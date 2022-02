Neue Enthüllungen: Die (Vor-)Geschichte der Entstehung von SARS-CoV-2 und der Pandemie

Dass SARS-CoV-2 höchstwahrscheinlich im Labor in Wuhan erschaffen wurde, wird inzwischen auch in den Mainstream-Medien thematisiert. Die Frage ist jedoch, welche Vorgeschichte das Virus hat. Hier finden Sie die Antwort auf diese Frage.

Bekanntlich habe ich in meinem Buch „Inside Corona“ die These aufgestellt und mit 500 Quellen belegt, dass die Pandemie nicht aus heiterem Himmel über die Welt gekommen ist, sondern von einer kleinen Gruppe sehr reicher und mächtiger Menschen generalstabsmäßig vorbereitet und umgesetzt wurde. Trotzdem bleiben in dem Buch offene Fragen, vor allem zu dem Virus SARS-CoV-2, das Covid-19 auslöst.

Hier werde ich aufzeigen, dass SARS-CoV-2 aller Wahrscheinlichkeit nach in dem Labor in Wuhan erschaffen wurde, wer es erschaffen hat und vor allem, wie die Erschaffer des Virus mit den Organisatoren der Pandemie verbunden sind. Dieser Artikel gibt also Antworten auf Fragen, die in dem Buch noch offen geblieben sind, weil wir uns zu dem Zeitpunkt, als wir an dem Buch gearbeitet haben, noch nicht sicher genug waren, um darüber zu schreiben.

Vorweg sei gesagt, dass dieser Artikel sehr stark auf dem aufbaut, was mein Informant und ich in „Inside Corona“ herausgearbeitet haben. Daher dürfte dieser Artikel für alle, die noch nie von meinem Buch gehört haben, schwer zu verstehen sein, denn er setzt ein gewisses Vorwissen woraus. Sollten Sie neu auf meiner Seite sein, empfehle ich Ihnen, zuerst zwei Artikel in dieser Reihenfolge zu lesen (zuerst diesen und dann diesen) und auch mein Interview zu dem Buch anzuschauen, in dem ich vieles erklärt habe.

Sollten Sie das Buch schon gelesen haben, dann wird es für Sie leichter, diesen Artikel zu verstehen, denn viele Namen werden Sie bereits kennen.

Die offene Frage

Die wichtigste Frage, die in dem Buch offen geblieben ist, ist die Frage nach der Herkunft des Virus. Da wir davon ausgehen, dass die Pandemie generalstabsmäßig und von langer Hand vorbereitet wurde, stellt sich die Frage, wie das Virus zu der Geschichte passt. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten: Erstens: Die