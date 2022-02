The Lancet veröffentlicht die Warnung eines Medizinprofessors, dass eine natürliche Immunität die Impfpflicht überflüssig gemacht hat

Ein hoch angesehener Medizinprofessor der Universität Leeds verkündet, dass die jüngsten Erkenntnisse über die natürliche Immunität von Covid die Impfvorschriften überflüssig gemacht haben. Außerdem verschärfen die Vorschriften unnötigerweise den Arbeitskräftemangel im medizinischen Bereich, was der Patientenversorgung schadet.

Der Lancet-Brief wird Dr. Dennis G. McGonagle zugeschrieben, der Professor am Leeds Institute of Rheumatic and Musculoskeletal Medicine an der Universität von Leeds ist.

Laut seiner Universitätsbiografie ist McGonagle „Doktor der Medizin am University College Dublin und schloss sein Studium 1990 ab. Er absolvierte seine Ausbildung in Allgemeinmedizin und Rheumatologie am St. James University Teaching Hospital in Dublin und am Leeds General Infirmary UK. Derzeit ist er Professor für investigative Rheumatologie an der vom NIHR finanzierten Academic Unit for the Musculoskeletal Diseases und am Leeds Teaching Hospitals NHS Trust“. Er hat außerdem einen „First Class Honours in Medicine“ erhalten.

Dr. McConagle erläuterte die jüngsten Erkenntnisse über die natürliche Immunität und wie diese mit der geimpften Immunität vergleichbar sind.

„Erstens ist es erwiesen, dass bei einzelsträngigen RNA-Viren wie der Grippe die natürliche Immunität nach der Genesung von der Infektion einen besseren Schutz bietet als die Impfung, die wegen der nachlassenden Immunität des Impfstoffs jährlich durchgeführt werden muss“, heißt es in dem Schreiben. „Das Gleiche wurde für SARS-CoV-2 gezeigt; in einer Studie war die Wahrscheinlichkeit einer Reinfektion bei Personen, die einer natürlichen Infektion ausgesetzt waren, zehnmal geringer als bei geimpften Personen ohne natürliche Infektion (bereinigte Hazard Ratio 0-02, 95 % CI 0-01-0-04 für eine frühere Infektion gegenüber 0-26, 0-24-0-28 für eine Impfung). Bei Personen, die einer natürlichen Infektion ausgesetzt waren, war auch die Wahrscheinlichkeit geringer, mit COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert zu werden.

Die Johns Hopkins Universität ließ im Januar eine leise Bombe über die natürliche Immunität platzen, die in den Mainstream-Medien weitgehend ignoriert wurde. Dr. Marty Makary, der ein Team an der Johns Hopkins Universität leitete, um die Arbeit zu tun, die die CDC und das NIH verweigerten, zeigte, dass 99% der ungeimpften Menschen, von denen bekannt war, dass sie Covid-Infektionen hatten, eine robuste „natürliche Immunität“ hatten, die für mindestens 650 Tage nicht abnahm. In dem Schreiben steht weiter:

„Zweitens war vor der COVID-19-Pandemie bekannt, dass die systemische Impfung gegen virale Erreger der Atemwege die Geimpften zwar vor schweren Infektionen schützt, dass diese Personen jedoch aufgrund der fehlenden Schleimhautimmunität das Virus auf nicht geimpfte Personen übertragen können“, fährt er fort. „Daher ist es wahrscheinlich, dass Personen, die aufgrund einer natürlichen Infektion immun sind, die Infektion weniger wahrscheinlich auf gefährdete Patienten übertragen (die selbst geimpft sein sollten), als Personen, die geimpft, aber nicht natürlich immun sind. Die Langzeitimmunität in den oberen Atemwegen kann nicht direkt gemessen werden, und die Serumantikörperspiegel sind kein Surrogat für die Schleimhautimmunität“.

Wie bereits bei Becker News berichtet, haben medizinische Experten aufgedeckt, dass Impfstoffe die Ausbreitung nicht nur nicht aufhalten, sondern auch nicht verhindern können.

„Impfstoffe, die in den Muskel – also in das Innere des Körpers – injiziert werden, induzieren nur IgG und zirkulierendes IgA, nicht aber sekretorisches IgA. Solche Antikörper können und werden die Schleimhäute nicht wirksam vor einer Infektion mit SARS-CoV-2 schützen“, folgern die Autoren Dr. Bhakdi und Dr. Arne Burkhardt. „Daher bestätigen die derzeit beobachteten ‚Durchbruchsinfektionen‘ bei geimpften Personen lediglich die grundlegenden Konstruktionsfehler der Impfstoffe.“

Dr. McGonagle fuhr fort, die Gründe aufzuzählen, warum Impfvorschriften angesichts der vorherrschenden natürlichen Immunität irrelevant sind.

„Drittens haben zahlreiche Studien gezeigt, dass die Impfung bei Personen mit früherer natürlicher SARS-CoV-2-Infektion eine so genannte Superimmunität (oder hybride Immunität) hervorruft, d. h. eine höhere Antikörper- und T-Zell-Antwort im Vergleich zur alleinigen Impfung“, heißt es in dem Schreiben. „Dieses Konzept wird oft als Argument für die Impfung angeführt, aber für diese Superimmunität gibt es keine nachgewiesenen langfristigen klinischen Korrelate, und eine zunehmende Zahl von Studien zeigt, dass die Impfung bei Personen mit natürlicher Immunität, wenn überhaupt, nur einen geringen zusätzlichen Nutzen hat“.

„Eine höhere Serum-Antikörperreaktion bei geimpften Personen mit einer Überlegenheit gegenüber einer natürlichen Infektion gleichzusetzen, ist falsch, da seit der natürlichen Infektion eine beträchtliche Zeit verstrichen sein könnte, in der die Antikörperspiegel erwartungsgemäß abnehmen“, fährt er fort.

Der Professor wies darauf hin, dass die Länder begonnen haben, diese medizinischen Tatsachen anzuerkennen, wobei er feststellte, dass die Impfverpflichtungen den Arbeitskräftemangel zu verschärfen scheinen.

„In einigen Ländern, darunter auch Deutschland, werden die Stimmen der Immunologen bezüglich der Gleichwertigkeit von natürlicher Immunität und Impfung zumindest teilweise gehört, da Mitarbeiter des Gesundheitswesens, die sich von einer natürlichen SARS-CoV-2-Infektion erholt haben, für 90 Tage von der Impfpflicht befreit sind“, fügte er hinzu. „Angesichts der Geschichte der viralen Lungenentzündung und der natürlichen Immunität ist die wissenschaftliche Grundlage für diesen Zeitrahmen jedoch unklar – er sollte wohl unbefristet sein.

„In England herrscht ein ständiger Mangel an Gesundheitspersonal, den eine Impfpflicht wahrscheinlich noch verschärfen würde; dies scheint in der Tat der Hauptgrund dafür zu sein, dass die britische Regierung ihre Politik überdacht hat“, fügte er hinzu. „Um eine weitere Krise beim Gesundheitspersonal abzuwenden, sollte den Politikern die Stärke der natürlichen Immunität bei Personen, die sich von COVID-19 erholt haben, bewusst gemacht werden.

Interessanterweise hat der Professor frühere Zuschüsse von Pfizer und Janssen angegeben.

„Ich deklariere Zuschüsse von Pfizer und Janssen, die nicht im Zusammenhang mit der eingereichten Arbeit stehen“, fügt Dr. McGonagle hinzu.

Ein medizinischer Experte mit Integrität? Das scheint heutzutage nur noch selten der Fall zu sein.