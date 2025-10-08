Trumps Gaza-Plan und Erdogans kalkulierte Komplizenschaft

Wenige in der Region sind überrascht über Ankaras stille Teilnahme an einem von den USA geführten Vorstoß zur Zerschlagung der Hamas. Entscheidend ist nun, wie weit Erdogan bereit ist zu gehen, um Washington seine Nützlichkeit zu beweisen – auf Kosten des palästinensischen Widerstands.

Musa Ozugurlu

Am Rande der UN-Generalversammlung, die über das Schicksal Gazas und des palästinensischen Volkes entschied, traf US-Präsident Donald Trump letzte Woche muslimische und arabische Staatschefs. War es ein Zufall, dass der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan direkt neben Trump saß?

Am 23. September legte Trump seinen Plan zur Beendigung des Krieges vor und forderte die Weltführer auf, den Krieg in Gaza „sofort zu stoppen“. Eine Woche später präsentierte er gemeinsam mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu der Welt einen 20-Punkte-Fahrplan. Netanjahu wurde zudem dazu gedrängt, sich bei der katarischen Führung für seinen gescheiterten Versuch vom 9. September zu entschuldigen, Hamas-Führer in Doha ins Visier zu nehmen, und zugleich Bedauern über die Tötung eines katarischen Sicherheitsbeamten zu äußern.

Der wichtigste Nicht-NATO-Verbündete (MNNA), Katar, ist erneut als designierter Vermittler aufgetreten, dem die Aufgabe zufällt, „Stabilität“ in Gaza wiederherzustellen. Zusammen mit Ägypten hat es einen Vorschlag vorgelegt, der faktisch die Selbstauflösung der Hamas verlangt. Doch eine andere Rolle wird zunehmend sichtbar: die des NATO-Mitglieds Türkei.

Nach Trumps Ankündigung hob der Sprecher des katarischen Außenministeriums, Majed al-Ansari, die Beteiligung der Türkei hervor sowie die Teilnahme des türkischen Geheimdienstchefs Ibrahim Kalin an den Treffen in Doha. Nach Angaben von Quellen fand in Doha eine längere Sitzung zwischen Hamas-Führern sowie katarischen, ägyptischen und türkischen Beamten statt, um den Plan zu prüfen und mögliche Änderungen zu erörtern. In ihrer jüngsten Antwort erklärte die Hamas, „die Gruppe brauche noch Zeit, um einen Plan für Gaza zu studieren“, und bestätigte damit den Vermittlern, dass die Konsultationen andauern.

Netanjahus Hauptziel seit Beginn des Krieges ist die Eliminierung der Hamas. Direkt neben Trump sitzend, beschränkte Erdogan seine Kritik am israelischen Krieg gegen Gaza auf Äußerungen bei der UN-Generalversammlung. Nun, da sich die Bruchlinien von Trumps Plan zur Neugestaltung Gazas abzeichnen, wird die wahrscheinliche Rolle der Türkei in diesem US-israelischen Projekt zunehmend schwer zu übersehen.

Arabischer Konsens und die Neugestaltung Gazas

Der gemeinsame israelisch-amerikanische Plan verfolgt zwei Hauptziele: einen Gazastreifen ohne Hamas und eine zivile Verwaltung, die westliche Interessen nicht behindert. Sollte die Hamas den Plan akzeptieren, müssten ihre Führer Gaza verlassen, das dann für internationale Investitionen geöffnet würde. Der Wiederaufbau des Streifens und die Ausbeutung seiner Offshore-Gasfelder gelten als hoch lukrative Chancen.

Arabische Staaten haben Washingtons „Lösung“ weitgehend akzeptiert. Anders als Erdogan sehen viele von ihnen die Hamas als Teil des Problems. Der saudisch-ägyptisch-emiratische Block, der zuvor mit der Türkei und Katar wegen der Muslimbruderschaft aneinandergeraten war, würde jeden Schritt zur Eliminierung der Hamas begrüßen.

Kurz nach der Vorstellung von Trumps Plan veröffentlichten die Außenminister der Türkei, Jordaniens, der VAE, Indonesiens, Pakistans, Saudi-Arabiens, Katars und Ägyptens eine gemeinsame Erklärung, in der sie ihr „Vertrauen in den Willen der USA, einen Weg zum Frieden zu finden“ bekundeten.

Während Katar Trumps Plan offiziell als „konstruktiv, aber verhandlungsbedürftig“ bezeichnete, lobte Erdogan Trumps „Bemühungen und Führungsstärke“ und fügte hinzu: „Die Türkei wird weiterhin dazu beitragen, einen gerechten und dauerhaften Frieden zu erreichen, der für alle Seiten akzeptabel ist.“

Laut Axios, das sich auf zwei an den Gesprächen beteiligte Quellen berief, habe die Türkei – zusammen mit Katar und Ägypten – die Hamas gedrängt, das Abkommen anzunehmen. Dieser Schritt dürfte den Druck auf die Widerstandsbewegung erhöhen, die Berichten zufolge einen Konsens mit allen anderen palästinensischen Fraktionen im Gazastreifen benötigt, bevor sie eine offizielle Antwort abgibt.

Die Verstrickung der Türkei mit Trump und den USA

Mit der Umsetzung des Plans übernehmen Türkei und Katar die politischen Risiken, und beide scheinen bereit, diese Last zu tragen.

Katars Nähe zu Washington und den Monarchien des Persischen Golfs ist hinlänglich bekannt. Hamas-Führer haben seit ihrem Abzug aus Damaskus 2012 mit stillschweigender regionaler Billigung ihren Sitz in Doha. In der Türkei hingegen dreht sich die Debatte darum, wie sich Erdogan positionieren wird. Während ein israelischer Angriff auf türkisches Territorium undenkbar ist, bleiben politische Attentate eine ernste Sorge.

Was also wird Erdogans Politik in Bezug auf Palästina bestimmen? Der Schlüssel liegt in den Beziehungen zu Washington. Ergebnisse seines jüngsten Besuchs im Weißen Haus deuten darauf hin, dass Erdogans Hände gebunden sind.

Die Türkei steckt in einer der schwersten Wirtschaftskrisen ihrer Geschichte. Erdogan ist es bisher gelungen, einen völligen Zusammenbruch abzuwenden, doch die sich verschärfende Lage schwächt seine internationale Position.

Innenpolitisch sieht sich Erdogan mit Unsicherheit konfrontiert. Seine Repressionen gegen Rivalen haben sich verschärft, doch die Nutzung staatlicher Macht hat nicht die gewünschte Stabilität gebracht. Vor Erdogans Besuch in Washington erklärte der ehemalige US-Botschafter in der Türkei und Syrien-Beauftragte Tom Barrack beim Concordia Annual Summit 2025: „Präsident Trump sagt … lasst uns ihnen [der Erdogan-Regierung] geben, was sie brauchen … Legitimität.“ Ankara verzichtete darauf, auf diese Herablassung zu reagieren.

So wie Trump im Mai vom Persischen Golf mit Investitionsabkommen in Höhe von Hunderten Milliarden Dollar zurückkehrte, umfasste Erdogans Besuch im Oval Office ein Paketgeschäft: 225 Boeing-Passagierjets, ein US-türkisches LNG-Abkommen, das die Beziehungen zu Russland untergräbt, und sogar ein Memorandum zur Kernenergie. Doch anders als die Golfstaaten – kann die Türkei es sich leisten, in den USA so verschwenderisch auszugeben?

Könnte Erdogan Trump in der Gaza-Frage trotzen, so wie er es in Syrien getan hat? Hat er überhaupt Handlungsspielraum?

Keine Schranken für Netanjahu

Es wird zunehmend deutlich, dass es keinen Mechanismus gibt, um Trump und Netanjahu aufzuhalten. Westliche Hauptstädte – die über ein Jahrhundert der Enteignung, von Balfour bis heute, geschwiegen haben – haben plötzlich begonnen, einen palästinensischen Staat anzuerkennen, eine Geste ohne Substanz.

Wie die arabischen Monarchien stellen sich westliche Staaten ein Palästina ohne Hamas oder andere Widerstandsfraktionen vor. Sie bevorzugen eine „passive“ Führung wie die der längst überfälligen Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) unter Mahmud Abbas.

Doch selbst das ist Israel zu viel. Während die Legitimität des alternden Abbas selbst unter Palästinensern umstritten ist, hat Trump nun einen „Friedensrat“ für Gaza heraufbeschworen, in dem niemand Geringeres als der ehemalige britische Premierminister Tony Blair sitzen soll – ein Mann, der mit der Verwüstung Westasiens in der Neuzeit gleichgesetzt wird, vor allem durch die illegale US-UK-geführte Invasion des Irak 2003.

Wird Trumps Gaza-Plan umgesetzt, wird Palästina faktisch von einer US-Israel-UK-Achse regiert – eine Erinnerung an die Tage des britischen Mandats. Zu den Unterstützern dieser Formel gehören die arabischen Staaten, die sich Trump andienen wollen – und Erdogan, der bestrebt ist, die Beziehungen zu Washington neu zu ordnen.

Erdogans tatsächliche Bilanz in der Palästina-Frage bleibt umstritten. Angesichts seiner historischen Unterstützung für die Muslimbruderschaft und die Hamas ist seine mögliche Rolle beim Abbau der Bewegung eine ironische Wendung.

Nach Trumps Ankündigung stellt sich eine Schlüsselfrage: Haben Erdogans Erklärungen zu Palästina überhaupt Resonanz in arabischen und westlichen Hauptstädten, oder gar bei den Palästinensern und der Hamas?

Als im Januar 2025 kurzzeitig ein Waffenstillstand herrschte, dankte Abu Obeida, ehemaliger Militärsprecher der Qassam-Brigaden, den Widerstandsgruppen im Libanon, im Irak und im Jemen – mit besonderer Hervorhebung von Hisbollah, Ansarallah und nur einem staatlichen Akteur: Iran. Die Regierung in Sanaa im Jemen genießt zwar keine internationale Legitimität, regiert jedoch die am dichtesten besiedelten Provinzen des Landes.

Westliche Staaten haben ebenfalls kein Interesse daran gezeigt, die Türkei in die Vermittlung in Palästina einzubeziehen. Nachkriegsverhandlungen konzentrierten sich auf Ägypten und Katar, teilweise weil die Türkei als zu einseitig wahrgenommen wird.

Erdogans Diplomatie bestand seit jeher darin, nicht nur mit Staaten, sondern auch mit Organisationen und Einzelpersonen zu verhandeln. Die Hamas ist eine solche Gruppe und wird nun als verhandelbare Größe in der regionalen Diplomatie behandelt. Die eigentliche Frage lautet: Wie wertvoll ist der Einfluss der Türkei auf die Hamas im aktuellen Kontext?

Die Türkei könnte gebeten werden, die Einhaltung des Hamas-Plans zu erleichtern – nicht indem sie der Gruppe einen Platz am Tisch sichert, sondern indem sie hilft, ihre Führung umzusiedeln.

Trump stellte ein schroffes Ultimatum: Die Hamas habe „drei oder vier Tage“ Zeit, um auf seinen jüngsten Friedensplan zu reagieren. „Die Hamas wird es entweder tun oder nicht, und wenn nicht, wird es ein sehr trauriges Ende nehmen“, fügte er hinzu.

Trump und Netanjahu bereiten sich auf jedes Ergebnis vor. Sie scheinen die Türkei auserkoren zu haben, um der Hamas einen Ausweg zu bieten – und Erdogan scheint diese Aufgabe als Teil seiner jüngsten Abmachungen im Weißen Haus akzeptiert zu haben.

Im Februar 2025 hatte Erdogan noch erklärt: „Die von der neuen amerikanischen Administration unter dem Druck der zionistischen Lobby vorgelegten Vorschläge bezüglich Gaza haben aus unserer Sicht nichts, was es wert wäre, in Betracht gezogen oder diskutiert zu werden.“

Diese Haltung scheint sich nun nach seinem Besuch in Washington geändert zu haben.

Erdogan wurde von der türkischen Opposition kritisiert, weil er die Sumud-Flottille nicht verteidigte wie Spanien. Nun scheint er bereit, „Friedens“-Rhetorik zu propagieren und einen gemäßigteren Kurs einzuschlagen. Ein kürzliches Kooperationsabkommen zwischen der Türkei und UNRWA wirft Fragen auf: Wird es die Umsiedlung von Hamas-Führern oder anderen Palästinensern in die Türkei beinhalten? Falls Trumps Plan umgesetzt wird – wie viele Hamas-Offizielle oder Palästinenser wird die Türkei aufnehmen, und welche Maßnahmen wird Ankara ergreifen, um sie zu kontrollieren?

Der katarische Premierminister und Außenminister Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani sagte am Dienstag während der Gespräche und zu Trumps Plan, „deren Details noch besprochen werden müssen.“ Er präzisierte jedoch nicht, welche der 20 Punkte zur Diskussion stehen.

Für Katar ist die Schlüssel Frage nicht, wie Gaza regiert wird oder wie die Palästinenser leben werden, sondern wer die vertriebene Hamas-Führung beherbergen wird – und ob Katar sie erneut aufnehmen muss. Für diejenigen, die die palästinensische Sache auf das Schicksal der Hamas reduzieren wollen, ist Gaza zu einer Belastung geworden. In dieser neuen Realität scheint die Türkei bereit, „in die Zukunft zu schauen.“

Ankara konzentriert sich nun auf drei zentrale Bereiche: den Wiederaufbau Gazas, die Sicherung einer Rolle in jedem Nachkriegs-Gremium und die Aufnahme von Hamas-Führern auf seinem Territorium – möglicherweise später als Verhandlungsmasse.

Unterdessen hofft Erdogan, die innenpolitische Macht zu festigen, seine Ziele in Syrien voranzutreiben und die Rolle wichtiger Figuren wie des ehemaligen Al-Qaida-Kommandeurs und jetzigen Präsidenten Ahmad al-Shara zu sichern. Alle Wege führen nun durch das Weiße Haus. Auch wenn die palästinensische Sache für Erdogan noch ideologisches Gewicht haben mag, scheint er bereit, die Realitäten vor Ort zu akzeptieren.