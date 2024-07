Thermometer-Standorte beeinflussen Temperaturmessungen: Stadtentwicklung führt zu falschen Daten

Es tauchen immer mehr Studien auf, die den vermeintlichen wissenschaftlichen Konsens über die globale Erwärmung infrage stellen.

So hat sich beispielsweise herausgestellt, dass viele Thermometer, die früher in ländlichen Gebieten aufgestellt wurden und steigende Temperaturen anzeigten, heute in städtischen Gebieten stehen. Es ist also nicht verwunderlich, dass es dort wärmer geworden ist, da um sie herum eine Stadt gebaut wurde.

Den Rest der Erwärmung lässt sich durch Veränderungen der Sonnenaktivität erklären, die von der NASA seit Jahrzehnten genau beobachtet wird, so der Journalist Alex Newman im Gespräch mit dem investigativen Journalisten Joshua Philipp.

"Der Damm bricht endlich."



Der preisgekrönte Journalist Alex Newman zeigt auf, wie die "vom Menschen verursachte globale Erwärmung" endlich bröckelt.



"Drei neue, von Experten begutachtete Arbeiten, die in renommierten wissenschaftlichen Fachzeitschriften veröffentlicht wurden… untergraben vollständig die angebliche wissenschaftliche… pic.twitter.com/jtS3n9VRHD — Wide Awake Media (@wideawake_media) Juli 4, 2024

Die Autoren der Studien werden in den sozialen Medien von Klima-Alarmisten als Clowns und Leugner angegriffen.

Einer der von Newman zitierten Autoren ist Dr. Willie Soon, der früher am Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian gearbeitet hat. Anfang des Jahres sagte er in einem Interview mit Tucker Carlson, dass die globale Erwärmung ein nicht existierendes Problem sei.

Er ist sich zu 90 Prozent sicher, dass nicht CO2, sondern die Sonne den Klimawandel verursacht, und sagt, dass die Klimazaren die Öffentlichkeit in die Irre führen. „Wir haben viele Beweise, dass es wahrscheinlich die Sonne ist.“

„Das Klima ist nicht wie ein Thermostat, den man einfach auf- oder zudrehen kann“, betonte der Astrophysiker. “Die Erderwärmung ist kein Problem, das heißt, wir müssen nichts dagegen tun.”

Erstaunlich ist, dass diese Studien in renommierten Fachzeitschriften veröffentlicht wurden, obwohl sie normalerweise ausgeschlossen werden. „Ich glaube, der Damm ist endlich gebrochen“, sagte Newman.

Er bezog sich dabei auf einen Skandal im Jahr 2009, als E-Mails von sogenannten Klimaforschern an die Öffentlichkeit gelangten. Die E-Mails zeigten, dass diese „Wissenschaftler“ sich verschworen hatten, um ihre Daten zu verbergen, den globalen Temperaturrückgang zu verschleiern und Wissenschaftler zum Schweigen zu bringen, die nicht mit ihnen übereinstimmten.