“Machen Sie Ihren Job. Wir flehen Sie an”: FDA-Beamte wussten Anfang 2021 von COVID-Impfstoff-Verletzungen, ergriffen aber keine Maßnahmen

Von Michael Nevradakis, Ph.D.

Die FDA-Beamten Dr. Janet Woodcock und Peter Marks, M.D., Ph.D., Direktor des FDA-Zentrums für Biologika-Evaluierung und -Forschung, wussten Anfang 2021 von den COVID-19-Impfstoffverletzungen, förderten sie aber weiterhin als “sicher und wirksam”, wie aus Dokumenten hervorgeht, die Children’s Health Defense erhalten hat.

Die Beamten der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA), Dr. Janet Woodcock, stellvertretende Hauptkommissarin für Lebensmittel und Arzneimittel, und Peter Marks, M.D., Ph.D., Direktor des FDA-Zentrums für Biologika-Evaluierung und -Forschung, wussten laut Dokumenten, die Children’s Health Defense (CHD) erhalten hat, Anfang 2021 von COVID-19-Impfstoffverletzungen.

Aus denselben Dokumenten geht hervor, dass Dr. Anthony Fauci bereits wenige Tage nach der Markteinführung von COVID-19-Impfstoffen im Dezember 2020 wusste, dass diese schwere Verletzungen verursachen.

Die neuesten Dokumente zeigen, dass geimpfte Personen Woodcock und Marks in den Jahren 2021 und 2022 mehrmals per E-Mail um Hilfe für ihre Verletzungen baten – obwohl sie behaupteten, die Impfstoffe seien “sicher und wirksam”.

Die 300 Seiten umfassenden Dokumente, die am 21. April veröffentlicht wurden, enthalten die Korrespondenz zwischen den National Institutes of Health (NIH) und Personen, die sich an die Behörde gewandt hatten, weil sie sich nach der Verabreichung eines COVID-19-Impfstoffs verletzt hatten.

CHD hatte die Dokumente im November 2022 über einen Antrag auf Informationsfreiheit (Freedom of Information Act – FOIA) angefordert. Am 12. April 2023 verklagte CHD die NIH, um die Unterlagen zu erhalten, nachdem die NIH nicht auf die FOIA-Anfrage reagiert hatten.

In einem Vergleich vom Oktober 2023 erklärten sich die NIH bereit, bis zu 7.500 Seiten an Dokumenten mit einer Rate von 300 Seiten pro Monat vorzulegen.

Dokumente widersprechen den öffentlichen Erklärungen der FDA-Beamten

Von Januar 2021 bis Februar 2022 war Woodcock die amtierende Kommissarin der FDA. Zuvor leitete sie als Direktorin des FDA-Zentrums für Arzneimittelbewertung und -forschung die therapeutische Entwicklung von COVID-19. Marks leitet seit 2016 das Center for Biologics Evaluation and Research.

Die Dokumente widersprechen Aussagen und öffentlichen Erklärungen, die Woodcock und Marks 2021 – und in jüngerer Zeit – über die Sicherheit der COVID-19-Impfstoffe abgegeben haben.

Dr. Joel Wallskog, ein orthopädischer Chirurg aus Wisconsin, der seine ärztliche Tätigkeit aufgab, nachdem er durch den COVID-19-Impfstoff von Moderna verletzt worden war, sagte gegenüber The Defender, dass Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens “sich eindeutig privat dieser unerwünschten Ereignisse bewusst waren, aber weiterhin öffentlich das Narrativ ‘sicher und wirksam’ kommunizierten.”

Dr. Danice Hertz, eine pensionierte Gastroenterologin aus Kalifornien, die durch den COVID-19-Impfstoff von Pfizer-BioNTech geschädigt wurde, kommunizierte häufig per E-Mail mit Beamten, darunter auch Marks. Sie sagte gegenüber The Defender, dass die Dokumente ihre eigenen Erfahrungen widerspiegeln.

Hertz sagte, sie habe 160 Seiten an E-Mails mit Marks und anderen Beamten gesammelt. Die erste E-Mail schickte sie im Dezember 2020, als sie zum ersten Mal versuchte, FDA-Beamte über ihre Verletzungen zu informieren. Sie sagte dem Defender:

“Die ganze Zeit über habe ich gewusst, dass sie sich unseres Schmerzes und Leidens sehr wohl bewusst waren, sich aber entschieden, uns zu ignorieren. Die Lektüre dieser Dokumente macht deutlich, dass sehr schwere und ähnliche neurologische Schäden auftraten, doch diese Personen fuhren fort, für diese Impfstoffe zu werben, ohne die Öffentlichkeit über deren Gefahren zu informieren.”

Hertz sagte, dass die FDA-Beamten durch das Ignorieren der zahlreichen Beschwerden es den Impfgeschädigten erschwerten, anerkannt zu werden und eine Behandlung ihrer Verletzungen zu erhalten.

Warum werden unsere Berichte ignoriert?

In einem Gespräch mit der New York Times am 3. Mai sagte Woodcock, sie glaube, dass einige der Impfgeschädigten tatsächlich “ernste” und “lebensverändernde” Verletzungen erlitten hätten, die über die von den Bundesbehörden offiziell anerkannten hinausgingen.

“Ich bin von mir selbst enttäuscht”, sagte sie der Times. “Ich habe viele Dinge getan, bei denen ich mich sehr gut fühle, aber dies ist eines der wenigen Dinge, bei denen ich das Gefühl habe, dass ich es einfach nicht geschafft habe.”

Bei einer Anhörung vor dem Kongress im Februar spielte Marks das Auftreten und die Häufigkeit unerwünschter Ereignisse im Zusammenhang mit den COVID-19-Impfstoffen herunter.

Laut Marks umfassen diese unerwünschten Ereignisse “einige anfängliche Beschwerden … im Arm” und “Müdigkeit”. Er sagte: “Es gibt selten schwerwiegendere Nebenwirkungen” und merkte an, dass die FDA “Myokarditis und seltene allergische Reaktionen identifiziert hat”, aber “durch die Einführung von Strategien zur Risikominderung ist beides zurückgegangen”.

Während der Anhörung räumte Marks jedoch ein, dass an allen Ecken und Enden gespart wurde.

“Um die Impfstoffe zu den Bedürftigen zu bringen, während Tausende von Menschen starben, haben wir es tatsächlich zugelassen, dass die Sicherheit mit einer durchschnittlichen Nachbeobachtungszeit von nur zwei Monaten statt der üblichen sechs bis 12 Monate genehmigt wurde. Aber wir waren zuversichtlich, dass dadurch unerwünschte Ereignisse erfasst werden würden”.

FDA und CDC forcierten Auffrischungsimpfungen trotz Kenntnis der Verletzungen

E-Mails, die Marks und Woodcock bereits im Februar 2021 von Menschen erhielten, die durch die Impfstoffe geschädigt worden waren, zeigen, dass sie von den unerwünschten Ereignissen wussten – auch wenn Woodcock in diesem Jahr die Impfstoffe öffentlich verteidigte.

Im September 2021 unterzeichneten Woodcock und Dr. Rochelle Walensky, die oberste Beamtin der Centers for Disease Control and Prevention, eine gemeinsame Erklärung, in der sie feststellten, dass der Schutz durch den COVID-19-Impfstoff nachlasse und Auffrischungsimpfungen erforderlich seien, um den Impfschutz zu maximieren und seine Haltbarkeit zu verlängern.

Im selben Monat änderte die FDA die Notfallzulassung (EUA) für den Impfstoff COVID-19 von Pfizer-BioNTech, um eine einmalige Auffrischungsimpfung für Menschen ab 65 Jahren und alle Erwachsenen mit “hohem Krankheitsrisiko” zu ermöglichen.

Die FDA erteilte die EUA, obwohl Pfizer seine Auffrischungsimpfung nicht in Risikogruppen getestet hat. Pfizer führte lediglich eine Phase-1-Studie mit 12 Personen im Alter von 65 Jahren und älter durch.

“Nach Prüfung der Gesamtheit der verfügbaren wissenschaftlichen Beweise und der Überlegungen unseres beratenden Ausschusses unabhängiger, externer Experten hat die FDA die EUA für den COVID-19-Impfstoff von Pfizer-BioNTech geändert, um eine Auffrischungsdosis in bestimmten Bevölkerungsgruppen zuzulassen”, sagte Woodcock damals in einer Erklärung.

Und Marks sagte in einer Erklärung: “Die FDA hat den Beitrag des Ausschusses berücksichtigt und ihre eigene gründliche Prüfung der eingereichten Daten durchgeführt, um zu der heutigen Entscheidung zu gelangen.”

In einem E-Mail-Austausch vom 21. Februar 2021 (Seiten 133-134) informierte eine Person, die durch einen COVID-19-Impfstoff verletzt wurde, Marks über ihre schwere unerwünschte Reaktion nach der Impfung.

“Ich bin ein [redigiert], der 30 Minuten nach Erhalt der ersten Dosis des Pfizer Covid-Impfstoffs eine schreckliche Reaktion erlitten hat”, heißt es in der E-Mail. “Ich bin immer noch sehr symptomatisch [redigiert] mit schweren Parästhesien, Engegefühl in der Brust, Zittern, Schwindel und Kopfschmerzen.”

In der E-Mail, die ursprünglich an Dr. Alkis Togias, Abteilungsleiter für Allergie, Asthma und Atemwegsbiologie am National Institute of Allergy and Infectious Diseases, geschickt wurde, hieß es weiter:

“Ich wurde daraufhin von fünf anderen Frauen kontaktiert, die ganz ähnliche neurologische Reaktionen wie ich hatten und alle Wochen nach der Impfung sehr krank sind. Sie hatten ähnliche Schwierigkeiten, eine angemessene medizinische Versorgung zu erhalten, da die medizinische Gemeinschaft nichts über diese Reaktionen weiß. “Auch sie haben ihre Reaktionen den Arzneimittelherstellern und den staatlichen Aufsichtsbehörden gemeldet, und es gab keine Reaktion oder Dokumentation ihrer Reaktionen. “Es ist offensichtlich, dass diese neurologischen Reaktionen nicht unbekannt sind. Warum werden sie nicht behandelt? Warum werden unsere Berichte ignoriert?”

In einer Antwort an diesem Tag sagte Togias, er habe die E-Mail an “Kollegen bei der FDA” weitergeleitet. Später am selben Tag antwortete Marks: “Es tut uns sehr leid, von Ihren Symptomen zu hören. Wir nehmen alle Berichte über unerwünschte Ereignisse ernst. Ich habe unser Pharmakovigilanz-Team gebeten, sich mit Ihnen in Verbindung zu setzen. Wir hoffen sehr, dass es Ihnen bald besser geht.”

Weitere Mitteilungen zwischen Marks und dem Verfasser dieser E-Mail sind weder in den aktuellen noch in den früheren Tranchen der Dokumente im Zusammenhang mit diesem FOIA-Antrag enthalten.

“Machen Sie Ihren Job. Wir flehen Sie an”.

In einer E-Mail vom 29. Juni 2021 (Seite 138) an Woodcock schrieb ein weiteres Opfer von Impfschäden: “Ich muss wissen, was mit mir passiert ist. Ich habe schwere brennende Parästhesien von Kopf bis Fuß, seit ich den Pfizer Covid-Impfstoff [geschwärzt] erhalten habe. Ich habe starke Schmerzen und bin handlungsunfähig. Ich nehme siebenmal am Tag Medikamente, die nichts bewirken.”

In der E-Mail heißt es weiter:

“Ich habe noch nie von einer Krankheit wie dieser gehört. Es ist unerträglich. Ich überlebe kaum … Es gibt Tausende von anderen wie mich. Niemand in diesem Land weiß, was mit uns geschehen ist. Wir haben uns an alle Experten im ganzen Land gewandt, auch an die CDC [Centers for Disease Control and Prevention] und die NIH. … “Es ist lächerlich und kriminell, dass niemand über diese Reaktionen spricht oder versucht, uns zu helfen. Es ist an der Zeit, dass wir die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Bitte! Hören Sie auf, uns zu verleumden und helfen Sie uns. Wir sind unschuldige Amerikaner, die den Impfstoff freiwillig und ohne informierte Zustimmung genommen haben, und unser Leben wurde uns genommen. “Sie haben uns im Stich gelassen. Bitte! Es ist Ihre Pflicht, uns anzuerkennen und uns zu helfen. Wir sind es leid, diese Briefe an Sie zu schreiben und Sie um Hilfe zu bitten. Tun Sie Ihre Arbeit und helfen Sie uns. Wir flehen Sie an.”

Eine weitere E-Mail zwischen Woodcock und einem Opfer von Impfstoffverletzungen, die sich zwischen dem 25. Oktober 2021 und dem 2. Juni 2022 erstreckte (Seiten 15-25) und ursprünglich auch an Marks und andere Beamte des Bundesgesundheitsamtes gerichtet war, stammte von einer Person, die nach der Verabreichung des Impfstoffs COVID-19 von Johnson & Johnson (Janssen) Verletzungen erlitten hatte.

In der ursprünglichen E-Mail vom 25. Oktober 2021 (Seite 22) schrieb die Person, dass er/sie “bei Janssen/J&J am [geschwärzt] geimpft wurde, um andere zu schützen und als Vorbild für die Bürgerpflicht zu dienen, um zu zeigen, dass es sicher und wirksam ist, und um durch Handeln zu führen. … Ich war entschlossen, meinen Teil dazu beizutragen, Fehlinformationen, Desinformation und Zögerlichkeit zu stoppen und zu bekämpfen.”

“Ich war mir sicher und dankbar, dass ich in den Vereinigten Staaten lebe, wo Symptome nicht unterdrückt, zensiert oder versteckt und abgetan werden”, heißt es in der E-Mail weiter, und später: “Ich hätte nie erwartet, dass so etwas passiert. Ich habe der Krankenschwester vertraut, die mir sagte, dass es keine Nebenwirkungen von J&J gibt, nicht einmal Anaphylaxie”.

Der Verfasser der E-Mail wies auf “zwei große Lücken hin, die möglicherweise verloren gehen”, darunter “eine große Lücke, die verhindert, dass ein Hindernis für die obligatorische Meldung aller Fälle des Multisystem-Inflammationssyndroms [MIS] geschaffen wird, die in jedem der EUA-Merkblätter für Gesundheitsdienstleister vorgeschrieben ist” und “eine Lücke zwischen Forschung und Praxis – COVID-19 als Gefäßerkrankung – die Forschung existiert, aber sie gelangt nicht zu den Klinikern.”

Der Absender erörterte auch Schwierigkeiten bei der Meldung von Verletzungen an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) und an Janssen und schrieb:

“Während ich VAERS Bericht erstattete, waren meine Angaben auf der nach vorne gerichteten Anzeige falsch. Als ich versuchte, sie anhand der medizinischen Unterlagen zu korrigieren, brauchte ich mehrere Anläufe, bis man mir sagte, dass es gegen die Richtlinien verstößt, falsche Informationen zu aktualisieren. “Während ich Janssen Bericht erstattete, fehlten meine Berichte über unerwünschte Wirkungen bei jeder der ersten drei Fallnummern, die mir mitgeteilt wurden, während ich Berichte sah, in denen keine unerwünschten Wirkungen gemeldet wurden. … Ich reichte meine Meldung immer wieder ein und fragte nach, warum mir dreimal gesagt wurde, dass es in ihrem System keine Aufzeichnungen über mich gäbe (sogar mit aufgezeichneten Anrufen).”

“Sie alle sind meine letzte Instanz bei der Suche nach Antworten und der Darstellung dessen, was bekannt ist und was existiert – in der Hoffnung, eine logische Erklärung zu finden und zu wissen, dass es, sobald Lücken identifiziert sind, Veränderungen geben kann und wird”, schrieb der Autor.

Während seiner Aussage vor dem Kongress im Februar sagte Marks, dass die Gesundheitsbehörden die Meldung von unerwünschten Ereignissen ermutigen”, dass sehr gute Sicherheitsüberwachungsmechanismen vorhanden sind”, dass die COVID-Impfstoffe die am genauesten überwachten Impfstoffe sind, die jemals in der Geschichte der USA auf den Markt gebracht wurden” und behauptete, dass zahlreiche falsche” Meldungen bei VAERS eingereicht werden.

Marks räumte jedoch ein, dass die FDA auf die “Lawine von Berichten” über Impfstoffverletzungen, die sie erhielt, nicht vorbereitet war. “Wir haben wahrscheinlich nicht gut genug gearbeitet, um manchmal die tatsächliche Zahl der Todesfälle im Vergleich zu dem, was in VAERS steht, zu kommunizieren”, sagte Marks.

In einer Antwort von Woodcock vom 26. Oktober 2021 (Seite 21) hieß es, sie sei dabei, die Dokumentation durchzusehen”. Sie sagte: “Lassen Sie mich diese Informationen aufnehmen und ich werde auf Sie zurückkommen”, schrieb sie. In einem später am selben Tag verschickten Antwortschreiben fügte sie hinzu: “Ich habe mir eine Reihe von Berichten angesehen, die dem Ihren ähnlich sind. Ich werde mich wieder bei Ihnen melden.”

In dieser E-Mail-Kette erscheint jedoch keine weitere Kommunikation bis zum 7. Mai 2022, als sich die geschädigte Person an Woodcock wandte (Seite 16) und mitteilte, ihre Bedenken seien “ungelöst”.

“Es ist der 6. Mai 2022 und die meisten medizinischen Dienstleister wissen nicht, dass MIS nach einer Impfung möglich ist”, erklärte die Person und fügte unter anderem hinzu: “[Ich] habe festgestellt, dass der Zeitpunkt der Herstellung meiner Chargennummer mit dem Zeitpunkt der bekannten Kontamination übereinstimmt. Ich habe mehrere bestätigende quantitative und biologische Daten aus medizinischen und Forschungstests für mich, die Beweise für mehr als eine Art von Spike-Protein in meinem Blut und Antikörper gegen mehr als eine Art von Spike-Glykoprotein zeigen. … “… Alle meine bisherigen Informationsanfragen wurden abgewiesen, verweigert oder es gab keine Antwort [sic], obwohl ich versucht habe, die genauesten Informationen zu erhalten … “Ich habe nachgehakt, als die NIH erklärten, sie hätten nicht die Absicht, öffentlich zugängliche Websites zu aktualisieren, um Ärzte vor den neurologischen Risiken von Impfungen zu warnen. Ich habe jetzt mehrere Beweisquellen, die zeigen, dass meine neurologische Verletzung mit dem Muster anderer neurologischer Impfschäden übereinstimmt. … Meine Sehschädigung entspricht dem, was man bei Patienten mit traumatischen Hirnverletzungen sieht. … “Weil die FDA, die CDC und die NIH erklärten, dass die Impfstoffe sicher und wirksam seien, erhielt ich keine Diagnose, sondern mir wurde von einem Arzt nach dem anderen und von einem Spezialisten nach dem anderen gesagt, dass dies unmöglich sei, weil es keine Nebenwirkungen der Janssen-Impfung gebe. Aus diesem Grund habe ich keine frühzeitige Behandlung für neurologische Schäden erhalten, die früher hätten behandelt werden können. … “Es gibt immer noch keine Mitteilung an die Empfänger von Janssen-Impfungen, dass es eine bekannte Kontamination gab. … Außerdem ist mein VAERS-Bericht immer noch ungenau, und die CDC hat sich geweigert, meinen Bericht zu aktualisieren, damit er mit medizinisch verifizierten Informationen übereinstimmt, einschließlich meiner [geschwärzten] Besuche in der Notaufnahme und der neurologischen Schädigung, die über ein Jahr andauert.”

Der Betroffene beschuldigte auch die FDA der Nachlässigkeit. “Da die FDA nicht sichergestellt hat, dass die informierte Zustimmung durchgängig erfolgt ist, werden immer noch Menschen mit nicht zugelassenen Produkten versorgt und ihnen wird gesagt, sie seien zugelassen, so wie es bei mir der Fall war. Dies verstößt völlig gegen die ethischen Protokolle für die Verabreichung eines nicht zugelassenen Produkts und lässt zu, dass solche Praktiken fortgesetzt werden, weil die Aussagen nicht eindeutig sind.”

In einer Antwort von Woodcock vom 7. Mai 2022 hieß es: “Vielen Dank für Ihr Schreiben. Sie sind mit den richtigen Leuten hier bei der FDA verbunden”. Doch trotz weiterer E-Mails, die der Geschädigte am 7. Mai 2022, am 18. Mai 2022 und am 2. Juni 2022 schickte, scheint es keine weiteren Antworten von Woodcock oder anderen Beamten der Gesundheitsbehörde gegeben zu haben.

“Die Leiter dieser Behörden müssen zur Verantwortung gezogen und entsprechend diszipliniert werden”, sagte Hertz. “Die Gefahren dieser Impfstoffe müssen öffentlich gemacht werden, und die von den Impfstoffen Betroffenen müssen unterstützt und angemessen entschädigt werden.”