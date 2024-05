The Corbett Report: Was ist aus dem WEF geworden?

Von James Corbett

Was ist eigentlich aus dem Weltwirtschaftsforum geworden? Eben noch war es überall in den Medien, und jetzt ist es aus dem öffentlichen Diskurs fast verschwunden. Die Antwort ist natürlich, dass das WEF nirgendwo hin verschwunden ist und die Agenda des Great Reset immer noch in vollem Gange ist. Man hört allerdings nicht mehr von dieser Agenda, weil sich in den vergangenen Jahren etwas Wichtiges geändert hat… . .

Willkommen zurück, Freunde. Willkommen zurück bei The Corbett Report. Ich bin Ihr Gastgeber, James Corbett von CorbettReport.com, und Sie sind auf Fragen für Corbett eingestellt, diese regelmäßige Serie, bei der Sie normalerweise die Fragen einbringen und ich die Antworten bringe, aber eigentlich wird es dieses Mal nicht so funktionieren. Sie kennen das, wenn Sie auf eine Party gehen und…

Ein paar Leute unterhalten sich und jemand stellt jemandem eine Frage, und jemand hört die Frage und schreitet ein, um sie selbst zu beantworten. Nun, ich werde heute dieser Typ sein, denn die heutige Frage an Corbett ist nicht wirklich eine Frage an Corbett an sich. Es ist eher eine rhetorische Frage an den digitalen Äther, aber ich werde sie beantworten, weil ich denke, dass es eine faszinierende Frage mit einer noch faszinierenderen Antwort ist, die auf einige interessante Möglichkeiten hinweist. Wovon spreche ich?

Der Artikel wurde von dem als Tyler Durden bekannten Gestaltwesen bei ZeroHedge.com veröffentlicht, aber wir übernehmen ihn von der Activist Post, weil ActivistPost.com Ihre Liebe und Aufmerksamkeit verdient. Und sie haben dies schon vor ein paar Wochen veröffentlicht. Bargeldlose Gesellschaft, WEF, rühmt sich, dass 98% der Zentralbanken CBDCs einführen. Aber vielleicht geht diese Frage nicht in die Richtung, die Sie meinen. Die rhetorische Frage, mit der dieser Artikel beginnt, lautet wie folgt.

Was ist eigentlich aus dem WEF, dem Weltwirtschaftsforum, geworden? Eben noch war es überall in den Medien, und jetzt ist es aus dem öffentlichen Diskurs fast verschwunden. Nachdem die Pandemie-Agenda besiegt und der Plan, die öffentliche Angst auszunutzen, um eine immerwährende medizinische Autokratie zu schaffen, aufgedeckt wurde, sind Klaus Schwab und seine fröhliche Bande von Globalisten wieder in die Versenkung verschwunden.

Sicherlich werden wir sie eines Tages wiedersehen, aber bis dahin hat sich das WEF aus dem Rampenlicht in die dunklen Nischen der Echokammer von Davos zurückgezogen. Das ist also die Frage, die heute auf dem Tisch liegt. Was ist aus dem WEF geworden? Und ich denke, dass die Formulierung dieser Frage, die Tatsache, dass sie zumindest artikuliert wird, interessant ist.

Aber lassen Sie uns den Tisch decken und sicherstellen, dass wir alle auf derselben Seite stehen, denn wenn es Ihnen so geht wie mir, dann werden Sie sich an die berauschenden Tage zu Beginn der Betrugsdemie im Jahr 2020 zurückerinnern, als plötzlich, wie aus dem Nichts, Klaus Schwab und der Great Reset und das Weltwirtschaftsforum in aller Munde waren.

Wer ist Klaus Schwab? Was will er? Was geht auf dem Weltwirtschaftsforum vor sich? Und sollten wir uns vor der bösen, bösartigen Agenda fürchten? Hier ist Klaus Schwab. Ich weiß, dass ihr Klaus Schwab mögt. Ihr kennt Klaus Schwab vom Weltwirtschaftsforum, der direkt aus Hollywood 101 kommt, der böse Typ. Er scheint gegenwärtig die halbe Welt zu regieren. Die Beherrschung der Zukunft steht also ganz oben auf der To-Do-Liste des Weltwirtschaftsforums in diesem Jahr.

Das ist der erste Anhaltspunkt. Diese Menschen leben nicht dasselbe Leben wie Sie. Am Ende dieser Woche hoffen Sie, etwas Zeit für einen Ölwechsel zu finden oder vielleicht ein Schuppenshampoo bei Rite Aid zu kaufen. Auf dem Weltwirtschaftsforum planen sie, die Zukunft zu meistern. Das ist die Art von Menschen, die sie sind. Der Leiter des WEF, der echte Bond-Bösewicht und Gründer des WEF, Klaus Schwab, hat beschlossen, dass wir uns an eine totale Aushöhlung der Privatsphäre gewöhnen müssen. Ja, wie ich schon sagte,

Wenn Sie sich in den vergangenen Jahren im Bereich der unabhängigen Medien umgesehen haben, werden Sie dieses Phänomen mit Sicherheit bemerkt haben. Die Tatsache, dass 2020, 2021, vielleicht sogar 2022, das Weltwirtschaftsforum und Klaus Schwab Namen waren, die man beschwören konnte, indem man einfach das Weltwirtschaftsforum in eine Überschrift setzte.

in einem Artikel zu erwähnen, würde ihm plötzlich viel mehr Aufmerksamkeit verschaffen, als es sonst der Fall gewesen wäre. Und wie wir gerade gesehen haben, haben Sie es sicher auch selbst gesehen. Eine Vielzahl von

Ehemalige Mainstream-Persönlichkeiten, Moderatoren von Nachrichtensendungen der Mainstream-Fernsehsender und Hollywood-Produktionen usw., die jahrelang diese verrückten Verschwörungstheoretiker verhöhnt und verunglimpft hatten, die über solche Dinge wie den 11. September sprachen, sagten plötzlich: “Wow, es scheint eine Verschwörung zu geben, und es ist das Weltwirtschaftsforum, ich sag’s euch.

Es war also eine interessante Zeit und eine interessante Sache, die man miterleben konnte. Aber ebenso interessant ist, worauf dieser Artikel von Tyler Durden hinweist. Was ist denn mit den WF passiert? Sie waren überall, und plötzlich haben sie sich in die Ecke verkrochen und sind nicht mehr zu sehen. Nein, das ist nicht ganz das, was vorgefallen ist. Was vorgefallen ist, ist, dass sich der Fokus der Aufmerksamkeit verändert hat.

Und plötzlich, wenn man den Fokus der Aufmerksamkeit wendet, ist das Ding da drüben immer noch da. Es macht immer noch sein Ding. Es ist nur so, dass die Menschen ihm keine Aufmerksamkeit schenken. Es ist also so, als ob es nicht existieren würde. Wenn ein WEF in den Wald fällt und niemand ist da, um es zu hören, macht es dann ein Geräusch? Das ist vielleicht die zen-buddhistische Art, diese Frage zu formulieren. Und es ist eine wichtige Frage, denn das war etwas, wovor ich damals ausdrücklich gewarnt habe.

vor dem ich zu der Zeit, als es geschah, ausdrücklich gewarnt habe, weil ich dieses Phänomen als das erkannte, was es war. Als es geschah, als ich sah, wie die Leute vom Rübenlaster fielen und plötzlich die Verschwörungsrealität entdeckten und sich alle versammelten und sich auf das Weltwirtschaftsforum und Klaus Schwab und den Großen Reset als Fokus der Aufmerksamkeit und Energie konzentrierten, bemerkte ich, dass

dass dies geschah und dass dies eine potenzielle Gefahr darstellte. Denn, wie ich immer wieder betonte, fast jedes Mal, wenn ich in den vergangenen Jahren Klaus Schwab erwähnte, wurde er als Marktschreier bezeichnet, der die Leute ins Zelt des Weltwirtschaftsforums lockt. Aber was das Weltwirtschaftsforum ist, was es repräsentiert, ist nichts anderes als ein Rebranding-Versuch einer sehr alten Idee, die im Laufe der Jahre von vielen, vielen Lakaien der Neuen Weltordnung und Erdhörnchen vorgebracht wurde,

Nämlich die Neue Weltordnung. Das ist es, was der Great Reset ist. Es ist nur eine neue Art der Verpackung. Die vierte industrielle Revolution ist nichts anderes als Technokratie und Transhumanismus, aufgewärmt und in einem anderen Gericht serviert. Und als ob das einen Unterschied zu dem machen würde, was es ist. Aber das ist es nicht. Es ist nur ein Versuch der Umbenennung. Und…

Klaus Schwab war in den vergangenen Jahren bemerkenswert erfolgreich darin, die Aufmerksamkeit der Leute zu gewinnen und erfolgreich so zu tun, als ob er sich das alles ausgedacht hätte, obwohl er das natürlich nicht getan hat. Und ich denke, wir laufen Gefahr, die Tatsache aus den Augen zu verlieren, dass es hier mehr um Ideen und eine Ideologie geht als um diese spezielle Organisation, die im großen, weiten Rahmen der Dinge…

nicht wichtig ist. Sie ist nicht wichtig. Das Weltwirtschaftsforum ist nicht die Kontrollstruktur, die Machtstruktur für die Oligarchie. Wie ich schon sagte, habe ich darüber im Laufe der Jahre immer und immer wieder gesprochen, vielleicht am meisten in einer früheren Ausgabe von Fragen an Corbett, wo ich eine kreativ formulierte Frage eines Zuschauers namens Richard beantwortete, der über das Weltwirtschaftsforum und Bilderberg schrieb und darüber, wie diese Art von Organisationen angesprochen und besprochen und dann verworfen werden.

und die Leute nicht mehr über sie nachdenken. Ich habe diesen Punkt schon vor ein paar Jahren ganz konkret angesprochen.

Ich glaube, es gibt große, vereinheitlichende Erzählungen, die man über das Wesen oligarchischer Macht und darüber, wie Macht in der Gesellschaft funktioniert, konstruieren könnte, und wie Menschen beschließen, sich zusammenzuschließen, manchmal sogar über verschiedene Linien und Interessen hinweg, um ihre Macht zu erhalten. Und wir können uns Beispiele dafür ansehen, wie das funktioniert, die dokumentiert wurden und relativ unumstritten sind. Man kann sich anschauen, wie die Mafia funktioniert. Und ja, nicht jeder Mafioso ist unbedingt…

mit jedem anderen zusammen. Aber es gibt Zeiten, in denen sie sich zusammenschließen, um das System zu verteidigen. Und das ist ein Weg, wie wir die größere Theorie dessen, was hier passiert, in den Griff bekommen können. Das heißt aber nicht, dass sich alles auf die eine Sache reduziert, die wir finden können und die dann zu einem Trend wird, der zeitweise anhält, und dann springen die Leute auf den nächsten Zug auf.

Das Weltwirtschaftsforum ist also der Trend der Stunde. Das bedeutet nicht, dass es nicht in einer Weise von Bedeutung ist. Natürlich denke ich, dass Klaus Schwab und das Weltwirtschaftsforum und das, was sie repräsentieren, und die Arten von Ideen, die durch dieses Vehikel im Moment vorangetrieben werden, bedeutsam sind, aber es sind eher die Ideen, die vorangetrieben werden, die bedeutsam sind, mehr als die Beziehung zum Weltwirtschaftsforum, das, wie ich in den vergangenen Jahren mehrfach betont habe, versucht, im Wesentlichen einen neuen Namen zu geben

Eine sehr, sehr alte Idee. Die Neue Weltordnung ist nicht wirklich eine neue Idee. Und alle Aspekte dieser Idee werden jetzt einfach umbenannt und durch das WEF in diese Great Reset Agenda umgewandelt. Und jedes Mal, wenn die Menschen über den Great Reset sprechen und sich auf Klaus Schwab und Davos und das Weltwirtschaftsforum konzentrieren, geben sie dieser Organisation die Energie, die sie benötigen, um genau das zu erreichen. Sie möchten die Aufmerksamkeit in all dem. Klaus Schwab will der neue…

Kissinger oder wer auch immer werden, richtig? Die Person, die so viel Gewicht und Bedeutung hat, weil jetzt jeder über das Weltwirtschaftsforum und den Great Reset spricht. Hey, als Rebranding-Maßnahme war es unglaublich erfolgreich, nicht wahr? Aber die zugrundeliegende Ideologie ist nicht exklusiv für das Weltwirtschaftsforum. Es geht im Grunde nicht um das Weltwirtschaftsforum. Es geht um eine Ideologie, die bei vielen verschiedenen Gruppen und vielen verschiedenen Akteuren in diesem

System der Neuen Weltordnung, das aufgebaut wird. Gegenwärtig wird das Ganze als Great Reset bezeichnet, aber wir müssen die zugrundeliegenden Ideen von dem aktuellen Vehikel unterscheiden. Denn die wirkliche Gefahr besteht darin, dass wir alles an das aktuelle Vehikel binden

das diese Ideologie transportiert. Und dann, wenn der Zeitpunkt günstig ist, werden die Mächte, die es nicht sein sollten, dieses Vehikel versenken. Oh, na ja, Weltwirtschaftsforum, wen kümmert’s? Wie auch immer. Und sie werden in ein anderes Fahrzeug umsteigen und es weiter nach unten tragen. Genau so, wie man es sagen könnte, wie es zum Beispiel mit den Bilderbergern geschehen ist.

Ich erinnere mich, als ich anfing, mich mit dieser Sache zu beschäftigen, drehte sich alles um Bilderberg und das Bilderberg-Treffen und den Versuch, zu Bilderberg zu gelangen und worüber reden die Bilderberger? Und ich sage nicht, dass das nicht wichtig war, aber ich sage, na ja, wer redet überhaupt noch über Bilderberg? Wie ich schon sagte, gibt es wahrscheinlich neue Leute, die erst in den letzten paar Jahren dazugekommen sind und sich nicht einmal an Bilderberg erinnern. Wer, wer?

Bilderberg? Ich habe schon von ihnen gehört. Ich weiß aber nicht wirklich, worum es da geht. Ich weiß nur, dass es sich um das Weltwirtschaftsforum handelt, weil sie gerade in ein neues Vehikel umgestiegen sind und den Fußball weiter ins Feld führen. Das ist die potenzielle Gefahr.

Ich hoffe, Sie verstehen, worauf ich hinaus will. Nein, die Agenda hat nicht mit dem Weltwirtschaftsforum begonnen und sie wird auch nicht mit dem Weltwirtschaftsforum enden. Das Weltwirtschaftsforum macht immer noch sein Weltwirtschaftsforum-Ding drüben in seiner Weltwirtschaftsforum-Ecke in Davos, aber weil wir ihm keine Aufmerksamkeit schenken, ist es so, als ob es nicht existieren würde.

Im Laufe der Jahre haben dieselben Webmaster und Artikelschreiber, die sich gedacht haben: “Hey, wenn ich einfach das Weltwirtschaftsforum und einen tangentialen Link zu Davos in diesen Artikel einfüge, wird er viel mehr Aufrufe bekommen”, gemerkt, dass die Leute davon die Nase voll hatten. Sie gingen zum nächsten Thema über. Sie klicken nicht mehr so oft auf Davos, also schreiben sie auch nicht mehr so viel darüber. Es existiert also nicht mehr, Leute. Es ist eine lustige, fast, wir können über Kinder lachen, oder…

Kleinkinder, weil sie die Objektpermanenz nicht verstehen. Wenn man den Ball aus ihrem Blickfeld entfernt, vergessen sie, dass er existiert, und wenn man ihn zurückbringt, ist das wie ein Zaubertrick. Wow, der Ball ist wieder da. Es ist genau das Gleiche, nur in der verwirrten Version. Das Weltwirtschaftsforum, Leute! Oh, lasst ihn uns für eine Weile hierher legen und ihr könnt ihn bei Bedarf herausholen.

Wie ich schon sagte, ist es wichtig, sich nicht auf Klaus Schwab zu fixieren und sich auf ihn zu konzentrieren, als ob er eine Art allmächtige Person wäre, denn das ist er eindeutig nicht, und er diktiert nicht, was in der Welt geschieht. Er hat wirklich keine andere Macht als die, die ihm von anderen Menschen gegeben wird, die ihre Zeit, ihre Aufmerksamkeit, ihre Energie und ihr Geld zur Verfügung stellen.

Das Weltwirtschaftsforum und das Weltwirtschaftsforum werden als zentraler Akteur in dieser globalen Verschwörung dargestellt. Aber es ist kein zentraler Akteur. Es ist nicht wichtig. Und es wird nach Bedarf aus dem Spiel genommen, um von der eigentlichen Agenda abzulenken, um die es eigentlich geht. Nun, es gibt einen noch tieferen…

Es gibt hier einen noch tieferen philosophischen Punkt, der extrem wichtig ist, nicht weil er uns erlaubt, uns auf das zu konzentrieren, was in der Welt falsch läuft, und auf die Art und Weise, wie wir, oh wir Armen, zu Opfern gemacht werden, sondern weil er ein potenzielles Werkzeug in unserem Werkzeuggürtel darstellt, mit dem wir uns neu positionieren und die Welt zu einem besseren Ort machen können.

Lassen Sie uns also einen Moment darüber nachdenken, denn wie zuvor besprochen, wenn alle über das Weltwirtschaftsforum nachdenken, darüber reden und schreiben, ist es plötzlich eine große Sache. Es ist an und für sich eine Neuigkeit. Aber sobald die Leute genug davon haben und sich anderen Dingen zuwenden, existiert das Weltwirtschaftsforum plötzlich nicht mehr. Was ist eigentlich aus dieser Sache geworden? Verstehen Sie, was hier passiert?

Die Nachrichten, die Nachrichten über das, was passiert, die neueste Erklärung von Klaus Schwab oder das, was in Davos passiert, ist keine objektive Sache, die in den Sternen steht. Sie sind konstruiert. Es ist eine Erzählung. Ich hoffe, dass dies bei denjenigen, die meine jüngste Präsentation über die Rettung der Welt gesehen haben, auf Resonanz stößt, denn ich denke, dass dies direkt auf den grundlegenden Punkt zurückgeht, dass es sich um eine Erzählung handelt. Und wenn die Idee von Nachrichten als Erzählung

Scheint zu… scheint zu klingeln. Habe ich da nicht etwas gehört? Oh, richtig! Die Nachrichten sind ein soziales Konstrukt. Sie werden benutzt, um dich zu programmieren. Eine der Fallen, die in unsere Sprache eingepflanzt wurde, ist der Begriff “Nachrichten”. Als ob es eine Reihe von Ereignissen gäbe, auf die wir uns alle einigen können, nämlich die Nachrichten, die heute stattgefunden haben und über die alle reden müssen.

Denken Sie darüber nach, was das impliziert. Wer darf entscheiden, was die Nachrichten sind? Und warum bestehen wir darauf, dass jeder, den wir alle, die wir als Nachrichten betrachten, über dieselben Ereignisse sprechen müssen. Ich spreche das an, weil mir auffällt, dass die Leute bei allen wichtigen Ereignissen, die in den Nachrichten vorkommen, immer meinen Kommentar, meine Meinung dazu hören wollen, und das ist verständlich. Ich verstehe, warum das so ist, aber ich glaube, dieses Phänomen hat etwas Heimtückisches.

Denn in den alternativen Medien denken oder glauben die Leute gerne, dass die MSM-Propagandamedien die Nachrichten auf diese Weise berichten werden. Nun, wir werden zeigen, wie sie lügen oder wo sie falsch liegen oder wo die Agenda verschwunden ist. Aber es ist immer noch die Tatsache, dass die MSM, die Redakteure von MSMBS, die Tagesordnung festlegen, über die alle reden, indem sie die Nachrichten präsentieren. Und manchmal gibt es spektakuläre Ereignisse, bei denen man nicht umhin kann, darüber zu sprechen.



Für mich sind das Ereignisse wie der 11. September, die die Wahrnehmung der Welt durch die Menschen eindeutig verändert und eine Reihe von Themen auf die Tagesordnung gesetzt haben. Natürlich hat es nicht grundlegend… Ich meine, die Welt war auf einem bestimmten Weg und all das, aber es war sicherlich der Katalysator für viele verschiedene Dinge.

Aber ich glaube, die Menschen sind so sehr im täglichen Nachrichtenfluss gefangen, der wiederum in einem Büro von einem Redakteur einer MSM-Publikation für den Konsum ausgewählt wird. Die Menschen sind so sehr damit beschäftigt, dass sie das größere Bild dessen, was passiert, übersehen.

Das ist richtig. Ich habe mich mit diesem Thema schon einmal ausführlich beschäftigt. Und noch einmal: Wenn Ihnen das alles sehr bekannt vorkommt, dann deshalb, weil ich wirklich, wirklich glaube, dass Erzählungen unglaublich wichtig für unser Verständnis der Welt sind, für die Art und Weise, wie wir die Welt wahrnehmen. Und dann bringen unsere Wahrnehmungen verschiedene Dinge in die Realität und manifestieren sie, weil unsere Aufmerksamkeit, unser Fokus woanders hingelenkt wird. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, und ich werde ihn

immer und immer wieder betonen werde, denn er ist ein so grundlegender Bestandteil der Art und Weise, wie die Realität konstruiert ist, dass wir ihn verstehen müssen. Nicht nur, weil es eine Auswirkung darauf haben kann, ob wir dem Weltwirtschaftsforum Aufmerksamkeit schenken oder nicht, sondern auch, weil wir dieses Instrument für uns selbst nutzen können, sobald wir die Macht der Erzählung verstehen. So,

Vielleicht kann man das Ganze für diejenigen, die es satt haben, immer nur von Erzählungen zu hören, etwas umformulieren: Es geht um Aufmerksamkeit. Das Wichtigste, was wir haben, ist unsere Aufmerksamkeit, das, worauf wir uns konzentrieren, besonders wenn…

Meistens sind wir uns nicht bewusst, dass wir eine Wahl haben, dass wir uns dafür entscheiden, uns auf dieses oder jenes Thema zu konzentrieren. Und das ist es auch, keine Frage, es ist eine Wahl. Und wenn wir uns dafür entscheiden, uns auf das Weltwirtschaftsforum und den Großen Reset zu konzentrieren, dann sind sie plötzlich omnipräsent und lenken alles. Und wenn wir uns entscheiden, uns nicht auf das Weltwirtschaftsforum zu konzentrieren, was ist dann mit ihnen passiert? Wo sind sie hin? Wie können wir also dieses Prinzip

zu unserem eigenen Vorteil nutzen? Wie können wir unsere Aufmerksamkeit so lenken, dass wir etwas schaffen, das wir in der Welt tatsächlich wollen, anstatt uns einfach auf die Dinge zu konzentrieren, die wir in der Welt nicht wollen? Wie Sie vielleicht wissen oder auch nicht, denn ich habe bereits mehrmals darüber gesprochen, war dies ausdrücklich das grundlegende Prinzip, das ich bei der Entwicklung von Solutions Watch zugrunde gelegt habe, das, wie Sie vielleicht wissen oder auch nicht, eine

eine Weiterentwicklung der Propaganda-Watch, die ich viele Jahre lang gemacht habe, bei der ich mir jede Woche dieses Stück Propaganda anschaute. Nehmen wir dieses Stück Propaganda auseinander. Finden wir heraus, wie dieses Stück Propaganda funktioniert. Schauen wir unter die Haube dieser Propaganda, damit wir sie untersuchen können, damit wir verstehen, wie die Lügen funktionieren, welche Wirkung sie auf die Menschen haben, und damit wir uns hoffentlich dagegen wappnen können. Das ist ein nobles Unterfangen. Aber nachdem wir das mehrere Jahre lang getan haben,

Ich verstehe, dass dies Propaganda ist und wie sie funktioniert, und so habe ich meine Aufmerksamkeit gezielt und bewusst davon abgewendet, mir Propaganda immer und immer wieder anzusehen und mich einfach auf Propaganda zu konzentrieren.

Und siehe da, mehr als drei Jahre später hat Solutions Watch zahlreiche Ergänzungen zu vielen, vielen, vielen verschiedenen Facetten von Dingen, die wir machen können, Wege, wie wir unsere Zeit, Energie und Aufmerksamkeit lenken können, von denen ich annehme, dass sie produktiver und letztlich hilfreicher sind als die bloße Konzentration auf die Propaganda oder die Konzentration auf das Weltwirtschaftsforum usw.,

Ich denke also, dass man aus dieser scheinbar unschuldigen rhetorischen Frage von Tyler Durden eine echte Lehre ziehen kann. Was ist aus dem WEF geworden?

Nun, in gewissem Sinne nichts. Sie sind immer noch da. Sie machen immer noch ihr Ding. Aber wir schenken ihnen keine Aufmerksamkeit. Und vielleicht ist das auch gut so. Aber nur, wenn wir unsere Aufmerksamkeit bewusst auf das lenken können, worauf wir uns konzentrieren wollen. Was sind die Nachrichten? Etwa die Nachrichten über den jüngsten Protest auf dem Kempow-Platz zum Gedenken an den dritten Jahrestag des Hormsburger Massakers? Oder…

Ist es etwas, das für Ihr Leben relevant ist und was sogar in Ihrer Gemeinde passiert? Hey, jemand hat einen neuen Gemeinschaftsgarten angelegt. Vielleicht ist das für Ihr Leben relevanter als das, was heute am anderen Ende der Welt vorgefallen ist. Wie auch immer, ich glaube, dass es unglaublich wichtig ist, dass wir uns dessen weiterhin bewusst sind. Es geht um Erzählungen und darum, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, wohin wir unsere Zeit, unsere Energie und unsere Ressourcen lenken.

