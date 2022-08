Thorsten Schulte: Deutsche und Russen haben einen gemeinsamen Feind!

Wir müssen erkennen, dass wir in einem Zustand der Fremdbestimmung leben und das seit über 120 Jahren, sagt Thorsten Schulte im großen AUF1-Interview. Corona, Ukraine-Krieg, Inflation: Es gibt Kräfte, die Europa zerstören wollen!

Das umfangreiche Interview mit dem Bestsellerautor Thorsten Schulte wird auf zwei Teile aufgeteilt. Im zweiten Teil geht es um die Hintergrundmächte der globalen Strukturen, um Geheimgesellschaften, Freimaurerei.

Und in diesem ersten Teil des Interviews geht es um Geschichte und Geopolitik. Thorsten Schulte: „Wissen Sie: Es gibt die offizielle Geschichtsschreibung. Und es gibt die Wahrheit.“ Und er räumt ein, dass es in Kriegszeiten auf allen Seiten Propaganda geben würde. Doch er warnt vor der Absicht der globalen Hintergrundkräfte, Deutschland und Russland erneut aufeinander zu hetzen, um in Europa einen 3. Weltkrieg zu entfesseln.