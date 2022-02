Prof. Bhakdi ruft dringend zur Hilfe für Mitstreiter in Not auf

In einem eindringlichen Video wendet sich Prof. Sucharit Bhakdi an die Corona-Maßnahmen-kritische Öffentlichkeit um Hilfe für Dr. Ronald Weikl, den engen Mitstreiter in der „Gesellschaft der Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie“ e.V. (MWGFD), der als Arzt u.a. früh Aktionen gegen das gesundheitsschädliche Maskentragen gestartet und viele Maskenbefreiungs-Atteste ausgestellt hat. Dafür, Menschen vor gesundheitlichen Schäden zu bewahren, drohen ihm nun in einem Gerichtsprozess des repressiven Staates Geld- oder Haftstrafen, Approbationsentzug und Schließung der Praxis. Er benötigt daher „Unterstützung in jeder erdenklichen Art und Weise“. (hl)

Wir veröffentlichen nachfolgend den Begleittext zum Video-Aufruf Prof. Bhakdis und darunter den Link zu dem Video selbst, unter dem bereits über 2.260 Kommentare ihre Solidarität bekundet haben.