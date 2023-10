The Lancet zensiert brisante Studie über Todesfälle von Geimpften

Die medizinische Fachzeitschrift The Lancet hat innerhalb von 24 Stunden eine brisante Studie zur Corona-Impfung von ihrem Preprint-Server entfernt.

Die Mediziner Peter McCullough, Harvey Risch, Roger Hodkinson und Kollegen hatten alle bis zum 18. Mai 2023 veröffentlichten Autopsieberichte zur Corona-Impfung durchsucht und bei 325 dokumentierten Autopsiefällen festgestellt, dass 240 (73,9 Prozent) Todesfälle durch den Impfstoff verursacht wurden.

Die Studie hat sich intensiv verbreitet, bis The Lancet sie plötzlich von seinem Preprint-Server entfernte. Nach Ansicht der Zeitschrift „werden die Schlussfolgerungen nicht durch die Forschungsmethode gestützt“.

Jimmy Dore diskutiert die Studie im folgenden Video:

Bombshell Study Finds 74% of COVID Vaccine Autopsy Deaths Caused by Vaccine, Censored by Lancet



A study published in The Lancet, based on 325 autopsies after COVID vaccination, found that 74% of deaths were caused by the vaccine. However, it was removed from the site within 24… pic.twitter.com/P7xq7AgLDw