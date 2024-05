Russland will die ukrainischen Verteidigungsanlagen überrennen – warum gibt es keine Friedensverhandlungen?

Von Tyler Durden

Verfasst von Brandon Smith über Alt-Market.us,

Es gibt zwei klassische Propagandanarrative, die von Regierungen verwendet werden, wenn es darum geht, die Öffentlichkeit für eine Kriegskampagne zu gewinnen, die nichts zur Förderung ihrer nationalen Interessen beiträgt:

Erstens gibt es die Lüge des „Engagements“ , die besagt, dass man, wenn man einmal in einen Krieg eingetreten ist, exponentiell engagiert bleiben muss, selbst wenn sich dieser Krieg als sinnlos erweist. Jedes Mal, wenn sich die Öffentlichkeit von diesem Krieg zurückzieht, um zu überdenken, welchem Zweck er dient, wird sie verspottet, weil sie möglicherweise „Leben riskiert“ und den Weg für eine Niederlage bereitet. Mit anderen Worten: Man muss den Einsatz blindlings unterstützen. Eine rationale Betrachtung des Konflikts ist nicht erlaubt, denn wer will schon für die Niederlage eines Krieges verantwortlich gemacht werden?

Zweitens gibt es die „Domino-Effekt"-Lüge, die besagt, dass, wenn man einem bestimmten „Feind" erlaubt, in einem Konflikt zu gewinnen, er automatisch ermutigt wird, in andere Länder einzumarschieren, bis ihm der gesamte Planet gehört. Es ist dieselbe Behauptung, mit der die amerikanische Bevölkerung dazu gebracht werden sollte, den Krieg in Vietnam zu unterstützen, und sie erweist sich selten als wahr. Tatsächlich sind Nationen, die sich an regionalen Kriegen beteiligen, in der Regel durch die Kämpfe so geschwächt, dass sie nicht die Mittel haben, in ein anderes Land weiterzuziehen, selbst wenn sie es wollten.

In den USA hörten wir im Vorfeld der jüngsten Kongressabstimmung über weitere Milliarden an finanzieller und logistischer Hilfe für die Ukraine diese beiden Narrative. Neocons und Demokraten arbeiteten zusammen, um den Gesetzentwurf durchzusetzen, während ein Teil der echten Konservativen dagegen kämpfte. Diese Konservativen wurden von den Medien unerbittlich angegriffen, weil sie „den Russen helfen“, aber die Realität, über die niemand im Mainstream reden will, ist, dass die Ukraine den Krieg bereits verloren hat.

Kein noch so großer Betrag an zusätzlichen Mitteln oder Waffenlieferungen wird ihnen helfen, und das hat nichts damit zu tun, dass die Konservativen die Berechtigung von Kriegsausgaben in Frage stellen. Jeder, der ein grundlegendes Verständnis von Militärstrategie hat, weiß, dass der Schlüssel zum Sieg IMMER zuerst die Arbeitskräfte und dann die Logistik sind. Nicht überlegene Technologie oder Rüstung, nicht überlegenes Geld und schon gar nicht populäre Unterstützung durch ausländische Interessen.

Dies gilt insbesondere in einem Zermürbungskrieg, und Zermürbung ist in der Tat die Methode, mit der Russland die ukrainischen Streitkräfte systematisch zermürbt. Die westlichen Medien weigern sich jedoch, darüber zu sprechen, was wirklich passiert, und haben stattdessen als Hype-Maschine für die Ukraine fungiert.

Im September 2022 stellte ich fest, dass der russische Rückzug in den Donbass nicht der „Rückzug“ war, als den ihn die westlichen Medien darstellten. Viele Redner des Establishments behaupteten, dass dies der Anfang vom Ende für Wladimir Putin sei und dass die ukrainischen Streitkräfte in naher Zukunft die Krim einnehmen würden.

Ich argumentierte, dass Russland wahrscheinlich versuchte, seine Position zu festigen, während westliche Artillerie und Panzer in die Ukraine eindrangen. Ich vermutete auch, dass Russland Kämpfe in den Großstädten vermeiden wollte, während Zehntausende erfahrener Söldner aus den USA und Europa an die Front eilten. Ich sagte voraus, dass der russische Rückzug der Vorbereitung von gezielten Angriffen auf die Ressourcen und die Netzinfrastruktur der Westukraine diente.

Da das ukrainische Stromnetz schwer beschädigt ist, würde ein großer Teil der Bevölkerung die Städte verlassen und nach Europa fliehen, bis der Krieg zu Ende ist. Putin hat aus gutem Grund größere Kämpfe in den Ballungszentren vermieden. Die Vertreibung der Zivilbevölkerung aus den Großstädten würde es Russland erleichtern, die Ukraine in einer zweiten Offensive anzugreifen, ohne große Kollateralschäden in Form von zivilen Opfern zu riskieren. Genau das ist geschehen.

Fast 7 Millionen Ukrainer haben das Land in den letzten 2 Jahren verlassen, weitere 6 Millionen wurden vertrieben (meist aus größeren Städten). Gegenwärtig versucht Russland, die Zivilbevölkerung aus Charkiw, der zweitgrößten Stadt der Ukraine, zu vertreiben, und angesichts seiner Dynamik und der Zerstörung der Wasser- und Energieressourcen werden die Russen wahrscheinlich erfolgreich sein. Wenn die Zivilbevölkerung aus dem Weg geräumt ist, kann ein aggressiverer Angriff eingeleitet werden.

Russland setzt eine „Artillerieblase“ ein, um die Bodentruppen beim Vormarsch zu schützen. Das bedeutet, dass die Truppen nur so weit angreifen, wie die Artillerie sie erreichen kann. Die Artillerie ist für eine groß angelegte Offensive unerlässlich. Zufälligerweise hat Russland in den letzten Monaten seine Importe von Sprengstoffen, die üblicherweise für Artillerie verwendet werden, verdoppelt. Berichten zufolge produziert Russland jetzt die dreifache Menge an Artillerie, die die NATO der Ukraine zur Verfügung stellt.

Mainstream-Analysten behaupten, der Vorstoß in Richtung Charkiw könnte eine Finte sein, die es Russland ermöglicht, seine Pufferzone zu vergrößern. Sie behaupten weiterhin, Russland verfüge nicht über die für eine Großoffensive erforderlichen Kräfte. Ich würde sagen, das hängt davon ab, wie schwach die Verteidigungslinien der Ukraine tatsächlich sind. Russland hat immer wieder groß angelegte Zangenbewegungen eingesetzt, um Verteidigungsstellungen einzukesseln und zu zerstören.

Allein in den letzten zwei Wochen hat Russland beträchtlich an Boden gewonnen. Russische Truppen haben kürzlich bestätigte Vorstöße nordwestlich von Svatove (Gebiet Luhansk), in der Nähe von Avdiivka (Gebiet Donezk), in Robotyne (Gebiet Saporischschja) und am Ostufer (links) des Gebiets Cherson unternommen, wie die US-amerikanische Denkfabrik Institute for the Study of War am 6. Mai berichtete. Der Grund dafür ist relativ einfach: Der Ukraine fehlt es an Personal, um eine wirksame Verteidigung in der Tiefe aufzubauen. Alle Berichte, die von der Front kommen, stützen diese Theorie.

Das heißt, die Verteidigungslinien der Ukraine sind eine Fassade ohne sekundäre Stellungen oder Schützengräben, die einen russischen Durchbruch aufhalten könnten. Wenn die Russen erst einmal die Hauptlinie durchschnitten haben, steht ihnen nicht mehr viel im Wege, um große Teile des Geländes zu erobern. Einige Analysten haben diese Entwicklung auf einen Mangel an ukrainischer Voraussicht oder strategischer Vorbereitung zurückgeführt, aber ich würde behaupten, dass die Ukrainer einfach nicht genug Leute haben, um mehr als eine einzige Frontlinie zu verteidigen.

Meine Position wird durch zahlreiche Berichte über den verzweifelten Kampf der Regierung mit der Wehrpflicht untermauert. In den letzten sechs Monaten lag das Durchschnittsalter der ukrainischen Rekruten bei 43 Jahren. Das bedeutet, dass die Rekrutierung von Jugendlichen nachlässt, entweder weil jüngere Leute nicht kämpfen wollen und sich der Einberufung durch Verlassen des Landes entziehen oder weil zu viele gestorben sind.

Das Einberufungsproblem wird von den westlichen Medien seit vielen Monaten verschwiegen, aber selbst die Nachrichtenplattformen der Konzerne geben allmählich zu, dass es einen gravierenden Mangel an neuen Rekruten gibt. Die Kämpfer an der Front beklagen seit Monaten, dass sie aus den Schützengräben abgezogen werden und sich erholen müssen.

Ein weiteres schlechtes Zeichen ist die Tatsache, dass die Ukraine Soldaten der Special Forces für den Grabenkampf einsetzt. Diese Einheiten sind speziell für einen asymmetrischen Angriffskrieg ausgebildet und nicht dafür, in Schlammlöchern zu sitzen und darauf zu warten, dass Artillerieeinschläge auf ihre festen und ungeschützten Stellungen niederprasseln. Es scheint reine Dummheit zu sein, aber es macht Sinn, wenn der Ukraine tatsächlich die Leute ausgehen, um ihre einzige Verteidigungslinie zu halten.

Die Vertuschung der massiven Verluste habe ich bereits in früheren Artikeln über den Krieg erwähnt, und ich denke, es lohnt sich, dies zu wiederholen: Westliche Kriegshetzer behaupten weiterhin, dass es „billiger“ sei, ukrainische Soldaten im Kampf gegen Russland einzusetzen, als einen größeren Krieg mit amerikanischen und europäischen Leben zu führen.

Die Soziopathie hinter dieser Argumentation ist beunruhigend. Der Mangel an Arbeitskräften in der Ukraine lässt sich nicht beheben. Er ist ein Produkt des endlosen Todes, der mit unseren Steuergeldern bezahlt wird. Die NATO hat die Kämpfe mit Geld und Waffen verlängert, aber nicht, um zu gewinnen, sondern nur, um noch mehr Menschen in einem blutigen Konflikt zu opfern, den die Ukraine zwangsläufig verlieren wird.

Ihre Argumentation geht auch davon aus, dass Amerikaner und Europäer sich blindlings in den Militärdienst in einem Krieg gegen Russland stürzen werden. Ich weiß nicht, wie es bei den Europäern aussieht, aber ich weiß mit Sicherheit, dass die meisten Amerikaner nicht mitmachen und eine Einberufung ablehnen werden. Die Mehrheit der US-amerikanischen Öffentlichkeit will der Ukraine nicht einmal weitere Hilfe zukommen lassen; sie werden sicherlich nicht für die Ukraine sterben. Die Arroganz der Kriegshetzer ist unfassbar.

Die Quintessenz ist folgende: Die Ukraine steht kurz davor, überrannt zu werden. Die Ukraine hat nicht das Personal, um eine wirksame Gegenoffensive zu starten. Sie verfügt nicht über das Personal, um eine Verteidigung in der Tiefe aufzubauen. Und sie setzen ihre erfahrensten Soldaten als Kanonenfutter in den Schützengräben ein.

Diese Dynamik macht es erforderlich, dass diplomatische Lösungen ins Auge gefasst werden, aber darüber scheint niemand zu sprechen. Und warum?

Wie ich in meinem Artikel „Der Dritte Weltkrieg ist jetzt unvermeidlich – warum er nicht vermieden werden kann“ theoretisiert habe, könnte der zugrunde liegende Plan sehr wohl darin bestehen, die Amerikaner und Europäer zu zwingen, einen sich ausweitenden Krieg mit Russland zu akzeptieren. Die westliche Öffentlichkeit wurde mit Lügen über die Fähigkeit der Ukraine zum Sieg bombardiert; wenn sie verliert, werden die Menschen schockiert und wütend sein.

Vielleicht hoffen die Eliten, dass die Bevölkerung über die Niederlage so wütend sein wird, dass sie sich für eine größere Kriegsanstrengung der NATO zusammenschließen wird? Die französische Regierung hat bereits erklärt, dass sie bereit ist, Truppen in die Ukraine zu entsenden, um eine direkte Konfrontation mit Russland zu verhindern, und auch Litauen und Polen haben erklärt, dass sie diese Möglichkeit nicht ausschließen.

Jetzt ist es an der Zeit für Friedensverhandlungen, BEVOR die Ukraine überrannt wird. Wird dies geschehen? Wahrscheinlich nicht. Aber wenn die Diplomatie völlig vom Tisch ist, können wir nur zu dem Schluss kommen, dass ein größerer Krieg gewünscht wird. Und wenn ein größerer Krieg gewünscht wird, müssen wir auch zu dem Schluss kommen, dass unsere Führung etwas Wesentliches zu gewinnen hat, indem sie die Welt in Gefahr bringt.

Man kann auf der Seite der Ukraine sein, man kann auf der Seite Russlands sein, man kann sich für keine der beiden Seiten interessieren, aber es ist nicht zu leugnen, dass dieser Krieg von speziellen Interessen angeheizt wird, und wir müssen uns fragen, warum?