu glauben, um nicht gegen einen Gruppenkonsens zu verstoßen, bis zum wirklich schockierenden Milgram-Experiment, das berühmt demonstrierte, dass gewöhnliche Menschen dazu gebracht werden konnten, Fremden auf Anweisung einer Autoritätsperson hin, was sie für potenziell tödliche Stromschläge hielten, zuzufügen.

Aber vielleicht das aufschlussreichste Experiment für das Verständnis der sekundären Psychopathie ist das Stanford-Gefängnisexperiment.

Unter der Leitung des Stanford-Psychologieprofessors Philip Zimbardo umfasste dieses Experiment von 1971 die Rekrutierung von Teilnehmern aus der lokalen Gemeinschaft mit einem Angebot von 15 Dollar pro Tag, um an einer „psychologischen Studie über das Gefängnisleben“ teilzunehmen. Die Rekruten wurden gescreent, um Personen mit psychologischen Auffälligkeiten auszuschließen, und die verbleibenden Kandidaten wurden zufällig als Wärter oder Gefangene eingeteilt und angewiesen, sich auf zwei Wochen Leben im Keller des Psychologiegebäudes von Stanford vorzubereiten, das in ein provisorisches Gefängnis umgewandelt worden war.

Die Ergebnisse dieses Experiments sind mittlerweile berüchtigt.

Durch das Eintauchen der Teilnehmer in das Rollenspiel mit realistischen „Verhaftungen“ der Gefangenen durch echte Polizeibeamte aus Palo Alto, entwickelte sich das Experiment schnell zu einer Studie über Grausamkeit. Die „Wärter“ des Gefängnisses entwickelten schnell immer sadistischere Wege, um ihre Autorität über die „Gefangenen“ auszuüben, und zwei der Studenten mussten in den ersten Tagen der Tortur aufgrund der psychischen Belastung aus dem Gefängnis „entlassen“ werden.

Das Experiment wurde nach nur sechs Tagen abgebrochen, wobei die Forscher feststellten, dass sowohl die Gefangenen als auch die Wärter „pathologische Reaktionen“ auf die simulierte Gefängnissituation zeigten.

Wie konnte das passieren? Wie konnten ansonsten durchschnittliche, gesunde junge Männer in weniger als einer Woche zu solcher Barbarei absteigen?

In seinem Buch The Lucifer Effect: How Good People Turn Evil, das diese Studie sowie die darauf folgenden Jahrzehnte der Forschung über die Psychologie des Bösen dokumentiert, reflektiert Zimbardo darüber, wie ein System die Pathologien derer widerspiegeln kann, die es geschaffen haben, und wie es wiederum Individuen dazu beeinflussen kann, böse Taten zu begehen:

„Solange wir nicht sensibel für die wahre Macht des Systems werden, die stets hinter einem Schleier der Geheimhaltung verborgen ist, und seine eigenen Regeln und Vorschriften vollständig verstehen, wird Verhaltensänderung vorübergehend und situative Veränderung illusorisch bleiben.“

Die wahre Bedeutung dieser Lektion wurde drei Jahrzehnte später spürbar, als die USA mit der Inhaftierung von Gefangenen im Abu-Ghraib-Gefängnis im Irak begannen.

Der physische, psychologische und sexuelle Missbrauch von Gefangenen in Abu Ghraib wurde im April 2004 der Weltöffentlichkeit bekannt, als grafische Bilder des Missbrauchs erstmals in amerikanischen Medien veröffentlicht wurden.

Wieder einmal begann die Öffentlichkeit zu hinterfragen, wie die ansonsten durchschnittlichen jungen amerikanischen Männer und Frauen, die als Militärpolizisten dem Gefängnis zugeteilt waren, solch unglaublich sadistische Taten begehen konnten.

Diese Frage wurde teilweise durch den Bericht des Senatsausschusses für Streitkräfte über die Missbräuche in Abu Ghraib beantwortet.

Der Bericht beschreibt die Genehmigung des damaligen Verteidigungsministers Donald Rumsfeld für eine Anfrage, „aggressive Verhörtechniken“ an Gefangenen anzuwenden, einschließlich Stresspositionen, Ausnutzung der Ängste von Gefangenen (wie der Angst vor Hunden) und Waterboarding.

Er berichtet, wie Rumsfeld eine handschriftliche Notiz zu der Empfehlung hinzufügte, die Verwendung von Stresspositionen bei Gefangenen zu begrenzen:

„Ich stehe 8 bis 10 Stunden am Tag. Warum ist das Stehen auf 4 Stunden begrenzt?“

Und er verurteilt Rumsfeld dafür, die Bedingungen geschaffen zu haben, durch die seine Genehmigung als Freibrief zur Einleitung von Folter an Gefangenen interpretiert werden konnte:

„Verteidigungsminister Rumsfeld autorisierte die Techniken, ohne offenbar schriftliche Anweisungen zu geben, wie sie angewendet werden sollten.“

Es sollte daher nicht überraschen, dass, wie eine oberflächliche Überprüfung von Donald Rumsfelds Karriere zeigt, er mehrere der Persönlichkeitsmerkmale auf der PCL-R-Checkliste aufwies, einschließlich pathologischer Lüge und Täuschung, kaltschnäuzigem Verhalten und der Weigerung, Verantwortung für seine eigenen Handlungen zu übernehmen.

DONALD RUMSFELD: Es scheint, dass es dort keine Massenvernichtungswaffen gab.

RAY McGOVERN: Sie sagten, Sie wüssten, wo sie sind.

RUMSFELD: Das habe ich nicht. Ich sagte, ich wüsste, wo verdächtige Orte sind, und wir waren gerade—

McGOVERN: Sie sagten, Sie wüssten, wo sie sind, „in der Nähe von Tikrit, in der Nähe von Bagdad und im Norden, Osten, Süden und Westen davon.“ Das sind Ihre Worte.

QUELLE: Ray McGovern Owns Donald Rumsfeld – Rummy denies his own words

RUMSFELD: Wir wissen, dass sie Massenvernichtungswaffen haben. Wir wissen, dass sie aktive Programme haben. Darüber gibt es keinen Streit.

QUELLE: The Unknown Known

Die Verbindung zwischen dem Stanford-Gefängnisexperiment und dem, was in Abu Ghraib geschah, entging den Ermittlern nicht.

Der sogenannte „Schlesinger-Bericht“ über die Missbräuche an Gefangenen enthielt einen ganzen Anhang, der das Stanford-Experiment und das, was es über die Induktion sekundärer Psychopathie in denen, die in einem System oder einer Institution arbeiten, lehrte, nachzeichnete.

Auch der Öffentlichkeit entging die Verbindung zwischen Stanford und Abu Ghraib nicht. Nach der Enthüllung der Missbräuche in Abu Ghraib im Jahr 2004 explodierte der Datenverkehr der Website des Stanford-Gefängnisexperiments auf 250.000 Seitenaufrufe pro Tag.

Was die meisten Menschen jedoch nicht wissen, ist, dass die Finanzierung für das Stanford-Gefängnisexperiment vom Office of Naval Research kam, das einen Zuschuss „zur Untersuchung antisozialen Verhaltens“ bereitstellte.

Es scheint, dass die militärischen Psychopathen die Lektionen dieses Experiments durchaus gelernt haben – und sie dann prompt weaponisiert haben.

Wie auch immer, obwohl nichts in diesen Experimenten oder Forschungen irgendein Individuum von den bösen Taten, die es begangen hat, entlastet, werfen diese Erkenntnisse Licht auf das Problem der sekundären Psychopathie.

8. Pathokratie

Staatspropaganda im Westen versucht uns davon zu überzeugen, dass wir in einer Demokratie leben, die Abraham Lincolns berühmtes Ideal einer „Regierung des Volkes, durch das Volk, für das Volk“ verkörpert.

Aber das ist Gaslighting.

In Wahrheit leben wir in einer Pathokratie, die, in Anlehnung an Lincoln, als „Regierung der Psychopathen, durch die Psychopathen, für die Psychopathen“ beschrieben werden könnte.

Obwohl „Pathokratie“ für viele noch ein fremder Begriff ist, ist es mittlerweile ein gut etabliertes und gründlich dokumentiertes Phänomen.

Der Begriff wurde von Andrew Lobaczewski geprägt – einem polnischen Psychologen, dessen Lebenswerk von seiner Erfahrung geprägt wurde, zunächst unter der brutalen Nazi-Besatzung und dann unter dem ebenso brutalen sowjetischen Regime aufzuwachsen – in seinem Buch Political Ponerology.

Lobaczewski definiert Pathokratie als ein Regierungssystem, „in dem eine kleine pathologische Minderheit die Kontrolle über eine Gesellschaft normaler Menschen übernimmt.“

Dann beschreibt er in einem Kapitel von Political Ponerology, das diesem Thema gewidmet ist, wie Pathokratien entstehen, wie sie Macht konsolidieren und wie sie normale Menschen dazu bringen, täuschen, zwingen, einschüchtern oder auf andere Weise dazu anregen, an ihrem Wahnsinn teilzunehmen.

Wie kann die natürliche Abneigung von Soldaten, auf völlig Fremde abzudrücken, überwunden werden?

Wie können Ärzte, die einen Eid geschworen haben, keinen Schaden anzurichten, an dem Wahnsinn der jüngsten Betrugspandemie teilnehmen?

Wie können reguläre, bodenständige, arbeitende Polizisten dazu gebracht werden, friedliche Demonstranten brutal zu schlagen?

Dies sind die Fragen, die sowohl die Pathokraten an der Macht als auch diejenigen, die der Pathokratie entkommen wollen, nachts wachhalten, wenn auch aus sehr unterschiedlichen Gründen.

Glücklicherweise müssen wir diese Fragen nicht im Vakuum überdenken.

Tatsächlich sind die Bedingungen für die Schaffung einer Umgebung, in der die durchschnittliche Person dazu gebracht werden kann, böse Taten zu begehen, seit fast einem Jahrhundert von Psychologen untersucht, katalogisiert und diskutiert worden.

Unerfreulicherweise wurde diese Forschung, die angeblich dazu gedacht war, besser zu verstehen, wie Menschen sich gegen solche Manipulationen schützen können, stattdessen von den Pathokraten weaponisiert und genutzt, um Systeme zur Erzeugung gehorsamerer Befehlsempfänger zu verfeinern.

Tatsächlich war dies Teil des Zwecks der bekannten, aber fast völlig missverstandenen Milgram-Experimente.

An diesem Punkt unserer Untersuchung beginnen wir endlich, das volle Ausmaß des Problems zu begreifen, das von Psychopathen in Positionen politischer, unternehmerischer und finanzieller Macht ausgeht.

Das Problem ist nicht nur, dass die Psychologie gegen diejenigen von uns weaponisiert wurde, die politischen Dissens ausüben würden.

Und das Problem ist nicht nur, dass dieses System zur Unterdrückung und Pathologisierung von Dissens von buchstäblichen Psychopathen und ihren soziopathischen Lakaien geschaffen wurde.

Das Problem ist, dass der Staat selbst psychopathisch ist und aktiv die Moral ansonsten geistig gesunder Individuen verzerrt, sie dazu bringt, psychopathische Züge anzunehmen, um materielle Belohnungen und Autoritätspositionen zu erhalten.

Dies ist das Problem der Pathokratie.

Sobald wir die Schwere dieser Situation erkennen, stellt sich die offensichtliche Frage: Wie werfen wir das Joch der politischen Psychopathen ab und stürzen ihre Pathokratie?

Wie üblich hängt die Qualität unserer Antwort auf diese Frage direkt von der Tiefe unseres Verständnisses des zugrunde liegenden Problems ab.

Zum Beispiel könnten wir versucht sein zu fragen, ob wir einen Weg finden können, Psychopathen aus allen Machtpositionen zu eliminieren.

Aber dies ist ein Missverständnis des Problems selbst.

Wenn es tatsächlich viele Psychopathen gibt, die alle miteinander um politische Kontrolle wetteifern, dann müssen wir verstehen, dass die Beseitigung der derzeitigen politischen Psychopathen lediglich die Tür für andere öffnen würde, diese freien Positionen einzunehmen.

Schlimmer noch, angesichts der psychopathischen Natur der Machtstruktur, wie sie existiert, stellt das System selbst sicher, dass Psychopathen und Soziopathen, die per Definition keine Reue oder moralische Bedenken haben, andere zu verletzen, letztendlich den erbitterten Kampf gewinnen werden, die Spitzenpositionen in der politischen Hierarchie zu füllen.

Nur wenn wir zurücktreten und das politische System als Ganzes hinterfragen, können wir erkennen, dass die bloße Existenz dieser Machtpositionen, von denen aus eine Handvoll Individuen über die Massen herrschen können, selbst ein Konstrukt der Pathokratie ist.

Solange diese Machtpositionen nicht vollständig beseitigt werden, werden wir uns nie von dem Kampf um Dominanz befreien, der die Psychopathen mit der Kontrolle über andere belohnt.

Die Beseitigung dieser Machtpositionen wird jedoch nicht geschehen, bis wir die zugrunde liegende Annahme umstürzen, dass die Zentralisierung von Macht überhaupt notwendig ist.

Also bleibt für uns moralisch gesunde Individuen, die derzeit unter der Herrschaft der Psychopathen leben, die Frage:

Was können wir möglicherweise tun, um die Pathokratie zu stürzen?

Wie sich herausstellt, könnte die Antwort auf diese Frage tatsächlich viel einfacher sein, als wir denken.

9. Stromkreisunterbrecher

In den 1960ern machte sich der Psychologe Stanley Milgram daran, das Ausmaß zu untersuchen, in dem blinder Gehorsam gegenüber wahrgenommener Autorität das Verhalten von Menschen beeinflusst.

Mit diesem Ziel begann Milgram am 7. August 1961 seine berüchtigten Gehorsamsexperimente.

Die Ergebnisse dieser Experimente, die der Öffentlichkeit mittlerweile wohlbekannt sind, zeigen angeblich, dass durchschnittliche, alltägliche Menschen dazu gebracht werden können, Fremden auf Anweisung einer Autoritätsperson hin, was sie für potenziell tödliche Stromschläge halten, zuzufügen.

Dieses Ergebnis wird am häufigsten mit der Tatsache zusammengefasst, dass erstaunliche 65 % der Teilnehmer in der ursprünglichen Studie mit 40 Personen bereit waren, einen 450-Volt-Schock – von dem sie glaubten, er könne potenziell tödlich sein – einer hörbar gestressten Person allein aufgrund der Aufforderung einer Person in einem Laborkittel mit einem Klemmbrett zuzufügen.

Als eines der bekanntesten psychologischen Experimente des 20. Jahrhunderts haben die Milgram-Experimente endlose Debatten, Kontroversen und Untersuchungen ausgelöst.

Die von NPR geförderten Kritiker der Experimente, die behaupten, dass die meisten Teilnehmer wussten, dass die gesamte Situation gefälscht war und dass sie sogar häufiger ungehorsam waren, als berichtet wurde, stehen oft den etablierten Psychologen gegenüber, die die Experimente verteidigen und korrekt bemerken, dass die schockierenden (Wortspiel beabsichtigt) Schlussfolgerungen der Experimente immer wieder in Land um Land unabhängig reproduziert wurden.

(In einer besonders verdrehten Reproduktion suchten die Forscher sogar sicherzustellen, dass kein Proband vermutete, das Experiment sei gefälscht, indem sie echten süßen Welpen echte Stromschläge verabreichten.)

Was jedoch fast jeder über die Milgram-Experimente übersieht, ist, dass die Studie nicht ein einziges Experiment war, das einmal mit einer Gruppe von 40 Teilnehmern durchgeführt wurde, um ein endgültiges Ergebnis zu liefern.

Tatsächlich führte Milgram das Experiment insgesamt 17 Mal mit 17 getrennten Kohorten von 40 bis 60 Probanden durch, wobei jede Iteration der Studie eine Reihe experimenteller Variationen verwendete.

In einer Variation änderte er den Ort der Studie vom Yale-Universitätsgelände zu einem heruntergekommenen Bürogebäude.

In einer anderen Variation durften die Probanden einem Assistenten anweisen, die Schocks zu verabreichen, anstatt selbst den Schalter zu drücken.

In einer weiteren Variante wurde der Schauspieler im Laborkittel, der den „Experimentator“ spielte, geschäftlich abberufen und durch einen gewöhnlichen Mann in einem Anzug ersetzt.

Und in einer weiteren Variation musste der Proband warten und zusehen, wie andere Schauspieler die Rolle des „Lehrers“ übernahmen und das Experiment durchliefen, bevor er selbst diese Rolle übernahm.

Jede Variation führte zu deutlich unterschiedlichen Ergebnissen.

Wenn der Proband beispielsweise jemand anderem anweisen konnte, die Schocks zu verabreichen, anstatt es selbst zu tun, stieg der Prozentsatz der Teilnehmer, die bereit waren, den maximalen (vermeintlich potenziell tödlichen) Schock zu verabreichen, auf unglaubliche 92,5 % .

. Als das Experiment in einem Bürogebäude statt auf dem Yale-Campus stattfand, sank die Zahl derjenigen, die bereit waren, den maximalen Schock zu verabreichen, auf 48 % .

. Und als der Proband beobachtete, wie andere Personen die Rolle des „Lehrers“ übernahmen und sich weigerten, dem Befehl des Experimentators zu gehorchen, die Schocks zu verabreichen, fiel die Bereitschaft des Probanden, den maximalen Schock zu verabreichen, auf 10 %.

Lassen Sie mich das für die Langsamen umformulieren:

Wenn der Proband sah, wie jemand dem Experimentator nicht gehorchte, weigerte er sich selbst in 90 % der Fälle, mit dem Experiment fortzufahren.

Dies ist die überraschende Schlussfolgerung, die aus den meisten Berichten über die Milgram-Experimente getilgt wurde:

Ungehorsam, einmal vorgelebt, wird zu einer Option im Bewusstsein der Öffentlichkeit.

Dieser Punkt ist entscheidend zu verstehen, denn genau wie Étienne de La Boétie vor fast 500 Jahren feststellte, sind eine kleine Gruppe von Tyrannen, egal wie psychopathisch bedrohlich, nicht in der Lage, eine Tyrannei allein zu verwalten.

Sie benötigen die aktive Teilnahme einer viel größeren Zahl gehorsamer Befehlsempfänger.

Tatsächlich ist es wichtig, sich bewusst zu machen, dass keiner der schlimmsten Exzesse der Pathokratie in jüngster Zeit ohne die aktive Teilnahme großer Teile der Bevölkerung möglich gewesen wäre.

Sogenannte Impf-„Mandate“ wurden nicht von einem Psychopathen in einer Position politischer Autorität oder sogar von einer Gruppe solcher Pathokraten erreicht.

Sie wurden ermöglicht durch die Ärzte, die an den Impfkampagnen teilnahmen, entgegen ihrer eigenen Erfahrung, Urteilskraft und Ausbildung; die Arbeitgeber, die ihren Mitarbeitern Impfanforderungen auferlegten; die Geschäftsinhaber, die Impfpasskontrollen in ihren Räumlichkeiten einführten; die Polizisten, die Ungeimpfte in Quarantäneeinrichtungen warfen; die Arbeiter, die diese Quarantänezentren am Laufen hielten; die Richter und Anwälte, die all diese Aktionen absegneten, usw.

Das Gleiche gilt für eine Vielzahl von pathokratischen Missbräuchen, denen wir in den letzten Jahren ausgesetzt waren.

Diese Programme können nur umgesetzt werden, wenn die meisten Menschen ihren Befehlen nachkommen und damit ihre Rolle in der Operation erfüllen.

Genau wie zu La Boéties Zeiten ist unsere Versklavung an die Pathokratie größtenteils eine freiwillige Knechtschaft, geboren aus Gehorsam.

Indem wir La Boéties Einsicht mit Milgrams weniger bekannten experimentellen Ergebnissen kombinieren, finden wir eine Vorlage zum Sturz der Pathokratie:

hoch sichtbare Akte des Ungehorsams.

Aber ist das wahr? Kann ein einziger Akt des Ungehorsams wirklich eine Pathokratie zu Fall bringen?

Wieder einmal müssen wir über diese Möglichkeit nicht im Vakuum spekulieren. Dank der Wunder der modernen Technologie können wir tatsächlich eine Aufzeichnung eines solchen Ereignisses in Echtzeit sehen.

Am 21. Dezember 1989 trat der rumänische Diktator Nicolae Ceaușescu auf den Palastplatz, um die rumänische Bevölkerung anzusprechen.

Zunächst verlief es wie viele solcher Reden, die er über die Jahre gehalten hatte. Er sprach über die Erfolge der sozialistischen Revolution Rumäniens und lobte die „multilateral entwickelte sozialistische Gesellschaft“, die unter seiner brutalen Herrschaft entstanden war.

Aber dann geschah etwas Außergewöhnliches.

Jemand buhte.

Das Buhruf wurde von anderen aufgegriffen und wurde zu einem Johlen.

Rufe von „Timișoara!“ durchzogen die Menge, eine Anspielung auf ein Massaker an politischen Dissidenten durch Ceaușescus Sicherheitskräfte, das nur wenige Tage zuvor stattgefunden hatte.

Der Diktator, ungewohnt an jeglichen Zeichen des Dissenses von der Bevölkerung, über die er jahrzehntelang so brutal geherrscht hatte, forderte Ordnung.

Seine Frau verlangte Schweigen von der Menge, was Ceaușescu dazu veranlasste, ihr zu sagen, sie solle den Mund halten, und dann versuchte er, mit seiner Rede fortzufahren.

Aber das Johlen begann erneut.

Die Aufnahmen des Vorfalls, einschließlich Ceaușescus Ausdruck völliger Verwirrung, als er erkennt, dass die Menge sich gegen ihn gewendet hat und dass die Drohung mit Gewalt nicht ausreicht, um sie zu unterwerfen, sind unbezahlbar.

Dort, für die Nachwelt auf Band festgehalten, ist der Moment, in dem dem Tyrannen dämmert, dass das Volk seine Tyrannei abgelehnt hat.

Der Rest der Geschichte – die Unruhen und Aufstände, der versuchte Fluchtversuch von Ceaușescu und seiner Frau, ihre Gefangennahme durch militärische Überläufer und ihre Hinrichtung am Weihnachtstag – entspringt genau diesem Moment, als eine Person in der Menge einfach laut aussprach, was der Rest der Menge fühlte.

Dies ist der Stromkreisunterbrecher-Effekt.

Indem wir illegitimer Autorität widersprechen, Tyrannen und Mobbern widerstehen, unmoralische Befehle missachten, uns weigern, ungerechte Mandate und Forderungen zu erfüllen, machen wir es denen um uns herum so viel einfacher, für das einzustehen, von dem auch sie wissen, dass es richtig ist.

Aber warten Sie, es wird noch besser …

Erstens, die gute Nachricht: Pathokratien sind von Natur aus instabil und sie sind irgendwann dazu verdammt, unter ihrem eigenen Gewicht zusammenzubrechen.

Zweitens, die noch bessere Nachricht: Wenn es wahr ist, dass Psychopathen eine psychopathische Gesellschaft schaffen können, die Menschen in Soziopathen verwandelt, dann ist auch das Gegenteil wahr.

Gesunde, nicht-pathologische Menschen mit Liebe, Empathie und Mitgefühl können eine Gesellschaft formen, die die bessere Seite der menschlichen Natur hervorbringt.

Dies ist das wahre Ziel der vermeintlichen Opfer der Pathokraten.

Nicht, die politischen Psychopathen zu eliminieren und ihre Machtpositionen in dem von ihnen geschaffenen psychopathischen politischen System zu übernehmen, oder sogar dieses System ganz abzuschaffen, sondern eine Welt zu erträumen, in der Mitgefühl, Zusammenarbeit, Liebe und Empathie nicht nur gefördert, sondern aktiv belohnt werden.

Eine Welt, in der jeder Mensch die Möglichkeit hat, sein bestmögliches Selbst zu werden.

Es liegt an jedem Einzelnen von uns, das zu modellieren, was wir in der Welt sehen wollen.

Genau wie der mutige Dissenter, der den Kreislauf der Tyrannei durchbrechen kann, indem er seine Opposition gegen den Tyrannen äußert, können wir auch die Vorbilder für Liebe, Verständnis und Mitgefühl werden, die andere dazu motivieren, dasselbe zu werden.

Die Psychopathen haben Jahrhunderte damit verbracht, die Psychologie zu weaponisieren, um uns effektiver zu kontrollieren.

Aber wir können unser Verständnis der menschlichen Natur für etwas Gutes einsetzen.

Und ist das nicht das, was gesunde, nicht-psychopathische Individuen, die eine gesunde, nicht-psychopathische Gesellschaft bilden, mit ihrer Zeit und ihren Ressourcen tun würden?