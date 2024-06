The Corbett Report: Wie man Big Food boykottiert

Von James Corbett

VON 2013: Wie bei jeder solchen Umstellung wird der Übergang von einer industriellen Ernährung zu einer selbst angebauten, biologischen Ernährung wahrscheinlich schrittweise erfolgen. In dem Maße, in dem die Menschen ihre gärtnerischen Fähigkeiten verbessern und mehr Zeit und Aufmerksamkeit auf die Beschaffung gesunder, natürlicher Lebensmittel von lokalen Erzeugern und Produzenten verwenden, können sie langsam aber sicher die verarbeiteten Lebensmittel aus ihrer Ernährung streichen.

Übersetzung:

Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren, und willkommen bei Shea Corbett. Wir schreiben den Juni 2024, und natürlich bin ich James Corbett von CorbettReport.com, und ich hoffe, dass Ihnen mein Angebot von The Future of Food Anfang der Woche gefallen hat. Ich denke, dieser Podcast ist Ihre Aufmerksamkeit wert,

und wenn Sie mit mir in dieser Einschätzung übereinstimmen, würde ich mich sehr freuen, wenn Sie mich dabei unterstützen würden, diesen Podcast im Besonderen oder die Abschrift dieses Podcasts oder auch nur die einzelnen Informationen, die in diesem Podcast enthalten sind, an andere weiterzugeben, denn ich halte dies für ein unglaublich wichtiges Thema.

Und aus dem Feedback, das ich bisher erhalten habe, schließe ich, dass viele Leute mit mir übereinstimmen. Aber ich weiß, dass Sie denken: Das war ein unglaubliches Informationspaket, das Sie da aufgetischt haben, James. Ich danke Ihnen vielmals. Nun, gern geschehen. Aber eigentlich war das nur die Vorspeise. Ach ja, richtig. Der Hauptgang kommt erst noch, denn natürlich ist es wichtig, die verschiedenen Wege zu kennen und zu verstehen, auf denen sie, die, die die Welt um uns herum manipulieren und Dinge tun, die wir nicht wollen, wie zum Beispiel die Natur der Nahrung selbst zu verändern. Aber viel wichtiger als das ist die Antwort auf dieses Problem.

Wie ich also am Ende des Future of Food-Podcasts sagte, hoffe ich, dass Sie bis zum Ende durchgehalten haben. Natürlich werde ich dieses Thema in einer der nächsten Ausgaben von Solutions Watch und in der Zukunft weiter verfolgen. Ich bin mir sicher, dass es viele Untersuchungen zu den Dingen geben wird, die wir tun können, um die Zukunft der Lebensmittel wieder in die eigenen Hände zu nehmen, denn genau deshalb sind diese Informationen so wichtig. Wir haben immer noch eine Rolle zu spielen. Um Sie also auf das bevorstehende Hauptgericht einzustimmen, entschuldigen Sie die lächerlichen Wortspiele, die ich hier einstreue, aber um Sie einzustimmen.

Ich werde euch in die Archive des Corbett Reports zurückschicken, denn auch wenn es für Leute, die den Corbett Report noch nicht kennen, wahr sein mag, denkt ihr vielleicht, oh, Solutions Watch, damit habt ihr 2021 angefangen, richtig, James? Nun, ja, die Solutions-Watch-Reihe wurde 2021 ins Leben gerufen,

aber der Corbett Report ist schon viel, viel länger lösungsorientiert. Als Beweis dafür präsentiere ich Ihnen Beweisstück A, oder sollte ich sagen, die heutige Vorspeise, die ein Bericht sein wird, den ich zum ersten Mal 2013 über den Boykott von Big Food eingereicht habe. Auch hier gibt es wieder eine Menge, wie ich finde, wichtiger Informationen.

Ja, dieser Bericht ist 11 Jahre alt, aber wissen Sie was? Der eigene Anbau von Lebensmitteln ist auch heute noch eine Option. Nur weil er vor 11 Jahren veröffentlicht wurde, bedeutet das nicht, dass dieser Bericht nicht mehr relevant ist oder vielleicht sogar aktueller ist als zu der Zeit, als er veröffentlicht wurde. Also wie immer.

Ich möchte Sie auffordern, sich die Abschrift der gesamten Präsentation mit allen Links zu allen Quellen anzusehen. Ja, es gibt einige defekte Links, die ich durch Wayback Machine-Archivlinks ersetzt habe, damit alle Informationen erhalten bleiben. Apropos Erhaltung von Informationen: Wenn Ihnen dieser Bericht und andere ähnliche Berichte gefallen, dann wird Ihnen vielleicht das auf dem Kopf stehende Datenarchiv des Corbett-Berichts 2013 gefallen, das nicht scharf gestellt werden kann. Für die Videobetrachter da draußen wird es nicht fokussiert werden. Nun gut. Jedenfalls sieht das USB-Datenarchiv 2013 so aus. Es kann ab sofort unter newworldnextweek.com erworben werden.

Und es enthält jeden einzelnen Bericht, den ich 2013 eingereicht habe, in Ton, Bild und Text. Ich hoffe also, dass Sie diese Arbeit unterstützen, zur Bewahrung der Informationen beitragen und, nun ja, auch etwas davon haben werden. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß mit dem heutigen Gericht.

Aber das ist, wie zuvor besprochen, nur eine Vorbereitung auf die nächste Ausgabe von Solutions Watch. Ich hoffe also, dass Sie dranbleiben. Nachdem ich das alles gesagt habe, guten Appetit. Herzlich willkommen. Hier ist James Corbett von The Corbett Report, mit Ihrem Augenöffner-Bericht für BoilingFrogsPost.com.

Der moderne Supermarkt ist immer weniger ein Ort, an dem man Lebensmittel für den Haushalt kauft, sondern mehr und mehr ein Kriegsgebiet, in dem die Käufer ein Minenfeld aus giftigen Chemikalien und Zusatzstoffen durchqueren müssen: von verarbeiteten Lebensmitteln mit einer Reihe unaussprechlicher Zutaten über frisches Obst und Gemüse, das mit Pestiziden gesättigt ist, bis zu Fleisch- und Milchprodukten aus industriellen Betrieben, in denen die Tiere mit Wachstumshormonen und tierischen Abfällen gefüttert werden, bis zu der allgegenwärtigen und ständig wachsenden Gefahr der GVO-Kontamination fast aller Lebensmittel – eine gesunde, nahrhafte Ernährung der Familie wird durch das industrielle Lebensmittelsystem schnell schwierig, wenn nicht gar unmöglich.

Das Schlimmste an diesem Phänomen ist vielleicht, dass die ärmsten Mitglieder der Gesellschaft immer stärker von diesen Gesundheitsgefahren betroffen sind, da die Fachgeschäfte beginnen, die Nachfrage ihrer wirtschaftlich gut gestellten Kundschaft nach frischen und biologischen Lebensmitteln und Zutaten zu befriedigen.

Im Lebensmittelladen gibt es immer viele schöne Produkte zu bewundern. Dieses hier ist mir ins Auge gefallen, weil es stilvoll ist und im Angebot ist. Und es enthält mehr GVO-Zutaten pro Produkt als so ziemlich alles, was ich bisher gesehen habe. Werfen wir einen Blick auf Class Horchata, eine Getränkemischung in Pulverform. Es enthält Dextrose, Zucker, Titandioxid, Maltodextrin,

teilweise gehärtetes Pflanzenöl, das Sojabohnen-, Raps- oder Palmöl enthalten kann. Es enthält Magermilchpulver, künstliche Aromen, Guarkernmehl, Silikondioxid, Aspartam, Zimtpulver, Reismehl, Acylsulfam, Kalium, Andesorbinsäure und Karamellfarbe. Und das sind viele, mehr als genug GVO-Zutaten.

Aber es ist im Handel erhältlich und wird, ich sage es einmal so, einer bestimmten Bevölkerungsschicht schmackhaft gemacht.

Für eine Generation, die mit verarbeiteten Lebensmitteln und Mikrowellengerichten aufgewachsen ist, ist es vielleicht schwer vorstellbar, dass es Alternativen zu diesen Produkten gibt. Für diejenigen, die sich für gesunde Alternativen zu den chemischen Produkten interessieren, die heutzutage als Lebensmittel gelten, gibt es wie immer eine Vielzahl von Ausreden, warum sie sich nicht gegen den Status quo auflehnen und den Lebensmittelkonzernen, die so viel von unserer modernen Lebensmittelversorgung kontrollieren, die Stirn bieten können. Es ist zu teuer, frische Bio-Lebensmittel zu kaufen. Es ist zu zeitaufwendig, Lebensmittel von Grund auf zuzubereiten. Es gibt nicht genug Zeit oder Platz, um eigenes Obst und Gemüse anzubauen.

Ironischerweise da immer mehr Menschen wirtschaftlich durch die Maschen fallen und eine Rekordzahl von 47 Millionen Amerikanern auf Lebensmittelmarken angewiesen ist, um die Familie mit Lebensmitteln zu versorgen, beginnt die Apathie und Trägheit in Bezug auf diese Themen zu schwinden. In den vergangenen Jahren hat das Konzept der Siegesgärten und des urbanen Gärtnerns im Allgemeinen einen Aufschwung erlebt.

Millionen von Menschen auf der ganzen Welt beginnen, die praktische Bedeutung des Anbaus ihrer eigenen Lebensmittel wiederzuentdecken, ganz zu schweigen von den einfachen Freuden, die damit verbunden sind. Wie einige dieser Familien gezeigt haben, muss der begrenzte Platz in der Stadt kein Hindernis für einen wirklich engagierten urbanen Gärtner sein.

Autofahrer, die auf der Autobahn 210 durch Pasadena vorbeirauschen, haben keine Ahnung, dass sich nur einen Steinwurf von der Überholspur entfernt ein üppiges, aber winziges Paradies befindet, eine 4.000 Quadratmeter große Farm. Sie ernährt nicht nur eine Familie, sondern revolutioniert auch die Vorstellung davon, was man an einem sehr unwahrscheinlichen Ort, nämlich mitten in der Stadt, tun kann.

Das ist Stadtleben. Aber ich habe das Land in die Stadt gebracht, anstatt aufs Land zu gehen. Ich habe es einfach importiert. Der dreiundsechzigjährige Jules Dervais begann vor zehn Jahren mit dieser Hinterhof-Farm. Es ist eine bewusste Rückbesinnung auf die legendären Tage des selbstständigen ländlichen Amerikas. Auf ihren 4.000 Quadratmetern bauen sie nachhaltig und dicht, züchten sie 400 Sorten Gemüse, Obst und essbare Blumen. 6.000 Pfund pro Jahr, genug, um sich selbst zu ernähren und viel übrig zu lassen.

Da eine Studie nach der anderen und ein Bericht nach dem anderen die Gefahren moderner chemischer Zusatzstoffe, Pestizide und Inhaltsstoffe bestätigt, entwickeln sich die Gartenarbeit im Hinterhof und die Teilnahme an lokalen Bauernmärkten schnell von einer Randbewegung zu einem großen kulturellen Phänomen. Vor kurzem hatte ich die Gelegenheit, mit Aaron Dykes und Melissa Melton von Truthstreammedia.com über dieses Phänomen zu sprechen und darüber, wie einfach es für die Menschen ist, aus der industriellen Nahrungskette auszusteigen. Ich denke, die Frage ist, was man dagegen tun kann. Und ich denke, es geht wieder um die Idee, dass wir zumindest

dass wir immer noch kontrollieren, was wir essen und was nicht. Und wir entscheiden immer noch jeden Tag mit unserem Geld, welche Produkte wir in unseren Mund nehmen und welche nicht. Gibt es also eine Möglichkeit für die Menschen, sich selbst zu informieren, ohne auf ein Bundesgesetz zur Kennzeichnung zu warten?

James, ich möchte hier nicht nostalgisch werden, aber bei so vielen Aspekten der Weltordnung würde ich gerne in die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg oder in diesem Fall zumindest während des Zweiten Weltkriegs zurückgehen. Wir müssen über den Victory Garden als Lösung sprechen.

Und ich denke, dass die Menschen in der Masse anfangen müssen, alles anzubauen, was sie können, um Gemüsegärten anzulegen und ihre eigenen Lebensmittel anzubauen. Und wir müssen das Lokale in jeder Hinsicht wiederbeleben, nicht das globale Lokale. das sie mit der Agenda 21 durchgesetzt haben, und die Rhetorik wird schwierig bleiben

denn diese Leute haben diese Systeme seit Hunderten Jahren geformt, und Sie haben Kissinger in den Siebzigern gehört, er will nichts weniger als Nahrung als Waffe, sie wollen die gesamte Nahrungsversorgung kontrollieren, damit die Bevölkerungen dieser globalen Weltordnung gefügig bleiben, wir können das im Grunde so gut wie möglich verhindern indem wir dezentralisieren, indem wir einen Teil der Produktion zurücknehmen, wenn du keinen Garten anlegen willst, indem du herausfindest, wer deine Nachbarn auf der Straße sind, indem du eine Beziehung aufbaust. Aber es gibt eine Million Möglichkeiten, wie man das machen kann. Wir haben angefangen, nur Sprossen in unserer Küche anzubauen, weil wir bisher nicht bereit für einen richtigen Gemüsegarten sind.

Ja, ja. Das kann man in zwei oder drei Tagen machen, nur mit Wasser und Sprossen auf der Arbeitsplatte, und schon hat man Essen. Wir werden auch anfangen, viele Videos zu machen, und wir haben das schon ein wenig gemacht, um zu zeigen, wie man mit all diesen Fertiggerichten so viel Zeit spart.

Aber in Wirklichkeit spart man nicht nur Zeit, sondern auch Geld, wenn man wieder selbst kocht, und man hat nicht einen Haufen Zutaten in seinem Essen, die man nicht einmal aussprechen kann.

Für diejenigen, die nicht an die räumlichen Beschränkungen des städtischen Umfelds gebunden sind, ist es sogar noch einfacher, das ganze Jahr über frische Lebensmittel zu ernten. Wie zahlreiche Online-Ratgeber und -Anleitungen belegen, ermöglicht das Anlegen von Hochbeeten nicht nur Menschen in ländlicheren Gegenden die Versorgung ihrer Familie mit gesundem Essen.

Hochbeete ermöglichen nicht nur, ihre Familie regelmäßig mit gesunden, selbst angebauten Lebensmitteln zu versorgen, sondern auch die Verbindung zur natürlichen Umwelt wiederherzustellen und die Ruhe und Erholung zu finden, die dem modernen Leben so oft fehlt. Kürzlich hatte ich die Gelegenheit, mit Leon Patard von Fair Dinkum Radio in Australien über Gartenarbeit zu sprechen.

Dabei ging es auch darum, dass die Entwicklung des Bodens ein wesentlicher Bestandteil der Gartenarbeit zu Hause sein kann. Lassen Sie uns also ein wenig über Ihre Anlage im Besonderen sprechen. Erzählen Sie uns von den Hochbeeten, die Sie haben, wie viele Pflanzen Sie haben und was Sie anpflanzen. Gegenwärtig haben wir fünf verschiedene Hochbeete, und es werden immer mehr.

Aber in diesen Hochbeeten habe ich den Boden entwickelt. Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass man beim Anbau eigener Lebensmittel auf den Input achten muss. Sogar in der Forschung sprechen wir oft über die Medien, die ein Input für das Leben sind.

Und Lebensmittel sind wirklich nur ein weiterer Input für unser Leben, der uns erhält und tatsächlich dazu beiträgt, unsere Gesundheit zu fördern und zu erhalten. Pflanzen brauchen also auch Inputs. Es ist also wichtig zu verstehen, dass wir von einer guten Basis ausgehen. Ich konzentriere mich sehr auf die Entwicklung des Bodens mit einer Vielzahl von verschiedenen Methoden,

Ich konzentriere mich darauf, den Boden mit verschiedenen Methoden zu entwickeln, ihn zu kompostieren und ihm viele Nährstoffe zuzuführen, damit die Pflanzen, wenn sie wachsen, voll von der Kraft, den Mineralien und dem Leben sind, die im Boden stecken.

So wie das Blut das Leben für unseren Körper ist, so ist der Boden das Leben für die Pflanze. Deshalb konzentriere ich mich sehr auf die Mineralien und den Aufbau des Bodens als Basis und darauf, dass der Boden wirklich kraftvoll ist, sodass die Nahrung, die wir essen, ähm, man kann wirklich einen Unterschied feststellen.

In diesen fünf Beeten in diesem Jahr haben wir uns im Grunde zu hundert Prozent von Grünzeug wie Salat und Spinat und leistungsstarkem Grünzeug wie Brokkoli ernährt, wir bauen unseren Blumenkohl an, wir haben ständig Knoblauch, Zuckererbsen, Rote Bete und…

Ich versuche, mich darauf zu konzentrieren, dass wir uns tatsächlich vom Garten ernähren. Die meisten kommerziellen Anbaubetriebe bauen ein Gemüse an, bis es groß ist, und pflücken es dann aus. Man hat also eine Ernte, die auf einmal wächst. Wir aber essen die ganze Zeit über kleine Stücke davon.

Mit anderen Worten: Wir essen die Blätter der Roten Bete, die Blätter des Brokkoli, ich mache Säfte daraus. Ich entsafte Bio-Karotten, Äpfel und Brokkoliblätter und -stängel. Und das ergibt eine wirklich leistungsstarke Chlorophyllmischung mit dem Gemüse. Und die Sache ist die, dass mit einer wirklich starken mineralischen Basis in Ihrem Boden entwickeln Ihre Pflanzen eine natürliche Fähigkeit, Schädlingen zu widerstehen. Und natürlich verwenden wir keine Pestizide oder Ähnliches. Und wenn die Pflanze gesund ist, wird sie genau genommen Schädlingen widerstehen oder die Schädlinge werden kein Problem darstellen. Ich meine, es macht mir nichts aus, wenn ein paar Raupen ein paar Blätter fressen.

Ich meine, das macht nichts. Man baut doch genug an, um es zu teilen, oder? Und die Idee ist, diese Dinge nicht als schlecht zu betrachten, denn sie sind alle Teil des Ökosystems. Was wir also in diesen Beeten tun, ist, uns auf eine wirklich gute Bodenqualität zu konzentrieren, die eine wirklich gute Pflanzenqualität liefert.

Und wenn man das dann isst, sind diese Mineralien natürlich die Mineralien, die unser Körper benötigt. Was wir also als Pflegeprogramm machen, ist, dass ich meine Pflanzen mit Meerwasser in einem Verhältnis von 100 zu 1 gieße. Ich habe das Meerwasser 100 zu 1 verdünnt und besprühe meine Pflanzen und Bäume jede Woche mit dieser Mischung.

Und man kann einen Unterschied in den Blättern sehen. Wenn Bäume oder Pflanzen zu wenig Mineralien haben, sieht man manchmal Flecken oder Verfärbungen auf den Blättern. Wenn Sie diese Meerwasseranwendung beibehalten, nehmen die Pflanzen all diese Mineralien auf. Sie können sehen, dass die Blätter eine glänzende, gesunde Farbe annehmen.

In einigen der Videos sehen Sie, dass unsere Blätter glänzen. Diese Pflanze glänzt nicht. Sie können in die Lebensmittelindustrie gehen, Sie können keinen Salat sehen, der glänzt. Oder die Blätter der Roten Bete leuchten einen regelrecht an. Und, weißt du, wir können da runter gehen und im Grunde die Blätter oder Zuckererbsen pflücken und sie direkt essen, ein wunderbares, nachhaltiges Essen. Und meine Frau macht wunderbare Brokkoli-Quiches und Blumenkohlsuppe. Und, oh James, wissen Sie, sein eigenes Essen anzubauen, ist einfach so befriedigend, wissen Sie. Und ich kann es auch an meiner eigenen Gesundheit spüren. Und ja, es ist eine wunderbare, befriedigende Sache, das zu tun.

Wie bei jeder solchen Umstellung wird der Übergang von einer industriellen Ernährung zu einer selbst angebauten, biologischen Ernährung wahrscheinlich in Etappen erfolgen. In dem Maße, in dem die Menschen ihre gärtnerischen Fähigkeiten verbessern und mehr Zeit und Aufmerksamkeit auf die Beschaffung gesunder, natürlicher Lebensmittel von lokalen Erzeugern und Produzenten verwenden, können sie langsam aber sicher die verarbeiteten Lebensmittel aus ihrer Ernährung streichen.

Und das ist, wie bei allen derartigen Boykotten, das eigentliche Versprechen der Revolution der selbst angebauten Lebensmittel. Es gibt nichts, was wir als Einzelpersonen machen können, um die Politik der Federal Reserve, die Praktiken der NSA oder die Außenpolitik des US-NATO-Imperiums direkt zu beeinflussen.

Aber wir können direkt entscheiden, welche Lebensmittel und Produkte wir mit unserem Geld unterstützen und welche Lebensmittel wir auf den Tisch unserer Familie bringen. Wir können diese Wahl nicht nur treffen, sondern wir treffen diese Wahl auch jeden Tag aktiv, sei es durch Voreinstellung oder durch bewusstes Handeln. Wenn wir,

in voller Kenntnis der verheerenden Auswirkungen der großen Lebensmittelkonzerne auf Gesundheit und Umwelt diese Unternehmen weiterhin mit unserem Geld unterstützen, machen wir uns mitschuldig an ihren Aktivitäten. In dem Maße, in dem wir unsere Unterstützung zurückziehen und beginnen, alternative Infrastrukturen für die Erzeugung gesunder Lebensmittel zu suchen und aufzubauen, sind wir Teil der Lösung.

Wir haben die Wahl, und diese Revolution beginnt, wie der Boykott der Wall Street, der Boykott der großen Technologieunternehmen und alle anderen möglichen Boykotte der Korporatokratie, wenn Sie das nächste Mal ein Geschäft betreten und eines ihrer Produkte kaufen oder sich weigern, es zu kaufen.